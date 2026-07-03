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البدء
حاليًا، هذا التكامل متوافق فقط مع Java 8+
نزّل
تنزيل OpenTelemetry Java agent
opentelemetry-javaagent.jar
وضع ملف JAR في الدليل الذي تفضّله. يحتوي ملف JAR على الوكيل
ومكتبات instrumentation. ويمكنك أيضًا استخدام الأمر التالي
لتنزيل الوكيل:
curl -L -O https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-java-instrumentation/releases/latest/download/opentelemetry-javaagent.jar
بعد ذلك، ستحتاج إلى ضبط متغيرات البيئة التالية في shell لديك لإرسال بيانات القياس عن بُعد إلى ClickStack عبر OpenTelemetry Collector:
اضبط متغيرات البيئة
يُستخدم متغير البيئة
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
export JAVA_TOOL_OPTIONS="-javaagent:PATH/TO/opentelemetry-javaagent.jar" \
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=https://your-otel-collector:4318 \
OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL=http/protobuf \
OTEL_LOGS_EXPORTER=otlp \
OTEL_SERVICE_NAME='<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>'
OTEL_SERVICE_NAME للتعريف بخدمتك في تطبيق HyperDX، ويمكن أن يكون أي اسم تريده.
يحتوي متغير البيئة
OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS على مفتاح API المتاح عبر تطبيق HyperDX ضمن
Team Settings → API Keys.
شغّل التطبيق باستخدام OpenTelemetry Java agent
java -jar target/<APPLICATION_JAR_FILE>
اقرأ المزيد عن instrumentation في Java لـ OpenTelemetry هنا: https://opentelemetry.io/docs/instrumentation/java/