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يستخدم ClickStack معيار OpenTelemetry لجمع بيانات القياس عن بُعد (السجلات والتتبعات). وتُنشأ التتبعات تلقائيًا باستخدام instrumentation التلقائي، لذا لا تحتاج إلى instrumentation يدوي للاستفادة من التتبع. يدمج هذا الدليل ما يلي:
✅ السجلات✅ المقاييس✅ التتبعات

البدء

حاليًا، هذا التكامل متوافق فقط مع Java 8+

تنزيل OpenTelemetry Java agent

نزّل opentelemetry-javaagent.jar وضع ملف JAR في الدليل الذي تفضّله. يحتوي ملف JAR على الوكيل ومكتبات instrumentation. ويمكنك أيضًا استخدام الأمر التالي لتنزيل الوكيل:

اضبط متغيرات البيئة

بعد ذلك، ستحتاج إلى ضبط متغيرات البيئة التالية في shell لديك لإرسال بيانات القياس عن بُعد إلى ClickStack عبر OpenTelemetry Collector:
يُستخدم متغير البيئة OTEL_SERVICE_NAME للتعريف بخدمتك في تطبيق HyperDX، ويمكن أن يكون أي اسم تريده. يحتوي متغير البيئة OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS على مفتاح API المتاح عبر تطبيق HyperDX ضمن Team Settings → API Keys.

شغّل التطبيق باستخدام OpenTelemetry Java agent


اقرأ المزيد عن instrumentation في Java لـ OpenTelemetry هنا: https://opentelemetry.io/docs/instrumentation/java/
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦