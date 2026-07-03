- سجلات وحدة التحكم
- التتبعات
إذا كنت تبحث عن إعادة تشغيل الجلسات/المراقبة من جانب المتصفح، فستحتاج بدلًا من ذلك إلى تثبيت تكامل المتصفح.
التثبيت
للبدء، عليك تفعيل خطاف أدوات الرصد في Next.js عبر ضبط
فعِّل خطاف أدوات الرصد (مطلوب للإصدار v15 وما دونه)
experimental.instrumentationHook = true; في ملف
next.config.js.
مثال:
const nextConfig = {
experimental: {
instrumentationHook: true,
},
// Ignore otel pkgs warnings
// https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-js/issues/4173#issuecomment-1822938936
webpack: (
config,
{ buildId, dev, isServer, defaultLoaders, nextRuntime, webpack },
) => {
if (isServer) {
config.ignoreWarnings = [{ module: /opentelemetry/ }];
}
return config;
},
};
module.exports = nextConfig;
ثبّت حزمة ClickHouse OpenTelemetry SDK
- NPM
- Yarn
npm install @hyperdx/node-opentelemetry
أنشئ ملفًا باسم
إنشاء ملفات أدوات الرصد
instrumentation.ts (أو
.js) في الدليل الجذر لمشروع Next.js بالمحتوى التالي:
سيتيح ذلك لـ Next.js استيراد أدوات الرصد الخاصة بـ OpenTelemetry عند أي استدعاء لدالة عديمة الخوادم.
export async function register() {
if (process.env.NEXT_RUNTIME === 'nodejs') {
const { init } = await import('@hyperdx/node-opentelemetry');
init({
apiKey: '<YOUR_INGESTION_API_KEY>', // optionally configure via `HYPERDX_API_KEY` env var
service: '<MY_SERVICE_NAME>', // optionally configure via `OTEL_SERVICE_NAME` env var
additionalInstrumentations: [], // optional, default: []
});
}
}
إذا كنت ترسل التتبعات مباشرةً إلى ClickStack عبر OpenTelemetry، فستحتاج إلى تشغيل خادم Next.js باستخدام متغيرات البيئة التالية لتوجيه المقاطع إلى OTel collector:
إعداد متغيرات البيئة
إذا كنت تنشر على Vercel، فتأكد من إعداد جميع متغيرات البيئة المذكورة أعلاه لعملية النشر الخاصة بك.
- ClickStack المُدار
- ClickStack مفتوح المصدر
copy
OTEL_SERVICE_NAME=<MY_SERVICE_NAME> \
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://your-otel-collector:4318
npm run dev