Skip to main content
يمكن لـ ClickStack استيعاب تتبعات OpenTelemetry الأصلية من وظائف Next.js بلا خادم في Next 13.2+. يشمل هذا الدليل ما يلي:
  • سجلات وحدة التحكم
  • التتبعات
إذا كنت تبحث عن إعادة تشغيل الجلسات/المراقبة من جانب المتصفح، فستحتاج بدلًا من ذلك إلى تثبيت تكامل المتصفح.

التثبيت

فعِّل خطاف أدوات الرصد (مطلوب للإصدار v15 وما دونه)

للبدء، عليك تفعيل خطاف أدوات الرصد في Next.js عبر ضبط experimental.instrumentationHook = true; في ملف next.config.js. مثال:

ثبّت حزمة ClickHouse OpenTelemetry SDK

إنشاء ملفات أدوات الرصد

أنشئ ملفًا باسم instrumentation.ts (أو .js) في الدليل الجذر لمشروع Next.js بالمحتوى التالي:
سيتيح ذلك لـ Next.js استيراد أدوات الرصد الخاصة بـ OpenTelemetry عند أي استدعاء لدالة عديمة الخوادم.

إعداد متغيرات البيئة

إذا كنت ترسل التتبعات مباشرةً إلى ClickStack عبر OpenTelemetry، فستحتاج إلى تشغيل خادم Next.js باستخدام متغيرات البيئة التالية لتوجيه المقاطع إلى OTel collector:
copy
إذا كنت تنشر على Vercel، فتأكد من إعداد جميع متغيرات البيئة المذكورة أعلاه لعملية النشر الخاصة بك.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦