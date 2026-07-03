Skip to main content
تتيح لك حزمة SDK الخاصة بـ ClickStack لـ React Native إضافة إمكانات الرصد إلى تطبيق React Native لإرسال الأحداث إلى ClickStack. ويتيح لك ذلك عرض طلبات شبكة تطبيقات الجوال والاستثناءات إلى جانب أحداث الخادم الخلفي ضمن مخطط زمني واحد. يدمج هذا الدليل:
  • طلبات XHR/Fetch

البدء

التثبيت باستخدام NPM

استخدم الأمر التالي لتثبيت حزمة ClickStack لـ React Native.

تهيئة ClickStack

هيّئ المكتبة في أقرب مرحلة ممكنة من دورة حياة تطبيقك:

إرفاق معلومات المستخدم أو البيانات الوصفية (اختياري)

يتيح لك إرفاق معلومات المستخدم البحث في الجلسات والأحداث وتصفيتها في HyperDX. يمكن استدعاء ذلك في أي وقت أثناء جلسة العميل. وسترتبط جلسة العميل الحالية وجميع الأحداث المُرسلة بعد هذا الاستدعاء بمعلومات المستخدم. ستؤدي userEmail وuserName وteamName إلى تعبئة واجهة الجلسات بالقيم المقابلة، ولكن يمكن حذفها. كما يمكن تحديد أي قيم إضافية أخرى واستخدامها للبحث عن الأحداث.

إضافة الرصد إلى الإصدارات الأقدم

لإضافة الرصد إلى التطبيقات التي تعمل على إصدارات React Native الأقدم من 0.68، حرّر ملف metro.config.js لإجبار metro على استخدام حزم مخصّصة للمتصفح. على سبيل المثال:

التنقّل بين الشاشات

الإصداران 5 و6 من react-navigation مدعومان. يوضح المثال التالي كيفية إضافة الرصد للتنقّل:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦