- طلبات XHR/Fetch
البدء
استخدم الأمر التالي لتثبيت حزمة ClickStack لـ React Native.
التثبيت باستخدام NPM
npm install @hyperdx/otel-react-native
هيّئ المكتبة في أقرب مرحلة ممكنة من دورة حياة تطبيقك:
تهيئة ClickStack
import { HyperDXRum } from '@hyperdx/otel-react-native';
HyperDXRum.init({
url: 'http://your-otel-collector:4318',
service: 'my-rn-app',
apiKey: '<YOUR_INGESTION_API_KEY>', // Omit for Managed ClickStack
tracePropagationTargets: [/api.myapp.domain/i], // Set to link traces from frontend to backend requests
});
يتيح لك إرفاق معلومات المستخدم البحث في الجلسات والأحداث وتصفيتها في HyperDX. يمكن استدعاء ذلك في أي وقت أثناء جلسة العميل. وسترتبط جلسة العميل الحالية وجميع الأحداث المُرسلة بعد هذا الاستدعاء بمعلومات المستخدم. ستؤدي
إرفاق معلومات المستخدم أو البيانات الوصفية (اختياري)
userEmail و
userName و
teamName إلى تعبئة واجهة الجلسات بالقيم
المقابلة، ولكن يمكن حذفها. كما يمكن تحديد أي قيم إضافية أخرى واستخدامها
للبحث عن الأحداث.
HyperDXRum.setGlobalAttributes({
userId: user.id,
userEmail: user.email,
userName: user.name,
teamName: user.team.name,
// Other custom properties...
});
لإضافة الرصد إلى التطبيقات التي تعمل على إصدارات React Native الأقدم من 0.68، حرّر ملف
إضافة الرصد إلى الإصدارات الأقدم
metro.config.js لإجبار metro على استخدام
حزم مخصّصة للمتصفح. على سبيل المثال:
الإصداران 5 و6 من react-navigation مدعومان. يوضح المثال التالي كيفية إضافة الرصد للتنقّل:
const defaultResolver = require('metro-resolver');
module.exports = {
resolver: {
resolveRequest: (context, realModuleName, platform, moduleName) => {
const resolved = defaultResolver.resolve(
{
...context,
resolveRequest: null,
},
moduleName,
platform,
);
if (
resolved.type === 'sourceFile' &&
resolved.filePath.includes('@opentelemetry')
) {
resolved.filePath = resolved.filePath.replace(
'platform\\node',
'platform\\browser',
);
return resolved;
}
return resolved;
},
},
transformer: {
getTransformOptions: async () => ({
transform: {
experimentalImportSupport: false,
inlineRequires: true,
},
}),
},
};
import { startNavigationTracking } from '@hyperdx/otel-react-native';
export default function App() {
const navigationRef = useNavigationContainerRef();
return (
<NavigationContainer
ref={navigationRef}
onReady={() => {
startNavigationTracking(navigationRef);
}}
>
<Stack.Navigator>...</Stack.Navigator>
</NavigationContainer>
);
}