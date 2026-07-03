- السجلات
- المقاييس
- التتبعات
البدء
استخدم الأمر التالي لتثبيت حزمة التضمين الخاصة بـ ClickStack OpenTelemetry.
تثبيت حزمة التضمين لـ ClickStack OpenTelemetry
ثبّت مكتبات OpenTelemetry الخاصة بالتتبّع التلقائي للحزم التي يستخدمها تطبيق بايثون. نوصي باستخدام أداة
pip install hyperdx-opentelemetry
opentelemetry-bootstrap المرفقة مع OpenTelemetry Python SDK لفحص حزم تطبيقك وإنشاء قائمة بالمكتبات المتاحة.
opentelemetry-bootstrap -a install
بعد ذلك، ستحتاج إلى تكوين متغيرات البيئة التالية في الـ shell لديك لإرسال بيانات القياس عن بُعد إلى ClickStack عبر OpenTelemetry Collector:
تكوين متغيرات البيئة
يُستخدم متغير البيئة
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
OTEL_SERVICE_NAME='<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' \
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://localhost:4318
OTEL_SERVICE_NAME للتعرّف على خدمتك في تطبيق HyperDX، ويمكن أن يكون أي اسم تريده.
يمكنك الآن تشغيل التطبيق باستخدام وكيل OpenTelemetry لبايثون (
شغّل التطبيق باستخدام وكيل OpenTelemetry لبايثون
opentelemetry-instrument).
opentelemetry-instrument python app.py
في هذه الحالة، سيتطلب وكيل OpenTelemetry لبايثون بعض التغييرات الإضافية لكي يعمل. لتهيئة OpenTelemetry لخوادم التطبيقات التي تستخدم وضع خادم الويب
إذا كنت تستخدم
إذا كنت تستخدم
Gunicorn أو
uWSGI أو
uvicorn
pre-fork، تأكد من استدعاء الدالة
configure_opentelemetry داخل hook ما بعد التفرّع.
- Gunicorn
- uWSGI
- uvicorn
from hyperdx.opentelemetry import configure_opentelemetry
def post_fork(server, worker):
configure_opentelemetry()
الإعدادات المتقدمة
من خلال تمكين ميزات التقاط الشبكة، يصبح بإمكان المطورين تصحيح أخطاء رؤوس طلبات HTTP وحمولات المتن بفعالية. ويمكن تحقيق ذلك ببساطة عبر ضبط العلامة
التقاط الشبكة
HYPERDX_ENABLE_ADVANCED_NETWORK_CAPTURE على 1.
export HYPERDX_ENABLE_ADVANCED_NETWORK_CAPTURE=1
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
يستخدم معالج logging في OpenTelemetry، افتراضيًا، المستوى
عدم ظهور السجلات بسبب مستوى التسجيل
logging.NOTSET، والذي
يُعيَّن افتراضيًا إلى مستوى WARNING. يمكنك تحديد مستوى logging عند إنشاء
logger:
import logging
logger = logging.getLogger(__name__)
logger.setLevel(logging.DEBUG)
تعرض حزمة OpenTelemetry SDK الخاصة بـ بايثون عادةً الأخطاء في وحدة التحكم عند حدوثها. ومع ذلك، إذا لم تواجه أي أخطاء ولكن لاحظت أن بياناتك لا تظهر في HyperDX كما هو متوقع، فيمكنك تفعيل وضع Debug. عند تفعيل وضع Debug، ستُطبع جميع بيانات القياس عن بُعد في وحدة التحكم، مما يتيح لك التحقق مما إذا كان تطبيقك مهيأً بشكل صحيح لإرسال البيانات المتوقعة.
التصدير إلى وحدة التحكم
اطّلع هنا على مزيد من المعلومات حول التضمين في OpenTelemetry لبايثون: https://opentelemetry.io/docs/instrumentation/python/manual/
export DEBUG=true