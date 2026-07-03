- السجلات
يدعم حاليًا OpenTelemetry لتسجيل الأحداث فقط. ولمزيد من الدعم الخاص بالتتبّع، راجع الدليل التالي.
يُدعَم تسجيل الأحداث عبر تصدير
تسجيل الأحداث
logger مخصّص لوحدة
std/log.
مثال على الاستخدام:
import * as log from 'https://deno.land/std@0.203.0/log/mod.ts';
import { OpenTelemetryHandler } from 'npm:@hyperdx/deno';
log.setup({
handlers: {
otel: new OpenTelemetryHandler('DEBUG'),
},
loggers: {
'my-otel-logger': {
level: 'DEBUG',
handlers: ['otel'],
},
},
});
log.getLogger('my-otel-logger').info('Hello from Deno!');
تشغيل التطبيق
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://your-otel-collector:4318 \
OTEL_SERVICE_NAME="<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>" \
deno run --allow-net --allow-env --allow-read --allow-sys --allow-run app.ts