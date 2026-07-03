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يتناول هذا الدليل تكامل ما يلي:
  • السجلات
يدعم حاليًا OpenTelemetry لتسجيل الأحداث فقط. ولمزيد من الدعم الخاص بالتتبّع، راجع الدليل التالي.

تسجيل الأحداث

يُدعَم تسجيل الأحداث عبر تصدير logger مخصّص لوحدة std/log. مثال على الاستخدام:

تشغيل التطبيق

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦