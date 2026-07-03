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يدعم هذا الدليل:
✖️ السجلات✖️ ️️المقاييس✅ التتبعات
لإرسال السجلات إلى ClickStack، يُرجى إرسالها عبر OpenTelemetry Collector.

البدء

تثبيت حزم OpenTelemetry

استخدم الأمر التالي لتثبيت حزمة OpenTelemetry.

تهيئة OpenTelemetry + مُنسِّق logger

بعد ذلك، ستحتاج إلى تهيئة آلية التتبّع في OpenTelemetry وضبط مُنسِّق رسائل السجل لـ logger الخاص بـ Rails بحيث يمكن ربط السجلات بالتتبّعات تلقائيًا. ومن دون المُنسِّق المخصّص، لن تُربط السجلات بالتتبّعات تلقائيًا داخل ClickStack. في المجلد config/initializers، أنشئ ملفًا باسم hyperdx.rb وأضف إليه ما يلي:

تهيئة متغيرات البيئة

بعد ذلك، ستحتاج إلى تهيئة متغيرات البيئة التالية في الصدفة لإرسال بيانات القياس عن بُعد إلى ClickStack عبر OpenTelemetry Collector:
يُستخدم متغير البيئة OTEL_SERVICE_NAME للتعرّف على خدمتك في تطبيق HyperDX، ويمكن أن يكون أي اسم تختاره. يحتوي متغير البيئة OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS على مفتاح API المتاح عبر تطبيق HyperDX في Team Settings → API Keys.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦