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البدء
استخدم الأمر التالي لتثبيت حزمة OpenTelemetry.
تثبيت حزم OpenTelemetry
bundle add opentelemetry-sdk opentelemetry-instrumentation-all opentelemetry-exporter-otlp
بعد ذلك، ستحتاج إلى تهيئة آلية التتبّع في OpenTelemetry وضبط مُنسِّق رسائل السجل لـ logger الخاص بـ Rails بحيث يمكن ربط السجلات بالتتبّعات تلقائيًا. ومن دون المُنسِّق المخصّص، لن تُربط السجلات بالتتبّعات تلقائيًا داخل ClickStack. في المجلد
تهيئة OpenTelemetry + مُنسِّق logger
config/initializers، أنشئ ملفًا باسم
hyperdx.rb وأضف إليه
ما يلي:
# config/initializers/hyperdx.rb
require 'opentelemetry-exporter-otlp'
require 'opentelemetry/instrumentation/all'
require 'opentelemetry/sdk'
OpenTelemetry::SDK.configure do |c|
c.use_all() # enables all trace instrumentation!
end
Rails.application.configure do
Rails.logger = Logger.new(STDOUT)
# Rails.logger.log_level = Logger::INFO # default is DEBUG, but you might want INFO or above in production
Rails.logger.formatter = proc do |severity, time, progname, msg|
span_id = OpenTelemetry::Trace.current_span.context.hex_span_id
trace_id = OpenTelemetry::Trace.current_span.context.hex_trace_id
if defined? OpenTelemetry::Trace.current_span.name
operation = OpenTelemetry::Trace.current_span.name
else
operation = 'undefined'
end
{ "time" => time, "level" => severity, "message" => msg, "trace_id" => trace_id, "span_id" => span_id,
"operation" => operation }.to_json + "\n"
end
Rails.logger.info "Logger initialized !! 🐱"
end
بعد ذلك، ستحتاج إلى تهيئة متغيرات البيئة التالية في الصدفة لإرسال بيانات القياس عن بُعد إلى ClickStack عبر OpenTelemetry Collector:
تهيئة متغيرات البيئة
يُستخدم متغير البيئة
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://localhost:4318 \
OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL=http/protobuf \
OTEL_SERVICE_NAME='<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' \
OTEL_SERVICE_NAME للتعرّف على خدمتك
في تطبيق HyperDX، ويمكن أن يكون أي اسم تختاره.
يحتوي متغير البيئة
OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS على مفتاح API المتاح عبر تطبيق HyperDX في
Team Settings → API Keys.