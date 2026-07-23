Pour transférer les données de votre instance AlloyDB vers ClickHouse Cloud à l’aide de ClickPipes, votre instance doit être configurée pour la réplication logique. Cette fonctionnalité est prise en charge à partir d’AlloyDB version 14.
Versions prises en charge
Pour vérifier si la réplication logique est activée sur votre instance AlloyDB, exécutez la requête suivante sur votre instance primaire :
Activer la réplication logique
Si le résultat est
SHOW wal_level;
logical, la réplication logique est déjà activée et vous pouvez passer à l’étape suivante. Si le résultat est
replica, vous devez définir les flags
alloydb.enable_pglogical et
alloydb.logical_decoding sur
on sur l’instance primaire.
Pour activer ces flags :
- Dans Google Cloud Console, accédez à la page AlloyDB Clusters. Dans le menu Actions de votre instance primaire, cliquez sur Edit.
-
Faites défiler la page jusqu’à Advanced configuration options et développez la section. Sous Flags, cliquez sur Add a database flag.
- Ajoutez le flag
allowdb.enable_pglogicalet définissez sa valeur sur
on
- Ajoutez le flag
alloydb.logical_decodinget définissez sa valeur sur
on
- Ajoutez le flag
- Cliquez sur Update instance pour enregistrer les modifications de configuration. Il est important de noter que cette action déclenche un redémarrage de l’instance primaire.
-
Une fois que l’état de l’instance passe de
Updatingà
Ready, exécutez la requête suivante sur votre instance primaire pour vérifier que la réplication logique est activée :Le résultat doit être
SHOW wal_level;
logical.
Connectez-vous à votre instance AlloyDB en tant qu’administrateur et exécutez les commandes suivantes :
Créer un utilisateur ClickPipes et gérer les privilèges de réplication
-
Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes :
CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password';
-
Accordez à l’utilisateur créé à l’étape précédente un accès en lecture seule au niveau du schéma. L’exemple suivant montre les privilèges pour le schéma
public. Répétez ces commandes pour chaque schéma contenant des tables que vous souhaitez répliquer :
GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user;
-
Accordez à l’utilisateur les privilèges de réplication :
ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION;
- Créez une publication incluant les tables que vous souhaitez répliquer. Nous vous recommandons vivement de n’inclure dans la publication que les tables nécessaires afin d’éviter tout surcoût en termes de performances.
-
Pour créer une publication pour des tables spécifiques :
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2;
-
Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma spécifique :
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public";
- Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma spécifique :
clickpipes définit l’ensemble des tables dont les événements de modification seront transmis à ClickPipes. Nous déconseillons d’utiliser
FOR ALL TABLES, sauf si vous comptez répliquer toutes les tables, car inclure des tables inutiles augmente le trafic WAL de Postgres vers ClickPipes et réduit l’efficacité globale de la réplication.
Configurer l’accès réseau
Vous devez ensuite autoriser les connexions à votre instance AlloyDB depuis ClickPipes.
ClickPipes ne prend pas en charge les connexions Private Service Connect (PSC). Si vous n’autorisez pas l’accès public à votre instance AlloyDB, vous pouvez utiliser un tunnel SSH pour vous connecter en toute sécurité. PSC sera pris en charge à l’avenir.
- Autoriser les IP de ClickPipes
- Utiliser un tunnel SSH
- Dans la Google Cloud Console, accédez à la page AlloyDB Clusters. Sélectionnez votre instance primaire pour ouvrir la page Overview.
- Faites défiler la page jusqu’à Instances in your cluster et cliquez sur Edit primary.
- Cochez la case Enable Public IP pour autoriser les connexions à l’instance via l’internet public. Sous Authorized external networks, saisissez la liste des adresses IP statiques de ClickPipes pour la région dans laquelle votre service est déployé.
AlloyDB attend que les adresses soient indiquées en notation CIDR. Vous pouvez adapter la liste fournie des adresses IP statiques de ClickPipes à cette notation en ajoutant
/32 à chaque adresse.
- Sous Network Security, sélectionnez Require SSL Encryption (default) (si ce n’est pas déjà fait).
- Cliquez sur Update instance pour enregistrer les modifications de la configuration de sécurité réseau.
Vous pouvez maintenant créer votre ClickPipe et commencer à ingérer des données de votre instance Postgres dans ClickHouse Cloud. Veillez à noter les informations de connexion utilisées lors de la configuration de votre instance Postgres, car vous en aurez besoin pendant le processus de création du ClickPipe.