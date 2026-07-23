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Si vous utilisez l’un des fournisseurs pris en charge (dans la barre latérale), consultez le guide spécifique à ce fournisseur.
ClickPipes prend en charge Postgres à partir de la version 12.

Activer la réplication logique

  1. Pour activer la réplication sur votre instance Postgres, assurez-vous que les paramètres suivants sont définis :
    Pour le vérifier, vous pouvez exécuter la commande SQL suivante :
    La valeur renvoyée doit être logical. Sinon, exécutez :
  2. En outre, il est recommandé de définir les paramètres suivants sur l’instance Postgres :
    Pour le vérifier, vous pouvez exécuter les commandes SQL suivantes :
    Si les valeurs ne correspondent pas aux valeurs recommandées, vous pouvez exécuter les commandes SQL suivantes pour les définir :
  3. Si vous avez apporté des modifications à la configuration comme indiqué ci-dessus, vous DEVEZ REDÉMARRER l’instance Postgres pour qu’elles prennent effet.

Création d’un utilisateur avec des permissions et une publication

Connectez-vous à votre instance Postgres en tant qu’administrateur et exécutez les commandes suivantes :
  1. Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes :
  2. Accordez à l’utilisateur créé à l’étape précédente un accès en lecture seule au niveau du schéma. L’exemple suivant montre les permissions pour le schéma public. Répétez ces commandes pour chaque schéma contenant des tables que vous souhaitez répliquer:
  3. Accordez à l’utilisateur les privilèges de réplication :
  4. Créez une publication avec les tables que vous souhaitez répliquer. Nous vous recommandons vivement de n’inclure dans la publication que les tables dont vous avez besoin afin d’éviter toute surcharge de performance.
Toute table incluse dans la publication doit soit avoir une clé primaire définie, soit avoir sa replica identity configurée sur FULL. Consultez la FAQ Postgres pour savoir comment en définir le périmètre.
  • Pour créer une publication pour des tables spécifiques :
    • Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma donné :
La publication clickpipes définit l’ensemble des tables dont les événements de modification seront transmis à ClickPipes. Nous déconseillons d’utiliser FOR ALL TABLES, sauf si vous avez l’intention de répliquer toutes les tables, car inclure des tables inutiles augmente le trafic WAL de Postgres vers ClickPipes et réduit l’efficacité globale de la réplication.

Autoriser les connexions dans pg_hba.conf pour l’utilisateur ClickPipes

Si vous gérez le service vous-même, vous devez autoriser les connexions de l’utilisateur ClickPipes depuis les adresses IP de ClickPipes en suivant les étapes ci-dessous. Si vous utilisez un service géré, vous pouvez faire de même en suivant la documentation du fournisseur.
  1. Apportez les modifications nécessaires au fichier pg_hba.conf pour autoriser les connexions de l’utilisateur ClickPipes depuis les adresses IP de ClickPipes. Voici à quoi pourrait ressembler une entrée dans le fichier pg_hba.conf :
  2. Rechargez l’instance PostgreSQL pour que les modifications prennent effet :

Augmentez max_slot_wal_keep_size

Il s’agit d’une modification de configuration recommandée pour éviter que des transactions/commits volumineux n’entraînent la suppression du slot de réplication. Vous pouvez augmenter le paramètre max_slot_wal_keep_size de votre instance PostgreSQL à une valeur plus élevée (au moins 100GB ou 102400) en mettant à jour le fichier postgresql.conf.
Vous pouvez recharger l’instance Postgres pour que les modifications soient prises en compte :
Pour une recommandation plus précise concernant cette valeur, vous pouvez contacter l’équipe ClickPipes.

Et ensuite ?

Vous pouvez maintenant créer votre ClickPipe et commencer à ingérer les données de votre instance Postgres dans ClickHouse Cloud. Veillez à noter les informations de connexion utilisées lors de la configuration de votre instance Postgres, car vous en aurez besoin lors de la création du ClickPipe.
Dernière modification le 23 juillet 2026