ClickPipes prend en charge Postgres à partir de la version 12.
Si vous utilisez l’un des fournisseurs pris en charge (dans la barre latérale), consultez le guide spécifique à ce fournisseur.
Activer la réplication logique
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Pour activer la réplication sur votre instance Postgres, assurez-vous que les paramètres suivants sont définis :
Pour le vérifier, vous pouvez exécuter la commande SQL suivante :
wal_level = logicalLa valeur renvoyée doit être
SHOW wal_level;
logical. Sinon, exécutez :
ALTER SYSTEM SET wal_level = logical;
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En outre, il est recommandé de définir les paramètres suivants sur l’instance Postgres :
Pour le vérifier, vous pouvez exécuter les commandes SQL suivantes :
max_wal_senders > 1 max_replication_slots >= 4Si les valeurs ne correspondent pas aux valeurs recommandées, vous pouvez exécuter les commandes SQL suivantes pour les définir :
SHOW max_wal_senders; SHOW max_replication_slots;
ALTER SYSTEM SET max_wal_senders = 10; ALTER SYSTEM SET max_replication_slots = 10;
- Si vous avez apporté des modifications à la configuration comme indiqué ci-dessus, vous DEVEZ REDÉMARRER l’instance Postgres pour qu’elles prennent effet.
Connectez-vous à votre instance Postgres en tant qu’administrateur et exécutez les commandes suivantes :
Création d’un utilisateur avec des permissions et une publication
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Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes :
CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password';
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Accordez à l’utilisateur créé à l’étape précédente un accès en lecture seule au niveau du schéma. L’exemple suivant montre les permissions pour le schéma
public. Répétez ces commandes pour chaque schéma contenant des tables que vous souhaitez répliquer:
GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user;
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Accordez à l’utilisateur les privilèges de réplication :
ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION;
- Créez une publication avec les tables que vous souhaitez répliquer. Nous vous recommandons vivement de n’inclure dans la publication que les tables dont vous avez besoin afin d’éviter toute surcharge de performance.
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Pour créer une publication pour des tables spécifiques :
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2;
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Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma donné :
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public";
- Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma donné :
clickpipes définit l’ensemble des tables dont les événements de modification seront transmis à ClickPipes. Nous déconseillons d’utiliser
FOR ALL TABLES, sauf si vous avez l’intention de répliquer toutes les tables, car inclure des tables inutiles augmente le trafic WAL de Postgres vers ClickPipes et réduit l’efficacité globale de la réplication.
Si vous gérez le service vous-même, vous devez autoriser les connexions de l’utilisateur ClickPipes depuis les adresses IP de ClickPipes en suivant les étapes ci-dessous. Si vous utilisez un service géré, vous pouvez faire de même en suivant la documentation du fournisseur.
Autoriser les connexions dans pg_hba.conf pour l’utilisateur ClickPipes
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Apportez les modifications nécessaires au fichier
pg_hba.confpour autoriser les connexions de l’utilisateur ClickPipes depuis les adresses IP de ClickPipes. Voici à quoi pourrait ressembler une entrée dans le fichier
pg_hba.conf:
host all clickpipes_user 0.0.0.0/0 scram-sha-256
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Rechargez l’instance PostgreSQL pour que les modifications prennent effet :
SELECT pg_reload_conf();
Il s’agit d’une modification de configuration recommandée pour éviter que des transactions/commits volumineux n’entraînent la suppression du slot de réplication. Vous pouvez augmenter le paramètre
Augmentez
Augmentez
max_slot_wal_keep_size
max_slot_wal_keep_size de votre instance PostgreSQL à une valeur plus élevée (au moins 100GB ou
102400) en mettant à jour le fichier
postgresql.conf.
Vous pouvez recharger l’instance Postgres pour que les modifications soient prises en compte :
max_slot_wal_keep_size = 102400
SELECT pg_reload_conf();
Pour une recommandation plus précise concernant cette valeur, vous pouvez contacter l’équipe ClickPipes.
Vous pouvez maintenant créer votre ClickPipe et commencer à ingérer les données de votre instance Postgres dans ClickHouse Cloud. Veillez à noter les informations de connexion utilisées lors de la configuration de votre instance Postgres, car vous en aurez besoin lors de la création du ClickPipe.