Configurer Azure Flexible Server for Postgres comme source pour ClickPipes

Guide de configuration de la source Azure Flexible Server for Postgres

ClickPipes prend en charge Postgres à partir de la version 12.

​ Activer la réplication logique

Vous n’avez pas besoin de suivre les étapes ci-dessous si wal_level est défini sur logical . Ce paramètre est généralement déjà préconfiguré si vous migrez depuis un autre outil de réplication de données.

Cliquez sur la section Server parameters

Modifiez wal_level pour le définir sur logical

Cette modification nécessite un redémarrage du serveur. Redémarrez-le donc lorsque cela vous est demandé.

​ Création des utilisateurs ClickPipes et attribution des permissions

Connectez-vous à votre Azure Flexible Server Postgres avec l’utilisateur admin et exécutez les commandes ci-dessous :

Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes. CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password' ; Accordez à l’utilisateur créé à l’étape précédente un accès en lecture seule au niveau du schéma. L’exemple suivant montre les permissions pour le schéma public . Répétez ces commandes pour chaque schéma contenant des tables que vous souhaitez répliquer : GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user; Accordez les privilèges de réplication à l’utilisateur : ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION; Créez une publication avec les tables que vous souhaitez répliquer. Nous vous recommandons vivement de n’inclure dans la publication que les tables dont vous avez besoin afin d’éviter toute surcharge de performances.

clé primaire définie, soit avoir son identité de réplica configurée sur FULL . Consultez la Toute table incluse dans la publication doit soit avoir unedéfinie, soit avoir sonconfigurée sur. Consultez la FAQ de Postgres pour obtenir des conseils sur la définition du périmètre.

Pour créer une publication pour des tables spécifiques : CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2; Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma spécifique : CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public" ;



La publication clickpipes définit l’ensemble des tables dont les événements de modification seront transmis à ClickPipes. Nous déconseillons d’utiliser FOR ALL TABLES sauf si vous avez l’intention de répliquer chaque table, car l’inclusion de tables inutiles augmente le trafic WAL de Postgres vers ClickPipes et réduit l’efficacité globale de la réplication.

​ Ajouter les adresses IP de ClickPipes au pare-feu

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour ajouter les adresses IP de ClickPipes à votre réseau.

Accédez à l’onglet Networking et ajoutez les adresses IP de ClickPipes au pare-feu de votre Azure Flexible Server Postgres ou du Jump Server/Bastion si vous utilisez un tunnel SSH.

​ Quelle est la suite ?