Vous n’avez pas besoin de suivre les étapes ci-dessous si
Activer la réplication logique
wal_level est défini sur
logical. Ce paramètre est généralement déjà préconfiguré si vous migrez depuis un autre outil de réplication de données.
- Cliquez sur la section Server parameters
- Modifiez
wal_levelpour le définir sur
logical
- Cette modification nécessite un redémarrage du serveur. Redémarrez-le donc lorsque cela vous est demandé.
Connectez-vous à votre Azure Flexible Server Postgres avec l’utilisateur admin et exécutez les commandes ci-dessous :
Création des utilisateurs ClickPipes et attribution des permissions
-
Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes.
CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password';
-
Accordez à l’utilisateur créé à l’étape précédente un accès en lecture seule au niveau du schéma. L’exemple suivant montre les permissions pour le schéma
public. Répétez ces commandes pour chaque schéma contenant des tables que vous souhaitez répliquer :
GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user;
-
Accordez les privilèges de réplication à l’utilisateur :
ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION;
- Créez une publication avec les tables que vous souhaitez répliquer. Nous vous recommandons vivement de n’inclure dans la publication que les tables dont vous avez besoin afin d’éviter toute surcharge de performances.
-
Pour créer une publication pour des tables spécifiques :
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2;
-
Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma spécifique :
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public";
- Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma spécifique :
clickpipes définit l’ensemble des tables dont les événements de modification seront transmis à ClickPipes. Nous déconseillons d’utiliser
FOR ALL TABLES sauf si vous avez l’intention de répliquer chaque table, car l’inclusion de tables inutiles augmente le trafic WAL de Postgres vers ClickPipes et réduit l’efficacité globale de la réplication.
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour ajouter les adresses IP de ClickPipes à votre réseau.
Ajouter les adresses IP de ClickPipes au pare-feu
- Accédez à l’onglet Networking et ajoutez les adresses IP de ClickPipes au pare-feu de votre Azure Flexible Server Postgres ou du Jump Server/Bastion si vous utilisez un tunnel SSH.
Vous pouvez maintenant créer votre ClickPipe et commencer à ingérer les données de votre instance Postgres dans ClickHouse Cloud. Veillez à noter les informations de connexion utilisées lors de la configuration de votre instance Postgres, car vous en aurez besoin au moment de créer le ClickPipe.