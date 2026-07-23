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PlanetScale for Postgres est actuellement disponible en accès anticipé.

Versions de Postgres prises en charge

ClickPipes prend en charge Postgres à partir de la version 12.

Activer la réplication logique

  1. Pour activer la réplication sur votre instance Postgres, nous devons nous assurer que les paramètres suivants sont définis :
    Pour le vérifier, vous pouvez exécuter la commande SQL suivante :
    Le résultat devrait être logical par défaut. Sinon, connectez-vous à la console PlanetScale, accédez à Cluster configuration->Parameters, puis faites défiler jusqu’à Write-ahead log pour le modifier.
Modifier ce paramètre dans la console PlanetScale DÉCLENCHERA un redémarrage.
  1. De plus, il est recommandé d’augmenter la valeur du paramètre max_slot_wal_keep_size au-delà de sa valeur par défaut de 4GB. Cela se fait également via la console PlanetScale, en allant dans Cluster configuration->Parameters, puis en faisant défiler jusqu’à Write-ahead log. Pour vous aider à déterminer la nouvelle valeur, consultez cette section.

Créer un utilisateur avec des permissions et une publication

Connectez-vous à votre instance PlanetScale Postgres avec l’utilisateur par défaut postgres.<...>, puis exécutez les commandes suivantes :
  1. Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes :
  2. Accordez à l’utilisateur créé à l’étape précédente un accès en lecture seule au niveau du schéma. L’exemple suivant montre les permissions pour le schéma public. Répétez ces commandes pour chaque schéma contenant des tables que vous souhaitez répliquer :
  3. Accordez à l’utilisateur les privilèges de réplication :
  4. Créez une publication avec les tables que vous souhaitez répliquer. Nous vous recommandons vivement de n’inclure dans la publication que les tables nécessaires afin d’éviter tout surcoût de performances.
Toute table incluse dans la publication doit soit avoir une clé primaire définie, soit avoir sa replica identity configurée sur FULL. Consultez la FAQ Postgres pour savoir comment en définir le périmètre.
  • Pour créer une publication pour des tables spécifiques :
    • Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma donné :
La publication clickpipes définit l’ensemble des tables dont les événements de modification seront transmis à ClickPipes. Nous déconseillons d’utiliser FOR ALL TABLES sauf si vous avez l’intention de répliquer chaque table, car inclure des tables inutiles augmente le trafic WAL de Postgres vers ClickPipes et réduit l’efficacité globale de la réplication.

Points à noter

  1. Pour vous connecter à PlanetScale Postgres, vous devez ajouter la branche actuelle au nom d’utilisateur créé ci-dessus. Par exemple, si l’utilisateur créé s’appelle clickpipes_user, le nom d’utilisateur réel à fournir lors de la création du ClickPipe doit être clickpipes_user.branch, où branch correspond à l’« id » de la branche PlanetScale Postgres actuelle. Pour le déterminer rapidement, vous pouvez vous référer au nom d’utilisateur de l’utilisateur postgres que vous avez utilisé précédemment pour créer cet utilisateur : la partie après le point correspond à l’id de la branche.
  2. N’utilisez pas le port PSBouncer (actuellement 6432) pour les pipes CDC qui se connectent à PlanetScale Postgres ; vous devez utiliser le port standard 5432. En revanche, l’un ou l’autre port peut être utilisé pour les pipes servant uniquement au chargement initial.
  3. Assurez-vous de vous connecter uniquement à l’instance primaire ; la connexion à des instances répliquées n’est actuellement pas prise en charge.

Et ensuite ?

Vous pouvez maintenant créer votre ClickPipe et commencer à ingérer des données de votre instance Postgres dans ClickHouse Cloud. Veillez à noter les informations de connexion utilisées lors de la configuration de votre instance Postgres, car vous en aurez besoin pendant le processus de création du ClickPipe.
Dernière modification le 23 juillet 2026