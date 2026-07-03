clickhouse_clickpipe du fournisseur Terraform ClickHouse. Cette page présente la configuration du fournisseur ainsi que des exemples de configuration pour chaque type de ClickPipe pris en charge.
Configuration du fournisseur
Ajoutez le fournisseur ClickHouse à votre configuration Terraform :
La prise en charge de ClickPipes est en disponibilité générale à partir de la version v3.14.0 du fournisseur. Si vous utilisez une version antérieure, vous aurez besoin d’une version alpha — consultez le changelog du fournisseur pour plus de détails.
Consultez Gestion des clés API pour savoir comment créer une clé API à utiliser avec le fournisseur.
terraform {
required_providers {
clickhouse = {
source = "ClickHouse/clickhouse"
version = ">= 3.14.0"
}
}
}
provider "clickhouse" {
organization_id = var.organization_id
token_key = var.token_key
token_secret = var.token_secret
}
La ressource
Aperçu de la ressource
clickhouse_clickpipe comporte les arguments de niveau supérieur suivants :
Les attributs
|Argument
|Obligatoire
|Description
name
|Oui
|Nom du ClickPipe.
service_id
|Oui
|Identifiant du service ClickHouse Cloud.
source
|Oui
|Configuration de la source (un bloc source par ClickPipe).
destination
|Oui
|Configuration de destination.
scaling
|Non
|Nombre et taille des répliques. Par défaut : 1 réplique.
field_mappings
|Non
|Mappages de champs personnalisés entre les colonnes source et de destination.
settings
|Non
|Paramètres avancés de ClickPipe.
stopped
|Non
|Définissez
true pour créer le ClickPipe à l’état arrêté. La valeur par défaut est
false.
id et
state sont en lecture seule et sont renseignés par ClickHouse Cloud après la création.
Le bloc
Destination
destination est commun à tous les types de source :
Pour les sources CDC (Postgres, MySQL, MongoDB, BigQuery), les tables de destination sont créées automatiquement à partir du schéma de la source — seul
destination {
database = "default" # Target database. Defaults to "default".
table = "my_table" # Target table name. Required for all sources except CDC.
managed_table = true # Let ClickPipes create and manage the table. Defaults to true.
table_definition {
engine {
type = "MergeTree" # MergeTree, ReplacingMergeTree, SummingMergeTree, or Null.
}
sorting_key = ["id", "ts"] # Optional.
partition_by = "toYYYYMM(ts)" # Optional.
}
columns {
name = "id"
type = "UInt64"
}
columns {
name = "message"
type = "String"
}
}
database est généralement nécessaire.
Exemples par type de ClickPipe
Valeurs de
Kafka
type prises en charge :
kafka,
confluent,
msk,
azureeventhub,
redpanda,
warpstream.
resource "clickhouse_clickpipe" "kafka_clickpipe" {
name = "My Kafka ClickPipe"
service_id = var.service_id
scaling {
replicas = 2
replica_cpu_millicores = 250
replica_memory_gb = 1.0
}
source {
kafka {
type = "confluent"
format = "JSONEachRow"
brokers = "broker.example.com:9092"
topics = "my_topic"
consumer_group = "clickpipes-consumer-group"
authentication = "PLAIN"
credentials {
username = "my_user"
password = var.kafka_password
}
offset {
strategy = "from_latest"
}
}
}
destination {
table = "my_table"
managed_table = true
table_definition {
engine {
type = "MergeTree"
}
}
columns {
name = "id"
type = "UInt64"
}
columns {
name = "message"
type = "String"
}
columns {
name = "timestamp"
type = "DateTime"
}
}
}
Kafka avec un registre de schémas
resource "clickhouse_clickpipe" "kafka_avro_clickpipe" {
name = "My Kafka Avro ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
kafka {
type = "confluent"
format = "AvroConfluent"
brokers = "broker.example.com:9092"
topics = "my_avro_topic"
credentials {
username = "my_user"
password = var.kafka_password
}
schema_registry {
url = "https://schema-registry.example.com"
authentication = "PLAIN"
credentials {
username = "sr_user"
password = var.schema_registry_password
}
}
}
}
destination {
table = "my_avro_table"
managed_table = true
table_definition {
engine {
type = "MergeTree"
}
}
columns {
name = "id"
type = "UInt64"
}
columns {
name = "event"
type = "String"
}
}
}
Amazon Kinesis
resource "clickhouse_clickpipe" "kinesis_clickpipe" {
name = "My Kinesis ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
kinesis {
format = "JSONEachRow"
stream_name = "my-stream"
region = "us-east-1"
iterator_type = "TRIM_HORIZON"
authentication = "IAM_USER"
access_key {
access_key_id = var.aws_access_key_id
secret_key = var.aws_secret_key
}
}
}
destination {
table = "my_table"
managed_table = true
table_definition {
engine {
type = "MergeTree"
}
}
columns {
name = "id"
type = "UInt64"
}
columns {
name = "message"
type = "String"
}
}
}
L’authentification via un rôle IAM nécessite un service ClickHouse exécuté sur AWS.
Kinesis avec un rôle IAM
resource "clickhouse_clickpipe" "kinesis_iam_role_clickpipe" {
name = "My Kinesis ClickPipe (IAM Role)"
service_id = var.service_id
source {
kinesis {
format = "JSONEachRow"
stream_name = "my-stream"
region = "us-east-1"
iterator_type = "LATEST"
authentication = "IAM_ROLE"
iam_role = "arn:aws:iam::123456789012:role/my-kinesis-role"
}
}
destination {
table = "my_table"
managed_table = true
table_definition {
engine {
type = "MergeTree"
}
}
columns {
name = "id"
type = "UInt64"
}
columns {
name = "message"
type = "String"
}
}
}
Amazon S3
resource "clickhouse_clickpipe" "s3_clickpipe" {
name = "My S3 ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
object_storage {
type = "s3"
url = "https://my-bucket.s3.amazonaws.com/data/*.json"
format = "JSONEachRow"
authentication = "IAM_USER"
access_key {
access_key_id = var.aws_access_key_id
secret_key = var.aws_secret_key
}
}
}
destination {
table = "my_table"
managed_table = true
table_definition {
engine {
type = "MergeTree"
}
}
columns {
name = "id"
type = "UInt64"
}
columns {
name = "message"
type = "String"
}
}
}
Pour une ingestion continue à l’aide d’une file d’attente SQS (mode unordered). Voir Configuring unordered mode pour les instructions de configuration.
Ingestion continue S3 avec SQS
resource "clickhouse_clickpipe" "s3_continuous_clickpipe" {
name = "My S3 Continuous ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
object_storage {
type = "s3"
url = "https://my-bucket.s3.amazonaws.com/data/*.json"
format = "JSONEachRow"
is_continuous = true
queue_url = "https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/my-queue"
authentication = "IAM_USER"
access_key {
access_key_id = var.aws_access_key_id
secret_key = var.aws_secret_key
}
}
}
destination {
table = "my_table"
managed_table = true
table_definition {
engine {
type = "MergeTree"
}
}
columns {
name = "id"
type = "UInt64"
}
columns {
name = "message"
type = "String"
}
}
}
Google Cloud Storage
service_account_key doit contenir le contenu encodé en base64 d’un fichier de clé JSON de compte de service GCP.
resource "clickhouse_clickpipe" "gcs_clickpipe" {
name = "My GCS ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
object_storage {
type = "gcs"
url = "gs://my-bucket/data/*.json"
format = "JSONEachRow"
authentication = "SERVICE_ACCOUNT"
service_account_key = var.gcs_service_account_key
}
}
destination {
table = "my_table"
managed_table = true
table_definition {
engine {
type = "MergeTree"
}
}
columns {
name = "id"
type = "UInt64"
}
columns {
name = "message"
type = "String"
}
}
}
Azure Blob Storage
resource "clickhouse_clickpipe" "abs_clickpipe" {
name = "My Azure Blob ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
object_storage {
type = "azureblobstorage"
azure_container_name = "my-container"
path = "data/*.json"
format = "JSONEachRow"
authentication = "CONNECTION_STRING"
connection_string = var.azure_connection_string
}
}
destination {
table = "my_table"
managed_table = true
table_definition {
engine {
type = "MergeTree"
}
}
columns {
name = "id"
type = "UInt64"
}
columns {
name = "message"
type = "String"
}
}
}
Postgres CDC
resource "clickhouse_clickpipe" "postgres_cdc_clickpipe" {
name = "My Postgres CDC ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
postgres {
host = "postgres.example.com"
port = 5432
database = "mydb"
credentials {
username = "postgres_user"
password = var.postgres_password
}
settings {
replication_mode = "cdc"
# Optional settings
sync_interval_seconds = 60
pull_batch_size = 100000
allow_nullable_columns = true
initial_load_parallelism = 4
snapshot_num_rows_per_partition = 100000
snapshot_number_of_parallel_tables = 1
}
table_mappings {
source_schema_name = "public"
source_table = "users"
target_table = "public_users"
}
table_mappings {
source_schema_name = "public"
source_table = "orders"
target_table = "public_orders"
# Optional
excluded_columns = ["internal_notes"]
use_custom_sorting_key = true
sorting_keys = ["id", "created_at"]
table_engine = "ReplacingMergeTree"
}
}
}
destination {
database = "default"
}
}
L’authentification par rôle IAM nécessite un service ClickHouse hébergé sur AWS.
Postgres avec un rôle IAM
resource "clickhouse_clickpipe" "postgres_iam_role_clickpipe" {
name = "My Postgres CDC ClickPipe (IAM Role)"
service_id = var.service_id
source {
postgres {
host = "mydb.cluster.us-east-1.rds.amazonaws.com"
port = 5432
database = "mydb"
type = "rdspostgres"
authentication = "iam_role"
iam_role = "arn:aws:iam::123456789012:role/my-rds-role"
credentials {
username = "postgres_user"
}
settings {
replication_mode = "cdc"
}
table_mappings {
source_schema_name = "public"
source_table = "orders"
target_table = "public_orders"
}
}
}
destination {
database = "default"
}
}
MySQL CDC
resource "clickhouse_clickpipe" "mysql_cdc_clickpipe" {
name = "My MySQL CDC ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
mysql {
host = "mysql.example.com"
port = 3306
type = "mysql"
credentials {
username = "mysql_user"
password = var.mysql_password
}
settings {
replication_mode = "cdc"
# Optional settings
sync_interval_seconds = 30
pull_batch_size = 10000
allow_nullable_columns = true
initial_load_parallelism = 4
snapshot_num_rows_per_partition = 100000
snapshot_number_of_parallel_tables = 2
}
table_mappings {
source_schema_name = "mydb"
source_table = "orders"
target_table = "mydb_orders"
}
table_mappings {
source_schema_name = "mydb"
source_table = "customers"
target_table = "mydb_customers"
# Optional
excluded_columns = ["password_hash"]
use_custom_sorting_key = true
sorting_keys = ["id"]
table_engine = "ReplacingMergeTree"
}
}
}
destination {
database = "default"
}
}
MongoDB CDC
resource "clickhouse_clickpipe" "mongodb_cdc_clickpipe" {
name = "My MongoDB CDC ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
mongodb {
uri = "mongodb+srv://cluster0.example.mongodb.net"
read_preference = "secondaryPreferred"
credentials {
username = "mongo_user"
password = var.mongodb_password
}
settings {
replication_mode = "cdc"
# Optional settings
sync_interval_seconds = 30
pull_batch_size = 500
snapshot_num_rows_per_partition = 100000
snapshot_number_of_parallel_tables = 2
}
table_mappings {
source_database_name = "mydb"
source_collection = "users"
target_table = "mydb_users"
}
table_mappings {
source_database_name = "mydb"
source_collection = "orders"
target_table = "mydb_orders"
table_engine = "ReplacingMergeTree"
}
}
}
destination {
database = "default"
}
}
BigQuery
service_account_file doit correspondre au contenu, encodé en base64, d’un fichier de clé JSON de compte de service GCP.
resource "clickhouse_clickpipe" "bigquery_snapshot_clickpipe" {
name = "My BigQuery ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
bigquery {
snapshot_staging_path = "gs://my-staging-bucket/staging/"
credentials {
service_account_file = var.gcp_service_account_key
}
settings {
replication_mode = "snapshot"
# Optional settings
initial_load_parallelism = 4
snapshot_num_rows_per_partition = 100000
snapshot_number_of_parallel_tables = 2
allow_nullable_columns = true
}
table_mappings {
source_dataset_name = "my_dataset"
source_table = "my_table"
target_table = "my_bigquery_table"
}
table_mappings {
source_dataset_name = "my_dataset"
source_table = "another_table"
target_table = "another_bigquery_table"
table_engine = "ReplacingMergeTree"
use_custom_sorting_key = true
sorting_keys = ["id"]
excluded_columns = ["internal_col"]
}
}
}
destination {
database = "default"
}
}
Tous les types de ClickPipe prennent en charge le bloc
Mise à l’échelle
scaling pour configurer le nombre de répliques et l’allocation des ressources :
scaling {
replicas = 2 # Default: 1. Maximum: 10.
replica_cpu_millicores = 500 # Between 125 and 2000.
replica_memory_gb = 2.0 # Between 0.5 and 8.0.
}
Les ClickPipes existants peuvent être importés dans le Terraform state à l’aide de l’ID du service et de l’ID du ClickPipe :
Importer des ClickPipes existants
terraform import clickhouse_clickpipe.example <service_id>:<clickpipe_id>