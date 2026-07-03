Référence pour gérer ClickPipes de manière programmatique à l’aide du fournisseur Terraform ClickHouse.

clickhouse_clickpipe du Tous les types de ClickPipes peuvent être créés et gérés à l’aide de la ressourcedu fournisseur Terraform ClickHouse . Cette page présente la configuration du fournisseur ainsi que des exemples de configuration pour chaque type de ClickPipe pris en charge.

​ Configuration du fournisseur

v3.14.0 du fournisseur. Si vous utilisez une version antérieure, vous aurez besoin d’une version alpha — consultez le La prise en charge de ClickPipes est en disponibilité générale à partir de la versiondu fournisseur. Si vous utilisez une version antérieure, vous aurez besoin d’une version alpha — consultez le changelog du fournisseur pour plus de détails.

Ajoutez le fournisseur ClickHouse à votre configuration Terraform :

terraform { required_providers { clickhouse = { source = "ClickHouse/clickhouse" version = ">= 3.14.0" } } } provider "clickhouse" { organization_id = var . organization_id token_key = var . token_key token_secret = var . token_secret }

Consultez Gestion des clés API pour savoir comment créer une clé API à utiliser avec le fournisseur.

​ Aperçu de la ressource

La ressource clickhouse_clickpipe comporte les arguments de niveau supérieur suivants :

Argument Obligatoire Description name Oui Nom du ClickPipe. service_id Oui Identifiant du service ClickHouse Cloud. source Oui Configuration de la source (un bloc source par ClickPipe). destination Oui Configuration de destination. scaling Non Nombre et taille des répliques. Par défaut : 1 réplique. field_mappings Non Mappages de champs personnalisés entre les colonnes source et de destination. settings Non Paramètres avancés de ClickPipe. stopped Non Définissez true pour créer le ClickPipe à l’état arrêté. La valeur par défaut est false .

Les attributs id et state sont en lecture seule et sont renseignés par ClickHouse Cloud après la création.

Le bloc destination est commun à tous les types de source :

destination { database = "default" # Target database. Defaults to "default". table = "my_table" # Target table name. Required for all sources except CDC. managed_table = true # Let ClickPipes create and manage the table. Defaults to true. table_definition { engine { type = "MergeTree" # MergeTree, ReplacingMergeTree, SummingMergeTree, or Null. } sorting_key = [ "id" , "ts" ] # Optional. partition_by = "toYYYYMM(ts)" # Optional. } columns { name = "id" type = "UInt64" } columns { name = "message" type = "String" } }

Pour les sources CDC (Postgres, MySQL, MongoDB, BigQuery), les tables de destination sont créées automatiquement à partir du schéma de la source — seul database est généralement nécessaire.

​ Exemples par type de ClickPipe

Valeurs de type prises en charge : kafka , confluent , msk , azureeventhub , redpanda , warpstream .

resource "clickhouse_clickpipe" "kafka_clickpipe" { name = "My Kafka ClickPipe" service_id = var . service_id scaling { replicas = 2 replica_cpu_millicores = 250 replica_memory_gb = 1.0 } source { kafka { type = "confluent" format = "JSONEachRow" brokers = "broker.example.com:9092" topics = "my_topic" consumer_group = "clickpipes-consumer-group" authentication = "PLAIN" credentials { username = "my_user" password = var . kafka_password } offset { strategy = "from_latest" } } } destination { table = "my_table" managed_table = true table_definition { engine { type = "MergeTree" } } columns { name = "id" type = "UInt64" } columns { name = "message" type = "String" } columns { name = "timestamp" type = "DateTime" } } }

​ Kafka avec un registre de schémas

resource "clickhouse_clickpipe" "kafka_avro_clickpipe" { name = "My Kafka Avro ClickPipe" service_id = var . service_id source { kafka { type = "confluent" format = "AvroConfluent" brokers = "broker.example.com:9092" topics = "my_avro_topic" credentials { username = "my_user" password = var . kafka_password } schema_registry { url = "https://schema-registry.example.com" authentication = "PLAIN" credentials { username = "sr_user" password = var . schema_registry_password } } } } destination { table = "my_avro_table" managed_table = true table_definition { engine { type = "MergeTree" } } columns { name = "id" type = "UInt64" } columns { name = "event" type = "String" } } }

​ Amazon Kinesis

resource "clickhouse_clickpipe" "kinesis_clickpipe" { name = "My Kinesis ClickPipe" service_id = var . service_id source { kinesis { format = "JSONEachRow" stream_name = "my-stream" region = "us-east-1" iterator_type = "TRIM_HORIZON" authentication = "IAM_USER" access_key { access_key_id = var . aws_access_key_id secret_key = var . aws_secret_key } } } destination { table = "my_table" managed_table = true table_definition { engine { type = "MergeTree" } } columns { name = "id" type = "UInt64" } columns { name = "message" type = "String" } } }

​ Kinesis avec un rôle IAM

L’authentification via un rôle IAM nécessite un service ClickHouse exécuté sur AWS.

resource "clickhouse_clickpipe" "kinesis_iam_role_clickpipe" { name = "My Kinesis ClickPipe (IAM Role)" service_id = var . service_id source { kinesis { format = "JSONEachRow" stream_name = "my-stream" region = "us-east-1" iterator_type = "LATEST" authentication = "IAM_ROLE" iam_role = "arn:aws:iam::123456789012:role/my-kinesis-role" } } destination { table = "my_table" managed_table = true table_definition { engine { type = "MergeTree" } } columns { name = "id" type = "UInt64" } columns { name = "message" type = "String" } } }

​ Amazon S3

resource "clickhouse_clickpipe" "s3_clickpipe" { name = "My S3 ClickPipe" service_id = var . service_id source { object_storage { type = "s3" url = "https://my-bucket.s3.amazonaws.com/data/*.json" format = "JSONEachRow" authentication = "IAM_USER" access_key { access_key_id = var . aws_access_key_id secret_key = var . aws_secret_key } } } destination { table = "my_table" managed_table = true table_definition { engine { type = "MergeTree" } } columns { name = "id" type = "UInt64" } columns { name = "message" type = "String" } } }

​ Ingestion continue S3 avec SQS

Pour une ingestion continue à l’aide d’une file d’attente SQS (mode unordered). Voir Configuring unordered mode pour les instructions de configuration.

resource "clickhouse_clickpipe" "s3_continuous_clickpipe" { name = "My S3 Continuous ClickPipe" service_id = var . service_id source { object_storage { type = "s3" url = "https://my-bucket.s3.amazonaws.com/data/*.json" format = "JSONEachRow" is_continuous = true queue_url = "https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/my-queue" authentication = "IAM_USER" access_key { access_key_id = var . aws_access_key_id secret_key = var . aws_secret_key } } } destination { table = "my_table" managed_table = true table_definition { engine { type = "MergeTree" } } columns { name = "id" type = "UInt64" } columns { name = "message" type = "String" } } }

​ Google Cloud Storage

service_account_key doit contenir le contenu encodé en base64 d’un fichier de clé JSON de compte de service GCP.

resource "clickhouse_clickpipe" "gcs_clickpipe" { name = "My GCS ClickPipe" service_id = var . service_id source { object_storage { type = "gcs" url = "gs://my-bucket/data/*.json" format = "JSONEachRow" authentication = "SERVICE_ACCOUNT" service_account_key = var . gcs_service_account_key } } destination { table = "my_table" managed_table = true table_definition { engine { type = "MergeTree" } } columns { name = "id" type = "UInt64" } columns { name = "message" type = "String" } } }

​ Azure Blob Storage

resource "clickhouse_clickpipe" "abs_clickpipe" { name = "My Azure Blob ClickPipe" service_id = var . service_id source { object_storage { type = "azureblobstorage" azure_container_name = "my-container" path = "data/*.json" format = "JSONEachRow" authentication = "CONNECTION_STRING" connection_string = var . azure_connection_string } } destination { table = "my_table" managed_table = true table_definition { engine { type = "MergeTree" } } columns { name = "id" type = "UInt64" } columns { name = "message" type = "String" } } }

​ Postgres CDC

resource "clickhouse_clickpipe" "postgres_cdc_clickpipe" { name = "My Postgres CDC ClickPipe" service_id = var . service_id source { postgres { host = "postgres.example.com" port = 5432 database = "mydb" credentials { username = "postgres_user" password = var . postgres_password } settings { replication_mode = "cdc" # Optional settings sync_interval_seconds = 60 pull_batch_size = 100000 allow_nullable_columns = true initial_load_parallelism = 4 snapshot_num_rows_per_partition = 100000 snapshot_number_of_parallel_tables = 1 } table_mappings { source_schema_name = "public" source_table = "users" target_table = "public_users" } table_mappings { source_schema_name = "public" source_table = "orders" target_table = "public_orders" # Optional excluded_columns = [ "internal_notes" ] use_custom_sorting_key = true sorting_keys = [ "id" , "created_at" ] table_engine = "ReplacingMergeTree" } } } destination { database = "default" } }

​ Postgres avec un rôle IAM

L’authentification par rôle IAM nécessite un service ClickHouse hébergé sur AWS.

resource "clickhouse_clickpipe" "postgres_iam_role_clickpipe" { name = "My Postgres CDC ClickPipe (IAM Role)" service_id = var . service_id source { postgres { host = "mydb.cluster.us-east-1.rds.amazonaws.com" port = 5432 database = "mydb" type = "rdspostgres" authentication = "iam_role" iam_role = "arn:aws:iam::123456789012:role/my-rds-role" credentials { username = "postgres_user" } settings { replication_mode = "cdc" } table_mappings { source_schema_name = "public" source_table = "orders" target_table = "public_orders" } } } destination { database = "default" } }

​ MySQL CDC

resource "clickhouse_clickpipe" "mysql_cdc_clickpipe" { name = "My MySQL CDC ClickPipe" service_id = var . service_id source { mysql { host = "mysql.example.com" port = 3306 type = "mysql" credentials { username = "mysql_user" password = var . mysql_password } settings { replication_mode = "cdc" # Optional settings sync_interval_seconds = 30 pull_batch_size = 10000 allow_nullable_columns = true initial_load_parallelism = 4 snapshot_num_rows_per_partition = 100000 snapshot_number_of_parallel_tables = 2 } table_mappings { source_schema_name = "mydb" source_table = "orders" target_table = "mydb_orders" } table_mappings { source_schema_name = "mydb" source_table = "customers" target_table = "mydb_customers" # Optional excluded_columns = [ "password_hash" ] use_custom_sorting_key = true sorting_keys = [ "id" ] table_engine = "ReplacingMergeTree" } } } destination { database = "default" } }

​ MongoDB CDC

resource "clickhouse_clickpipe" "mongodb_cdc_clickpipe" { name = "My MongoDB CDC ClickPipe" service_id = var . service_id source { mongodb { uri = "mongodb+srv://cluster0.example.mongodb.net" read_preference = "secondaryPreferred" credentials { username = "mongo_user" password = var . mongodb_password } settings { replication_mode = "cdc" # Optional settings sync_interval_seconds = 30 pull_batch_size = 500 snapshot_num_rows_per_partition = 100000 snapshot_number_of_parallel_tables = 2 } table_mappings { source_database_name = "mydb" source_collection = "users" target_table = "mydb_users" } table_mappings { source_database_name = "mydb" source_collection = "orders" target_table = "mydb_orders" table_engine = "ReplacingMergeTree" } } } destination { database = "default" } }

service_account_file doit correspondre au contenu, encodé en base64, d’un fichier de clé JSON de compte de service GCP.

resource "clickhouse_clickpipe" "bigquery_snapshot_clickpipe" { name = "My BigQuery ClickPipe" service_id = var . service_id source { bigquery { snapshot_staging_path = "gs://my-staging-bucket/staging/" credentials { service_account_file = var . gcp_service_account_key } settings { replication_mode = "snapshot" # Optional settings initial_load_parallelism = 4 snapshot_num_rows_per_partition = 100000 snapshot_number_of_parallel_tables = 2 allow_nullable_columns = true } table_mappings { source_dataset_name = "my_dataset" source_table = "my_table" target_table = "my_bigquery_table" } table_mappings { source_dataset_name = "my_dataset" source_table = "another_table" target_table = "another_bigquery_table" table_engine = "ReplacingMergeTree" use_custom_sorting_key = true sorting_keys = [ "id" ] excluded_columns = [ "internal_col" ] } } } destination { database = "default" } }

​ Mise à l’échelle

Tous les types de ClickPipe prennent en charge le bloc scaling pour configurer le nombre de répliques et l’allocation des ressources :

scaling { replicas = 2 # Default: 1. Maximum: 10. replica_cpu_millicores = 500 # Between 125 and 2000. replica_memory_gb = 2.0 # Between 0.5 and 8.0. }

​ Importer des ClickPipes existants

Les ClickPipes existants peuvent être importés dans le Terraform state à l’aide de l’ID du service et de l’ID du ClickPipe :