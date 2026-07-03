Skip to main content
Tous les types de ClickPipes peuvent être créés et gérés à l’aide de la ressource clickhouse_clickpipe du fournisseur Terraform ClickHouse. Cette page présente la configuration du fournisseur ainsi que des exemples de configuration pour chaque type de ClickPipe pris en charge.

Configuration du fournisseur

La prise en charge de ClickPipes est en disponibilité générale à partir de la version v3.14.0 du fournisseur. Si vous utilisez une version antérieure, vous aurez besoin d’une version alpha — consultez le changelog du fournisseur pour plus de détails.
Ajoutez le fournisseur ClickHouse à votre configuration Terraform :
Consultez Gestion des clés API pour savoir comment créer une clé API à utiliser avec le fournisseur.

Aperçu de la ressource

La ressource clickhouse_clickpipe comporte les arguments de niveau supérieur suivants : Les attributs id et state sont en lecture seule et sont renseignés par ClickHouse Cloud après la création.

Destination

Le bloc destination est commun à tous les types de source :
Pour les sources CDC (Postgres, MySQL, MongoDB, BigQuery), les tables de destination sont créées automatiquement à partir du schéma de la source — seul database est généralement nécessaire.

Exemples par type de ClickPipe

Kafka

Valeurs de type prises en charge : kafka, confluent, msk, azureeventhub, redpanda, warpstream.

Kafka avec un registre de schémas

Amazon Kinesis

Kinesis avec un rôle IAM

L’authentification via un rôle IAM nécessite un service ClickHouse exécuté sur AWS.

Amazon S3

Ingestion continue S3 avec SQS

Pour une ingestion continue à l’aide d’une file d’attente SQS (mode unordered). Voir Configuring unordered mode pour les instructions de configuration.

Google Cloud Storage

service_account_key doit contenir le contenu encodé en base64 d’un fichier de clé JSON de compte de service GCP.

Azure Blob Storage

Postgres CDC

Postgres avec un rôle IAM

L’authentification par rôle IAM nécessite un service ClickHouse hébergé sur AWS.

MySQL CDC

MongoDB CDC

BigQuery

service_account_file doit correspondre au contenu, encodé en base64, d’un fichier de clé JSON de compte de service GCP.

Mise à l’échelle

Tous les types de ClickPipe prennent en charge le bloc scaling pour configurer le nombre de répliques et l’allocation des ressources :

Importer des ClickPipes existants

Les ClickPipes existants peuvent être importés dans le Terraform state à l’aide de l’ID du service et de l’ID du ClickPipe :
Dernière modification le 3 juillet 2026