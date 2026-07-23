Guide de configuration de la source Aurora Postgres

​ Versions de Postgres prises en charge

ClickPipes prend en charge Aurora PostgreSQL-Compatible Edition à partir de la version 12.

​ Activer la réplication logique

Vous pouvez ignorer cette section si votre instance Aurora dispose déjà des paramètres suivants :

rds.logical_replication = 1

Ce paramètre est généralement préconfiguré si vous avez déjà utilisé un autre outil de réplication des données.

postgres=> SHOW rds.logical_replication ; rds.logical_replication ------------------------- on (1 row)

Si ce n’est pas déjà fait, suivez ces étapes :

Créez un nouveau groupe de paramètres pour votre version d’Aurora PostgreSQL avec le paramètre requis : Définissez rds.logical_replication sur 1

Appliquez le nouveau groupe de paramètres à votre cluster Aurora PostgreSQL

Redémarrez votre cluster Aurora pour appliquer les modifications

​ Configurer un utilisateur de base de données

Connectez-vous à votre instance writer Aurora PostgreSQL en tant qu’utilisateur admin et exécutez les commandes suivantes :

Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes : CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password' ; Accordez à l’utilisateur créé à l’étape précédente un accès en lecture seule au niveau du schéma. L’exemple suivant montre les permissions pour le schéma public . Répétez ces commandes pour chaque schéma contenant des tables que vous souhaitez répliquer : GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user; Accordez les privilèges de réplication à l’utilisateur : GRANT rds_replication TO clickpipes_user; Créez une publication avec les tables que vous souhaitez répliquer. Nous vous recommandons vivement de n’inclure dans la publication que les tables nécessaires afin d’éviter tout surcoût de performances.

clé primaire définie, soit avoir son identité de réplica configurée sur FULL . Consultez la Toute table incluse dans la publication doit soit avoir unedéfinie, soit avoir sonconfigurée sur. Consultez la FAQ sur Postgres pour des recommandations sur le périmètre à couvrir.

Pour créer une publication pour des tables spécifiques : CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2; Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma donné : CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public" ;



La publication clickpipes définit l’ensemble des tables dont les événements de modification seront transmis à ClickPipes. Nous déconseillons d’utiliser FOR ALL TABLES sauf si vous avez l’intention de répliquer chaque table, car l’inclusion de tables inutiles augmente le trafic WAL de Postgres vers ClickPipes et réduit l’efficacité globale de la réplication.

​ Utilisation de l’authentification IAM (facultatif)

Au lieu d’un mot de passe, vous pouvez authentifier l’utilisateur ClickPipes au moyen du contrôle d’accès AWS IAM basé sur les rôles. Cela nécessite que le paramètre rds.iam_auth_for_replication soit défini sur 1 . Créez l’utilisateur comme suit, puis accordez-lui les mêmes privilèges de schéma et de réplication que ceux indiqués ci-dessus :

CREATE USER clickpipes_iam_user ; GRANT rds_iam TO clickpipes_iam_user;

Consultez AWS IAM DB authentication (RDS/Aurora) pour connaître la procédure complète de configuration du rôle IAM et de la stratégie requis pour permettre à ClickPipes de s’authentifier de cette manière.

​ Configurer l’accès au réseau

​ Contrôle d’accès basé sur l’adresse IP

Inbound rules de votre groupe de sécurité Aurora. Si vous souhaitez restreindre le trafic vers votre cluster Aurora, ajoutez les adresses IP NAT statiques documentées auxde votre groupe de sécurité Aurora.

​ Accès privé via AWS PrivateLink

Pour vous connecter à votre cluster Aurora via un réseau privé, vous pouvez utiliser AWS PrivateLink. Suivez notre guide de configuration d’AWS PrivateLink pour ClickPipes pour établir la connexion.

​ Considérations spécifiques à Aurora

Lors de la configuration de ClickPipes avec Aurora PostgreSQL, gardez les points suivants à l’esprit :

Endpoint de connexion : connectez-vous toujours à l’endpoint writer de votre cluster Aurora, car la réplication logique nécessite un accès en écriture pour créer des slots de réplication et doit se connecter à l’instance primaire. Gestion du basculement : en cas de basculement, Aurora promeut automatiquement un reader comme nouveau writer. ClickPipes détectera la déconnexion et tentera de se reconnecter à l’endpoint writer, qui pointera alors vers la nouvelle instance primaire. Base de données globale : si vous utilisez Aurora Global Database, vous devez vous connecter à l’endpoint writer de la région primaire, car la réplication interrégion gère déjà le transfert des données entre les régions. Considérations relatives au stockage : la couche de stockage d’Aurora est partagée par toutes les instances d’un cluster, ce qui peut offrir de meilleures performances pour la réplication logique par rapport à RDS standard.

​ Gérer les endpoints dynamiques du cluster

Bien qu’Aurora fournisse des endpoints stables qui redirigent automatiquement vers l’instance appropriée, voici quelques approches supplémentaires pour garantir une connectivité fiable :

Pour les configurations à haute disponibilité, configurez votre application pour utiliser le writer endpoint d’Aurora, qui pointe automatiquement vers l’instance primaire active. Si vous utilisez une réplication inter-régions, envisagez de configurer des ClickPipes distincts pour chaque région afin de réduire la latence et d’améliorer la tolérance aux pannes.

​ Et maintenant ?