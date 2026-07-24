Page décrivant les différentes méthodes pour connecter PostgreSQL à ClickHouse

Cette page présente les options suivantes pour intégrer PostgreSQL à ClickHouse :

utiliser le moteur de table PostgreSQL pour lire depuis une table PostgreSQL

pour lire depuis une table PostgreSQL utiliser le moteur de base de données expérimental MaterializedPostgreSQL pour synchroniser une base de données PostgreSQL avec une base de données ClickHouse

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​ Utilisation du moteur de table PostgreSQL

Le moteur de table PostgreSQL permet d’effectuer des opérations SELECT et INSERT sur des données stockées sur un serveur PostgreSQL distant depuis ClickHouse. Cet article illustre les méthodes de base pour l’intégration à l’aide d’une seule table.

1 Configurer PostgreSQL Dans postgresql.conf , ajoutez l’entrée suivante pour que PostgreSQL écoute sur les interfaces réseau : listen_addresses = '*' Créez un utilisateur pour vous connecter depuis ClickHouse. Pour les besoins de la démonstration, cet exemple accorde tous les droits de superutilisateur. CREATE ROLE clickhouse_user SUPERUSER LOGIN PASSWORD 'ClickHouse_123' ; Créez une nouvelle base de données dans PostgreSQL : CREATE DATABASE db_in_psg ; Créez une nouvelle table : CREATE TABLE table1 ( id integer primary key , column1 varchar ( 10 ) ); Ajoutons quelques lignes pour tester : INSERT INTO table1 (id, column1) VALUES ( 1 , 'abc' ), ( 2 , 'def' ); Pour configurer PostgreSQL afin d’autoriser les connexions à la nouvelle base de données avec le nouvel utilisateur pour la réplication, ajoutez l’entrée suivante au fichier pg_hba.conf . Mettez à jour la ligne d’adresse avec le sous-réseau ou l’adresse IP de votre serveur PostgreSQL : # TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD host db_in_psg clickhouse_user 192.168.1.0/24 password Rechargez le fichier de configuration pg_hba.conf (adaptez cette commande en fonction de votre version) : /usr/pgsql-12/bin/pg_ctl reload Vérifiez que le nouveau clickhouse_user peut se connecter : psql -U clickhouse_user -W -d db_in_psg -h <your_postgresql_host> Si vous utilisez cette fonctionnalité dans ClickHouse Cloud, vous devrez peut-être autoriser les adresses IP de ClickHouse Cloud à accéder à votre instance PostgreSQL. Consultez l’ API Cloud Endpoints de ClickHouse pour obtenir des détails sur le trafic sortant. 2 Définir une Table dans ClickHouse Connectez-vous à l’aide de clickhouse-client : clickhouse-client --user default --password ClickHouse123! Créons une nouvelle base de données : CREATE DATABASE db_in_ch ; Créez une table utilisant PostgreSQL : CREATE TABLE db_in_ch .table1 ( id UInt64, column1 String ) ENGINE = PostgreSQL( 'postgres-host.domain.com:5432' , 'db_in_psg' , 'table1' , 'clickhouse_user' , 'ClickHouse_123' ); Les paramètres minimaux requis sont : paramètre Description exemple host:port nom d’hôte ou IP et port postgres-host.domain.com:5432 database nom de la base de données PostgreSQL db_in_psg user nom d’utilisateur pour se connecter à PostgreSQL clickhouse_user password mot de passe pour se connecter à PostgreSQL ClickHouse_123 Consultez la page de documentation du moteur de table PostgreSQL pour obtenir la liste complète des paramètres. 3 Tester l’intégration Dans ClickHouse, affichez les lignes initiales : SELECT * FROM db_in_ch . table1 La table ClickHouse devrait automatiquement être alimentée avec les deux lignes déjà présentes dans la table PostgreSQL : Query id: 34193d31-fe21-44ac-a182-36aaefbd78bf ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ └────┴─────────┘ De retour dans PostgreSQL, ajoutez deux lignes dans la table : INSERT INTO table1 (id, column1) VALUES ( 3 , 'ghi' ), ( 4 , 'jkl' ); Ces deux nouvelles lignes devraient apparaître dans votre table ClickHouse : SELECT * FROM db_in_ch . table1 La réponse doit être : Query id: 86fa2c62-d320-4e47-b564-47ebf3d5d27b ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ │ 3 │ ghi │ │ 4 │ jkl │ └────┴─────────┘ Voyons ce qui se passe lorsque vous ajoutez des lignes à la table ClickHouse : INSERT INTO db_in_ch . table1 (id, column1) VALUES ( 5 , 'mno' ), ( 6 , 'pqr' ); Les lignes ajoutées dans ClickHouse devraient apparaître dans la table PostgreSQL : db_in_psg = # SELECT * FROM table1; id | column1 ----+--------- 1 | abc 2 | def 3 | ghi 4 | jkl 5 | mno 6 | pqr ( 6 rows ) PostrgeSQL . Consultez la Cet exemple a présenté l’intégration de base entre PostgreSQL et ClickHouse à l’aide du moteur de table. Consultez la page de documentation du moteur de table PostgreSQL pour découvrir d’autres fonctionnalités, comme la spécification de schémas, le renvoi d’un sous-ensemble de colonnes et la connexion à plusieurs répliques. Consultez également le billet de blog ClickHouse and PostgreSQL - a match made in data heaven - part 1

​ Utilisation du moteur de base de données MaterializedPostgreSQL

Le moteur de base de données PostgreSQL s’appuie sur les fonctionnalités de réplication de PostgreSQL pour créer une replica de la base de données avec tout ou partie des schémas et des tables. Cet article illustre les méthodes d’intégration de base à l’aide d’une base de données, d’un schéma et d’une table.

Dans les procédures suivantes, la CLI PostgreSQL ( psql ) et la ClickHouse CLI ( clickhouse-client ) sont utilisées. Le serveur PostgreSQL est installé sur Linux. La configuration minimale ci-dessous s’applique si la base de données PostgreSQL est une nouvelle installation de test.