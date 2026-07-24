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Cette page présente les options suivantes pour intégrer PostgreSQL à ClickHouse :
  • utiliser le moteur de table PostgreSQL pour lire depuis une table PostgreSQL
  • utiliser le moteur de base de données expérimental MaterializedPostgreSQL pour synchroniser une base de données PostgreSQL avec une base de données ClickHouse
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Utilisation du moteur de table PostgreSQL

Le moteur de table PostgreSQL permet d’effectuer des opérations SELECT et INSERT sur des données stockées sur un serveur PostgreSQL distant depuis ClickHouse. Cet article illustre les méthodes de base pour l’intégration à l’aide d’une seule table.
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Configurer PostgreSQL

  1. Dans postgresql.conf, ajoutez l’entrée suivante pour que PostgreSQL écoute sur les interfaces réseau :
  1. Créez un utilisateur pour vous connecter depuis ClickHouse. Pour les besoins de la démonstration, cet exemple accorde tous les droits de superutilisateur.
  1. Créez une nouvelle base de données dans PostgreSQL :
  1. Créez une nouvelle table :
  1. Ajoutons quelques lignes pour tester :
  1. Pour configurer PostgreSQL afin d’autoriser les connexions à la nouvelle base de données avec le nouvel utilisateur pour la réplication, ajoutez l’entrée suivante au fichier pg_hba.conf. Mettez à jour la ligne d’adresse avec le sous-réseau ou l’adresse IP de votre serveur PostgreSQL :
  1. Rechargez le fichier de configuration pg_hba.conf (adaptez cette commande en fonction de votre version) :
  1. Vérifiez que le nouveau clickhouse_user peut se connecter :
Si vous utilisez cette fonctionnalité dans ClickHouse Cloud, vous devrez peut-être autoriser les adresses IP de ClickHouse Cloud à accéder à votre instance PostgreSQL. Consultez l’API Cloud Endpoints de ClickHouse pour obtenir des détails sur le trafic sortant.
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Définir une Table dans ClickHouse

  1. Connectez-vous à l’aide de clickhouse-client :
  1. Créons une nouvelle base de données :
  1. Créez une table utilisant PostgreSQL :
Les paramètres minimaux requis sont :
Consultez la page de documentation du moteur de table PostgreSQL pour obtenir la liste complète des paramètres.
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Tester l’intégration

  1. Dans ClickHouse, affichez les lignes initiales :
La table ClickHouse devrait automatiquement être alimentée avec les deux lignes déjà présentes dans la table PostgreSQL :
  1. De retour dans PostgreSQL, ajoutez deux lignes dans la table :
  1. Ces deux nouvelles lignes devraient apparaître dans votre table ClickHouse :
La réponse doit être :
  1. Voyons ce qui se passe lorsque vous ajoutez des lignes à la table ClickHouse :
  1. Les lignes ajoutées dans ClickHouse devraient apparaître dans la table PostgreSQL :
Cet exemple a présenté l’intégration de base entre PostgreSQL et ClickHouse à l’aide du moteur de table PostrgeSQL. Consultez la page de documentation du moteur de table PostgreSQL pour découvrir d’autres fonctionnalités, comme la spécification de schémas, le renvoi d’un sous-ensemble de colonnes et la connexion à plusieurs répliques. Consultez également le billet de blog ClickHouse and PostgreSQL - a match made in data heaven - part 1.

Utilisation du moteur de base de données MaterializedPostgreSQL

Le moteur de base de données PostgreSQL s’appuie sur les fonctionnalités de réplication de PostgreSQL pour créer une replica de la base de données avec tout ou partie des schémas et des tables. Cet article illustre les méthodes d’intégration de base à l’aide d’une base de données, d’un schéma et d’une table. Dans les procédures suivantes, la CLI PostgreSQL (psql) et la ClickHouse CLI (clickhouse-client) sont utilisées. Le serveur PostgreSQL est installé sur Linux. La configuration minimale ci-dessous s’applique si la base de données PostgreSQL est une nouvelle installation de test.
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Dans PostgreSQL

  1. Dans postgresql.conf, définissez les niveaux d’écoute minimaux, le wal level de réplication et les slots de réplication :
ajoutez les entrées suivantes :
*ClickHouse nécessite au minimum un wal level défini sur logical et 2 slots de réplication
  1. À l’aide d’un compte administrateur, créez un utilisateur pour la connexion depuis ClickHouse :
*à des fins de démonstration, des privilèges complets de superutilisateur ont été accordés.
  1. créer une nouvelle base de données :
  1. connectez-vous à la nouvelle base de données avec psql :
  1. créez une nouvelle table :
  1. insérez les lignes initiales :
  1. Configurez PostgreSQL pour autoriser le nouvel utilisateur de réplication à se connecter à la nouvelle base de données. Vous trouverez ci-dessous l’entrée minimale à ajouter au fichier pg_hba.conf :
*à des fins de démonstration, cette méthode d’authentification par mot de passe en clair est utilisée. mettez à jour la ligne d’adresse avec le sous-réseau ou l’adresse du serveur, conformément à la documentation PostgreSQL
  1. rechargez la configuration pg_hba.conf avec une commande comme celle-ci (à adapter selon votre version) :
  1. Testez la connexion avec le nouvel utilisateur clickhouse_user :
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Dans ClickHouse

  1. connectez-vous à la CLI ClickHouse
  1. Activez la fonctionnalité expérimentale PostgreSQL du moteur de base de données :
  1. Créez la nouvelle base de données qui sera répliquée et définissez la table initiale :
options minimales :
Pour un guide complet sur le moteur de base de données PostgreSQL, consultez https://clickhouse.com/docs/engines/database-engines/materialized-postgresql/#settings
  1. Vérifiez que la table initiale contient des données :
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Tester la réplication de base

  1. Dans PostgreSQL, insérez de nouvelles lignes :
  1. Dans ClickHouse, vérifiez que les nouvelles lignes sont bien visibles :
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Résumé

Ce guide d’intégration se concentre sur un exemple simple montrant comment répliquer une base de données avec une table. Il existe toutefois des options plus avancées, notamment la réplication de l’ensemble de la base de données ou l’ajout de nouvelles tables et de nouveaux schémas aux réplications existantes. Bien que les commandes DDL ne soient pas prises en charge pour cette réplication, le moteur peut être configuré pour détecter les changements et recharger les tables lorsque des modifications structurelles sont apportées.
Pour découvrir d’autres fonctionnalités disponibles dans les options avancées, veuillez consulter la documentation de référence.
Dernière modification le 24 juillet 2026