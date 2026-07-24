- utiliser le moteur de table
PostgreSQLpour lire depuis une table PostgreSQL
- utiliser le moteur de base de données expérimental
MaterializedPostgreSQLpour synchroniser une base de données PostgreSQL avec une base de données ClickHouse
Le moteur de table
Utilisation du moteur de table PostgreSQL
PostgreSQL permet d’effectuer des opérations SELECT et INSERT sur des données stockées sur un serveur PostgreSQL distant depuis ClickHouse.
Cet article illustre les méthodes de base pour l’intégration à l’aide d’une seule table.
1
Configurer PostgreSQL
- Dans
postgresql.conf, ajoutez l’entrée suivante pour que PostgreSQL écoute sur les interfaces réseau :
listen_addresses = '*'
- Créez un utilisateur pour vous connecter depuis ClickHouse. Pour les besoins de la démonstration, cet exemple accorde tous les droits de superutilisateur.
CREATE ROLE clickhouse_user SUPERUSER LOGIN PASSWORD 'ClickHouse_123';
- Créez une nouvelle base de données dans PostgreSQL :
CREATE DATABASE db_in_psg;
- Créez une nouvelle table :
CREATE TABLE table1 (
id integer primary key,
column1 varchar(10)
);
- Ajoutons quelques lignes pour tester :
INSERT INTO table1
(id, column1)
VALUES
(1, 'abc'),
(2, 'def');
- Pour configurer PostgreSQL afin d’autoriser les connexions à la nouvelle base de données avec le nouvel utilisateur pour la réplication, ajoutez l’entrée suivante au fichier
pg_hba.conf. Mettez à jour la ligne d’adresse avec le sous-réseau ou l’adresse IP de votre serveur PostgreSQL :
# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD
host db_in_psg clickhouse_user 192.168.1.0/24 password
- Rechargez le fichier de configuration
pg_hba.conf(adaptez cette commande en fonction de votre version) :
/usr/pgsql-12/bin/pg_ctl reload
- Vérifiez que le nouveau
clickhouse_userpeut se connecter :
psql -U clickhouse_user -W -d db_in_psg -h <your_postgresql_host>
Si vous utilisez cette fonctionnalité dans ClickHouse Cloud, vous devrez peut-être autoriser les adresses IP de ClickHouse Cloud à accéder à votre instance PostgreSQL. Consultez l’API Cloud Endpoints de ClickHouse pour obtenir des détails sur le trafic sortant.
2
Définir une Table dans ClickHouse
- Connectez-vous à l’aide de
clickhouse-client:
clickhouse-client --user default --password ClickHouse123!
- Créons une nouvelle base de données :
CREATE DATABASE db_in_ch;
- Créez une table utilisant
PostgreSQL:
Les paramètres minimaux requis sont :
CREATE TABLE db_in_ch.table1
(
id UInt64,
column1 String
)
ENGINE = PostgreSQL('postgres-host.domain.com:5432', 'db_in_psg', 'table1', 'clickhouse_user', 'ClickHouse_123');
|paramètre
|Description
|exemple
|host:port
|nom d’hôte ou IP et port
|postgres-host.domain.com:5432
|database
|nom de la base de données PostgreSQL
|db_in_psg
|user
|nom d’utilisateur pour se connecter à PostgreSQL
|clickhouse_user
|password
|mot de passe pour se connecter à PostgreSQL
|ClickHouse_123
Consultez la page de documentation du moteur de table PostgreSQL pour obtenir la liste complète des paramètres.
3
Tester l’intégration
- Dans ClickHouse, affichez les lignes initiales :
La table ClickHouse devrait automatiquement être alimentée avec les deux lignes déjà présentes dans la table PostgreSQL :
SELECT * FROM db_in_ch.table1
Query id: 34193d31-fe21-44ac-a182-36aaefbd78bf
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
│ 2 │ def │
└────┴─────────┘
- De retour dans PostgreSQL, ajoutez deux lignes dans la table :
INSERT INTO table1
(id, column1)
VALUES
(3, 'ghi'),
(4, 'jkl');
- Ces deux nouvelles lignes devraient apparaître dans votre table ClickHouse :
La réponse doit être :
SELECT * FROM db_in_ch.table1
Query id: 86fa2c62-d320-4e47-b564-47ebf3d5d27b
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
│ 2 │ def │
│ 3 │ ghi │
│ 4 │ jkl │
└────┴─────────┘
- Voyons ce qui se passe lorsque vous ajoutez des lignes à la table ClickHouse :
INSERT INTO db_in_ch.table1
(id, column1)
VALUES
(5, 'mno'),
(6, 'pqr');
- Les lignes ajoutées dans ClickHouse devraient apparaître dans la table PostgreSQL :
Cet exemple a présenté l’intégration de base entre PostgreSQL et ClickHouse à l’aide du moteur de table
db_in_psg=# SELECT * FROM table1;
id | column1
----+---------
1 | abc
2 | def
3 | ghi
4 | jkl
5 | mno
6 | pqr
(6 rows)
PostrgeSQL.
Consultez la page de documentation du moteur de table PostgreSQL pour découvrir d’autres fonctionnalités, comme la spécification de schémas, le renvoi d’un sous-ensemble de colonnes et la connexion à plusieurs répliques. Consultez également le billet de blog ClickHouse and PostgreSQL - a match made in data heaven - part 1.
Le moteur de base de données PostgreSQL s’appuie sur les fonctionnalités de réplication de PostgreSQL pour créer une replica de la base de données avec tout ou partie des schémas et des tables. Cet article illustre les méthodes d’intégration de base à l’aide d’une base de données, d’un schéma et d’une table. Dans les procédures suivantes, la CLI PostgreSQL (
Utilisation du moteur de base de données MaterializedPostgreSQL
psql) et la ClickHouse CLI (
clickhouse-client) sont utilisées. Le serveur PostgreSQL est installé sur Linux. La configuration minimale ci-dessous s’applique si la base de données PostgreSQL est une nouvelle installation de test.
1
Dans PostgreSQL
- Dans
postgresql.conf, définissez les niveaux d’écoute minimaux, le
wal levelde réplication et les slots de réplication :
*ClickHouse nécessite au minimum un
listen_addresses = '*'
max_replication_slots = 10
wal_level = logical
wal level défini sur
logical et
2 slots de réplication
- À l’aide d’un compte administrateur, créez un utilisateur pour la connexion depuis ClickHouse :
*à des fins de démonstration, des privilèges complets de superutilisateur ont été accordés.
CREATE ROLE clickhouse_user SUPERUSER LOGIN PASSWORD 'ClickHouse_123';
- créer une nouvelle base de données :
CREATE DATABASE db1;
- connectez-vous à la nouvelle base de données avec
psql:
\connect db1
- créez une nouvelle table :
CREATE TABLE table1 (
id integer primary key,
column1 varchar(10)
);
- insérez les lignes initiales :
INSERT INTO table1
(id, column1)
VALUES
(1, 'abc'),
(2, 'def');
- Configurez PostgreSQL pour autoriser le nouvel utilisateur de réplication à se connecter à la nouvelle base de données. Vous trouverez ci-dessous l’entrée minimale à ajouter au fichier
pg_hba.conf:
*à des fins de démonstration, cette méthode d’authentification par mot de passe en clair est utilisée. mettez à jour la ligne d’adresse avec le sous-réseau ou l’adresse du serveur, conformément à la documentation PostgreSQL
# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD
host db1 clickhouse_user 192.168.1.0/24 password
- rechargez la configuration
pg_hba.confavec une commande comme celle-ci (à adapter selon votre version) :
/usr/pgsql-12/bin/pg_ctl reload
- Testez la connexion avec le nouvel utilisateur
clickhouse_user:
psql -U clickhouse_user -W -d db1 -h <your_postgresql_host>
2
Dans ClickHouse
- connectez-vous à la CLI ClickHouse
clickhouse-client --user default --password ClickHouse123!
- Activez la fonctionnalité expérimentale PostgreSQL du moteur de base de données :
SET allow_experimental_database_materialized_postgresql=1
- Créez la nouvelle base de données qui sera répliquée et définissez la table initiale :
options minimales :
CREATE DATABASE db1_postgres
ENGINE = MaterializedPostgreSQL('postgres-host.domain.com:5432', 'db1', 'clickhouse_user', 'ClickHouse_123')
SETTINGS materialized_postgresql_tables_list = 'table1';
|parameter
|Description
|example
|host:port
|nom d’hôte ou adresse IP et port
|postgres-host.domain.com:5432
|database
|nom de la base de données PostgreSQL
|db1
|user
|nom d’utilisateur pour se connecter à Postgres
|clickhouse_user
|password
|mot de passe pour se connecter à Postgres
|ClickHouse_123
|settings
|paramètres supplémentaires du moteur
|materialized_postgresql_tables_list = ‘table1’
Pour un guide complet sur le moteur de base de données PostgreSQL, consultez https://clickhouse.com/docs/engines/database-engines/materialized-postgresql/#settings
- Vérifiez que la table initiale contient des données :
ch_env_2 :) select * from db1_postgres.table1;
SELECT *
FROM db1_postgres.table1
Query id: df2381ac-4e30-4535-b22e-8be3894aaafc
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
└────┴─────────┘
┌─id─┬─column1─┐
│ 2 │ def │
└────┴─────────┘
3
Tester la réplication de base
- Dans PostgreSQL, insérez de nouvelles lignes :
INSERT INTO table1
(id, column1)
VALUES
(3, 'ghi'),
(4, 'jkl');
- Dans ClickHouse, vérifiez que les nouvelles lignes sont bien visibles :
ch_env_2 :) select * from db1_postgres.table1;
SELECT *
FROM db1_postgres.table1
Query id: b0729816-3917-44d3-8d1a-fed912fb59ce
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
└────┴─────────┘
┌─id─┬─column1─┐
│ 4 │ jkl │
└────┴─────────┘
┌─id─┬─column1─┐
│ 3 │ ghi │
└────┴─────────┘
┌─id─┬─column1─┐
│ 2 │ def │
└────┴─────────┘
4
Résumé
Ce guide d’intégration se concentre sur un exemple simple montrant comment répliquer une base de données avec une table. Il existe toutefois des options plus avancées, notamment la réplication de l’ensemble de la base de données ou l’ajout de nouvelles tables et de nouveaux schémas aux réplications existantes. Bien que les commandes DDL ne soient pas prises en charge pour cette réplication, le moteur peut être configuré pour détecter les changements et recharger les tables lorsque des modifications structurelles sont apportées.
Pour découvrir d’autres fonctionnalités disponibles dans les options avancées, veuillez consulter la documentation de référence.