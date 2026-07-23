​ Les rollbacks de transaction sont-ils répliqués dans ClickHouse ?

Non. Le CDC ne réplique que les transactions validées. Les transactions annulées ne sont jamais envoyées à ClickHouse.

​ Puis-je conserver les données dans ClickHouse plus longtemps que dans mon Postgres source ?

Oui. Votre Postgres source et votre ClickHouse de destination ont des durées de rétention indépendantes. Par exemple, vous pouvez ne conserver que 3 mois de données dans Postgres tout en gardant l’historique complet dans ClickHouse. La suppression des anciennes lignes dans Postgres génère des événements DELETE répliqués vers ClickHouse. Si vous souhaitez préserver les données historiques, vous devez soit exclure les DELETE de votre publication , soit les gérer au niveau des requêtes.

Utilisez des vues matérialisées sur vos tables de destination CDC. Dans ClickHouse, les vues matérialisées agissent comme des déclencheurs d’insertion, ce qui permet de transformer chaque ligne répliquée depuis Postgres, de la joindre à des tables de correspondance ou de l’enrichir avec des colonnes supplémentaires avant son écriture dans une table cible finale.

​ Puis-je répliquer depuis plusieurs instances Postgres vers un ou plusieurs services ClickHouse ?

Oui. Vous pouvez créer des ClickPipes distincts depuis différentes instances Postgres (y compris dans plusieurs régions AWS) vers un ou plusieurs services ClickHouse. Par exemple, vous pouvez envoyer des données depuis une instance Postgres régionale vers un cluster ClickHouse local pour des analyses à faible latence, et simultanément vers un cluster ClickHouse centralisé dans une autre région pour des rapports consolidés. Gardez à l’esprit que les configurations inter-régions entraînent des coûts AWS de transfert de données inter-régions ainsi qu’une latence réseau supplémentaire.

Si votre service ClickHouse Cloud est en veille, votre ClickPipe Postgres CDC continuera à synchroniser les données. Votre service se réactivera au prochain intervalle de synchronisation pour traiter les données entrantes. Une fois la synchronisation terminée et la période d’inactivité atteinte, votre service repassera en veille.

Par exemple, si votre intervalle de synchronisation est défini sur 30 min et que le délai d’inactivité de votre service est défini sur 10 min, votre service se réactivera toutes les 30 min et restera actif pendant 10 min, puis repassera en veille.

​ Les tables doivent-elles avoir des clés primaires pour être incluses dans Postgres CDC ?

Pour qu’une table soit répliquée à l’aide de ClickPipes for Postgres, elle doit avoir soit une clé primaire, soit une REPLICA IDENTITY définie.

Clé primaire : l’approche la plus simple consiste à définir une clé primaire sur la table. Cela fournit un identifiant unique pour chaque ligne, ce qui est essentiel pour suivre les mises à jour et les suppressions. Dans ce cas, vous pouvez définir REPLICA IDENTITY sur DEFAULT (comportement par défaut).

: l’approche la plus simple consiste à définir une clé primaire sur la table. Cela fournit un identifiant unique pour chaque ligne, ce qui est essentiel pour suivre les mises à jour et les suppressions. Dans ce cas, vous pouvez définir REPLICA IDENTITY sur (comportement par défaut). Identité de réplication : si une table n’a pas de clé primaire, vous pouvez définir une identité de réplication. L’identité de réplication peut être définie sur FULL , ce qui signifie que la ligne entière sera utilisée pour identifier les modifications. Vous pouvez également la configurer pour utiliser un index unique s’il en existe un sur la table, puis définir REPLICA IDENTITY sur USING INDEX index_name . Pour définir l’identité de réplication sur FULL, vous pouvez utiliser la commande SQL suivante :

ALTER TABLE your_table_name REPLICA IDENTITY FULL;

REPLICA IDENTITY FULL permet également de répliquer les colonnes TOAST inchangées. Plus d’informations à ce sujet permet également de répliquer les colonnes TOAST inchangées. Plus d’informations à ce sujet ici

Notez que l’utilisation de REPLICA IDENTITY FULL peut avoir des conséquences sur les performances, ainsi qu’accélérer la croissance du WAL, en particulier pour les tables sans clé primaire et faisant l’objet de mises à jour ou de suppressions fréquentes, car cela nécessite de journaliser davantage de données pour chaque modification. En cas de doute ou si vous avez besoin d’aide pour configurer des clés primaires ou des identités de réplication pour vos tables, veuillez contacter notre équipe de support.

Il est important de noter que si aucune clé primaire ni aucune identité de réplication n’est définie, ClickPipes ne pourra pas répliquer les modifications de cette table, et vous risquez de rencontrer des erreurs pendant le processus de réplication. Il est donc recommandé de vérifier les schémas de vos tables et de vous assurer qu’ils respectent ces exigences avant de configurer votre ClickPipe.

​ Les tables partitionnées sont-elles prises en charge avec Postgres CDC ?

Oui, les tables partitionnées sont prises en charge nativement, à condition qu’une PRIMARY KEY ou une REPLICA IDENTITY soit définie. La PRIMARY KEY et la REPLICA IDENTITY doivent être présentes à la fois sur la table parente et sur ses partitions. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici

​ Puis-je connecter des bases de données Postgres qui n’ont pas d’adresse IP publique ou qui se trouvent sur des réseaux privés ?

Oui ! ClickPipes for Postgres propose deux moyens de se connecter à des bases de données situées sur des réseaux privés :

Tunnel SSH Convient à la plupart des cas d’utilisation

Consultez les instructions de configuration ici

Fonctionne dans toutes les régions AWS PrivateLink Disponible dans trois régions AWS : us-east-1 us-east-2 eu-central-1

Pour des instructions de configuration détaillées, consultez notre documentation sur PrivateLink

Dans les régions où PrivateLink n’est pas disponible, utilisez le tunnel SSH

ClickPipes for Postgres capture à la fois les INSERT et les UPDATE de Postgres sous forme de nouvelles lignes avec des versions différentes (à l’aide de la version column _peerdb_ ) dans ClickHouse. Le table engine ReplacingMergeTree effectue périodiquement une déduplication en arrière-plan en fonction de la clé de tri (colonnes ORDER BY), en ne conservant que la ligne dont la version _peerdb_ est la plus récente.

Les DELETE de Postgres sont propagés sous forme de nouvelles lignes marquées comme supprimées (à l’aide de la colonne _peerdb_is_deleted ). Comme le processus de déduplication est Asynchronous, vous pouvez voir temporairement des doublons. Pour y remédier, vous devez gérer la déduplication au niveau de la query.

Notez également que, par défaut, Postgres n’envoie pas les valeurs des colonnes qui ne font pas partie de la primary key ou de l’identité de réplication lors des opérations DELETE. Si vous souhaitez capturer l’intégralité des données de la ligne lors des DELETE, vous pouvez définir REPLICA IDENTITY sur FULL.

Pour plus de détails, consultez :

Par défaut, les mises à jour de clé primaire dans PostgreSQL ne peuvent pas être correctement répercutées dans ClickHouse. Cette limitation s’explique par le fait que la déduplication de ReplacingMergeTree repose sur les colonnes ORDER BY (qui correspondent généralement à la clé primaire). Lorsqu’une clé primaire est mise à jour dans PostgreSQL, elle apparaît dans ClickHouse comme une nouvelle ligne avec une clé différente, plutôt que comme une mise à jour de la ligne existante. Cela peut entraîner la présence simultanée des anciennes et des nouvelles valeurs de clé primaire dans votre table ClickHouse.

Notez que la mise à jour des colonnes de clé primaire n’est pas une pratique courante dans la conception de bases de données PostgreSQL, car les clés primaires sont censées être des identifiants immuables. La plupart des applications évitent, par conception, les mises à jour de clé primaire, si bien que cette limitation est rarement rencontrée dans les cas d’usage courants.

Un paramètre expérimental permet de prendre en charge les mises à jour de clé primaire, mais il a des conséquences importantes sur les performances et n’est pas recommandé pour un usage en production sans évaluation préalable approfondie.

Si votre cas d’usage nécessite la mise à jour de colonnes de clé primaire dans PostgreSQL et que ces changements soient correctement répercutés dans ClickHouse, veuillez contacter notre équipe de support à l’adresse db-integrations-support@clickhouse.com afin de discuter de vos besoins spécifiques et des solutions possibles.

​ Les changements de schéma sont-ils pris en charge ?

​ Quels sont les coûts de ClickPipes for Postgres CDC ?

​ La taille de mon slot de réplication augmente ou ne diminue pas ; quel peut être le problème ?

Si vous remarquez que la taille de votre slot de réplication Postgres continue d’augmenter ou ne redescend pas, cela signifie généralement que les enregistrements WAL (Write-Ahead Log) ne sont pas consommés (ou « rejoués ») assez rapidement par votre pipeline CDC ou votre processus de réplication. Vous trouverez ci-dessous les causes les plus fréquentes et comment y remédier.

Pics soudains d’activité de la base de données D’importantes mises à jour par lot, des insertions en masse ou des modifications de schéma significatives peuvent rapidement générer un grand volume de données WAL.

Le slot de réplication conserve ces enregistrements WAL jusqu’à ce qu’ils soient consommés, ce qui provoque une hausse temporaire de sa taille. Transactions longues Une transaction ouverte oblige Postgres à conserver tous les segments WAL générés depuis le début de la transaction, ce qui peut augmenter considérablement la taille du slot.

Définissez statement_timeout et idle_in_transaction_session_timeout sur des valeurs raisonnables afin d’éviter que des transactions restent ouvertes indéfiniment : SELECT pid, state , age( now (), xact_start) AS transaction_duration, query AS current_query FROM pg_stat_activity WHERE xact_start IS NOT NULL ORDER BY age( now (), xact_start) DESC ; Opérations de maintenance ou utilitaires (par ex., pg_repack ) Des outils comme pg_repack peuvent réécrire des tables entières, générant de grandes quantités de données WAL en peu de temps.

peuvent réécrire des tables entières, générant de grandes quantités de données WAL en peu de temps. Planifiez ces opérations pendant les périodes de moindre trafic ou surveillez de près votre consommation de WAL pendant leur exécution. VACUUM et VACUUM ANALYZE Bien qu’indispensables à la bonne santé de la base de données, ces opérations peuvent générer du trafic WAL supplémentaire, en particulier si elles analysent de grandes tables.

Envisagez d’ajuster les paramètres d’autovacuum ou de planifier des opérations VACUUM manuelles pendant les heures creuses. Le consommateur de réplication ne lit pas activement le slot Si votre pipeline CDC (par exemple, ClickPipes) ou un autre consommateur de réplication s’arrête, se met en pause ou plante, les données WAL s’accumuleront dans le slot.

Assurez-vous que votre pipeline fonctionne en continu et vérifiez les logs pour détecter d’éventuelles erreurs de connectivité ou d’authentication.

Pour une excellente analyse approfondie de ce sujet, consultez notre article de blog : Overcoming Pitfalls of Postgres Logical Decoding

ClickPipes for Postgres vise à mapper les types de données de Postgres aussi nativement que possible côté ClickHouse. Ce document fournit une liste complète de chaque type de données et de son mapping : Matrice des types de données

​ Puis-je définir mon propre mapping de types de données lors de la réplication des données de Postgres vers ClickHouse ?

Actuellement, nous ne prenons pas en charge la définition de mappings personnalisés de types de données dans le pipe. Notez toutefois que le mapping de types de données par défaut utilisé par ClickPipes est très fidèle aux types natifs. La plupart des types de colonnes de Postgres sont répliqués dans ClickHouse de la manière la plus proche possible de leurs équivalents natifs. Les types de tableaux d’entiers dans Postgres, par exemple, sont répliqués en types de tableaux d’entiers dans ClickHouse.

json et jsonb sont répliquées dans ClickHouse en tant que type String, en raison d’incompatibilités avec le Les colonnesetsont répliquées dans ClickHouse en tant que type String, en raison d’incompatibilités avec le type JSON natif . Par exemple :

PostgreSQL autorise toute valeur JSON valide au niveau supérieur (chaînes, nombres, tableaux), tandis que le type JSON de ClickHouse ne prend en charge que les objets.

Les clés contenant des points (par ex. “app.kubernetes.io/name”) sont également interprétées comme des chemins imbriqués par le type JSON de ClickHouse, ce qui peut modifier la structure des données.

Pour traiter les chaînes JSON en aval d’un ClickPipe Postgres CDC, vous pouvez utiliser directement les fonctions JSON sur les colonnes afin d’extraire et de manipuler les données. Pour de meilleures performances de requête, vous pouvez également utiliser une vue matérialisée pour extraire des champs spécifiques dans des colonnes typées, ou pour convertir la colonne vers le type JSON natif (en gardant à l’esprit que la conversion peut échouer en cas d’incompatibilité de types entre plateformes).

​ Que se passe-t-il pour les insertions lorsqu’un mirror est en pause ?

Lorsque vous mettez le mirror en pause, les messages sont mis en file d’attente dans le slot de réplication du Postgres source, ce qui garantit qu’ils sont mis en mémoire tampon et ne sont pas perdus. En revanche, la mise en pause puis la reprise du mirror rétablissent la connexion, ce qui peut prendre un certain temps selon la source.

Pendant ce processus, les opérations de sync (extraction des données depuis Postgres et ingestion en continu dans la table brute ClickHouse) et de normalize (de la table brute vers la table cible) sont toutes deux interrompues. Elles conservent toutefois l’état nécessaire pour reprendre de façon fiable.

Pour sync, si l’opération est annulée en cours d’exécution, le confirmed_flush_lsn dans Postgres n’est pas avancé. Le sync suivant repartira donc de la même position que celui qui a été interrompu, ce qui garantit la cohérence des données.

Pour normalize, l’ordre d’insertion de ReplacingMergeTree gère la déduplication.

En résumé, même si les processus sync et normalize sont arrêtés pendant une pause, cela ne présente pas de risque, car ils peuvent reprendre sans perte de données ni incohérence.

​ La création d’un ClickPipe peut-elle être automatisée ou effectuée via l’API ou la CLI ?

Un Postgres ClickPipe peut également être créé et géré via des endpoints OpenAPI . Cette fonctionnalité est en bêta, et la référence de l’API est disponible ici . Nous travaillons activement à la prise en charge de Terraform pour permettre également la création de Postgres ClickPipes.

Vous ne pouvez pas accélérer un chargement initial déjà en cours. En revanche, vous pouvez optimiser les futurs chargements initiaux en ajustant certains paramètres. Par défaut, la configuration utilise 4 threads en parallèle, et le nombre de lignes de l’instantané par partition est défini sur 100 000. Il s’agit de paramètres avancés, généralement suffisants pour la plupart des cas d’utilisation.

Pour les versions 13 ou antérieures de Postgres, les scans de plages CTID sont très lents, et ClickPipes ne les utilise donc pas. À la place, nous lisons l’intégralité de la table comme une seule partition, ce qui revient essentiellement à un fonctionnement monothread (en ignorant donc à la fois le nombre de lignes par partition et les paramètres de threads parallèles). Pour accélérer le chargement initial dans ce cas, vous pouvez augmenter snapshot number of tables in parallel ou spécifier une colonne de partitionnement indexée personnalisée pour les grandes tables.

Vous pouvez laisser ClickPipes gérer vos publications (cela nécessite des permissions supplémentaires) ou les créer vous-même. Avec les publications gérées par ClickPipes, nous gérons automatiquement l’ajout et la suppression de tables à mesure que vous modifiez le pipe. Si vous les gérez vous-même, définissez soigneusement le périmètre de vos publications pour n’inclure que les tables que vous devez répliquer - inclure des tables inutiles ralentira le décodage du WAL de Postgres.

Si vous incluez une table dans votre publication, assurez-vous qu’elle dispose soit d’une clé primaire, soit de REPLICA IDENTITY FULL . Si vous avez des tables sans clé primaire, créer une publication pour toutes les tables entraînera l’échec des opérations DELETE et UPDATE sur ces tables.

Pour identifier les tables sans clé primaire dans votre base de données, vous pouvez utiliser cette requête :

SELECT table_schema, table_name FROM information_schema . tables WHERE (table_catalog, table_schema, table_name) NOT IN ( SELECT table_catalog, table_schema, table_name FROM information_schema . table_constraints WHERE constraint_type = 'PRIMARY KEY' ) AND table_schema NOT IN ( 'information_schema' , 'pg_catalog' , 'pgq' , 'londiste' );

Vous avez deux options pour gérer les tables sans clé primaire :

Exclure de ClickPipes les tables sans clé primaire : Créez la publication en n’incluant que les tables ayant une clé primaire : CREATE PUBLICATION clickpipes_publication FOR TABLE table_with_primary_key1, table_with_primary_key2, ...; Inclure dans ClickPipes les tables sans clé primaire : Si vous souhaitez inclure des tables sans clé primaire, vous devez modifier leur identité de réplication en FULL . Cela garantit le bon fonctionnement des opérations UPDATE et DELETE : ALTER TABLE table_without_primary_key1 REPLICA IDENTITY FULL; ALTER TABLE table_without_primary_key2 REPLICA IDENTITY FULL; CREATE PUBLICATION clickpipes_publication FOR TABLE < ... > , < ... > ;

Si vous créez une publication manuellement au lieu de laisser ClickPipes la gérer, nous vous déconseillons de créer une publication FOR ALL TABLES , car cela génère davantage de trafic de Postgres vers ClickPipes (en envoyant les modifications d’autres tables qui ne font pas partie du pipe) et réduit l’efficacité globale. Pour les publications créées manuellement, ajoutez à la publication toutes les tables souhaitées avant de les ajouter au pipe.

Si vous répliquez depuis une réplique de lecture / hot standby Postgres, vous devrez créer votre propre publication sur l’instance primaire, qui sera automatiquement propagée vers le standby. Dans ce cas, le ClickPipe ne pourra pas gérer la publication, car il n’est pas possible de créer des publications sur un standby.

​ Paramètres recommandés pour max_slot_wal_keep_size

Au minimum : définissez max_slot_wal_keep_size de manière à conserver au moins deux jours de données WAL.

définissez de manière à conserver au moins de données WAL. Pour les grandes bases de données (volume élevé de transactions) : conservez au moins 2 à 3 fois le pic quotidien de génération de WAL.

conservez au moins le pic quotidien de génération de WAL. Pour les environnements soumis à des contraintes de stockage : ajustez ce paramètre avec prudence pour éviter de saturer le disque tout en garantissant la stabilité de la réplication.

Pour déterminer le paramètre approprié, mesurez le taux de génération du WAL :

Pour PostgreSQL 10 et versions ultérieures

SELECT pg_wal_lsn_diff(pg_current_wal_insert_lsn(), '0/0' ) / 1024 / 1024 AS wal_generated_mb;

Pour PostgreSQL 9.6 et les versions antérieures :

SELECT pg_xlog_location_diff(pg_current_xlog_insert_location(), '0/0' ) / 1024 / 1024 AS wal_generated_mb;

Exécutez la requête ci-dessus à différents moments de la journée, en particulier pendant les périodes de forte activité transactionnelle.

Calculez la quantité de WAL générée sur une période de 24 heures.

Multipliez cette valeur par 2 ou 3 afin de garantir une rétention suffisante.

Définissez max_slot_wal_keep_size sur la valeur obtenue, en Mo ou en Go.

Exemple

Si votre base de données génère 100 Go de WAL par jour, définissez :

max_slot_wal_keep_size = 200GB

​ Je vois une erreur ReceiveMessage EOF dans les logs. Qu’est-ce que cela signifie ?

ReceiveMessage est une fonction du protocole de décodage logique de Postgres qui lit les messages du flux de réplication. Une erreur EOF (End of File) indique que la connexion au serveur Postgres a été interrompue de manière inattendue lors de la lecture du flux de réplication.

Il s’agit d’une erreur récupérable, sans gravité. ClickPipes tentera automatiquement de se reconnecter et de reprendre le processus de réplication.

Cela peut se produire pour plusieurs raisons :

Problèmes réseau : Des perturbations réseau temporaires peuvent entraîner une interruption de la connexion.

Des perturbations réseau temporaires peuvent entraîner une interruption de la connexion. Redémarrage du serveur Postgres : Si le serveur Postgres redémarre ou plante, la connexion sera perdue.

La seule façon de rétablir ClickPipe est de déclencher une resynchronisation, ce que vous pouvez faire sur la page Settings.

max_slot_wal_keep_size trop faible sur votre base de données PostgreSQL (par exemple, quelques gigaoctets). Nous vous recommandons d’augmenter cette valeur. max_slot_wal_keep_size . Idéalement, cette valeur devrait être définie à au moins 200GB afin d’éviter l’invalidation du slot de réplication. La cause la plus fréquente de l’invalidation d’un slot de réplication est un paramètretrop faible sur votre base de données PostgreSQL (par exemple, quelques gigaoctets). Nous vous recommandons d’augmenter cette valeur. Consultez cette section pour savoir comment ajuster. Idéalement, cette valeur devrait être définie à au moins 200GB afin d’éviter l’invalidation du slot de réplication.

Dans de rares cas, nous avons constaté que ce problème se produisait même lorsque max_slot_wal_keep_size n’était pas configuré. Cela peut être dû à un bug rare et complexe dans PostgreSQL, bien que la cause reste incertaine.

​ Je rencontre des erreurs de mémoire insuffisante (OOM) sur ClickHouse pendant l’ingestion de données par mon ClickPipe. Pouvez-vous m’aider ?

L’une des causes fréquentes des OOM sur ClickHouse est que votre service est sous-dimensionné. Cela signifie que sa configuration actuelle ne dispose pas de suffisamment de ressources (par exemple, de mémoire ou de CPU) pour absorber efficacement la charge d’ingestion. Nous vous recommandons vivement d’augmenter la capacité du service afin de répondre aux besoins d’ingestion de données de votre ClickPipe.

Une autre cause que nous avons observée est la présence, en aval, de vues matérialisées avec des jointures potentiellement non optimisées :

Une technique d’optimisation courante pour les JOIN s’applique lorsque vous avez un LEFT JOIN dont la table de droite est très volumineuse. Dans ce cas, réécrivez la requête pour utiliser un RIGHT JOIN et déplacer la table la plus volumineuse du côté gauche. Cela permet au planificateur de requêtes d’utiliser la mémoire plus efficacement.

Une autre optimisation pour les JOIN consiste à filtrer explicitement les tables au moyen de subqueries ou de CTEs , puis à effectuer le JOIN sur ces sous-requêtes. Cela donne au planificateur des indications pour filtrer efficacement les lignes et exécuter le JOIN .

​ Je vois une erreur invalid snapshot identifier pendant le chargement initial. Que dois-je faire ?

L’erreur invalid snapshot identifier survient lorsqu’il y a une perte de connexion entre ClickPipes et votre base de données Postgres. Cela peut être dû à des timeouts de passerelle, à des redémarrages de la base de données ou à d’autres problèmes temporaires.

Nous vous recommandons de ne pas effectuer d’opérations perturbatrices, comme des mises à niveau ou des redémarrages, sur votre base de données Postgres pendant le chargement initial, et de vous assurer que la connexion réseau à votre base de données est stable.

Pour résoudre ce problème, vous pouvez déclencher une resynchronisation depuis l’interface utilisateur de ClickPipes. Cela relancera le processus de chargement initial depuis le début.

​ Que se passe-t-il si je supprime une publication dans Postgres ?

La suppression d’une publication dans Postgres interrompra votre connexion ClickPipe, car la publication est nécessaire pour que le ClickPipe récupère les modifications depuis la source. Lorsque cela se produit, vous recevez généralement une alerte d’erreur indiquant que la publication n’existe plus.

Pour rétablir votre ClickPipe après avoir supprimé une publication :

Créez une nouvelle publication avec le même nom et les tables requises dans Postgres Cliquez sur le bouton ‘Resync tables’ dans l’onglet Settings de votre ClickPipe

Cette resynchronisation est nécessaire, car la publication recréée aura un identifiant d’objet (OID) différent dans Postgres, même si elle porte le même nom. Le processus de resynchronisation actualise vos tables de destination et rétablit la connexion.

Vous pouvez également créer un tout nouveau pipe si vous le préférez.

Notez que si vous travaillez avec des tables partitionnées, veillez à créer votre publication avec les paramètres appropriés :

CREATE PUBLICATION clickpipes_publication FOR TABLE < ... > , < ... > WITH (publish_via_partition_root = true);

​ Que faire si je vois des erreurs Unexpected Datatype ou Cannot parse type XX ... ?

Cette erreur se produit généralement lorsque la base de données Postgres source contient un type de données qui ne peut pas être mappé lors de l’ingestion. Pour des problèmes plus spécifiques, consultez les possibilités ci-dessous.

​ Je vois des erreurs comme invalid memory alloc request size <XXX> lors de la réplication/de la création du slot

Un bug a été introduit dans les versions de correctif Postgres 17.5/16.9/15.13/14.18/13.21, à cause duquel certaines charges de travail peuvent entraîner une augmentation exponentielle de l’utilisation de la mémoire, jusqu’à provoquer une demande d’allocation mémoire >1GB que Postgres considère comme invalide. Ce bug a été corrigé et sera inclus dans la prochaine série de correctifs Postgres (17.6…). Vérifiez auprès de votre fournisseur Postgres quand cette version corrective sera disponible pour la mise à niveau. Si une mise à niveau n’est pas possible immédiatement, une resynchronisation du pipe sera nécessaire lorsqu’il rencontre cette erreur.

​ Je dois conserver un historique complet dans ClickHouse, même lorsque les données sont supprimées de la base de données source Postgres. Puis-je ignorer complètement les opérations DELETE et TRUNCATE de Postgres dans ClickPipes ?

Oui ! Avant de créer votre Postgres ClickPipe, créez une publication sans opérations DELETE. Par exemple :

CREATE PUBLICATION < pub_name > FOR TABLES IN SCHEMA < schema_name > WITH (publish = 'insert,update' );

Ensuite, lors de la configuration de votre Postgres ClickPipe, assurez-vous que ce nom de publication est bien sélectionné.

Notez que les opérations TRUNCATE sont ignorées par ClickPipes et ne sont pas répliquées vers ClickHouse.

​ Pourquoi ne puis-je pas répliquer ma table si son nom contient un point ?

PeerDB a actuellement une limitation : la réplication n’est pas prise en charge pour les identifiants de table source contenant des points — c’est-à-dire le nom du schéma ou le nom de la table —, car PeerDB ne peut alors pas distinguer ce qui relève du schéma et ce qui relève de la table, puisqu’il effectue le découpage sur le point. Des travaux sont en cours pour permettre la saisie séparée du schéma et de la table afin de contourner cette limitation.

​ Le chargement initial est terminé, mais il n’y a pas de données / il manque des données dans ClickHouse. Quel peut être le problème ?

Si votre chargement initial s’est terminé sans erreur, mais qu’il manque des données dans votre table ClickHouse de destination, il se peut que des politiques RLS (sécurité au niveau des lignes) soient activées sur vos tables source Postgres. À vérifier également :

Que l’utilisateur dispose des permissions nécessaires pour lire les tables source.

Qu’il n’existe pas de politiques de lignes côté ClickHouse susceptibles de filtrer certaines lignes.

​ ClickPipe peut-il créer un slot de réplication avec le basculement activé ?

Oui. Pour un Postgres ClickPipe dont le mode de réplication est défini sur CDC ou Snapshot + CDC, vous pouvez demander à ClickPipes de créer un slot de réplication avec le basculement activé en activant le commutateur ci-dessous dans la section Advanced Settings lors de la création du ClickPipe. Notez que votre version de Postgres doit être 17 ou supérieure pour utiliser cette fonctionnalité.

Si la source est configurée en conséquence, le slot est conservé après un basculement vers une réplique de lecture Postgres, ce qui garantit une réplication continue des données. Pour en savoir plus, consultez ce lien

​ J’observe des erreurs comme Internal error encountered during logical decoding of aborted sub-transaction

ReorderBufferPreserveLastSpilledSnapshot , cela indique que le décodage logique ne parvient pas à lire le snapshot écrit sur disque. Il peut être utile d’essayer d’augmenter la valeur de Cette erreur indique un problème transitoire lors du décodage logique d’une sous-transaction abandonnée, propre aux implémentations personnalisées d’Aurora Postgres. Comme l’erreur provient de la routine, cela indique que le décodage logique ne parvient pas à lire le snapshot écrit sur disque. Il peut être utile d’essayer d’augmenter la valeur de logical_decoding_work_mem

​ J’obtiens des erreurs telles que error converting new tuple to map ou error parsing logical message pendant la réplication CDC

Postgres envoie des informations sur les modifications sous forme de messages qui suivent un protocole fixe. Ces erreurs se produisent lorsque ClickPipe reçoit un message qu’il ne parvient pas à analyser, soit en raison d’une corruption lors du transit, soit parce que des messages invalides sont envoyés. Bien que la cause exacte varie selon les cas, nous avons observé plusieurs incidents avec des sources Postgres sur Neon. Si vous rencontrez également ce problème avec Neon, veuillez ouvrir un ticket d’assistance auprès de leur support. Dans les autres cas, veuillez contacter notre équipe d’assistance pour obtenir de l’aide.

​ Puis-je inclure des colonnes que j’avais initialement exclues de la réplication ?

Ce n’est pas encore pris en charge ; vous pouvez sinon resynchroniser la table pour y inclure les colonnes souhaitées.

​ Je constate que mon ClickPipe est passé à l’état Snapshot, mais aucune donnée n’arrive : quel pourrait être le problème ?

Cela peut s’expliquer par plusieurs raisons, principalement parce que certains prérequis de la prise d’instantanés prennent plus de temps que d’habitude. Pour plus d’informations, consultez notre documentation sur la prise d’instantanés parallèle ici

​ La prise d’instantanés en parallèle prend du temps pour récupérer les partitions

La prise d’instantanés en parallèle comporte quelques étapes initiales pour récupérer les partitions logiques de vos tables. Si vos tables sont petites, cela se terminera en quelques secondes. En revanche, pour des tables très volumineuses (de l’ordre du téraoctet), cela peut prendre plus de temps. Vous pouvez surveiller les requêtes en cours d’exécution sur votre source Postgres dans l’onglet Source afin de voir s’il y a des requêtes longues liées à la récupération des partitions pour la prise d’instantanés. Une fois les partitions récupérées, les données commenceront à arriver.

​ La création du slot de réplication est bloquée par une transaction

Dans l’onglet Source, dans la section Activity, vous verrez la requête CREATE_REPLICATION_SLOT bloquée dans l’état Lock . Cela peut être dû à une autre transaction qui maintient des verrous sur des objets que Postgres utilise pour créer des slots de réplication. Pour voir les requêtes bloquantes, vous pouvez exécuter la requête ci-dessous sur votre source Postgres :

SELECT blocked . pid AS blocked_pid, blocked . query AS blocked_query, blocking . pid AS blocking_pid, blocking . query AS blocking_query, blocking . state AS blocking_state FROM pg_locks blocked_lock JOIN pg_stat_activity blocked ON blocked_lock . pid = blocked . pid JOIN pg_locks blocking_lock ON blocking_lock . locktype = blocked_lock . locktype AND blocking_lock . database IS NOT DISTINCT FROM blocked_lock . database AND blocking_lock . relation IS NOT DISTINCT FROM blocked_lock . relation AND blocking_lock . page IS NOT DISTINCT FROM blocked_lock . page AND blocking_lock . tuple IS NOT DISTINCT FROM blocked_lock . tuple AND blocking_lock . virtualxid IS NOT DISTINCT FROM blocked_lock . virtualxid AND blocking_lock . transactionid IS NOT DISTINCT FROM blocked_lock . transactionid AND blocking_lock . classid IS NOT DISTINCT FROM blocked_lock . classid AND blocking_lock . objid IS NOT DISTINCT FROM blocked_lock . objid AND blocking_lock . objsubid IS NOT DISTINCT FROM blocked_lock . objsubid AND blocking_lock . pid != blocked_lock . pid JOIN pg_stat_activity blocking ON blocking_lock . pid = blocking . pid WHERE NOT blocked_lock . granted ;

Une fois la requête bloquante identifiée, vous pouvez choisir soit d’attendre qu’elle se termine, soit de l’annuler si elle n’est pas critique. Une fois le problème lié à la requête bloquante résolu, la création du slot de réplication devrait reprendre, ce qui permettra au snapshot de démarrer et aux données de commencer à arriver.