Comment mettre à l’échelle les Postgres ClickPipes via OpenAPI

Mise à l’échelle des DB ClickPipes via OpenAPI

La plupart des utilisateurs n’auront pas besoin de cette API La configuration par défaut des DB ClickPipes est conçue pour prendre en charge la majorité des charges de travail sans configuration supplémentaire. Si vous pensez que votre charge de travail nécessite une mise à l’échelle, ouvrez un ticket d’assistance et nous vous guiderons vers les paramètres optimaux pour votre cas d’usage.

L’API de mise à l’échelle peut être utile pour :

Des chargements initiaux volumineux (plus de 4 To)

Migrer une quantité modérée de données aussi rapidement que possible

Prendre en charge plus de 8 ClickPipes CDC sur le même service

Avant d’essayer d’augmenter la capacité, tenez compte des points suivants :

Vérifier que la DB source dispose d’une capacité disponible suffisante

Commencer par ajuster le parallélisme du chargement initial et le partitionnement lors de la création d’un ClickPipe

Vérifier la présence de transactions longues sur la source, qui pourraient entraîner des retards du CDC

L’augmentation de l’échelle augmentera proportionnellement vos coûts de compute ClickPipes. Si vous augmentez l’échelle uniquement pour les chargements initiaux, il est important de la réduire une fois l’instantané terminé afin d’éviter des frais inattendus. Pour plus de détails sur la tarification, consultez Si vous augmentez l’échelle uniquement pour les chargements initiaux, il est important de la réduire une fois l’instantané terminé afin d’éviter des frais inattendus. Pour plus de détails sur la tarification, consultez Tarification de Postgres CDC

​ Prérequis pour ce processus

Avant de commencer, vous aurez besoin de :

D’une clé API ClickHouse avec les autorisations Admin sur le service ClickHouse Cloud cible. D’un ClickPipe DB (Postgres, MySQL ou MongoDB) ayant déjà été provisionné sur le service. L’infrastructure CDC est créée avec le premier ClickPipe, et les endpoints de mise à l’échelle deviennent disponibles à partir de ce moment-là.

​ Étapes pour mettre à l’échelle les DB ClickPipes

Définissez les variables d’environnement suivantes avant d’exécuter toute commande :

ORG_ID =< Your ClickHouse organization I D > SERVICE_ID =< Your ClickHouse service I D > KEY_ID =< Your ClickHouse key I D > KEY_SECRET =< Your ClickHouse key secre t >

Récupérez la configuration actuelle de mise à l’échelle (facultatif) :

curl --silent --user $KEY_ID : $KEY_SECRET \ https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \ | jq # example result: { "result" : { "replicaCpuMillicores" : 2000, "replicaMemoryGb" : 8 }, "requestId" : "04310d9e-1126-4c03-9b05-2aa884dbecb7", "status" : 200 }

Définissez le dimensionnement souhaité. Les configurations prises en charge vont de 1 à 32 cœurs CPU, avec une mémoire (Go) définie sur 4× le nombre de cœurs :

cat << EOF | tee cdc_scaling.json { "replicaCpuMillicores": 32000, "replicaMemoryGb": 128 } EOF curl --silent --user $KEY_ID : $KEY_SECRET \ -X PATCH -H "Content-Type: application/json" \ https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \ -d @cdc_scaling.json | jq

Attendez que la configuration se propage (généralement 3 à 5 minutes). Une fois la mise à l’échelle terminée, l’endpoint GET reflétera les nouvelles valeurs :