- Des chargements initiaux volumineux (plus de 4 To)
- Migrer une quantité modérée de données aussi rapidement que possible
- Prendre en charge plus de 8 ClickPipes CDC sur le même service
- Vérifier que la DB source dispose d’une capacité disponible suffisante
- Commencer par ajuster le parallélisme du chargement initial et le partitionnement lors de la création d’un ClickPipe
- Vérifier la présence de transactions longues sur la source, qui pourraient entraîner des retards du CDC
Avant de commencer, vous aurez besoin de :
Prérequis pour ce processus
- D’une clé API ClickHouse avec les autorisations Admin sur le service ClickHouse Cloud cible.
- D’un ClickPipe DB (Postgres, MySQL ou MongoDB) ayant déjà été provisionné sur le service. L’infrastructure CDC est créée avec le premier ClickPipe, et les endpoints de mise à l’échelle deviennent disponibles à partir de ce moment-là.
Définissez les variables d’environnement suivantes avant d’exécuter toute commande :
Étapes pour mettre à l’échelle les DB ClickPipes
Récupérez la configuration actuelle de mise à l’échelle (facultatif) :
ORG_ID=<Your ClickHouse organization ID>
SERVICE_ID=<Your ClickHouse service ID>
KEY_ID=<Your ClickHouse key ID>
KEY_SECRET=<Your ClickHouse key secret>
Définissez le dimensionnement souhaité. Les configurations prises en charge vont de 1 à 32 cœurs CPU, avec une mémoire (Go) définie sur 4× le nombre de cœurs :
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \
| jq
# example result:
{
"result": {
"replicaCpuMillicores": 2000,
"replicaMemoryGb": 8
},
"requestId": "04310d9e-1126-4c03-9b05-2aa884dbecb7",
"status": 200
}
Attendez que la configuration se propage (généralement 3 à 5 minutes). Une fois la mise à l’échelle terminée, l’endpoint GET reflétera les nouvelles valeurs :
cat <<EOF | tee cdc_scaling.json
{
"replicaCpuMillicores": 32000,
"replicaMemoryGb": 128
}
EOF
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
-X PATCH -H "Content-Type: application/json" \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \
-d @cdc_scaling.json | jq
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \
| jq
# example result:
{
"result": {
"replicaCpuMillicores": 32000,
"replicaMemoryGb": 128
},
"requestId": "5a76d642-d29f-45af-a857-8c4d4b947bf0",
"status": 200
}