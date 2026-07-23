Les métriques ClickPipes utilisent les labels standard de niveau service (
Labels de métriques
clickhouse_org,
clickhouse_service,
clickhouse_service_name), ainsi que les labels spécifiques à ClickPipes suivants :
|Label
|Description
clickpipe_id
|L’identifiant unique du ClickPipe
clickpipe_name
|Le nom du ClickPipe
clickpipe_source
|Le type de source (par ex.
kafka,
postgres,
s3)
clickpipe_state
|L’état du ClickPipe (par ex.
Stopped,
Provisioning,
Running)
Voici à quoi ressemblent les métriques ClickPipes dans une réponse de scraping Prometheus pour un Kafka ClickPipe. L’ensemble des métriques exposées varie selon le type de pipe — voir Available metrics pour connaître les métriques applicables à chaque type de pipe :
Exemple de réponse
# HELP ClickPipes_Info Always equal to 1. Label "clickpipe_state" contains the current state of the pipe: Stopped/Provisioning/Running/Paused/Failed
# TYPE ClickPipes_Info gauge
ClickPipes_Info{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent",clickpipe_state="Running"} 1
# HELP ClickPipes_FetchedEvents_Total Total number of records fetched from the source.
# TYPE ClickPipes_FetchedEvents_Total counter
ClickPipes_FetchedEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 5535376
# HELP ClickPipes_SentEvents_Total Total number of records sent to ClickHouse
# TYPE ClickPipes_SentEvents_Total counter
ClickPipes_SentEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 5534250
# HELP ClickPipes_FetchedBytes_Total Total uncompressed bytes fetched from the source.
# TYPE ClickPipes_FetchedBytes_Total counter
ClickPipes_FetchedBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 873286202
# HELP ClickPipes_SentBytes_Total Total uncompressed bytes sent to ClickHouse.
# TYPE ClickPipes_SentBytes_Total counter
ClickPipes_SentBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 477187967
# HELP ClickPipes_Errors_Total Total errors ingesting data.
# TYPE ClickPipes_Errors_Total counter
ClickPipes_Errors_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 0
# HELP ClickPipes_Latency Time in milliseconds between when the record was produced to when it was written to ClickHouse.
# TYPE ClickPipes_Latency gauge
ClickPipes_Latency{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 340
Toutes les métriques ne sont pas émises pour chaque type de pipe. En particulier, les ClickPipes CDC exposent un sous-ensemble de métriques différent de celui des ClickPipes de streaming et de stockage d’objets.
Métriques disponibles
- Streaming, stockage d’objets — Kafka, Kinesis, Pub/Sub, S3 et GCS
- CDC — Postgres, MySQL, MongoDB et BigQuery
- Tous — tous les types de pipe
Transfert de données
|Métrique
|Type
|Disponible pour
|Description
ClickPipes_FetchedBytes_Total
|Compteur
|Streaming, stockage d’objets
|Nombre total d’octets non compressés récupérés depuis la source.
ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total
|Compteur
|Tous
|Nombre total d’octets récupérés depuis la source, tels que lus sur le réseau. Si les données source ne sont pas compressées, cette métrique équivaut à
ClickPipes_FetchedBytes_Total. Pour les ClickPipes CDC, cela exclut les octets récupérés lors du chargement initial, qui sont comptabilisés séparément dans
ClickPipes_FetchedBytesInitialLoad_Total.
ClickPipes_FetchedBytesInitialLoad_Total
|Compteur
|CDC
|Nombre total d’octets récupérés pendant la phase de chargement initial, y compris les resynchronisations.
ClickPipes_SentBytes_Total
|Compteur
|Streaming, stockage d’objets
|Nombre total d’octets non compressés envoyés à ClickHouse.
ClickPipes_SentBytesCompressed_Total
|Compteur
|Streaming, stockage d’objets
|Nombre total d’octets compressés envoyés à ClickHouse.
Événements et enregistrements
|Métrique
|Type
|Disponible pour
|Description
ClickPipes_FetchedEvents_Total
|Compteur
|Streaming, stockage d’objets
|Nombre total d’enregistrements récupérés depuis la source.
ClickPipes_SentEvents_Total
|Compteur
|Streaming, stockage d’objets
|Nombre total d’enregistrements envoyés à ClickHouse.
ClickPipes_FetchedEvents_PerTable
|Gauge
|CDC
|Nombre d’enregistrements récupérés par table de destination et par type d’événement. Utilise des labels supplémentaires
destination_table et
event_type.
Erreurs
|Métrique
|Type
|Disponible pour
|Description
ClickPipes_Errors_Total
|Compteur
|Tous
|Nombre total d’erreurs survenues lors de l’ingestion.
Latence
|Métrique
|Type
|Disponible pour
|Description
ClickPipes_Latency
|Gauge (avg)
|Streaming, stockage d’objets
|Temps écoulé, en millisecondes, entre le moment où un enregistrement est produit à la source et celui où il est écrit dans ClickHouse.
ClickPipes_SourceReplicationLatency_MiB
|Gauge (avg)
|CDC (Postgres uniquement)
|Retard du slot de réplication à la source, en Mio. Émis uniquement par les ClickPipes Postgres.
Les métriques
Utilisation des ressources
ClickPipes_Replica_* indiquent l’utilisation des ressources pour les ClickPipes de streaming et de stockage d’objets. Chaque ClickPipe dispose de ressources de calcul dédiées ; ces valeurs reflètent donc l’utilisation de chaque ClickPipe individuellement.
Les métriques
|Metric
|Type
|Available for
|Description
ClickPipes_Replica_CPUUsage
|Gauge (avg)
|Streaming, stockage d’objets
|Utilisation moyenne du CPU des répliques d’ingestion, en millicœurs.
ClickPipes_Replica_CPULimit
|Gauge (last)
|Streaming, stockage d’objets
|Limite CPU configurée pour les répliques d’ingestion, en millicœurs.
ClickPipes_Replica_MemoryUsage
|Gauge (avg)
|Streaming, stockage d’objets
|Utilisation moyenne de la mémoire des répliques d’ingestion, en octets.
ClickPipes_Replica_MemoryLimit
|Gauge (last)
|Streaming, stockage d’objets
|Limite mémoire configurée pour les répliques d’ingestion, en octets.
ClickPipes_CDC_* indiquent l’utilisation des ressources pour les ClickPipes CDC. Tous les ClickPipes CDC d’un même service partagent les ressources de calcul ; ces valeurs reflètent donc l’utilisation combinée de tous les ClickPipes CDC du service.
|Metric
|Type
|Available for
|Description
ClickPipes_CDC_CPUUsage
|Gauge (avg)
|CDC
|Utilisation moyenne du CPU, en millicœurs. Partagée entre tous les ClickPipes CDC du service.
ClickPipes_CDC_CPULimit
|Gauge (last)
|CDC
|Limite CPU configurée, en millicœurs. Partagée entre tous les ClickPipes CDC du service.
ClickPipes_CDC_MemoryUsage
|Gauge (avg)
|CDC
|Utilisation moyenne de la mémoire, en octets. Partagée entre tous les ClickPipes CDC du service.
ClickPipes_CDC_MemoryLimit
|Gauge (last)
|CDC
|Limite mémoire configurée, en octets. Partagée entre tous les ClickPipes CDC du service.
ClickPipes_CDC_NetworkReceiveBytes
|Gauge
|CDC
|Débit réseau entrant, en octets (delta par intervalle de scrutation). Partagé entre tous les ClickPipes CDC du service.
État et progression
|Métrique
|Type
|Disponible pour
|Description
ClickPipes_Info
|Gauge
|Tous
|Toujours égal à
1. Utilisez le label
clickpipe_state pour filtrer ou déclencher une alerte selon l’état du pipe.
ClickPipes_LastFetchedBatchId
|Gauge
|CDC
|ID du dernier batch récupéré depuis la source.
ClickPipes_LastSentBatchId
|Gauge
|CDC
|ID du dernier batch envoyé à ClickHouse.
- Endpoint Prometheus — Référence de l’endpoint, authentification et configuration pour les outils externes (p. ex., Grafana, Datadog)
- Signalement des erreurs — Emplacement de stockage des erreurs liées aux enregistrements et des erreurs système