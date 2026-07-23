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En plus de la surveillance dans la Console, ClickPipes expose des métriques via un endpoint compatible Prometheus pour le scraping. Ces métriques sont publiées avec les autres métriques du service ClickHouse Cloud et vous permettent d’intégrer la surveillance de ClickPipes à votre stack d’observabilité existante (par ex. Grafana, Datadog).

Labels de métriques

Les métriques ClickPipes utilisent les labels standard de niveau service (clickhouse_org, clickhouse_service, clickhouse_service_name), ainsi que les labels spécifiques à ClickPipes suivants :

Exemple de réponse

Voici à quoi ressemblent les métriques ClickPipes dans une réponse de scraping Prometheus pour un Kafka ClickPipe. L’ensemble des métriques exposées varie selon le type de pipe — voir Available metrics pour connaître les métriques applicables à chaque type de pipe :

Métriques disponibles

Toutes les métriques ne sont pas émises pour chaque type de pipe. En particulier, les ClickPipes CDC exposent un sous-ensemble de métriques différent de celui des ClickPipes de streaming et de stockage d’objets.
  • Streaming, stockage d’objets — Kafka, Kinesis, Pub/Sub, S3 et GCS
  • CDC — Postgres, MySQL, MongoDB et BigQuery
  • Tous — tous les types de pipe

Transfert de données

Événements et enregistrements

Erreurs

Latence

Utilisation des ressources

Les métriques ClickPipes_Replica_* indiquent l’utilisation des ressources pour les ClickPipes de streaming et de stockage d’objets. Chaque ClickPipe dispose de ressources de calcul dédiées ; ces valeurs reflètent donc l’utilisation de chaque ClickPipe individuellement. Les métriques ClickPipes_CDC_* indiquent l’utilisation des ressources pour les ClickPipes CDC. Tous les ClickPipes CDC d’un même service partagent les ressources de calcul ; ces valeurs reflètent donc l’utilisation combinée de tous les ClickPipes CDC du service.

État et progression

  • Endpoint Prometheus — Référence de l’endpoint, authentification et configuration pour les outils externes (p. ex., Grafana, Datadog)
  • Signalement des erreurs — Emplacement de stockage des erreurs liées aux enregistrements et des erreurs système
Dernière modification le 23 juillet 2026