Crunchy Bridge est livré avec la réplication logique activée par défaut. Assurez-vous que les paramètres ci-dessous sont correctement configurés. Sinon, ajustez-les en conséquence.
Activer la réplication logique
SHOW wal_level; -- should be logical
SHOW max_wal_senders; -- should be 10
SHOW max_replication_slots; -- should be 10
Connectez-vous à votre instance Crunchy Bridge Postgres avec l’utilisateur
Création de l’utilisateur ClickPipes et octroi des autorisations
postgres, puis exécutez les commandes ci-dessous :
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Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes :
CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password';
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Accordez à l’utilisateur créé à l’étape précédente un accès en lecture seule au niveau du schéma. L’exemple suivant montre les autorisations pour le schéma
public. Répétez ces commandes pour chaque schéma contenant des tables que vous souhaitez répliquer :
GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user;
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Accordez à l’utilisateur les privilèges de réplication :
ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION;
- Créez une publication avec les tables que vous souhaitez répliquer. Nous vous recommandons vivement de n’inclure dans la publication que les tables nécessaires afin d’éviter tout surcoût de performances.
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Pour créer une publication pour des tables spécifiques :
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2;
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Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma spécifique :
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public";
- Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma spécifique :
clickpipes définit l’ensemble des tables dont les événements de modification seront transmis à ClickPipes. Nous déconseillons d’utiliser
FOR ALL TABLES sauf si vous avez l’intention de répliquer chaque table, car l’inclusion de tables inutiles augmente le trafic WAL de Postgres vers ClickPipes et réduit l’efficacité globale de la réplication.
Ajoutez les ClickPipes IPs à la liste d’autorisation en configurant les règles du pare-feu dans Crunchy Bridge.
Ajoutez les ClickPipes IPs à la liste d’autorisation
Vous pouvez maintenant créer votre ClickPipe et commencer à ingérer des données depuis votre instance Postgres dans ClickHouse Cloud. Veillez à noter les informations de connexion utilisées lors de la configuration de votre instance Postgres, car vous en aurez besoin pendant le processus de création de votre ClickPipe.