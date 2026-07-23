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ClickPipes prend en charge Postgres à partir de la version 12.

Activer la réplication logique

Crunchy Bridge est livré avec la réplication logique activée par défaut. Assurez-vous que les paramètres ci-dessous sont correctement configurés. Sinon, ajustez-les en conséquence.

Création de l’utilisateur ClickPipes et octroi des autorisations

Connectez-vous à votre instance Crunchy Bridge Postgres avec l’utilisateur postgres, puis exécutez les commandes ci-dessous :
  1. Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes :
  2. Accordez à l’utilisateur créé à l’étape précédente un accès en lecture seule au niveau du schéma. L’exemple suivant montre les autorisations pour le schéma public. Répétez ces commandes pour chaque schéma contenant des tables que vous souhaitez répliquer :
  3. Accordez à l’utilisateur les privilèges de réplication :
  4. Créez une publication avec les tables que vous souhaitez répliquer. Nous vous recommandons vivement de n’inclure dans la publication que les tables nécessaires afin d’éviter tout surcoût de performances.
Toute table incluse dans la publication doit soit avoir une clé primaire définie, soit avoir son identité de réplica configurée sur FULL. Consultez la FAQ Postgres pour savoir comment en définir le périmètre.
  • Pour créer une publication pour des tables spécifiques :
    • Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma spécifique :
La publication clickpipes définit l’ensemble des tables dont les événements de modification seront transmis à ClickPipes. Nous déconseillons d’utiliser FOR ALL TABLES sauf si vous avez l’intention de répliquer chaque table, car l’inclusion de tables inutiles augmente le trafic WAL de Postgres vers ClickPipes et réduit l’efficacité globale de la réplication.

Ajoutez les ClickPipes IPs à la liste d’autorisation

Ajoutez les ClickPipes IPs à la liste d’autorisation en configurant les règles du pare-feu dans Crunchy Bridge.

Et maintenant ?

Vous pouvez maintenant créer votre ClickPipe et commencer à ingérer des données depuis votre instance Postgres dans ClickHouse Cloud. Veillez à noter les informations de connexion utilisées lors de la configuration de votre instance Postgres, car vous en aurez besoin pendant le processus de création de votre ClickPipe.
Dernière modification le 23 juillet 2026