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Voici un guide expliquant comment configurer Supabase Postgres pour l’utiliser avec ClickPipes.
ClickPipes prend nativement en charge Supabase via IPv6 pour une réplication fluide.

Création d’un utilisateur avec les permissions et le slot de réplication

Connectez-vous à votre instance Supabase en tant qu’utilisateur admin, puis exécutez les commandes suivantes :
  1. Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes :
  2. Accordez un accès en lecture seule au niveau du schéma à l’utilisateur créé à l’étape précédente. L’exemple suivant montre les permissions pour le schéma public. Répétez ces commandes pour chaque schéma contenant des tables que vous souhaitez répliquer :
  3. Accordez les privilèges de réplication à l’utilisateur :
  4. Créez une publication avec les tables que vous souhaitez répliquer. Nous vous recommandons vivement de n’inclure dans la publication que les tables nécessaires afin d’éviter toute surcharge de performances.
Toute table incluse dans la publication doit soit avoir une clé primaire définie, soit avoir sa replica identity configurée sur FULL. Consultez la FAQ Postgres pour savoir comment en définir le périmètre.
  • Pour créer une publication pour des tables spécifiques :
    • Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma donné :
La publication clickpipes définit l’ensemble des tables dont les événements de modification seront diffusés vers ClickPipes. Nous déconseillons d’utiliser FOR ALL TABLES sauf si vous avez l’intention de répliquer chaque table, car inclure des tables inutiles augmente le trafic WAL de Postgres vers ClickPipes et réduit l’efficacité globale de la réplication.

Augmentez max_slot_wal_keep_size

Cette étape redémarrera votre base de données Supabase et peut entraîner une brève indisponibilité.Vous pouvez augmenter le paramètre max_slot_wal_keep_size de votre base de données Supabase à une valeur plus élevée (au moins 100GB ou 102400) en suivant la documentation SupabasePour obtenir une recommandation plus précise concernant cette valeur, vous pouvez contacter l’équipe ClickPipes.

Informations de connexion à utiliser pour Supabase

Rendez-vous dans Project Settings -> Database de votre projet Supabase (sous Configuration). Important : désactivez Display connection pooler sur cette page, puis accédez à la section Connection parameters et notez ou copiez les paramètres.
Le pooler de connexions n’est pas pris en charge pour la réplication basée sur le CDC. Il doit donc être désactivé.

Remarque sur la RLS

L’utilisateur Postgres de ClickPipes ne doit pas être soumis à des politiques RLS restrictives, car cela peut entraîner des données manquantes. Vous pouvez désactiver les politiques RLS pour cet utilisateur en exécutant la commande ci-dessous :

Et ensuite ?

Vous pouvez maintenant créer votre ClickPipe et commencer à ingérer des données de votre instance Postgres dans ClickHouse Cloud. Veillez à noter les informations de connexion utilisées lors de la configuration de votre instance Postgres, car vous en aurez besoin lors de la création du ClickPipe.
Dernière modification le 23 juillet 2026