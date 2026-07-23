Le ClickPipe BigQuery offre un moyen entièrement géré et résilient d’ingérer des données depuis BigQuery dans ClickHouse Cloud. En aperçu privé, il prend en charge la méthode de réplication par chargement initial pour vous aider à charger en masse des jeux de données BigQuery à des fins d’exploration et de prototypage. La CDC sera prise en charge ultérieurement — d’ici là, nous vous recommandons d’utiliser le ClickPipe Google Cloud Storage pour synchroniser en continu les exportations de données BigQuery vers ClickHouse Cloud une fois le chargement initial terminé. Les ClickPipes BigQuery peuvent être déployés et gérés manuellement via l’interface utilisateur de ClickPipes, ainsi que par programmation avec OpenAPI et Terraform.
Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente de l’aperçu privé ici.
Fonctionnalités
Le ClickPipe BigQuery chargera les tables sélectionnées d’un dataset BigQuery dans les tables de destination ClickHouse en une seule opération par lot. Une fois la tâche d’ingestion terminée, le ClickPipe s’arrête automatiquement. Le processus d’ingestion du chargement initial nécessite un bucket Google Cloud Storage (GCS) fourni par l’utilisateur comme zone de transit. À l’avenir, le bucket intermédiaire sera fourni et géré par ClickPipes.
Chargement initial
ClickPipes s’appuie sur des jobs d’extraction par lot pour récupérer les données de BigQuery vers le bucket GCS de transit. Cette opération n’entraîne aucun frais de traitement dans BigQuery.
Le CDC n’est pas pris en charge en Private Preview, mais le sera à l’avenir. En attendant, nous recommandons d’utiliser le Google Cloud Storage ClickPipe pour synchroniser en continu dans ClickHouse Cloud les exportations de données BigQuery une fois le chargement initial terminé.
CDC (capture des changements de données)
Types de données BigQuery.
Correspondance des types de données
|Type de données BigQuery
|Type de données ClickHouse
|Détails
BOOL
Bool
INT64
Int64
FLOAT64
Float64
NUMERIC
Decimal(P, S)
|Précision jusqu’à 38, avec jusqu’à 9 chiffres après la virgule. La précision et l’échelle sont conservées.
BIGNUMERIC
Decimal(P, S)
|Précision jusqu’à 76, avec jusqu’à 38 chiffres après la virgule. La précision et l’échelle sont conservées.
STRING
String
BYTES
String
JSON
String (JSON)
DATE
Date
TIME
String
|Précision à la microseconde.
DATETIME
DateTime
|Précision à la microseconde.
TIMESTAMP
DateTime64(6)
|Précision à la microseconde.
GEOGRAPHY
String
GEOMETRY
String
UUID
String
ARRAY<T>
Array(T)
ARRAY<DATE>
Array(Date)
STRUCT (RECORD)
String
Contrôle d’accès
Authentification
ClickPipes s’authentifie sur votre projet Google Cloud à l’aide d’une clé de compte de service. Nous recommandons de créer un compte de service dédié avec le minimum d’autorisations nécessaires pour permettre à ClickPipes d’exporter les données depuis BigQuery, de les charger dans le bucket GCS de transit, puis de les importer dans ClickHouse.
Identifiants du compte de service
Autorisations
Le compte de service doit disposer des rôles BigQuery suivants : Pour restreindre encore davantage l’accès, nous recommandons d’utiliser des conditions IAM afin de limiter les ressources auxquelles le rôle peut accéder. Par exemple, vous pouvez restreindre le rôle
BigQuery
dataViewer au dataset spécifique qui contient les tables que vous souhaitez synchroniser :
resource.name.startsWith("projects/<PROJECT_ID>/datasets/<DATASET_NAME>")
Le compte de service doit disposer des rôles Cloud Storage suivants : Pour restreindre davantage l’accès, nous recommandons d’utiliser des conditions IAM afin de limiter les ressources auxquelles ces rôles peuvent accéder. Par exemple, vous pouvez limiter les rôles
Cloud Storage
objectAdmin et
bucketViewer au bucket dédié créé pour les synchronisations ClickPipes.
resource.name.startsWith("projects/_/buckets/<BUCKET_NAME>")