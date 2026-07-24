La fonctionnalité Reverse Private Endpoint de ClickPipes est limitée aux types de sources de données suivants :
Sources de données ClickPipes prises en charge
- Kafka
- Postgres
- MySQL
- MongoDB
Pour Kafka, le schema registry est accessible via le même reverse private endpoint que les brokers — il n’a pas besoin d’être accessible publiquement — à condition que son hostname soit résolu vers les adresses IP privées de l’endpoint.
Le Reverse Private Endpoint de ClickPipes peut être configuré selon l’une des approches AWS PrivateLink suivantes :
Types de VPC endpoint AWS PrivateLink pris en charge
Ressource VPC
Vos ressources VPC sont accessibles dans ClickPipes à l’aide de PrivateLink. Cette approche ne nécessite pas de configurer un load balancer devant votre source de données. La configuration de la ressource peut cibler un hôte spécifique ou l’ARN d’un cluster RDS. C’est l’option privilégiée pour Postgres CDC lors de l’ingestion de données depuis un cluster RDS. Pour configurer PrivateLink avec une ressource VPC :
L’accès inter-région n’est pas pris en charge.
- Créez une passerelle de ressource
- Créez une configuration de ressource
- Créez un partage de ressource
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Créer une passerelle de ressources
La passerelle de ressources est le point d’entrée qui reçoit le trafic destiné aux ressources spécifiées dans votre VPC.
Vous pouvez créer une passerelle de ressources depuis la console AWS ou à l’aide de la commande suivante :
Il est recommandé que les sous-réseaux associés à votre passerelle de ressources disposent d’un nombre suffisant d’adresses IP disponibles. Il est recommandé d’utiliser au minimum un masque de sous-réseau
/26 pour chaque sous-réseau.Pour chaque VPC endpoint (chaque Reverse Private Endpoint), AWS exige un bloc consécutif de 16 adresses IP par sous-réseau. (masque de sous-réseau
/28)
Si cette exigence n’est pas respectée, le Reverse Private Endpoint passera à l’état d’échec.
Le résultat contiendra un ID de la resource gateway, dont vous aurez besoin pour l’étape suivante.Avant de pouvoir continuer, vous devrez attendre que la resource gateway passe à l’état
aws vpc-lattice create-resource-gateway \
--vpc-identifier <VPC_ID> \
--subnet-ids <SUBNET_IDS> \
--security-group-ids <SG_IDs> \
--name <RESOURCE_GATEWAY_NAME>
Active. Vous pouvez vérifier cet état en exécutant la commande suivante :
aws vpc-lattice get-resource-gateway \
--resource-gateway-identifier <RESOURCE_GATEWAY_ID>
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Créer une configuration de ressource VPC
La configuration de ressource est associée à une passerelle de ressources afin de rendre votre ressource accessible.Vous pouvez créer une configuration de ressource depuis la console AWS ou à l’aide de la commande suivante :
Le type de configuration de ressource le plus simple est une Resource-Configuration unique. Vous pouvez la configurer directement à l’aide de l’ARN, ou partager une adresse IP ou un nom de domaine publiquement résolvable.Par exemple, pour configurer avec l’ARN d’un cluster RDS :
aws vpc-lattice create-resource-configuration \
--resource-gateway-identifier <RESOURCE_GATEWAY_ID> \
--type <RESOURCE_CONFIGURATION_TYPE> \
--resource-configuration-definition <RESOURCE_CONFIGURATION_DEFINITION> \
--name <RESOURCE_CONFIGURATION_NAME>
aws vpc-lattice create-resource-configuration \
--name my-rds-cluster-config \
--type ARN \
--resource-gateway-identifier rgw-0bba03f3d56060135 \
--resource-configuration-definition 'arnResource={arn=arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-rds-cluster}'
La sortie contiendra un ARN de configuration de ressource, dont vous aurez besoin à l’étape suivante. Elle contiendra également un ID de configuration de ressource, dont vous aurez besoin pour configurer une ClickPipe connection avec VPC resource.
Vous ne pouvez pas créer de configuration de ressource pour un cluster accessible au public. Si votre cluster est accessible au public, vous devez le modifier pour le rendre privé avant de créer la configuration de ressource, ou utiliser à la place la liste d’autorisation IP. Pour plus d’informations, consultez la documentation AWS.
La connectivité Multi-VPC est une fonctionnalité intégrée d’AWS MSK qui permet de connecter plusieurs VPC à un même cluster MSK. La prise en charge du DNS privé est disponible par défaut et ne nécessite aucune configuration supplémentaire. La connectivité inter-régions n’est pas prise en charge. Il s’agit d’une option recommandée pour ClickPipes for MSK. Consultez le guide Getting Started pour plus de détails.
Connectivité MSK multi-VPC
Suivez notre guide de configuration MSK pour ClickPipes pour savoir comment configurer la connexion.
Mettez à jour la politique de votre cluster MSK et ajoutez
072088201116 à la liste des Principals autorisés pour votre cluster MSK.
Consultez le guide AWS sur l’attachement d’une politique de cluster pour plus de détails.
Le VPC endpoint service est une autre solution pour partager votre source de données avec ClickPipes. Il nécessite de mettre en place un NLB (Network Load Balancer) devant votre source de données et de configurer le VPC endpoint service pour qu’il utilise ce NLB. Le VPC endpoint service peut être configuré avec un DNS privé, qui sera accessible depuis un VPC ClickPipes. Le DNS privé géré par AWS PrivateLink n’est pas toujours une option viable :
VPC endpoint service
- vous ne possédez pas le nom de domaine de votre source de données, vous ne pouvez donc pas le faire vérifier auprès d’AWS
- le fournisseur exige que les consommateurs gèrent la résolution DNS, comme le fait Confluent Cloud Dans ces cas, consultez DNS privé personnalisé.
- Tout déploiement Kafka sur site nécessitant la prise en charge du DNS privé
- La connectivité privée Confluent Cloud
- La connectivité inter-région pour Postgres CDC
- La connectivité inter-région pour les clusters MSK
Ajoutez l’ID de compte ClickPipes
072088201116 à la liste des principals autorisés de votre VPC endpoint service.
Consultez le guide AWS sur la gestion des autorisations pour plus de détails.
Pour les clusters MSK, consultez AWS PrivateLink VPC endpoint service for MSK cluster pour une configuration avec un broker par endpoint service qui utilise des noms DNS privés personnalisés.
L’accès inter-région peut être configuré pour ClickPipes. Ajoutez la région de votre ClickPipe aux régions autorisées dans votre VPC endpoint service.
DNS privé personnalisé
AWS PrivateLink fournit un DNS privé géré pour les services VPC endpoint avec un domaine vérifié. Certains services exigent que chaque consommateur gère la résolution DNS dans son propre VPC. Par exemple, Confluent Cloud demande aux consommateurs de résoudre les noms d’hôte des brokers vers l’endpoint PrivateLink. Dans ces cas, ClickPipes prend en charge l’association de noms DNS privés personnalisés à un Reverse Private Endpoint. ClickPipes résout ces noms vers les adresses privées de l’endpoint, afin que votre source de données soit accessible via son propre nom d’hôte au moyen d’une connectivité privée. Le DNS privé personnalisé complète le DNS privé géré — il ne le remplace pas. Si votre service PrivateLink fournit déjà des noms DNS privés, vous n’avez pas besoin de noms personnalisés. Les noms DNS privés personnalisés sont pris en charge pour les types d’endpoint VPC endpoint service et ressource VPC. MSK multi-VPC fournit un DNS privé géré prêt à l’emploi et ne prend pas en charge les noms personnalisés.
Le DNS privé personnalisé est en Private Preview. Contactez l’équipe de support ClickHouse pour l’activer sur votre service.
Les règles suivantes s’appliquent aux noms DNS privés personnalisés :
La ClickHouse Cloud console prend actuellement en charge un seul nom DNS privé personnalisé par Reverse Private Endpoint. Si vous devez gérer plusieurs noms DNS privés personnalisés sur le même endpoint, utilisez OpenAPI ou Terraform.
- Les noms exacts (
kafka.internal.example.com) et les noms génériques (
*.example.com) sont pris en charge. Un caractère générique correspond à un seul label DNS — par exemple,
*.abcde12345.us-east-1.aws.confluent.cloudcorrespond à
b0-lkc123.abcde12345.us-east-1.aws.confluent.cloud.
- Les noms doivent être uniques sur l’ensemble des Reverse Private Endpoints d’un service ClickHouse, y compris en cas de chevauchement entre noms génériques et noms exacts.
- Les noms utilisant des suffixes réservés (par exemple,
local,
localhost,
internal,
corp,
private) sont rejetés.
- Dans la ClickHouse Cloud console, renseignez le champ
Custom private DNS namelors de la création d’un Reverse Private Endpoint. Le champ s’affiche une fois que la fonctionnalité est activée pour votre service.
- Avec OpenAPI, définissez
customPrivateDnsMappingslors de la création d’un Reverse Private Endpoint, ou mettez à jour un endpoint existant avec une requête
PATCH. Les mises à jour remplacent la liste complète des mappings ; une liste vide supprime tous les noms personnalisés.
- Avec Terraform, utilisez la ressource
clickhouse_clickpipes_reverse_private_endpoint_custom_private_dnspour gérer les mappings sur un Reverse Private Endpoint existant.
Création d’un ClickPipe avec reverse private endpoint
- Accédez à la SQL Console de votre service ClickHouse Cloud.
- Sélectionnez le bouton
Data Sourcesdans le menu de gauche, puis cliquez sur “Set up a ClickPipe”
- Sélectionnez Kafka ou Postgres comme source de données.
- Sélectionnez l’option
Reverse private endpoint.
- Sélectionnez l’un des reverse private endpoints existants ou créez-en un nouveau.
Si un accès cross-region est nécessaire pour RDS, vous devez créer un VPC endpoint service, et ce guide constitue un bon point de départ pour la configuration.Pour un accès dans la même Region, il est recommandé de créer une ressource VPC.
- Fournissez les paramètres requis pour le type d’endpoint sélectionné.
- Pour une ressource VPC, fournissez l’ARN de partage de configuration et l’ID de configuration.
- Pour MSK multi-VPC, fournissez l’ARN du cluster et la méthode d’authentification utilisée avec l’endpoint créé.
- Pour un VPC endpoint service, fournissez le nom du service.
- Vous pouvez également fournir un nom DNS privé personnalisé.
-
Cliquez sur
Createet attendez que le reverse private endpoint soit prêt. Si vous créez un nouvel endpoint, sa configuration prendra un certain temps. La page s’actualisera automatiquement une fois l’endpoint prêt. Le VPC endpoint service peut nécessiter l’acceptation de la demande de connexion dans votre console AWS.
- Une fois l’endpoint prêt, vous pouvez utiliser un nom DNS pour vous connecter à la source de données. Dans la liste des endpoints, vous pouvez voir le nom DNS de l’endpoint disponible. Il peut s’agir d’un nom DNS provisionné en interne par ClickPipes, d’un nom DNS privé fourni par un service PrivateLink, ou d’un nom DNS privé personnalisé. Un nom DNS n’est pas une adresse réseau complète. Ajoutez le port en fonction de la source de données. La chaîne de connexion MSK est accessible dans la console AWS. Pour voir la liste complète des noms DNS, accédez aux paramètres du service Cloud.
Vous pouvez gérer les Reverse Private Endpoints existants dans les paramètres du service ClickHouse Cloud :
Gestion des Reverse Private Endpoints existants
-
Dans la barre latérale, repérez le bouton
Settingset cliquez dessus.
-
Cliquez sur
Reverse private endpointsdans la section
ClickPipe reverse private endpoints. Les informations détaillées du Reverse Private Endpoint s’affichent dans le panneau latéral. L’endpoint peut être supprimé ici. Cela affectera tous les ClickPipes qui utilisent cet endpoint.
La prise en charge d’AWS PrivateLink pour ClickPipes est limitée à certaines régions AWS. Veuillez consulter la liste des régions ClickPipes pour connaître les régions disponibles. Cette restriction ne s’applique pas à un endpoint service VPC PrivateLink avec la connectivité inter-région activée.
Régions AWS prises en charge
Les endpoints AWS PrivateLink pour ClickPipes créés dans ClickHouse Cloud ne sont pas forcément créés dans la même région AWS que le service ClickHouse Cloud. Actuellement, seul le VPC endpoint service prend en charge la connectivité cross-region. Les private endpoints sont liés à un service ClickHouse spécifique et ne sont pas transférables d’un service à l’autre. Plusieurs ClickPipes pour un même service ClickHouse peuvent réutiliser le même endpoint. AWS MSK ne prend en charge qu’un seul PrivateLink (VPC endpoint) par MSK cluster et par type d’authentification (SASL_IAM ou SASL_SCRAM). Par conséquent, plusieurs services ClickHouse Cloud ou organizations ne peuvent pas créer de connexions PrivateLink distinctes vers le même MSK cluster en utilisant le même type d’authentification.
Limitations
Les endpoints privés inversés qui restent dans un état terminal sont automatiquement supprimés après un délai de grâce défini. Cela évite que des endpoints inutilisés ou mal configurés ne persistent indéfiniment. Les délais de grâce suivants s’appliquent selon le statut de l’endpoint :
Nettoyage automatique des endpoints inactifs
Une fois le délai de grâce écoulé, l’endpoint et toutes les ressources associées sont automatiquement supprimés. Pour éviter la suppression automatique, résolvez le problème sous-jacent avant l’expiration du délai de grâce. Par exemple, acceptez une demande de connexion en attente dans votre console AWS, ou recréez l’endpoint s’il est passé à l’état Failed.
|Statut
|Délai de grâce
|Description
|Failed
|7 jours
|L’endpoint a rencontré une erreur lors du provisionnement.
|En attente d’acceptation
|1 jour
|La connexion de l’endpoint n’a pas été acceptée par le propriétaire du service.
|Rejeté
|1 jour
|La connexion de l’endpoint a été rejetée par le propriétaire du service.
|Expiré
|Immédiat
|L’endpoint a déjà expiré et est supprimé sans délai.