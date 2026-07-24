ClickPipes vous permet de connecter ClickHouse à DynamoDB.

Cette page explique comment configurer la CDC de DynamoDB vers ClickHouse à l’aide de ClickPipes. Cette intégration comporte 2 composants :

L’instantané initial via S3 ClickPipes Les mises à jour en temps réel via Kinesis ClickPipes

Les données seront ingérées dans un ReplacingMergeTree . Ce moteur de table est couramment utilisé dans les scénarios de CDC afin de permettre l’application des opérations de mise à jour. Pour en savoir plus sur cette approche, consultez les articles de blog suivants :