Une façon simple de définir des clés d’ordonnancement personnalisées (
Utiliser des vues matérialisées actualisables
ORDER BY) consiste à utiliser des vues matérialisées actualisables (MV). Elles permettent de recopier périodiquement (par exemple, toutes les 5 ou 10 minutes) l’intégralité de la table avec la clé d’ordonnancement souhaitée.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de MV actualisable avec un
ORDER BY personnalisé et la déduplication requise :
CREATE MATERIALIZED VIEW posts_final
REFRESH EVERY 10 second ENGINE = ReplacingMergeTree(_peerdb_version)
ORDER BY (owneruserid,id) -- different ordering key but with suffixed postgres pkey
AS
SELECT * FROM posts FINAL
WHERE _peerdb_is_deleted = 0; -- this does the deduplication
Si les vues matérialisées actualisables ne sont pas adaptées en raison du volume de données, voici quelques recommandations pour définir des clés d’ordonnancement personnalisées sur des tables volumineuses et surmonter les problèmes liés à la déduplication.
Clés d’ordonnancement personnalisées sans vues matérialisées actualisables
Lorsque vous ajoutez des colonnes supplémentaires à la clé d’ordonnancement de ClickHouse (en plus de la clé primaire de Postgres), nous vous recommandons de choisir des colonnes qui ne changent pas pour chaque ligne. Cela permet d’éviter les problèmes de cohérence des données et de déduplication avec ReplacingMergeTree. Par exemple, dans une application SaaS multilocataire, utiliser (
Choisissez des colonnes de clé d’ordonnancement qui ne changent pas pour une ligne donnée
tenant_id,
id) comme clé d’ordonnancement est un bon choix. Ces colonnes identifient chaque ligne de manière unique, et
tenant_id reste constant pour un
id, même si d’autres colonnes changent. Comme la déduplication par id correspond à la déduplication par (tenant_id, id), cela permet d’éviter des problèmes de déduplication qui pourraient survenir si tenant_id venait à changer.
Pour que Postgres CDC fonctionne correctement, il est important de modifier
Définir
Définir
REPLICA IDENTITY sur les tables Postgres pour une clé d’ordonnancement personnalisée
REPLICA IDENTITY sur les tables afin d’y inclure les colonnes de la clé d’ordonnancement. C’est indispensable pour traiter correctement les DELETE.
Si
REPLICA IDENTITY n’inclut pas les colonnes de la clé d’ordonnancement, Postgres CDC ne capturera pas les valeurs des colonnes autres que la clé primaire : il s’agit d’une limitation du logical decoding de Postgres. Toutes les colonnes de la clé d’ordonnancement autres que la clé primaire dans Postgres auront des valeurs NULL. Cela affecte la déduplication : la version précédente de la ligne risque de ne pas être dédupliquée avec la dernière version supprimée (où
_peerdb_is_deleted est défini sur 1).
Dans l’exemple ci-dessus avec
owneruserid et
id, si la clé primaire n’inclut pas déjà
owneruserid, vous devez créer un
UNIQUE INDEX sur (
owneruserid,
id) et le définir comme
REPLICA IDENTITY pour la table. Cela garantit que Postgres CDC capture les valeurs de colonnes nécessaires pour une réplication et une déduplication précises.
Vous trouverez ci-dessous un exemple montrant comment procéder sur la table events. Veillez à appliquer cette configuration à toutes les tables dont les clés d’ordonnancement ont été modifiées.
-- Create a UNIQUE INDEX on (owneruserid, id)
CREATE UNIQUE INDEX posts_unique_owneruserid_idx ON posts(owneruserid, id);
-- Set REPLICA IDENTITY to use this index
ALTER TABLE posts REPLICA IDENTITY USING INDEX posts_unique_owneruserid_idx;