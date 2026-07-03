Notez que l’ajout d’une colonne est propagé à la fin de la synchronisation d’un batch, ce qui peut se produire après que l’intervalle de synchronisation ou la taille du pull batch a été atteint. Plus d’informations sur le contrôle des synchronisations ici
|Type de modification de schéma
|Comportement
|Ajout d’une nouvelle colonne (
ALTER TABLE ADD COLUMN ...)
|Propagée automatiquement dès que la table reçoit un insert/update/delete. Les nouvelles colonnes seront remplies pour toutes les lignes répliquées après la modification de schéma
|Ajout d’une nouvelle colonne avec une valeur par défaut (
ALTER TABLE ADD COLUMN ... DEFAULT ...)
|Propagée automatiquement dès que la table reçoit un insert/update/delete. Les nouvelles colonnes seront remplies pour toutes les lignes répliquées après la modification de schéma, mais les lignes existantes n’auront pas la valeur par défaut sans une actualisation complète de la table
|Suppression d’une colonne existante (
ALTER TABLE DROP COLUMN ...)
|Détectée, mais non propagée. Les colonnes supprimées auront la valeur
NULL pour toutes les lignes répliquées après la modification de schéma