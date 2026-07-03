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ClickPipes for Postgres peut détecter les modifications de schéma dans les tables source et, dans certains cas, propager automatiquement ces modifications vers les tables de destination. La manière dont chaque opération DDL est gérée est décrite ci-dessous : Notez que l’ajout d’une colonne est propagé à la fin de la synchronisation d’un batch, ce qui peut se produire après que l’intervalle de synchronisation ou la taille du pull batch a été atteint. Plus d’informations sur le contrôle des synchronisations ici
Dernière modification le 3 juillet 2026