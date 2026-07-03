Ajout d’une nouvelle colonne avec une valeur par défaut ( ALTER TABLE ADD COLUMN ... DEFAULT ... )

Propagée automatiquement dès que la table reçoit un insert/update/delete. Les nouvelles colonnes seront remplies pour toutes les lignes répliquées après la modification de schéma, mais les lignes existantes n’auront pas la valeur par défaut sans une actualisation complète de la table