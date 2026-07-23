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Voici comment configurer Neon Postgres pour l’utiliser avec la réplication dans ClickPipes. Assurez-vous d’être connecté à votre Console Neon pour cette configuration.

Création d’un utilisateur avec les permissions

Connectez-vous à votre instance Neon en tant qu’utilisateur administrateur et exécutez les commandes suivantes :
  1. Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes :
  2. Accordez à l’utilisateur créé à l’étape précédente un accès en lecture seule au niveau du schéma. L’exemple suivant montre les permissions pour le schéma public. Répétez ces commandes pour chaque schéma contenant des tables que vous souhaitez répliquer :
  3. Accordez à l’utilisateur les privilèges de réplication :
  4. Créez une publication avec les tables que vous souhaitez répliquer. Nous vous recommandons vivement de n’inclure dans la publication que les tables nécessaires afin d’éviter toute surcharge de performances.
Toute table incluse dans la publication doit soit avoir une clé primaire définie, soit avoir son identité de réplica configurée sur FULL. Consultez la FAQ Postgres pour savoir comment définir ce périmètre.
  • Pour créer une publication pour des tables spécifiques :
    • Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma donné :
La publication clickpipes définit l’ensemble des tables dont les événements de modification seront transmis à ClickPipes. Nous déconseillons d’utiliser FOR ALL TABLES, sauf si vous avez l’intention de répliquer chaque table, car l’inclusion de tables inutiles augmente le trafic WAL de Postgres vers ClickPipes et réduit l’efficacité globale de la réplication.

Activer la réplication logique

Dans Neon, vous pouvez activer la réplication logique via l’UI. Cela est nécessaire pour que le CDC de ClickPipes puisse répliquer les données. Accédez à l’onglet Settings, puis à la section Logical Replication. Cliquez sur Enable pour finaliser cette étape. Vous devriez voir le message de réussite ci-dessous une fois l’option activée. Vérifions les paramètres ci-dessous dans votre instance Neon Postgres :

Liste d’autorisation d’IP (pour le plan Enterprise de Neon)

Si vous disposez du plan Neon Enterprise, vous pouvez ajouter les ClickPipes IPs à la liste d’autorisation afin d’autoriser la réplication depuis ClickPipes vers votre instance Neon Postgres. Pour cela, cliquez sur l’onglet Settings, puis accédez à la section IP Allow.

Copier les informations de connexion

Maintenant que l’utilisateur est créé, que la publication est prête et que la réplication est activée, nous pouvons copier les informations de connexion pour créer un nouveau ClickPipe. Rendez-vous dans le Dashboard et, dans la zone de texte où s’affiche la chaîne de connexion, passez l’affichage sur Paramètres uniquement. Nous aurons besoin de ces paramètres à l’étape suivante.

Et ensuite ?

Vous pouvez maintenant créer votre ClickPipe et commencer à ingérer des données de votre instance Postgres vers ClickHouse Cloud. Veillez à noter les information de connexion utilisés lors de la configuration de votre instance Postgres, car vous en aurez besoin lors de la création du ClickPipe.
Dernière modification le 23 juillet 2026