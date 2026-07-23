Guide de configuration de la source RDS Postgres

​ Versions de Postgres prises en charge

ClickPipes prend en charge Postgres à partir de la version 12.

​ Activer la réplication logique

Vous pouvez ignorer cette section si votre instance RDS est déjà configurée avec le paramètre suivant :

rds.logical_replication = 1

Ce paramètre est généralement préconfiguré si vous avez déjà utilisé un autre outil de réplication des données.

postgres=> SHOW rds.logical_replication ; rds.logical_replication ------------------------- on (1 row)

Si ce n’est pas déjà configuré, suivez ces étapes :

Créez un nouveau groupe de paramètres pour votre version de Postgres avec les paramètres requis : Définissez rds.logical_replication sur 1

Appliquez le nouveau groupe de paramètres à votre base de données RDS Postgres

Redémarrez votre instance RDS pour appliquer les modifications

​ Configurer l’utilisateur de la base de données

Connectez-vous à votre instance RDS Postgres en tant qu’utilisateur administrateur et exécutez les commandes suivantes :

Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes : CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password' ; Accordez à l’utilisateur créé à l’étape précédente un accès en lecture seule au niveau du schéma. L’exemple suivant montre les privilèges pour le schéma public . Répétez ces commandes pour chaque schéma contenant des tables que vous souhaitez répliquer : GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user; Accordez les privilèges de réplication à l’utilisateur : GRANT rds_replication TO clickpipes_user; Créez une publication avec les tables que vous souhaitez répliquer. Nous vous recommandons vivement de n’inclure dans la publication que les tables nécessaires afin d’éviter tout surcoût de performances.

clé primaire définie soit avoir sa replica identity configurée sur FULL . Consultez la Toute table incluse dans la publication doit soit avoir unedéfinie soit avoir saconfigurée sur. Consultez la FAQ Postgres pour obtenir des conseils sur le périmètre à définir.

Pour créer une publication pour des tables spécifiques : CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2; Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma spécifique : CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public" ;



La publication clickpipes définit l’ensemble des tables dont les événements de modification seront transmis à ClickPipes. Nous vous déconseillons d’utiliser FOR ALL TABLES , sauf si vous comptez répliquer toutes les tables, car inclure des tables inutiles augmente le trafic WAL de Postgres vers ClickPipes et réduit l’efficacité globale de la réplication.

​ Utiliser l’authentification IAM (facultatif)

Au lieu d’un mot de passe, vous pouvez authentifier l’utilisateur ClickPipes via le contrôle d’accès AWS IAM basé sur les rôles. Créez l’utilisateur comme suit, puis accordez-lui les mêmes privilèges de schéma et de réplication que ceux indiqués ci-dessus :

CREATE USER clickpipes_iam_user ; GRANT rds_iam TO clickpipes_iam_user;

L’authentification IAM pour la réplication nécessite que le paramètre rds.iam_auth_for_replication soit défini sur 1 . Elle est prise en charge à partir de la version 11 de PostgreSQL ; sur les versions antérieures, vous ne pouvez exécuter que des ClickPipes Initial Load Only .

Consultez AWS IAM DB authentication (RDS/Aurora) pour connaître toutes les étapes nécessaires à la configuration du rôle IAM et de la stratégie requis pour que ClickPipes s’authentifie de cette manière.

​ Configurer l’accès au réseau

​ Contrôle d’accès basé sur l’adresse IP

règles entrantes du groupe de sécurité de votre instance RDS. Si vous souhaitez restreindre le trafic vers votre instance RDS, ajoutez les adresses IP NAT statiques documentées auxdu groupe de sécurité de votre instance RDS.

​ Accès privé via AWS PrivateLink

Pour vous connecter à votre instance RDS via un réseau privé, vous pouvez utiliser AWS PrivateLink. Suivez notre guide de configuration d’AWS PrivateLink pour ClickPipes pour établir la connexion.

​ Solutions de contournement pour RDS Proxy

RDS Proxy ne prend pas en charge les connections de réplication logique. Si vous utilisez des adresses IP dynamiques dans RDS et que vous ne pouvez pas utiliser un nom DNS ni une fonction Lambda, voici quelques alternatives :

À l’aide d’une tâche cron, résolvez périodiquement l’adresse IP de l’endpoint RDS et mettez à jour le NLB si elle a changé. Utiliser les notifications d’événements RDS avec EventBridge/SNS : déclenchez automatiquement les mises à jour à l’aide des notifications d’événements AWS RDS. EC2 stable : déployez une instance EC2 pour servir de service de polling ou de proxy basé sur l’IP. Automatisez la gestion des adresses IP à l’aide d’outils comme Terraform ou CloudFormation.

​ Et ensuite ?