ClickPipes prend en charge Postgres à partir de la version 12.
Versions de Postgres prises en charge
Vous pouvez ignorer cette section si votre instance RDS est déjà configurée avec le paramètre suivant :
Activer la réplication logique
rds.logical_replication = 1
Si ce n’est pas déjà configuré, suivez ces étapes :
postgres=> SHOW rds.logical_replication ;
rds.logical_replication
-------------------------
on
(1 row)
- Créez un nouveau groupe de paramètres pour votre version de Postgres avec les paramètres requis :
- Définissez
rds.logical_replicationsur 1
- Définissez
- Appliquez le nouveau groupe de paramètres à votre base de données RDS Postgres
- Redémarrez votre instance RDS pour appliquer les modifications
Connectez-vous à votre instance RDS Postgres en tant qu’utilisateur administrateur et exécutez les commandes suivantes :
Configurer l’utilisateur de la base de données
-
Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes :
CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password';
-
Accordez à l’utilisateur créé à l’étape précédente un accès en lecture seule au niveau du schéma. L’exemple suivant montre les privilèges pour le schéma
public. Répétez ces commandes pour chaque schéma contenant des tables que vous souhaitez répliquer :
GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user;
-
Accordez les privilèges de réplication à l’utilisateur :
GRANT rds_replication TO clickpipes_user;
- Créez une publication avec les tables que vous souhaitez répliquer. Nous vous recommandons vivement de n’inclure dans la publication que les tables nécessaires afin d’éviter tout surcoût de performances.
-
Pour créer une publication pour des tables spécifiques :
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2;
-
Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma spécifique :
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public";
- Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma spécifique :
clickpipes définit l’ensemble des tables dont les événements de modification seront transmis à ClickPipes. Nous vous déconseillons d’utiliser
FOR ALL TABLES, sauf si vous comptez répliquer toutes les tables, car inclure des tables inutiles augmente le trafic WAL de Postgres vers ClickPipes et réduit l’efficacité globale de la réplication.
Au lieu d’un mot de passe, vous pouvez authentifier l’utilisateur ClickPipes via le contrôle d’accès AWS IAM basé sur les rôles. Créez l’utilisateur comme suit, puis accordez-lui les mêmes privilèges de schéma et de réplication que ceux indiqués ci-dessus :
Utiliser l’authentification IAM (facultatif)
CREATE USER clickpipes_iam_user;
GRANT rds_iam TO clickpipes_iam_user;
Consultez AWS IAM DB authentication (RDS/Aurora) pour connaître toutes les étapes nécessaires à la configuration du rôle IAM et de la stratégie requis pour que ClickPipes s’authentifie de cette manière.
L’authentification IAM pour la réplication nécessite que le paramètre
rds.iam_auth_for_replication soit défini sur
1. Elle est prise en charge à partir de la version 11 de PostgreSQL ; sur les versions antérieures, vous ne pouvez exécuter que des ClickPipes
Initial Load Only.
Configurer l’accès au réseau
Si vous souhaitez restreindre le trafic vers votre instance RDS, ajoutez les adresses IP NAT statiques documentées aux
Contrôle d’accès basé sur l’adresse IP
règles entrantes du groupe de sécurité de votre instance RDS.
Pour vous connecter à votre instance RDS via un réseau privé, vous pouvez utiliser AWS PrivateLink. Suivez notre guide de configuration d’AWS PrivateLink pour ClickPipes pour établir la connexion.
Accès privé via AWS PrivateLink
RDS Proxy ne prend pas en charge les connections de réplication logique. Si vous utilisez des adresses IP dynamiques dans RDS et que vous ne pouvez pas utiliser un nom DNS ni une fonction Lambda, voici quelques alternatives :
Solutions de contournement pour RDS Proxy
- À l’aide d’une tâche cron, résolvez périodiquement l’adresse IP de l’endpoint RDS et mettez à jour le NLB si elle a changé.
- Utiliser les notifications d’événements RDS avec EventBridge/SNS : déclenchez automatiquement les mises à jour à l’aide des notifications d’événements AWS RDS.
- EC2 stable : déployez une instance EC2 pour servir de service de polling ou de proxy basé sur l’IP.
- Automatisez la gestion des adresses IP à l’aide d’outils comme Terraform ou CloudFormation.
Vous pouvez maintenant créer votre ClickPipe et commencer à ingérer des données depuis votre instance Postgres dans ClickHouse Cloud. Veillez à noter les informations de connexion utilisées lors de la configuration de votre instance Postgres, car vous en aurez besoin lors de la création du ClickPipe.