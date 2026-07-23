Skip to main content

Versions de Postgres prises en charge

ClickPipes prend en charge Postgres à partir de la version 12.

Activer la réplication logique

Vous pouvez ignorer cette section si votre instance RDS est déjà configurée avec le paramètre suivant :
  • rds.logical_replication = 1
Ce paramètre est généralement préconfiguré si vous avez déjà utilisé un autre outil de réplication des données.
Si ce n’est pas déjà configuré, suivez ces étapes :
  1. Créez un nouveau groupe de paramètres pour votre version de Postgres avec les paramètres requis :
    • Définissez rds.logical_replication sur 1
  1. Appliquez le nouveau groupe de paramètres à votre base de données RDS Postgres
  1. Redémarrez votre instance RDS pour appliquer les modifications

Configurer l’utilisateur de la base de données

Connectez-vous à votre instance RDS Postgres en tant qu’utilisateur administrateur et exécutez les commandes suivantes :
  1. Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes :
  2. Accordez à l’utilisateur créé à l’étape précédente un accès en lecture seule au niveau du schéma. L’exemple suivant montre les privilèges pour le schéma public. Répétez ces commandes pour chaque schéma contenant des tables que vous souhaitez répliquer :
  3. Accordez les privilèges de réplication à l’utilisateur :
  4. Créez une publication avec les tables que vous souhaitez répliquer. Nous vous recommandons vivement de n’inclure dans la publication que les tables nécessaires afin d’éviter tout surcoût de performances.
Toute table incluse dans la publication doit soit avoir une clé primaire définie soit avoir sa replica identity configurée sur FULL. Consultez la FAQ Postgres pour obtenir des conseils sur le périmètre à définir.
  • Pour créer une publication pour des tables spécifiques :
    • Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma spécifique :
La publication clickpipes définit l’ensemble des tables dont les événements de modification seront transmis à ClickPipes. Nous vous déconseillons d’utiliser FOR ALL TABLES, sauf si vous comptez répliquer toutes les tables, car inclure des tables inutiles augmente le trafic WAL de Postgres vers ClickPipes et réduit l’efficacité globale de la réplication.

Utiliser l’authentification IAM (facultatif)

Au lieu d’un mot de passe, vous pouvez authentifier l’utilisateur ClickPipes via le contrôle d’accès AWS IAM basé sur les rôles. Créez l’utilisateur comme suit, puis accordez-lui les mêmes privilèges de schéma et de réplication que ceux indiqués ci-dessus :
L’authentification IAM pour la réplication nécessite que le paramètre rds.iam_auth_for_replication soit défini sur 1. Elle est prise en charge à partir de la version 11 de PostgreSQL ; sur les versions antérieures, vous ne pouvez exécuter que des ClickPipes Initial Load Only.
Consultez AWS IAM DB authentication (RDS/Aurora) pour connaître toutes les étapes nécessaires à la configuration du rôle IAM et de la stratégie requis pour que ClickPipes s’authentifie de cette manière.

Configurer l’accès au réseau

Contrôle d’accès basé sur l’adresse IP

Si vous souhaitez restreindre le trafic vers votre instance RDS, ajoutez les adresses IP NAT statiques documentées aux règles entrantes du groupe de sécurité de votre instance RDS. Pour vous connecter à votre instance RDS via un réseau privé, vous pouvez utiliser AWS PrivateLink. Suivez notre guide de configuration d’AWS PrivateLink pour ClickPipes pour établir la connexion.

Solutions de contournement pour RDS Proxy

RDS Proxy ne prend pas en charge les connections de réplication logique. Si vous utilisez des adresses IP dynamiques dans RDS et que vous ne pouvez pas utiliser un nom DNS ni une fonction Lambda, voici quelques alternatives :
  1. À l’aide d’une tâche cron, résolvez périodiquement l’adresse IP de l’endpoint RDS et mettez à jour le NLB si elle a changé.
  2. Utiliser les notifications d’événements RDS avec EventBridge/SNS : déclenchez automatiquement les mises à jour à l’aide des notifications d’événements AWS RDS.
  3. EC2 stable : déployez une instance EC2 pour servir de service de polling ou de proxy basé sur l’IP.
  4. Automatisez la gestion des adresses IP à l’aide d’outils comme Terraform ou CloudFormation.

Et ensuite ?

Vous pouvez maintenant créer votre ClickPipe et commencer à ingérer des données depuis votre instance Postgres dans ClickHouse Cloud. Veillez à noter les informations de connexion utilisées lors de la configuration de votre instance Postgres, car vous en aurez besoin lors de la création du ClickPipe.
Dernière modification le 23 juillet 2026