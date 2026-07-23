Configurez les tables

1. Sélectionnez la base de données ClickHouse dans laquelle vous souhaitez répliquer les tables BigQuery. Vous pouvez sélectionner une base de données existante ou en créer une nouvelle.

2. Sélectionnez les tables et, éventuellement, les colonnes que vous souhaitez répliquer. Seuls les jeux de données auxquels le compte de service fourni a accès seront répertoriés.

3. Pour chaque table sélectionnée, veillez à définir une clé de tri personnalisée dans Advanced settings > Use a custom sorting key. À l’avenir, la clé de tri sera automatiquement déduite des clés de clustering ou de partitionnement existantes dans la base de données source.