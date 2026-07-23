Skip to main content
Si vous utilisez l’un des fournisseurs pris en charge (dans la barre latérale), veuillez consulter le guide correspondant.

Versions de Postgres prises en charge

Postgres 12 ou version ultérieure

Activer la réplication logique

Vous n’avez pas besoin de suivre les étapes ci-dessous si le paramètre cloudsql. logical_decoding est activé. Ce paramètre est généralement préconfiguré si vous migrez depuis un autre outil de réplication de données.
  1. Cliquez sur le bouton Edit sur la page Overview.
  1. Accédez à Flags et définissez cloudsql.logical_decoding sur on. Cette modification nécessitera le redémarrage de votre serveur Postgres.

Création de l’utilisateur ClickPipes et attribution des permissions

Connectez-vous à votre instance Cloud SQL Postgres avec l’utilisateur admin, puis exécutez les commandes ci-dessous :
  1. Créez un utilisateur dédié pour ClickPipes :
  2. Accordez à l’utilisateur créé à l’étape précédente un accès en lecture seule au niveau du schéma. L’exemple suivant montre les permissions du schéma public. Répétez ces commandes pour chaque schéma contenant des tables que vous souhaitez répliquer :
  3. Accordez à l’utilisateur les privilèges de réplication :
  4. Créez une publication avec les tables que vous souhaitez répliquer. Nous vous recommandons fortement de n’inclure dans la publication que les tables nécessaires afin de limiter l’impact sur les performances.
Toute table incluse dans la publication doit soit avoir une clé primaire définie, soit avoir son replica identity configuré sur FULL. Consultez la FAQ Postgres pour obtenir des conseils sur la définition du périmètre.
  • Pour créer une publication pour des tables spécifiques :
    • Pour créer une publication pour toutes les tables d’un schéma donné :
La publication clickpipes définit l’ensemble des tables dont les événements de modification seront transmis à ClickPipes. Nous déconseillons d’utiliser FOR ALL TABLES sauf si vous avez l’intention de répliquer chaque table, car l’inclusion de tables inutiles augmente le trafic WAL de Postgres vers ClickPipes et réduit l’efficacité globale de la réplication.

Ajouter les ClickPipes IPs au pare-feu

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour ajouter les ClickPipes IPs à votre réseau.
Si vous utilisez le tunneling SSH, vous devez ajouter les ClickPipes IPs aux règles du pare-feu du Jump Server/Bastion.
  1. Accédez à la section Connections
  1. Accédez à la sous-section Networking
  1. Ajoutez les IP publiques de ClickPipes

Quelle est la suite ?

Vous pouvez maintenant créer votre ClickPipe et commencer à ingérer les données de votre instance Postgres dans ClickHouse Cloud. Veillez à noter les coordonnées de connexion utilisées lors de la configuration de votre instance Postgres, car vous en aurez besoin pendant le processus de création du ClickPipe.
Dernière modification le 23 juillet 2026