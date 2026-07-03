- Técnicas de optimización de consultas y ajuste del rendimiento
- Monitorización
- Buenas prácticas de seguridad y funciones de cumplimiento normativo
- Optimización de costes y facturación
|Página
|Descripción
|Cómo elegir una clave primaria
|Cómo seleccionar claves primarias que maximicen el rendimiento de las consultas y minimicen la sobrecarga de almacenamiento.
|Seleccionar tipos de datos
|Elige los tipos de datos más adecuados para reducir el uso de memoria, mejorar la compresión y acelerar las consultas.
|Usar vistas materializadas
|Aprovecha las vistas materializadas para preagregar datos y acelerar considerablemente las consultas analíticas.
|Minimizar y optimizar los JOIN
|Buenas prácticas para usar de forma eficiente las capacidades de
JOIN de ClickHouse.
|Cómo elegir una clave de partición
|Selecciona estrategias de particionamiento que permitan descartar datos de forma eficiente y acelerar la ejecución de las consultas.
|Seleccionar una estrategia de inserción
|Optimiza el rendimiento de la ingestión de datos y reduce el consumo de recursos con patrones de inserción adecuados.
|Índices de omisión de datos
|Aplica índices secundarios de forma estratégica para omitir bloques de datos irrelevantes y acelerar las consultas con filtros.
|Evitar mutaciones
|Diseña esquemas y flujos de trabajo que eliminen las costosas operaciones
UPDATE/
DELETE para mejorar el rendimiento.
|Evitar OPTIMIZE FINAL
|Evita cuellos de botella de rendimiento al entender cuándo
OPTIMIZE FINAL perjudica más de lo que ayuda.
|Usar JSON cuando corresponda
|Equilibra la flexibilidad y el rendimiento al trabajar con datos JSON semiestructurados en ClickHouse.
|Evitar columnas Nullable
|Evita las columnas
Nullable cuando sea posible para reducir la sobrecarga de almacenamiento y mejorar el rendimiento de las consultas.
Técnicas de optimización de consultas y ajuste del rendimiento
|Tema
|Descripción
|Guía de optimización de consultas
|Empieza aquí para conocer los fundamentos de la optimización de consultas, con escenarios comunes y técnicas de rendimiento para mejorar la velocidad de ejecución.
|Guía avanzada de índices primarios
|Profundiza en el singular sistema de indexación primaria dispersa de ClickHouse, en qué se diferencia de las bases de datos tradicionales y en las mejores prácticas para definir estrategias de indexación óptimas.
|Paralelismo de consultas
|Aprende cómo ClickHouse paraleliza la ejecución de consultas mediante carriles de procesamiento y la configuración de
max_threads, incluido cómo inspeccionar y optimizar la ejecución en paralelo.
|Clave de partición
|Domina la elección de la clave de partición para mejorar drásticamente el rendimiento de las consultas, habilitando una poda eficiente de segmentos de datos y evitando errores habituales de particionado.
|Índices de omisión de datos
|Aplica índices secundarios de forma estratégica para omitir bloques de datos irrelevantes y acelerar las consultas filtradas sobre columnas que no forman parte de la clave primaria.
|Optimización de
PREWHERE
|Comprende cómo
PREWHERE reduce automáticamente la E/S al filtrar los datos antes de leer columnas innecesarias, además de cómo supervisar su eficacia.
|Inserciones masivas
|Maximiza el rendimiento de la ingestión y reduce la sobrecarga de recursos agrupando eficazmente las inserciones de datos.
|Inserciones asíncronas
|Mejora el rendimiento de inserción aprovechando el batching del lado del servidor para reducir la complejidad del lado del cliente y aumentar el rendimiento en inserciones de alta frecuencia.
|Evitar mutaciones
|Diseña flujos de trabajo append-only que eliminen las costosas operaciones
UPDATE y
DELETE sin sacrificar la precisión ni el rendimiento de los datos.
|Evitar columnas Nullable
|Reduce la sobrecarga de almacenamiento y mejora el rendimiento de las consultas usando valores predeterminados en lugar de columnas Nullable siempre que sea posible.
|Evitar
OPTIMIZE FINAL
|Comprende cuándo debes y cuándo no debes usar
OPTIMIZE TABLE FINAL
|Analizador
|Aprovecha el analizador de ClickHouse para identificar cuellos de botella de rendimiento y optimizar los planes de ejecución para ganar eficiencia.
|Perfilado de consultas
|Usa el sampling query profiler para analizar patrones de ejecución de consultas, identificar puntos críticos de rendimiento y optimizar el uso de recursos.
|Caché de consultas
|Acelera las consultas
SELECT que se ejecutan con frecuencia habilitando y configurando el almacenamiento en caché integrado de resultados de consultas de ClickHouse.
|Pruebas de hardware
|Ejecuta benchmarks de rendimiento de ClickHouse en cualquier servidor sin necesidad de instalación para evaluar las capacidades del hardware. (No aplicable a ClickHouse Cloud)
Monitorización
|Page
|Description
|Advanced dashboard
|Use el panel avanzado integrado para supervisar el estado y el rendimiento del servicio
|Integración de Prometheus
|Use Prometheus para supervisar servicios de Cloud
|Capacidades de monitorización de Cloud
|Obtenga una visión general de las capacidades de monitorización integradas y de las opciones de integración
Seguridad
|Página
|Descripción
|Funciones de seguridad de ClickHouse Cloud
|Detalla las opciones de seguridad y las prácticas recomendadas disponibles para proteger la organización y los servicios de ClickHouse.
|Guías de gestión de acceso en Cloud
|Esta sección contiene guías paso a paso para administrar el acceso en ClickHouse Cloud.
|Configuración de filtros IP
|Una guía sobre cómo crear o modificar una lista de acceso IP.
|Redes privadas
|ClickHouse Cloud permite conectar sus servicios a su red virtual en la nube. Consulte estas guías para ver los pasos de configuración para su proveedor.
|Enmascaramiento de datos
|Aprenda a enmascarar datos en ClickHouse.
|Cifrado de datos
|Aprenda a habilitar el cifrado transparente de datos, así como las claves de cifrado gestionadas por el cliente.
|Registro de auditoría
|Guías sobre cómo acceder y revisar eventos auditados en la consola de ClickHouse Cloud, así como logs y queries de ejemplo que los clientes pueden usar para desarrollar su programa de seguridad BYOC.
|Onboarding de HIPAA
|Esta página describe el proceso para habilitar la implementación de servicios compatibles con HIPAA en ClickHouse Cloud.
|Onboarding de PCI
|Esta página describe el proceso para habilitar la implementación de servicios compatibles con PCI en ClickHouse Cloud.
optimización de coste y facturación
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|Descripción
|Transferencia de datos
|Comprenda cómo ClickHouse Cloud contabiliza los datos transferidos de entrada y salida
|Notificaciones
|Configure notificaciones para su servicio de ClickHouse Cloud. Por ejemplo, cuando el uso de créditos supera un umbral