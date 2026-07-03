Resumen de los recursos de la documentación de ClickHouse Cloud sobre optimización de consultas, estrategias de escalado, monitorización y buenas prácticas

Este artículo tiene como objetivo ofrecerle una visión general de los recursos disponibles en la documentación para ayudarle a sacar el máximo partido de su implementación de ClickHouse Cloud. Explore los recursos organizados por los siguientes temas:

Antes de profundizar en temas más específicos, le recomendamos comenzar con nuestras guías generales de buenas prácticas de ClickHouse, que abarcan las prácticas generales que debe seguir al usar ClickHouse:

​ Técnicas de optimización de consultas y ajuste del rendimiento

Page Description Advanced dashboard Use el panel avanzado integrado para supervisar el estado y el rendimiento del servicio Integración de Prometheus Use Prometheus para supervisar servicios de Cloud Capacidades de monitorización de Cloud Obtenga una visión general de las capacidades de monitorización integradas y de las opciones de integración

​ optimización de coste y facturación