- minmax: Realiza un seguimiento del valor mínimo y máximo de una expresión por bloque. Ideal para consultas de rango sobre datos poco ordenados.
- set(N): Realiza un seguimiento de un conjunto de valores hasta un tamaño N especificado para cada bloque. Eficaz en columnas con baja cardinalidad por bloque.
- text: Crea un índice invertido sobre datos de texto tokenizados, lo que permite una búsqueda de texto completo eficiente y determinista. Se recomienda para lenguaje natural o columnas grandes de texto libre en las que se requiere una búsqueda precisa de tokens y una búsqueda escalable de varios términos, en lugar de enfoques aproximados basados en filtros Bloom.
- bloom_filter: Determina probabilísticamente si un valor existe en un bloque, lo que permite un filtrado aproximado rápido para comprobar la pertenencia a un conjunto. Eficaz para optimizar consultas que buscan la “aguja en un pajar”, donde se necesita una coincidencia positiva.
- tokenbf_v1 / ngrambf_v1: (Obsoleto) Variantes especializadas de filtros Bloom diseñadas para buscar tokens o secuencias de caracteres en cadenas, especialmente útiles para datos de logs o casos de uso de búsqueda de texto. Obsoleto en las versiones de ClickHouse >= 26.2 en favor de los índices de texto.
- Columnas con alta cardinalidad general pero baja cardinalidad dentro de un bloque.
- Valores poco frecuentes que son fundamentales para la búsqueda (p. ej., códigos de error, ID específicos).
- Casos en los que el filtrado se realiza sobre columnas que no forman parte de la clave primaria y tienen una distribución localizada.
- Pruebe los índices de omisión con datos reales y consultas realistas. Pruebe distintos tipos de índice y valores de granularidad.
- Evalúe su impacto usando herramientas como send_logs_level=‘trace’ y
EXPLAIN indexes=1para ver la eficacia del índice.
- Evalúe siempre el tamaño de un índice y cómo se ve afectado por la granularidad. Reducir el tamaño de la granularidad a menudo mejorará el rendimiento hasta cierto punto, lo que hará que se filtren más gránulos y que también sea necesario escanearlos. Sin embargo, a medida que el tamaño del índice aumenta con una granularidad menor, el rendimiento también puede degradarse. Mida el rendimiento y el tamaño del índice para distintos valores de granularidad. Esto es especialmente pertinente en los índices de filtros Bloom.
Considere la siguiente tabla optimizada. Esta contiene datos de Stack Overflow con una fila por publicación.
Ejemplo
Esta tabla está optimizada para consultas que filtran y agregan por tipo de post y fecha. Supongamos que queremos contar el número de posts con más de 10.000.000 de vistas publicados después de 2009.
CREATE TABLE stackoverflow.posts
(
`Id` Int32 CODEC(Delta(4), ZSTD(1)),
`PostTypeId` Enum8('Question' = 1, 'Answer' = 2, 'Wiki' = 3, 'TagWikiExcerpt' = 4, 'TagWiki' = 5, 'ModeratorNomination' = 6, 'WikiPlaceholder' = 7, 'PrivilegeWiki' = 8),
`AcceptedAnswerId` UInt32,
`CreationDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`Score` Int32,
`ViewCount` UInt32 CODEC(Delta(4), ZSTD(1)),
`Body` String,
`OwnerUserId` Int32,
`OwnerDisplayName` String,
`LastEditorUserId` Int32,
`LastEditorDisplayName` String,
`LastEditDate` DateTime64(3, 'UTC') CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`LastActivityDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`Title` String,
`Tags` String,
`AnswerCount` UInt16 CODEC(Delta(2), ZSTD(1)),
`CommentCount` UInt8,
`FavoriteCount` UInt8,
`ContentLicense` LowCardinality(String),
`ParentId` String,
`CommunityOwnedDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`ClosedDate` DateTime64(3, 'UTC')
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYear(CreationDate)
ORDER BY (PostTypeId, toDate(CreationDate))
Esta consulta puede excluir algunas de las filas (y granules) mediante el índice primario. Sin embargo, la mayoría de las filas aún deben leerse, como se indica en la respuesta anterior y en el siguiente
SELECT count()
FROM stackoverflow.posts
WHERE (CreationDate > '2009-01-01') AND (ViewCount > 10000000)
┌─count()─┐
│ 5 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.720 sec. Processed 59.55 million rows, 230.23 MB (82.66 million rows/s., 319.56 MB/s.)
EXPLAIN indexes = 1:
EXPLAIN indexes = 1
SELECT count()
FROM stackoverflow.posts
WHERE (CreationDate > '2009-01-01') AND (ViewCount > 10000000)
LIMIT 1
Un análisis sencillo muestra que
┌─explain──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Expression ((Project names + Projection)) │
│ Limit (preliminary LIMIT (without OFFSET)) │
│ Aggregating │
│ Expression (Before GROUP BY) │
│ Expression │
│ ReadFromMergeTree (stackoverflow.posts) │
│ Indexes: │
│ MinMax │
│ Keys: │
│ CreationDate │
│ Condition: (CreationDate in ('1230768000', +Inf)) │
│ Parts: 123/128 │
│ Granules: 8513/8545 │
│ Partition │
│ Keys: │
│ toYear(CreationDate) │
│ Condition: (toYear(CreationDate) in [2009, +Inf)) │
│ Parts: 123/123 │
│ Granules: 8513/8513 │
│ PrimaryKey │
│ Keys: │
│ toDate(CreationDate) │
│ Condition: (toDate(CreationDate) in [14245, +Inf)) │
│ Parts: 123/123 │
│ Granules: 8513/8513 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25 filas en el conjunto. Transcurrido: 0.070 seg.
ViewCount está correlacionado con
CreationDate (una clave primaria), como era de esperar: cuanto más tiempo lleva publicada una entrada, más tiempo ha tenido para ser visualizada.
Esto hace que sea una opción lógica para un índice de omisión de datos. Dado que es de tipo numérico, un índice minmax resulta adecuado. Añadimos un índice con los siguientes comandos
SELECT toDate(CreationDate) AS day, avg(ViewCount) AS view_count FROM stackoverflow.posts WHERE day > '2009-01-01' GROUP BY day
ALTER TABLE: primero lo añadimos y luego “lo materializamos”.
Este índice también podría haberse agregado durante la creación inicial de la tabla. El esquema con el índice minmax definido como parte del DDL:
ALTER TABLE stackoverflow.posts
(ADD INDEX view_count_idx ViewCount TYPE minmax GRANULARITY 1);
ALTER TABLE stackoverflow.posts MATERIALIZE INDEX view_count_idx;
La siguiente animación ilustra cómo se construye nuestro índice minmax de omisión para la tabla de ejemplo, registrando los valores mínimos y máximos de
CREATE TABLE stackoverflow.posts
(
`Id` Int32 CODEC(Delta(4), ZSTD(1)),
`PostTypeId` Enum8('Question' = 1, 'Answer' = 2, 'Wiki' = 3, 'TagWikiExcerpt' = 4, 'TagWiki' = 5, 'ModeratorNomination' = 6, 'WikiPlaceholder' = 7, 'PrivilegeWiki' = 8),
`AcceptedAnswerId` UInt32,
`CreationDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`Score` Int32,
`ViewCount` UInt32 CODEC(Delta(4), ZSTD(1)),
`Body` String,
`OwnerUserId` Int32,
`OwnerDisplayName` String,
`LastEditorUserId` Int32,
`LastEditorDisplayName` String,
`LastEditDate` DateTime64(3, 'UTC') CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`LastActivityDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`Title` String,
`Tags` String,
`AnswerCount` UInt16 CODEC(Delta(2), ZSTD(1)),
`CommentCount` UInt8,
`FavoriteCount` UInt8,
`ContentLicense` LowCardinality(String),
`ParentId` String,
`CommunityOwnedDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`ClosedDate` DateTime64(3, 'UTC'),
INDEX view_count_idx ViewCount TYPE minmax GRANULARITY 1 --index here
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYear(CreationDate)
ORDER BY (PostTypeId, toDate(CreationDate))
ViewCount para cada bloque de filas (gránulo) de la tabla:
Si repetimos la consulta anterior, veremos mejoras significativas en el rendimiento. Observe la reducción en el número de filas analizadas:
SELECT count()
FROM stackoverflow.posts
WHERE (CreationDate > '2009-01-01') AND (ViewCount > 10000000)
Un
┌─count()─┐
│ 5 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.012 sec. Processed 39.11 thousand rows, 321.39 KB (3.40 million rows/s., 27.93 MB/s.)
EXPLAIN indexes = 1 confirma que se usa el índice.
EXPLAIN indexes = 1
SELECT count()
FROM stackoverflow.posts
WHERE (CreationDate > '2009-01-01') AND (ViewCount > 10000000)
También mostramos una animación que ilustra cómo el índice minmax de omisión descarta todos los bloques de filas que no pueden contener coincidencias para el predicado
┌─explain────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Expression ((Project names + Projection)) │
│ Aggregating │
│ Expression (Before GROUP BY) │
│ Expression │
│ ReadFromMergeTree (stackoverflow.posts) │
│ Indexes: │
│ MinMax │
│ Keys: │
│ CreationDate │
│ Condition: (CreationDate in ('1230768000', +Inf)) │
│ Parts: 123/128 │
│ Granules: 8513/8545 │
│ Partition │
│ Keys: │
│ toYear(CreationDate) │
│ Condition: (toYear(CreationDate) in [2009, +Inf)) │
│ Parts: 123/123 │
│ Granules: 8513/8513 │
│ PrimaryKey │
│ Keys: │
│ toDate(CreationDate) │
│ Condition: (toDate(CreationDate) in [14245, +Inf)) │
│ Parts: 123/123 │
│ Granules: 8513/8513 │
│ Skip │
│ Name: view_count_idx │
│ Description: minmax GRANULARITY 1 │
│ Parts: 5/123 │
│ Granules: 23/8513 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
29 rows in set. Elapsed: 0.211 sec.
ViewCount > 10,000,000 en nuestra consulta de ejemplo: