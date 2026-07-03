El tipo
Cuándo usar el tipo
Cuándo usar el tipo
JSON
JSON está diseñado para consultar, filtrar y agregar campos específicos dentro de objetos JSON con estructuras dinámicas o impredecibles. Lo consigue dividiendo los objetos JSON en sub-columnas independientes, lo que reduce drásticamente la cantidad de datos leídos y acelera las consultas sobre los campos seleccionados en comparación con alternativas como
Map o analizar cadenas.
Sin embargo, esto conlleva desventajas importantes:
INSERTs más lentos - Dividir el JSON en sub-columnas, realizar la inferencia de tipos y gestionar estructuras de almacenamiento flexibles hace que las inserciones sean más lentas que almacenar el JSON como una simple columna
String.
- Más lento al leer objetos completos - Si necesita recuperar documentos JSON completos (en lugar de campos específicos), el tipo
JSONes más lento que leer desde una columna
String. La sobrecarga de reconstruir objetos a partir de sub-columnas independientes no aporta ningún beneficio cuando no se realizan consultas a nivel de campo.
- Sobrecarga de almacenamiento - Mantener sub-columnas independientes añade sobrecarga estructural en comparación con almacenar JSON como un único valor de cadena.
Usa el tipo
JSON cuando:
- Tus datos tienen una estructura dinámica o impredecible, con claves que varían entre documentos
- Los tipos de los campos o los esquemas cambian con el tiempo o varían entre registros
- Necesitas consultar, filtrar o agregar sobre rutas específicas dentro de objetos JSON cuya estructura no puedes predecir de antemano
- Tu caso de uso incluye datos semiestructurados, como logs, eventos o contenido generado por los usuarios, con esquemas inconsistentes
Usa una columna
String (o tipos estructurados) cuando:
- La estructura de tus datos es conocida y consistente; en este caso, usa columnas normales o tipos
Tuple,
Array,
Dynamico
Variant
- Los documentos
JSONse tratan como blobs opacos que solo se almacenan y recuperan completos, sin análisis a nivel de campo
- No necesitas consultar ni filtrar campos individuales de
JSONdentro de la base de datos
JSONes simplemente un formato de transporte/almacenamiento y no se analiza dentro de ClickHouse
El tipo JSON permite un almacenamiento columnar eficiente al aplanar las rutas en subcolumnas. Pero la flexibilidad también conlleva responsabilidad. Para usarlo de forma eficaz:
Consideraciones y consejos para usar JSON
- Especifique los tipos de las rutas mediante indicaciones en la definición de la columna para los subcolumnas conocidas y así evitar inferencias de tipo innecesarias.
- Omita rutas si no necesita sus valores, con SKIP y SKIP REGEXP, para reducir el almacenamiento y mejorar el rendimiento.
- Evite configurar
max_dynamic_pathscon un valor demasiado alto: los valores grandes aumentan el consumo de recursos y reducen la eficiencia. Como regla general, manténgalo por debajo de 10.000.
Indicaciones de tipoLas indicaciones de tipo ofrecen más que una forma de evitar inferencias de tipo innecesarias: eliminan por completo la indirección de almacenamiento y procesamiento. Las rutas JSON con indicaciones de tipo siempre se almacenan igual que las columnas tradicionales, sin necesidad de columnas discriminadoras ni de resolución dinámica en tiempo de consulta. Esto significa que, con indicaciones de tipo bien definidas, los campos JSON anidados alcanzan el mismo rendimiento y la misma eficiencia que si se hubieran modelado como campos de nivel superior desde el principio. Como resultado, para datasets que son en su mayoría consistentes pero que aun así se benefician de la flexibilidad de JSON, las indicaciones de tipo ofrecen una forma práctica de preservar el rendimiento sin necesidad de reestructurar el esquema ni el pipeline para ingestar datos.
Funciones avanzadas
- Las columnas JSON pueden usarse en claves primarias como cualquier otra columna. No se pueden especificar codecs para una subcolumna.
- Admiten introspección mediante funciones como
JSONAllPathsWithTypes()y
JSONDynamicPaths().
- Puede leer subobjetos anidados con la sintaxis
.^.
- La sintaxis de consulta puede diferir del SQL estándar y puede requerir conversiones de tipo especiales u operadores para los campos anidados.
Considere el siguiente ejemplo en JSON, que representa una fila del Python PyPI dataset:
Ejemplos
Supongamos que este esquema es estático y que los tipos pueden definirse con claridad. Aunque los datos estén en format NDJSON (una fila JSON por línea), no es necesario usar el tipo JSON para un esquema así. Simplemente defina el esquema con tipos clásicos.
{
"date": "2022-11-15",
"country_code": "ES",
"project": "clickhouse-connect",
"type": "bdist_wheel",
"installer": "pip",
"python_minor": "3.9",
"system": "Linux",
"version": "0.3.0"
}
e insertar filas en JSON:
CREATE TABLE pypi (
`date` Date,
`country_code` String,
`project` String,
`type` String,
`installer` String,
`python_minor` String,
`system` String,
`version` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (project, date)
Considere el conjunto de datos de arXiv, que contiene 2,5 millones de artículos académicos. Cada fila de este conjunto de datos, distribuido en formato NDJSON, representa un artículo académico publicado. A continuación se muestra una fila de ejemplo:
INSERT INTO pypi FORMAT JSONEachRow
{"date":"2022-11-15","country_code":"ES","project":"clickhouse-connect","type":"bdist_wheel","installer":"pip","python_minor":"3.9","system":"Linux","version":"0.3.0"}
Aunque el JSON aquí es complejo y tiene estructuras anidadas, es predecible. La cantidad y el tipo de los campos no cambiarán. Aunque podríamos usar el tipo JSON en este ejemplo, también podemos definir la estructura explícitamente mediante los tipos Tuples y Nested:
{
"id": "2101.11408",
"submitter": "Daniel Lemire",
"authors": "Daniel Lemire",
"title": "Number Parsing at a Gigabyte per Second",
"comments": "Software at https://github.com/fastfloat/fast_float and\n https://github.com/lemire/simple_fastfloat_benchmark/",
"journal-ref": "Software: Practice and Experience 51 (8), 2021",
"doi": "10.1002/spe.2984",
"report-no": null,
"categories": "cs.DS cs.MS",
"license": "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
"abstract": "With disks and networks providing gigabytes per second ....\n",
"versions": [
{
"created": "Mon, 11 Jan 2021 20:31:27 GMT",
"version": "v1"
},
{
"created": "Sat, 30 Jan 2021 23:57:29 GMT",
"version": "v2"
}
],
"update_date": "2022-11-07",
"authors_parsed": [
[
"Lemire",
"Daniel",
""
]
]
}
De nuevo, podemos insertar los datos en formato JSON:
CREATE TABLE arxiv
(
`id` String,
`submitter` String,
`authors` String,
`title` String,
`comments` String,
`journal-ref` String,
`doi` String,
`report-no` String,
`categories` String,
`license` String,
`abstract` String,
`versions` Array(Tuple(created String, version String)),
`update_date` Date,
`authors_parsed` Array(Array(String))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY update_date
Supongamos que se añade otra columna llamada
INSERT INTO arxiv FORMAT JSONEachRow
{"id":"2101.11408","submitter":"Daniel Lemire","authors":"Daniel Lemire","title":"Number Parsing at a Gigabyte per Second","comments":"Software at https://github.com/fastfloat/fast_float and\n https://github.com/lemire/simple_fastfloat_benchmark/","journal-ref":"Software: Practice and Experience 51 (8), 2021","doi":"10.1002/spe.2984","report-no":null,"categories":"cs.DS cs.MS","license":"http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/","abstract":"With disks and networks providing gigabytes per second ....\n","versions":[{"created":"Mon, 11 Jan 2021 20:31:27 GMT","version":"v1"},{"created":"Sat, 30 Jan 2021 23:57:29 GMT","version":"v2"}],"update_date":"2022-11-07","authors_parsed":[["Lemire","Daniel",""]]}
tags. Si fuera simplemente una lista de cadenas, podríamos modelarla como un
Array(String), pero supongamos que se pueden añadir estructuras de etiquetas arbitrarias con tipos mixtos (obsérvese que
score puede ser una cadena o un entero). Nuestro documento JSON modificado:
En este caso, podríamos modelar los documentos de arXiv íntegramente en JSON o simplemente añadir una columna JSON
{
"id": "2101.11408",
"submitter": "Daniel Lemire",
"authors": "Daniel Lemire",
"title": "Number Parsing at a Gigabyte per Second",
"comments": "Software at https://github.com/fastfloat/fast_float and\n https://github.com/lemire/simple_fastfloat_benchmark/",
"journal-ref": "Software: Practice and Experience 51 (8), 2021",
"doi": "10.1002/spe.2984",
"report-no": null,
"categories": "cs.DS cs.MS",
"license": "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
"abstract": "With disks and networks providing gigabytes per second ....\n",
"versions": [
{
"created": "Mon, 11 Jan 2021 20:31:27 GMT",
"version": "v1"
},
{
"created": "Sat, 30 Jan 2021 23:57:29 GMT",
"version": "v2"
}
],
"update_date": "2022-11-07",
"authors_parsed": [
[
"Lemire",
"Daniel",
""
]
],
"tags": {
"tag_1": {
"name": "ClickHouse user",
"score": "A+",
"comment": "A good read, applicable to ClickHouse"
},
"28_03_2025": {
"name": "professor X",
"score": 10,
"comment": "Didn't learn much",
"updates": [
{
"name": "professor X",
"comment": "Wolverine found more interesting"
}
]
}
}
}
tags. A continuación, proporcionamos ambos ejemplos:
CREATE TABLE arxiv
(
`doc` JSON(update_date Date)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY doc.update_date
Podemos insertar datos en esta tabla y ver el esquema inferido a continuación usando la función
Proporcionamos una indicación de tipo para la columna
update_date en la definición de JSON, ya que la usamos en la clave de ordenación/clave primaria. Esto ayuda a ClickHouse a saber que esta columna no será nula y garantiza que sepa qué subcolumna
update_date debe usar (puede haber varias para cada tipo, por lo que, de lo contrario, sería ambiguo).
JSONAllPathsWithTypes y el formato de salida
PrettyJSONEachRow:
INSERT INTO arxiv FORMAT JSONAsObject
{"id":"2101.11408","submitter":"Daniel Lemire","authors":"Daniel Lemire","title":"Number Parsing at a Gigabyte per Second","comments":"Software at https://github.com/fastfloat/fast_float and\n https://github.com/lemire/simple_fastfloat_benchmark/","journal-ref":"Software: Practice and Experience 51 (8), 2021","doi":"10.1002/spe.2984","report-no":null,"categories":"cs.DS cs.MS","license":"http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/","abstract":"With disks and networks providing gigabytes per second ....\n","versions":[{"created":"Mon, 11 Jan 2021 20:31:27 GMT","version":"v1"},{"created":"Sat, 30 Jan 2021 23:57:29 GMT","version":"v2"}],"update_date":"2022-11-07","authors_parsed":[["Lemire","Daniel",""]],"tags":{"tag_1":{"name":"ClickHouse user","score":"A+","comment":"A good read, applicable to ClickHouse"},"28_03_2025":{"name":"professor X","score":10,"comment":"Didn't learn much","updates":[{"name":"professor X","comment":"Wolverine found more interesting"}]}}}
Como alternativa, podríamos modelar esto utilizando nuestro esquema anterior y una columna JSON
SELECT JSONAllPathsWithTypes(doc)
FROM arxiv
FORMAT PrettyJSONEachRow
{
"JSONAllPathsWithTypes(doc)": {
"abstract": "String",
"authors": "String",
"authors_parsed": "Array(Array(Nullable(String)))",
"categories": "String",
"comments": "String",
"doi": "String",
"id": "String",
"journal-ref": "String",
"license": "String",
"submitter": "String",
"tags.28_03_2025.comment": "String",
"tags.28_03_2025.name": "String",
"tags.28_03_2025.score": "Int64",
"tags.28_03_2025.updates": "Array(JSON(max_dynamic_types=16, max_dynamic_paths=256))",
"tags.tag_1.comment": "String",
"tags.tag_1.name": "String",
"tags.tag_1.score": "String",
"title": "String",
"update_date": "Date",
"versions": "Array(JSON(max_dynamic_types=16, max_dynamic_paths=256))"
}
}
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tags. En general, esta opción es preferible, ya que minimiza la inferencia que debe realizar ClickHouse:
CREATE TABLE arxiv
(
`id` String,
`submitter` String,
`authors` String,
`title` String,
`comments` String,
`journal-ref` String,
`doi` String,
`report-no` String,
`categories` String,
`license` String,
`abstract` String,
`versions` Array(Tuple(created String, version String)),
`update_date` Date,
`authors_parsed` Array(Array(String)),
`tags` JSON()
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY update_date
Ahora podemos inferir los tipos de la subcolumna
INSERT INTO arxiv FORMAT JSONEachRow
{"id":"2101.11408","submitter":"Daniel Lemire","authors":"Daniel Lemire","title":"Number Parsing at a Gigabyte per Second","comments":"Software at https://github.com/fastfloat/fast_float and\n https://github.com/lemire/simple_fastfloat_benchmark/","journal-ref":"Software: Practice and Experience 51 (8), 2021","doi":"10.1002/spe.2984","report-no":null,"categories":"cs.DS cs.MS","license":"http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/","abstract":"With disks and networks providing gigabytes per second ....\n","versions":[{"created":"Mon, 11 Jan 2021 20:31:27 GMT","version":"v1"},{"created":"Sat, 30 Jan 2021 23:57:29 GMT","version":"v2"}],"update_date":"2022-11-07","authors_parsed":[["Lemire","Daniel",""]],"tags":{"tag_1":{"name":"ClickHouse user","score":"A+","comment":"A good read, applicable to ClickHouse"},"28_03_2025":{"name":"professor X","score":10,"comment":"Didn't learn much","updates":[{"name":"professor X","comment":"Wolverine found more interesting"}]}}}
tags.
SELECT JSONAllPathsWithTypes(tags)
FROM arxiv
FORMAT PrettyJSONEachRow
{
"JSONAllPathsWithTypes(tags)": {
"28_03_2025.comment": "String",
"28_03_2025.name": "String",
"28_03_2025.score": "Int64",
"28_03_2025.updates": "Array(JSON(max_dynamic_types=16, max_dynamic_paths=256))",
"tag_1.comment": "String",
"tag_1.name": "String",
"tag_1.score": "String"
}
}
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