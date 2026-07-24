1
Regístrese en los servicios Enterprise
- Seleccione el nombre de su organización en la esquina inferior izquierda de la consola.
- Haga clic en Billing.
- Revise su Plan en la esquina superior izquierda.
- Si su Plan es Enterprise, vaya a la siguiente sección. De lo contrario, haga clic en Change plan.
- Seleccione Switch to Enterprise.
2
Habilite PCI para su organización
- Seleccione el nombre de su organización en la esquina inferior izquierda de la consola.
- Haga clic en Organization details.
- Active Enable PCI.
- Una vez habilitado, se pueden desplegar servicios PCI dentro de la organización.
3
Despliegue servicios en regiones compatibles con PCI
- Seleccione New service en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio de la consola
- Cambie Tipo de región a HIPAA compliant
- Introduzca un nombre para el servicio y complete la información restante
Se recomienda encarecidamente a los clientes desplegar servicios en entornos compatibles cuando sea necesario. El proceso para migrar servicios de una región estándar a una región compatible con PCI implica restaurarlos desde una copia de seguridad y puede requerir cierto tiempo de inactividad. Si es necesario migrar de regiones estándar a regiones compatibles con PCI, sigue estos pasos para realizar migraciones de autoservicio:
Migrar servicios existentes
- Selecciona el servicio que se va a migrar.
- Haz clic en Copias de seguridad en el panel izquierdo.
- Selecciona los tres puntos situados a la izquierda de la copia de seguridad que se va a restaurar.
- Selecciona el Tipo de región para restaurar la copia de seguridad en una región compatible con PCI.
- Una vez completada la restauración, ejecuta algunas consultas para verificar que los esquemas y los recuentos de registros sean los esperados.
- Elimina el servicio anterior.
RestriccionesLos servicios deben permanecer en el mismo proveedor de nube y en la misma región geográfica. Este proceso migra el servicio a un entorno compatible dentro del mismo proveedor de nube y la misma región.