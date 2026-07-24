ClickHouse ofrece servicios que cumplen con el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI-DSS) y se audita conforme a los requisitos de proveedor de servicios de nivel 1. Los clientes pueden procesar números de cuenta principales (PAN) en estos servicios habilitando esta función y desplegando servicios en una región compatible.

Para obtener más información sobre el programa de compliance de ClickHouse y la disponibilidad de informes de auditoría de terceros, consulte nuestra descripción general de compliance . Para obtener una copia de nuestro documento de responsabilidad compartida de PCI, visite nuestro Trust Center . Además, los clientes deben revisar nuestra página de funciones de seguridad para seleccionar e implementar los controles de seguridad adecuados para sus cargas de trabajo.

Esta página describe el proceso para habilitar el despliegue de servicios compatibles con PCI en ClickHouse Cloud.

1 Regístrese en los servicios Enterprise Seleccione el nombre de su organización en la esquina inferior izquierda de la consola. Haga clic en Billing. Revise su Plan en la esquina superior izquierda. Si su Plan es Enterprise, vaya a la siguiente sección. De lo contrario, haga clic en Change plan. Seleccione Switch to Enterprise. 2 Habilite PCI para su organización Seleccione el nombre de su organización en la esquina inferior izquierda de la consola. Haga clic en Organization details. Active Enable PCI.



Una vez habilitado, se pueden desplegar servicios PCI dentro de la organización.



3 Despliegue servicios en regiones compatibles con PCI Seleccione New service en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio de la consola Cambie Tipo de región a HIPAA compliant



Introduzca un nombre para el servicio y complete la información restante Para consultar una lista completa de proveedores cloud y servicios compatibles con PCI, revise nuestra página de Supported cloud regions

​ Migrar servicios existentes

Se recomienda encarecidamente a los clientes desplegar servicios en entornos compatibles cuando sea necesario. El proceso para migrar servicios de una región estándar a una región compatible con PCI implica restaurarlos desde una copia de seguridad y puede requerir cierto tiempo de inactividad.

Si es necesario migrar de regiones estándar a regiones compatibles con PCI, sigue estos pasos para realizar migraciones de autoservicio:

Selecciona el servicio que se va a migrar. Haz clic en Copias de seguridad en el panel izquierdo. Selecciona los tres puntos situados a la izquierda de la copia de seguridad que se va a restaurar. Selecciona el Tipo de región para restaurar la copia de seguridad en una región compatible con PCI. Una vez completada la restauración, ejecuta algunas consultas para verificar que los esquemas y los recuentos de registros sean los esperados. Elimina el servicio anterior.