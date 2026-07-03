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Esta página no se aplica a ClickHouse Cloud. La funcionalidad documentada aquí no está disponible en los servicios de ClickHouse Cloud. Consulta la guía de ClickHouse sobre compatibilidad con Cloud para obtener más información.
Puede ejecutar una prueba básica de rendimiento de ClickHouse en cualquier servidor sin necesidad de instalar los paquetes de ClickHouse.

Ejecución automatizada

Puede ejecutar el benchmark con un solo script.
  1. Descargue el script.
  1. Ejecuta el script.
  1. Copia la salida y envíala a feedback@clickhouse.com
Todos los resultados se publican aquí: https://clickhouse.com/benchmark/hardware/
Última modificación el 3 de julio de 2026