- Políticas de enmascaramiento (ClickHouse Cloud, 25.12+): Enmascaramiento dinámico nativo aplicado en tiempo de consulta para usuarios/roles específicos
- Funciones de reemplazo de cadena: Enmascaramiento básico mediante funciones integradas
- Masked views: Creación de vistas con lógica de transformación
- Columnas materializadas: Almacenamiento de versiones enmascaradas junto con los datos originales
- Reglas de enmascaramiento de consulta: Enmascaramiento de datos confidenciales en los logs (ClickHouse OSS)
Usar políticas de enmascaramiento (ClickHouse Cloud)
La sentencia
Las políticas de enmascaramiento están disponibles en ClickHouse Cloud a partir de la versión 25.12.
CREATE MASKING POLICY ofrece una forma nativa de enmascarar dinámicamente los valores de las columnas para usuarios o roles específicos en el momento de la consulta. A diferencia de otros enfoques, las políticas de enmascaramiento no requieren crear vistas independientes ni almacenar datos enmascarados; la transformación se aplica de forma transparente cuando los usuarios consultan la tabla.
Para demostrar las políticas de enmascaramiento, vamos a crear una tabla
Política básica de enmascaramiento
orders que contiene información de clientes:
Ahora cree un rol para los usuarios que deban ver los datos enmascarados:
CREATE TABLE orders (
user_id UInt32,
name String,
email String,
phone String,
total_amount Decimal(10,2),
order_date Date,
shipping_address String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_id;
INSERT INTO orders VALUES
(1001, 'John Smith', 'john.smith@gmail.com', '555-123-4567', 299.99, '2024-01-15', '123 Main St, New York, NY 10001'),
(1002, 'Sarah Johnson', 'sarah.johnson@outlook.com', '555-987-6543', 149.50, '2024-01-16', '456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210'),
(1003, 'Michael Brown', 'mbrown@company.com', '555-456-7890', 599.00, '2024-01-17', '789 Pine Rd, Chicago, IL 60601'),
(1004, 'Emily Rogers', 'emily.rogers@yahoo.com', '555-321-0987', 89.99, '2024-01-18', '321 Elm St, Houston, TX 77001'),
(1005, 'David Wilson', 'dwilson@email.net', '555-654-3210', 449.75, '2024-01-19', '654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001');
Cree una política de enmascaramiento que se aplique al rol
CREATE ROLE masked_data_viewer;
masked_data_viewer:
Cuando un usuario con el rol
CREATE MASKING POLICY mask_pii_data ON orders
UPDATE
name = replaceRegexpOne(name, '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$', '\\1 ****'),
email = replaceRegexpOne(email, '^(.{2})[^@]*(@.*)$', '\\1****\\2'),
phone = replaceRegexpOne(phone, '^(\\d{3})-(\\d{3})-(\\d{4})$', '\\1-***-\\3'),
shipping_address = replaceRegexpOne(shipping_address, '^[^,]+,\\s*(.*)$', '*** \\1')
TO masked_data_viewer;
masked_data_viewer consulta la tabla
orders, ve automáticamente datos enmascarados:
Query
SELECT * FROM orders ORDER BY user_id;
Los usuarios que no tienen el rol
Response (for masked_data_viewer role)
┌─user_id─┬─name─────────┬─email──────────────┬─phone────────┬─total_amount─┬─order_date─┬─shipping_address──────────┐
│ 1001 │ John **** │ jo****@gmail.com │ 555-***-4567 │ 299.99 │ 2024-01-15 │ *** New York, NY 10001 │
│ 1002 │ Sarah **** │ sa****@outlook.com │ 555-***-6543 │ 149.5 │ 2024-01-16 │ *** Los Angeles, CA 90210 │
│ 1003 │ Michael **** │ mb****@company.com │ 555-***-7890 │ 599 │ 2024-01-17 │ *** Chicago, IL 60601 │
│ 1004 │ Emily **** │ em****@yahoo.com │ 555-***-0987 │ 89.99 │ 2024-01-18 │ *** Houston, TX 77001 │
│ 1005 │ David **** │ dw****@email.net │ 555-***-3210 │ 449.75 │ 2024-01-19 │ *** Phoenix, AZ 85001 │
└─────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────────────────┘
masked_data_viewer ven los datos originales, sin enmascarar.
Puedes usar la cláusula
Enmascaramiento condicional
WHERE para aplicar el enmascaramiento solo a filas concretas. Por ejemplo, para enmascarar únicamente los pedidos de alto valor:
CREATE MASKING POLICY mask_high_value_orders ON orders
UPDATE
name = replaceRegexpOne(name, '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$', '\\1 ****'),
email = replaceRegexpOne(email, '^(.{2})[^@]*(@.*)$', '\\1****\\2')
WHERE total_amount > 200
TO masked_data_viewer;
Cuando se aplican varias políticas de enmascaramiento a la misma columna, usa la cláusula
Múltiples políticas con prioridad
PRIORITY para controlar qué transformación se aplica. Los valores de prioridad más altos se aplican en último lugar:
En este ejemplo, para los pedidos con
-- Prioridad menor: enmascaramiento básico para todos los datos sensibles
CREATE MASKING POLICY basic_masking ON orders
UPDATE
name = '****',
email = '****@****.com'
TO masked_data_viewer
PRIORITY 0;
-- Prioridad mayor: enmascaramiento más refinado (sobrescribe basic_masking)
CREATE MASKING POLICY refined_masking ON orders
UPDATE
name = replaceRegexpOne(name, '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$', '\\1 ****')
WHERE total_amount > 100
TO masked_data_viewer
PRIORITY 10;
total_amount > 100, la política
refined_masking (prioridad 10) prevalece sobre la política
basic_masking (prioridad 0) para la columna
name, mientras que
email sigue usando el enmascaramiento básico.
En los casos en los que necesite un enmascaramiento consistente (la misma entrada siempre produce la misma salida enmascarada), use funciones hash:
Enmascaramiento basado en hash
CREATE MASKING POLICY hash_sensitive_data ON orders
UPDATE
email = concat(toString(cityHash64(email)), '@masked.com'),
phone = concat('555-', toString(cityHash64(phone) % 10000000))
TO masked_data_viewer;
Ver todas las políticas de enmascaramiento:
Gestión de las políticas de enmascaramiento
Eliminar una política de enmascaramiento:
SHOW MASKING POLICIES;
Reemplace una política existente:
DROP MASKING POLICY mask_pii_data ON orders;
Para más detalles, consulte la documentación de CREATE MASKING POLICY.
CREATE OR REPLACE MASKING POLICY mask_pii_data ON orders
UPDATE name = '[REDACTED]'
TO masked_data_viewer;
Para casos básicos de enmascaramiento de datos, la familia de funciones
Utilice funciones de reemplazo de cadenas
replace ofrece una forma práctica de enmascararlos:
Por ejemplo, puede reemplazar el nombre “John Smith” por un marcador
|Función
|Descripción
replaceOne
|Reemplaza la primera aparición de un patrón en una cadena de entrada con la cadena de reemplazo proporcionada.
replaceAll
|Reemplaza todas las apariciones de un patrón en una cadena de entrada con la cadena de reemplazo proporcionada.
replaceRegexpOne
|Reemplaza la primera aparición de una subcadena que coincide con un patrón de expresión regular (en sintaxis re2) en una cadena de entrada con la cadena de reemplazo proporcionada.
replaceRegexpAll
|Reemplaza todas las apariciones de una subcadena que coincide con un patrón de expresión regular (en sintaxis re2) en una cadena de entrada con la cadena de reemplazo proporcionada.
[CUSTOMER_NAME] mediante la función
replaceOne:
Query
SELECT replaceOne(
'Customer John Smith called about his account',
'John Smith',
'[CUSTOMER_NAME]'
) AS anonymized_text;
De forma más general, puedes usar
Response
┌─anonymized_text───────────────────────────────────┐
│ Customer [CUSTOMER_NAME] called about his account │
└───────────────────────────────────────────────────┘
replaceRegexpOne para sustituir cualquier nombre de cliente:
Query
SELECT
replaceRegexpAll(
'Customer John Smith called. Later, Mary Johnson and Bob Wilson also called.',
'\\b[A-Z][a-z]+ [A-Z][a-z]+\\b',
'[CUSTOMER_NAME]'
) AS anonymized_text;
O bien, puede enmascarar un número de seguro social, dejando solo los últimos 4 dígitos con la función
Response
┌─anonymized_text───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [CUSTOMER_NAME] Smith called. Later, [CUSTOMER_NAME] and [CUSTOMER_NAME] also called. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
replaceRegexpAll.
En la consulta anterior, se utiliza
Query
SELECT replaceRegexpAll(
'SSN: 123-45-6789',
'(\d{3})-(\d{2})-(\d{4})',
'XXX-XX-\3'
) AS masked_ssn;
\3 para sustituir el tercer grupo de captura en la cadena resultante, lo que produce:
Response
┌─masked_ssn───────┐
│ SSN: XXX-XX-6789 │
└──────────────────┘
Se puede usar una
Crear
Crear
VIEWs enmascaradas
VIEW junto con las funciones de cadena mencionadas anteriormente para aplicar transformaciones a las columnas que contienen datos sensibles antes de presentarlos al usuario.
De este modo, los datos originales permanecen inalterados y los usuarios que consultan la vista solo ven los datos enmascarados.
Para ilustrarlo, imaginemos que tenemos una tabla que almacena registros de pedidos de clientes.
Queremos asegurarnos de que un grupo de empleados pueda ver la información, pero no queremos que vea toda la información de los clientes.
Ejecute la siguiente consulta para crear una tabla de ejemplo
orders e insertar en ella algunos registros ficticios de pedidos de clientes:
Cree una vista llamada
CREATE TABLE orders (
user_id UInt32,
name String,
email String,
phone String,
total_amount Decimal(10,2),
order_date Date,
shipping_address String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_id;
INSERT INTO orders VALUES
(1001, 'John Smith', 'john.smith@gmail.com', '555-123-4567', 299.99, '2024-01-15', '123 Main St, New York, NY 10001'),
(1002, 'Sarah Johnson', 'sarah.johnson@outlook.com', '555-987-6543', 149.50, '2024-01-16', '456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210'),
(1003, 'Michael Brown', 'mbrown@company.com', '555-456-7890', 599.00, '2024-01-17', '789 Pine Rd, Chicago, IL 60601'),
(1004, 'Emily Rogers', 'emily.rogers@yahoo.com', '555-321-0987', 89.99, '2024-01-18', '321 Elm St, Houston, TX 77001'),
(1005, 'David Wilson', 'dwilson@email.net', '555-654-3210', 449.75, '2024-01-19', '654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001');
masked_orders:
En la cláusula
CREATE VIEW masked_orders AS
SELECT
user_id,
replaceRegexpOne(name, '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$', '\\1 ****') AS name,
replaceRegexpOne(email, '^(.{0})[^@]*(@.*)$', '\\1****\\2') AS email,
replaceRegexpOne(phone, '^(\\d{3})-(\\d{3})-(\\d{4})$', '\\1-***-\\3') AS phone,
total_amount,
order_date,
replaceRegexpOne(shipping_address, '^[^,]+,\\s*(.*)$', '*** \\1') AS shipping_address
FROM orders;
SELECT de la consulta anterior para crear la vista, definimos transformaciones con
replaceRegexpOne en los campos
name,
email,
phone y
shipping_address, que contienen información sensible y que queremos enmascarar parcialmente.
Seleccione los datos de la vista:
Query
SELECT * FROM masked_orders
Tenga en cuenta que los datos devueltos por la vista están parcialmente enmascarados, lo que oculta la información confidencial. También puede crear varias vistas, con distintos niveles de ofuscación según el nivel de acceso privilegiado a la información que tenga quien la consulte. Para garantizar que los usuarios solo puedan acceder a la vista que devuelve los datos enmascarados, y no a la tabla con los datos originales sin enmascarar, debe usar Control de acceso basado en roles para asegurarse de que determinados roles solo tengan privilegios de SELECT sobre la vista. Primero, cree el rol:
Response
┌─user_id─┬─name─────────┬─email──────────────┬─phone────────┬─total_amount─┬─order_date─┬─shipping_address──────────┐
│ 1001 │ John **** │ jo****@gmail.com │ 555-***-4567 │ 299.99 │ 2024-01-15 │ *** New York, NY 10001 │
│ 1002 │ Sarah **** │ sa****@outlook.com │ 555-***-6543 │ 149.5 │ 2024-01-16 │ *** Los Angeles, CA 90210 │
│ 1003 │ Michael **** │ mb****@company.com │ 555-***-7890 │ 599 │ 2024-01-17 │ *** Chicago, IL 60601 │
│ 1004 │ Emily **** │ em****@yahoo.com │ 555-***-0987 │ 89.99 │ 2024-01-18 │ *** Houston, TX 77001 │
│ 1005 │ David **** │ dw****@email.net │ 555-***-3210 │ 449.75 │ 2024-01-19 │ *** Phoenix, AZ 85001 │
└─────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────────────────┘
A continuación, otorgue privilegios
CREATE ROLE masked_orders_viewer;
SELECT sobre la vista al rol:
Dado que los roles de ClickHouse son acumulativos, debes asegurarte de que los usuarios que solo deben ver la vista enmascarada no tengan ningún privilegio
GRANT SELECT ON masked_orders TO masked_orders_viewer;
SELECT sobre la tabla base a través de ningún rol.
Por tanto, para mayor seguridad, deberías revocar explícitamente el acceso a la tabla base:
Por último, asigna el rol a los usuarios adecuados:
REVOKE SELECT ON orders FROM masked_orders_viewer;
Esto garantiza que los usuarios con el rol
GRANT masked_orders_viewer TO your_user;
masked_orders_viewer solo puedan ver
los datos enmascarados de la vista, y no los datos originales sin enmascarar de la tabla.
En los casos en que no desee crear una vista independiente, puede almacenar versiones enmascaradas de sus datos junto con los datos originales. Para ello, puede usar columnas materializadas. Los valores de estas columnas se calculan automáticamente según la expresión materializada especificada cuando se insertan filas, y puede utilizarlas para crear nuevas columnas con versiones enmascaradas de los datos. Retomando el ejemplo anterior, en lugar de crear una
Use columnas
Use columnas
MATERIALIZED y restricciones de acceso por columna
VIEW independiente para los datos enmascarados, ahora crearemos columnas enmascaradas con
MATERIALIZED:
Si ahora ejecuta la siguiente consulta SELECT, verá que los datos enmascarados se ‘materializan’ en el momento de la inserción y se almacenan junto con los datos originales sin enmascarar. Es necesario seleccionar explícitamente las columnas enmascaradas, ya que ClickHouse no incluye automáticamente las columnas materializadas en las consultas
DROP TABLE IF EXISTS orders;
CREATE TABLE orders (
user_id UInt32,
name String,
name_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(name, '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$', '\\1 ****'),
email String,
email_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(email, '^(.{0})[^@]*(@.*)$', '\\1****\\2'),
phone String,
phone_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(phone, '^(\\d{3})-(\\d{3})-(\\d{4})$', '\\1-***-\\3'),
total_amount Decimal(10,2),
order_date Date,
shipping_address String,
shipping_address_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(shipping_address, '^[^,]+,\\s*(.*)$', '*** \\1')
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_id;
INSERT INTO orders VALUES
(1001, 'John Smith', 'john.smith@gmail.com', '555-123-4567', 299.99, '2024-01-15', '123 Main St, New York, NY 10001'),
(1002, 'Sarah Johnson', 'sarah.johnson@outlook.com', '555-987-6543', 149.50, '2024-01-16', '456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210'),
(1003, 'Michael Brown', 'mbrown@company.com', '555-456-7890', 599.00, '2024-01-17', '789 Pine Rd, Chicago, IL 60601'),
(1004, 'Emily Rogers', 'emily.rogers@yahoo.com', '555-321-0987', 89.99, '2024-01-18', '321 Elm St, Houston, TX 77001'),
(1005, 'David Wilson', 'dwilson@email.net', '555-654-3210', 449.75, '2024-01-19', '654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001');
SELECT * de forma predeterminada.
Query
SELECT
*,
name_masked,
email_masked,
phone_masked,
shipping_address_masked
FROM orders
ORDER BY user_id ASC
Para garantizar que los usuarios solo puedan acceder a las columnas que contienen datos enmascarados, puede volver a usar el Control de acceso basado en roles para asegurarse de que determinados roles solo tengan permisos de SELECT sobre las columnas enmascaradas de
Response
┌─user_id─┬─name──────────┬─email─────────────────────┬─phone────────┬─total_amount─┬─order_date─┬─shipping_address───────────────────┬─name_masked──┬─email_masked───────┬─phone_masked─┬─shipping_address_masked────┐
1. │ 1001 │ John Smith │ john.smith@gmail.com │ 555-123-4567 │ 299.99 │ 2024-01-15 │ 123 Main St, New York, NY 10001 │ John **** │ jo****@gmail.com │ 555-***-4567 │ **** New York, NY 10001 │
2. │ 1002 │ Sarah Johnson │ sarah.johnson@outlook.com │ 555-987-6543 │ 149.5 │ 2024-01-16 │ 456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210 │ Sarah **** │ sa****@outlook.com │ 555-***-6543 │ **** Los Angeles, CA 90210 │
3. │ 1003 │ Michael Brown │ mbrown@company.com │ 555-456-7890 │ 599 │ 2024-01-17 │ 789 Pine Rd, Chicago, IL 60601 │ Michael **** │ mb****@company.com │ 555-***-7890 │ **** Chicago, IL 60601 │
4. │ 1004 │ Emily Rogers │ emily.rogers@yahoo.com │ 555-321-0987 │ 89.99 │ 2024-01-18 │ 321 Elm St, Houston, TX 77001 │ Emily **** │ em****@yahoo.com │ 555-***-0987 │ **** Houston, TX 77001 │
5. │ 1005 │ David Wilson │ dwilson@email.net │ 555-654-3210 │ 449.75 │ 2024-01-19 │ 654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001 │ David **** │ dw****@email.net │ 555-***-3210 │ **** Phoenix, AZ 85001 │
└─────────┴───────────────┴───────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────┘
orders.
Vuelva a crear el rol que creamos anteriormente:
A continuación, concede el permiso
DROP ROLE IF EXISTS masked_order_viewer;
CREATE ROLE masked_order_viewer;
SELECT sobre la tabla
orders:
Revoque el acceso a las columnas confidenciales:
GRANT SELECT ON orders TO masked_data_reader;
Por último, asigne el rol a los usuarios correspondientes:
REVOKE SELECT(name) ON orders FROM masked_data_reader;
REVOKE SELECT(email) ON orders FROM masked_data_reader;
REVOKE SELECT(phone) ON orders FROM masked_data_reader;
REVOKE SELECT(shipping_address) ON orders FROM masked_data_reader;
Si quieres almacenar solo los datos enmascarados en la tabla
GRANT masked_orders_viewer TO your_user;
orders,
puedes marcar como
EPHEMERAL las columnas sensibles sin enmascarar,
lo que garantiza que las columnas de este tipo no se almacenen en la tabla.
Si ejecutamos la misma consulta que antes, ahora verás que en la tabla solo se insertaron los datos enmascarados materializados:
DROP TABLE IF EXISTS orders;
CREATE TABLE orders (
user_id UInt32,
name String EPHEMERAL,
name_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(name, '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$', '\\1 ****'),
email String EPHEMERAL,
email_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(email, '^(.{2})[^@]*(@.*)$', '\\1****\\2'),
phone String EPHEMERAL,
phone_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(phone, '^(\\d{3})-(\\d{3})-(\\d{4})$', '\\1-***-\\3'),
total_amount Decimal(10,2),
order_date Date,
shipping_address String EPHEMERAL,
shipping_address_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(shipping_address, '^([^,]+),\\s*(.*)$', '*** \\2')
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_id;
INSERT INTO orders (user_id, name, email, phone, total_amount, order_date, shipping_address) VALUES
(1001, 'John Smith', 'john.smith@gmail.com', '555-123-4567', 299.99, '2024-01-15', '123 Main St, New York, NY 10001'),
(1002, 'Sarah Johnson', 'sarah.johnson@outlook.com', '555-987-6543', 149.50, '2024-01-16', '456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210'),
(1003, 'Michael Brown', 'mbrown@company.com', '555-456-7890', 599.00, '2024-01-17', '789 Pine Rd, Chicago, IL 60601'),
(1004, 'Emily Rogers', 'emily.rogers@yahoo.com', '555-321-0987', 89.99, '2024-01-18', '321 Elm St, Houston, TX 77001'),
(1005, 'David Wilson', 'dwilson@email.net', '555-654-3210', 449.75, '2024-01-19', '654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001');
Query
SELECT
*,
name_masked,
email_masked,
phone_masked,
shipping_address_masked
FROM orders
ORDER BY user_id ASC
Response
┌─user_id─┬─total_amount─┬─order_date─┬─name_masked──┬─email_masked───────┬─phone_masked─┬─shipping_address_masked───┐
1. │ 1001 │ 299.99 │ 2024-01-15 │ John **** │ jo****@gmail.com │ 555-***-4567 │ *** New York, NY 10001 │
2. │ 1002 │ 149.5 │ 2024-01-16 │ Sarah **** │ sa****@outlook.com │ 555-***-6543 │ *** Los Angeles, CA 90210 │
3. │ 1003 │ 599 │ 2024-01-17 │ Michael **** │ mb****@company.com │ 555-***-7890 │ *** Chicago, IL 60601 │
4. │ 1004 │ 89.99 │ 2024-01-18 │ Emily **** │ em****@yahoo.com │ 555-***-0987 │ *** Houston, TX 77001 │
5. │ 1005 │ 449.75 │ 2024-01-19 │ David **** │ dw****@email.net │ 555-***-3210 │ *** Phoenix, AZ 85001 │
└─────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────┘
Si usa ClickHouse OSS y desea enmascarar específicamente los datos de logs, puede usar query masking rules (enmascaramiento de logs) para enmascarar datos. Para ello, puede definir reglas de enmascaramiento basadas en expresiones regulares en la configuración del servidor. Estas reglas se aplican a las consultas y a todos los mensajes de log antes de almacenarse en los logs del servidor o en las tablas del sistema (como
Utilice reglas de enmascaramiento de consultas para datos de logs
system.query_log,
system.text_log y
system.processes).
Esto ayuda a evitar que los datos sensibles se filtren en los logs.
Tenga en cuenta que esto no enmascara los datos en los resultados de las consultas.
Por ejemplo, para enmascarar un número de seguridad social, podría añadir la siguiente regla a su configuración del servidor:
<query_masking_rules>
<rule>
<name>hide SSN</name>
<regexp>(^|\D)\d{3}-\d{2}-\d{4}($|\D)</regexp>
<replace>000-00-0000</replace>
</rule>
</query_masking_rules>