Una guía sobre el enmascaramiento de datos en ClickHouse

El enmascaramiento de datos es una técnica de protección de datos en la que los datos originales se sustituyen por una versión que mantiene su formato y estructura, pero elimina cualquier información de identificación personal (PII) o información confidencial.

Esta guía muestra cómo enmascarar datos en ClickHouse mediante varios enfoques:

Políticas de enmascaramiento (ClickHouse Cloud, 25.12+): Enmascaramiento dinámico nativo aplicado en tiempo de consulta para usuarios/roles específicos

(ClickHouse Cloud, 25.12+): Enmascaramiento dinámico nativo aplicado en tiempo de consulta para usuarios/roles específicos Funciones de reemplazo de cadena : Enmascaramiento básico mediante funciones integradas

: Enmascaramiento básico mediante funciones integradas Masked views : Creación de vistas con lógica de transformación

: Creación de vistas con lógica de transformación Columnas materializadas : Almacenamiento de versiones enmascaradas junto con los datos originales

: Almacenamiento de versiones enmascaradas junto con los datos originales Reglas de enmascaramiento de consulta: Enmascaramiento de datos confidenciales en los logs (ClickHouse OSS)

​ Usar políticas de enmascaramiento (ClickHouse Cloud)

Las políticas de enmascaramiento están disponibles en ClickHouse Cloud a partir de la versión 25.12.

La sentencia CREATE MASKING POLICY ofrece una forma nativa de enmascarar dinámicamente los valores de las columnas para usuarios o roles específicos en el momento de la consulta. A diferencia de otros enfoques, las políticas de enmascaramiento no requieren crear vistas independientes ni almacenar datos enmascarados; la transformación se aplica de forma transparente cuando los usuarios consultan la tabla.

​ Política básica de enmascaramiento

Para demostrar las políticas de enmascaramiento, vamos a crear una tabla orders que contiene información de clientes:

CREATE TABLE orders ( user_id UInt32, name String, email String, phone String, total_amount Decimal ( 10 , 2 ), order_date Date , shipping_address String ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY user_id; INSERT INTO orders VALUES ( 1001 , 'John Smith' , 'john.smith@gmail.com' , '555-123-4567' , 299 . 99 , '2024-01-15' , '123 Main St, New York, NY 10001' ), ( 1002 , 'Sarah Johnson' , 'sarah.johnson@outlook.com' , '555-987-6543' , 149 . 50 , '2024-01-16' , '456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210' ), ( 1003 , 'Michael Brown' , 'mbrown@company.com' , '555-456-7890' , 599 . 00 , '2024-01-17' , '789 Pine Rd, Chicago, IL 60601' ), ( 1004 , 'Emily Rogers' , 'emily.rogers@yahoo.com' , '555-321-0987' , 89 . 99 , '2024-01-18' , '321 Elm St, Houston, TX 77001' ), ( 1005 , 'David Wilson' , 'dwilson@email.net' , '555-654-3210' , 449 . 75 , '2024-01-19' , '654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001' );

Ahora cree un rol para los usuarios que deban ver los datos enmascarados:

CREATE ROLE masked_data_viewer;

Cree una política de enmascaramiento que se aplique al rol masked_data_viewer :

CREATE MASKING POLICY mask_pii_data ON orders UPDATE name = replaceRegexpOne( name , '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$' , '\\1 ****' ), email = replaceRegexpOne(email, '^(.{2})[^@]*(@.*)$' , '\\1****\\2' ), phone = replaceRegexpOne(phone, '^(\\d{3})-(\\d{3})-(\\d{4})$' , '\\1-***-\\3' ), shipping_address = replaceRegexpOne(shipping_address, '^[^,]+,\\s*(.*)$' , '*** \\1' ) TO masked_data_viewer;

Cuando un usuario con el rol masked_data_viewer consulta la tabla orders , ve automáticamente datos enmascarados:

Query SELECT * FROM orders ORDER BY user_id;

Response (for masked_data_viewer role) ┌─user_id─┬─name─────────┬─email──────────────┬─phone────────┬─total_amount─┬─order_date─┬─shipping_address──────────┐ │ 1001 │ John **** │ jo****@gmail.com │ 555-***-4567 │ 299.99 │ 2024-01-15 │ *** New York, NY 10001 │ │ 1002 │ Sarah **** │ sa****@outlook.com │ 555-***-6543 │ 149.5 │ 2024-01-16 │ *** Los Angeles, CA 90210 │ │ 1003 │ Michael **** │ mb****@company.com │ 555-***-7890 │ 599 │ 2024-01-17 │ *** Chicago, IL 60601 │ │ 1004 │ Emily **** │ em****@yahoo.com │ 555-***-0987 │ 89.99 │ 2024-01-18 │ *** Houston, TX 77001 │ │ 1005 │ David **** │ dw****@email.net │ 555-***-3210 │ 449.75 │ 2024-01-19 │ *** Phoenix, AZ 85001 │ └─────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────────────────┘

Los usuarios que no tienen el rol masked_data_viewer ven los datos originales, sin enmascarar.

​ Enmascaramiento condicional

Puedes usar la cláusula WHERE para aplicar el enmascaramiento solo a filas concretas. Por ejemplo, para enmascarar únicamente los pedidos de alto valor:

CREATE MASKING POLICY mask_high_value_orders ON orders UPDATE name = replaceRegexpOne( name , '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$' , '\\1 ****' ), email = replaceRegexpOne(email, '^(.{2})[^@]*(@.*)$' , '\\1****\\2' ) WHERE total_amount > 200 TO masked_data_viewer;

​ Múltiples políticas con prioridad

Cuando se aplican varias políticas de enmascaramiento a la misma columna, usa la cláusula PRIORITY para controlar qué transformación se aplica. Los valores de prioridad más altos se aplican en último lugar:

-- Prioridad menor: enmascaramiento básico para todos los datos sensibles CREATE MASKING POLICY basic_masking ON orders UPDATE name = '****' , email = '****@****.com' TO masked_data_viewer PRIORITY 0 ; -- Prioridad mayor: enmascaramiento más refinado (sobrescribe basic_masking) CREATE MASKING POLICY refined_masking ON orders UPDATE name = replaceRegexpOne( name , '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$' , '\\1 ****' ) WHERE total_amount > 100 TO masked_data_viewer PRIORITY 10 ;

En este ejemplo, para los pedidos con total_amount > 100 , la política refined_masking (prioridad 10) prevalece sobre la política basic_masking (prioridad 0) para la columna name , mientras que email sigue usando el enmascaramiento básico.

​ Enmascaramiento basado en hash

En los casos en los que necesite un enmascaramiento consistente (la misma entrada siempre produce la misma salida enmascarada), use funciones hash:

CREATE MASKING POLICY hash_sensitive_data ON orders UPDATE email = concat (toString(cityHash64(email)), '@masked.com' ), phone = concat ( '555-' , toString(cityHash64(phone) % 10000000 )) TO masked_data_viewer;

​ Gestión de las políticas de enmascaramiento

Ver todas las políticas de enmascaramiento:

SHOW MASKING POLICIES;

Eliminar una política de enmascaramiento:

DROP MASKING POLICY mask_pii_data ON orders;

Reemplace una política existente:

CREATE OR REPLACE MASKING POLICY mask_pii_data ON orders UPDATE name = '[REDACTED]' TO masked_data_viewer;

Para más detalles, consulte la documentación de CREATE MASKING POLICY

​ Utilice funciones de reemplazo de cadenas

Para casos básicos de enmascaramiento de datos, la familia de funciones replace ofrece una forma práctica de enmascararlos:

Función Descripción replaceOne Reemplaza la primera aparición de un patrón en una cadena de entrada con la cadena de reemplazo proporcionada. replaceAll Reemplaza todas las apariciones de un patrón en una cadena de entrada con la cadena de reemplazo proporcionada. replaceRegexpOne Reemplaza la primera aparición de una subcadena que coincide con un patrón de expresión regular (en sintaxis re2) en una cadena de entrada con la cadena de reemplazo proporcionada. replaceRegexpAll Reemplaza todas las apariciones de una subcadena que coincide con un patrón de expresión regular (en sintaxis re2) en una cadena de entrada con la cadena de reemplazo proporcionada.

Por ejemplo, puede reemplazar el nombre “John Smith” por un marcador [CUSTOMER_NAME] mediante la función replaceOne :

Query SELECT replaceOne( 'Customer John Smith called about his account' , 'John Smith' , '[CUSTOMER_NAME]' ) AS anonymized_text;

Response ┌─anonymized_text───────────────────────────────────┐ │ Customer [CUSTOMER_NAME] called about his account │ └───────────────────────────────────────────────────┘

De forma más general, puedes usar replaceRegexpOne para sustituir cualquier nombre de cliente:

Query SELECT replaceRegexpAll( 'Customer John Smith called. Later, Mary Johnson and Bob Wilson also called.' , '\\b[A-Z][a-z]+ [A-Z][a-z]+\\b' , '[CUSTOMER_NAME]' ) AS anonymized_text;

Response ┌─anonymized_text───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [CUSTOMER_NAME] Smith called. Later, [CUSTOMER_NAME] and [CUSTOMER_NAME] also called. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

O bien, puede enmascarar un número de seguro social, dejando solo los últimos 4 dígitos con la función replaceRegexpAll .

Query SELECT replaceRegexpAll( 'SSN: 123-45-6789' , '(\d{3})-(\d{2})-(\d{4})' , 'XXX-XX-\3' ) AS masked_ssn;

En la consulta anterior, se utiliza \3 para sustituir el tercer grupo de captura en la cadena resultante, lo que produce:

Response ┌─masked_ssn───────┐ │ SSN: XXX-XX-6789 │ └──────────────────┘

​ Crear VIEW s enmascaradas

Se puede usar una VIEW junto con las funciones de cadena mencionadas anteriormente para aplicar transformaciones a las columnas que contienen datos sensibles antes de presentarlos al usuario. De este modo, los datos originales permanecen inalterados y los usuarios que consultan la vista solo ven los datos enmascarados.

Para ilustrarlo, imaginemos que tenemos una tabla que almacena registros de pedidos de clientes. Queremos asegurarnos de que un grupo de empleados pueda ver la información, pero no queremos que vea toda la información de los clientes.

Ejecute la siguiente consulta para crear una tabla de ejemplo orders e insertar en ella algunos registros ficticios de pedidos de clientes:

CREATE TABLE orders ( user_id UInt32, name String, email String, phone String, total_amount Decimal ( 10 , 2 ), order_date Date , shipping_address String ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY user_id; INSERT INTO orders VALUES ( 1001 , 'John Smith' , 'john.smith@gmail.com' , '555-123-4567' , 299 . 99 , '2024-01-15' , '123 Main St, New York, NY 10001' ), ( 1002 , 'Sarah Johnson' , 'sarah.johnson@outlook.com' , '555-987-6543' , 149 . 50 , '2024-01-16' , '456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210' ), ( 1003 , 'Michael Brown' , 'mbrown@company.com' , '555-456-7890' , 599 . 00 , '2024-01-17' , '789 Pine Rd, Chicago, IL 60601' ), ( 1004 , 'Emily Rogers' , 'emily.rogers@yahoo.com' , '555-321-0987' , 89 . 99 , '2024-01-18' , '321 Elm St, Houston, TX 77001' ), ( 1005 , 'David Wilson' , 'dwilson@email.net' , '555-654-3210' , 449 . 75 , '2024-01-19' , '654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001' );

Cree una vista llamada masked_orders :

CREATE VIEW masked_orders AS SELECT user_id, replaceRegexpOne( name , '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$' , '\\1 ****' ) AS name , replaceRegexpOne(email, '^(.{0})[^@]*(@.*)$' , '\\1****\\2' ) AS email, replaceRegexpOne(phone, '^(\\d{3})-(\\d{3})-(\\d{4})$' , '\\1-***-\\3' ) AS phone, total_amount, order_date, replaceRegexpOne(shipping_address, '^[^,]+,\\s*(.*)$' , '*** \\1' ) AS shipping_address FROM orders;

En la cláusula SELECT de la consulta anterior para crear la vista, definimos transformaciones con replaceRegexpOne en los campos name , email , phone y shipping_address , que contienen información sensible y que queremos enmascarar parcialmente.

Seleccione los datos de la vista:

Query SELECT * FROM masked_orders

Response ┌─user_id─┬─name─────────┬─email──────────────┬─phone────────┬─total_amount─┬─order_date─┬─shipping_address──────────┐ │ 1001 │ John **** │ jo****@gmail.com │ 555-***-4567 │ 299.99 │ 2024-01-15 │ *** New York, NY 10001 │ │ 1002 │ Sarah **** │ sa****@outlook.com │ 555-***-6543 │ 149.5 │ 2024-01-16 │ *** Los Angeles, CA 90210 │ │ 1003 │ Michael **** │ mb****@company.com │ 555-***-7890 │ 599 │ 2024-01-17 │ *** Chicago, IL 60601 │ │ 1004 │ Emily **** │ em****@yahoo.com │ 555-***-0987 │ 89.99 │ 2024-01-18 │ *** Houston, TX 77001 │ │ 1005 │ David **** │ dw****@email.net │ 555-***-3210 │ 449.75 │ 2024-01-19 │ *** Phoenix, AZ 85001 │ └─────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────────────────┘

Tenga en cuenta que los datos devueltos por la vista están parcialmente enmascarados, lo que oculta la información confidencial. También puede crear varias vistas, con distintos niveles de ofuscación según el nivel de acceso privilegiado a la información que tenga quien la consulte.

Para garantizar que los usuarios solo puedan acceder a la vista que devuelve los datos enmascarados, y no a la tabla con los datos originales sin enmascarar, debe usar Control de acceso basado en roles para asegurarse de que determinados roles solo tengan privilegios de SELECT sobre la vista.

Primero, cree el rol:

CREATE ROLE masked_orders_viewer;

A continuación, otorgue privilegios SELECT sobre la vista al rol:

GRANT SELECT ON masked_orders TO masked_orders_viewer;

Dado que los roles de ClickHouse son acumulativos, debes asegurarte de que los usuarios que solo deben ver la vista enmascarada no tengan ningún privilegio SELECT sobre la tabla base a través de ningún rol.

Por tanto, para mayor seguridad, deberías revocar explícitamente el acceso a la tabla base:

REVOKE SELECT ON orders FROM masked_orders_viewer;

Por último, asigna el rol a los usuarios adecuados:

GRANT masked_orders_viewer TO your_user;

Esto garantiza que los usuarios con el rol masked_orders_viewer solo puedan ver los datos enmascarados de la vista, y no los datos originales sin enmascarar de la tabla.

​ Use columnas MATERIALIZED y restricciones de acceso por columna

En los casos en que no desee crear una vista independiente, puede almacenar versiones enmascaradas de sus datos junto con los datos originales. Para ello, puede usar columnas materializadas . Los valores de estas columnas se calculan automáticamente según la expresión materializada especificada cuando se insertan filas, y puede utilizarlas para crear nuevas columnas con versiones enmascaradas de los datos.

Retomando el ejemplo anterior, en lugar de crear una VIEW independiente para los datos enmascarados, ahora crearemos columnas enmascaradas con MATERIALIZED :

DROP TABLE IF EXISTS orders; CREATE TABLE orders ( user_id UInt32, name String, name_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne( name , '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$' , '\\1 ****' ), email String, email_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(email, '^(.{0})[^@]*(@.*)$' , '\\1****\\2' ), phone String, phone_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(phone, '^(\\d{3})-(\\d{3})-(\\d{4})$' , '\\1-***-\\3' ), total_amount Decimal ( 10 , 2 ), order_date Date , shipping_address String, shipping_address_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(shipping_address, '^[^,]+,\\s*(.*)$' , '*** \\1' ) ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY user_id; INSERT INTO orders VALUES ( 1001 , 'John Smith' , 'john.smith@gmail.com' , '555-123-4567' , 299 . 99 , '2024-01-15' , '123 Main St, New York, NY 10001' ), ( 1002 , 'Sarah Johnson' , 'sarah.johnson@outlook.com' , '555-987-6543' , 149 . 50 , '2024-01-16' , '456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210' ), ( 1003 , 'Michael Brown' , 'mbrown@company.com' , '555-456-7890' , 599 . 00 , '2024-01-17' , '789 Pine Rd, Chicago, IL 60601' ), ( 1004 , 'Emily Rogers' , 'emily.rogers@yahoo.com' , '555-321-0987' , 89 . 99 , '2024-01-18' , '321 Elm St, Houston, TX 77001' ), ( 1005 , 'David Wilson' , 'dwilson@email.net' , '555-654-3210' , 449 . 75 , '2024-01-19' , '654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001' );

Si ahora ejecuta la siguiente consulta SELECT, verá que los datos enmascarados se ‘materializan’ en el momento de la inserción y se almacenan junto con los datos originales sin enmascarar. Es necesario seleccionar explícitamente las columnas enmascaradas, ya que ClickHouse no incluye automáticamente las columnas materializadas en las consultas SELECT * de forma predeterminada.

Query SELECT * , name_masked, email_masked, phone_masked, shipping_address_masked FROM orders ORDER BY user_id ASC

Response ┌─user_id─┬─name──────────┬─email─────────────────────┬─phone────────┬─total_amount─┬─order_date─┬─shipping_address───────────────────┬─name_masked──┬─email_masked───────┬─phone_masked─┬─shipping_address_masked────┐ 1. │ 1001 │ John Smith │ john.smith@gmail.com │ 555-123-4567 │ 299.99 │ 2024-01-15 │ 123 Main St, New York, NY 10001 │ John **** │ jo****@gmail.com │ 555-***-4567 │ **** New York, NY 10001 │ 2. │ 1002 │ Sarah Johnson │ sarah.johnson@outlook.com │ 555-987-6543 │ 149.5 │ 2024-01-16 │ 456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210 │ Sarah **** │ sa****@outlook.com │ 555-***-6543 │ **** Los Angeles, CA 90210 │ 3. │ 1003 │ Michael Brown │ mbrown@company.com │ 555-456-7890 │ 599 │ 2024-01-17 │ 789 Pine Rd, Chicago, IL 60601 │ Michael **** │ mb****@company.com │ 555-***-7890 │ **** Chicago, IL 60601 │ 4. │ 1004 │ Emily Rogers │ emily.rogers@yahoo.com │ 555-321-0987 │ 89.99 │ 2024-01-18 │ 321 Elm St, Houston, TX 77001 │ Emily **** │ em****@yahoo.com │ 555-***-0987 │ **** Houston, TX 77001 │ 5. │ 1005 │ David Wilson │ dwilson@email.net │ 555-654-3210 │ 449.75 │ 2024-01-19 │ 654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001 │ David **** │ dw****@email.net │ 555-***-3210 │ **** Phoenix, AZ 85001 │ └─────────┴───────────────┴───────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────┘

orders . Para garantizar que los usuarios solo puedan acceder a las columnas que contienen datos enmascarados, puede volver a usar el Control de acceso basado en roles para asegurarse de que determinados roles solo tengan permisos de SELECT sobre las columnas enmascaradas de

Vuelva a crear el rol que creamos anteriormente:

DROP ROLE IF EXISTS masked_order_viewer; CREATE ROLE masked_order_viewer;

A continuación, concede el permiso SELECT sobre la tabla orders :

GRANT SELECT ON orders TO masked_data_reader;

Revoque el acceso a las columnas confidenciales:

REVOKE SELECT ( name ) ON orders FROM masked_data_reader; REVOKE SELECT (email) ON orders FROM masked_data_reader; REVOKE SELECT (phone) ON orders FROM masked_data_reader; REVOKE SELECT (shipping_address) ON orders FROM masked_data_reader;

Por último, asigne el rol a los usuarios correspondientes:

GRANT masked_orders_viewer TO your_user;

orders , puedes marcar como Si quieres almacenar solo los datos enmascarados en la tabla, puedes marcar como EPHEMERAL las columnas sensibles sin enmascarar, lo que garantiza que las columnas de este tipo no se almacenen en la tabla.

DROP TABLE IF EXISTS orders; CREATE TABLE orders ( user_id UInt32, name String EPHEMERAL, name_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne( name , '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$' , '\\1 ****' ), email String EPHEMERAL, email_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(email, '^(.{2})[^@]*(@.*)$' , '\\1****\\2' ), phone String EPHEMERAL, phone_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(phone, '^(\\d{3})-(\\d{3})-(\\d{4})$' , '\\1-***-\\3' ), total_amount Decimal ( 10 , 2 ), order_date Date , shipping_address String EPHEMERAL, shipping_address_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(shipping_address, '^([^,]+),\\s*(.*)$' , '*** \\2' ) ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY user_id; INSERT INTO orders (user_id, name , email, phone, total_amount, order_date, shipping_address) VALUES ( 1001 , 'John Smith' , 'john.smith@gmail.com' , '555-123-4567' , 299 . 99 , '2024-01-15' , '123 Main St, New York, NY 10001' ), ( 1002 , 'Sarah Johnson' , 'sarah.johnson@outlook.com' , '555-987-6543' , 149 . 50 , '2024-01-16' , '456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210' ), ( 1003 , 'Michael Brown' , 'mbrown@company.com' , '555-456-7890' , 599 . 00 , '2024-01-17' , '789 Pine Rd, Chicago, IL 60601' ), ( 1004 , 'Emily Rogers' , 'emily.rogers@yahoo.com' , '555-321-0987' , 89 . 99 , '2024-01-18' , '321 Elm St, Houston, TX 77001' ), ( 1005 , 'David Wilson' , 'dwilson@email.net' , '555-654-3210' , 449 . 75 , '2024-01-19' , '654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001' );

Si ejecutamos la misma consulta que antes, ahora verás que en la tabla solo se insertaron los datos enmascarados materializados:

Query SELECT * , name_masked, email_masked, phone_masked, shipping_address_masked FROM orders ORDER BY user_id ASC

Response ┌─user_id─┬─total_amount─┬─order_date─┬─name_masked──┬─email_masked───────┬─phone_masked─┬─shipping_address_masked───┐ 1. │ 1001 │ 299.99 │ 2024-01-15 │ John **** │ jo****@gmail.com │ 555-***-4567 │ *** New York, NY 10001 │ 2. │ 1002 │ 149.5 │ 2024-01-16 │ Sarah **** │ sa****@outlook.com │ 555-***-6543 │ *** Los Angeles, CA 90210 │ 3. │ 1003 │ 599 │ 2024-01-17 │ Michael **** │ mb****@company.com │ 555-***-7890 │ *** Chicago, IL 60601 │ 4. │ 1004 │ 89.99 │ 2024-01-18 │ Emily **** │ em****@yahoo.com │ 555-***-0987 │ *** Houston, TX 77001 │ 5. │ 1005 │ 449.75 │ 2024-01-19 │ David **** │ dw****@email.net │ 555-***-3210 │ *** Phoenix, AZ 85001 │ └─────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────┘

​ Utilice reglas de enmascaramiento de consultas para datos de logs

Si usa ClickHouse OSS y desea enmascarar específicamente los datos de logs, puede usar query masking rules (enmascaramiento de logs) para enmascarar datos.

Para ello, puede definir reglas de enmascaramiento basadas en expresiones regulares en la configuración del servidor. Estas reglas se aplican a las consultas y a todos los mensajes de log antes de almacenarse en los logs del servidor o en las tablas del sistema (como system.query_log , system.text_log y system.processes ).

Esto ayuda a evitar que los datos sensibles se filtren en los logs. Tenga en cuenta que esto no enmascara los datos en los resultados de las consultas.

Por ejemplo, para enmascarar un número de seguridad social, podría añadir la siguiente regla a su configuración del servidor