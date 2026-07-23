Supervisar su sistema de bases de datos en un entorno de producción es vital para comprender el estado de su implementación, de modo que pueda prevenir o resolver caídas del servicio.

El dashboard avanzado es una herramienta ligera diseñada para ofrecerle información detallada sobre su sistema ClickHouse y su entorno, lo que le ayuda a anticiparse a cuellos de botella de rendimiento, fallos del sistema e ineficiencias.

El dashboard avanzado está disponible tanto en ClickHouse OSS (software de código abierto) como en Cloud. En este artículo le mostraremos cómo usar el dashboard avanzado en Cloud.

​ Acceso al dashboard avanzado

Se puede acceder al dashboard avanzado desde:

Panel lateral izquierdo Monitoring → Advanced dashboard



​ Acceso al dashboard avanzado nativo

Se puede acceder al dashboard avanzado nativo navegando hasta:

Panel lateral izquierdo Monitoring → Advanced dashboard Haciendo clic en You can still access the native advanced dashboard.



Esto abrirá el dashboard avanzado nativo en una nueva pestaña. Deberás autenticarte para acceder al dashboard.

Cada visualización tiene una consulta SQL asociada que la genera. Puedes editar esta consulta haciendo clic en el icono del lápiz.

​ Visualizaciones preconfiguradas

Los gráficos predeterminados del Dashboard avanzado están diseñados para ofrecer visibilidad en tiempo real de su sistema ClickHouse. A continuación se incluye una lista con la descripción de cada gráfico. Están agrupados en tres categorías para facilitar su navegación.

​ Específico de ClickHouse

Estas métricas están diseñadas para supervisar el estado y el rendimiento de su instancia de ClickHouse.

Métrica Descripción Consultas por segundo Realiza un seguimiento de la tasa de consultas procesadas Filas seleccionadas/seg Indica el número de filas leídas por las consultas Filas insertadas/seg Mide la tasa de ingestión de datos Total de partes MergeTree Muestra el número de partes activas en las tablas MergeTree, lo que ayuda a identificar inserciones no agrupadas Máx. de partes por partición Resalta el número máximo de partes en cualquier partición Consultas en ejecución Muestra el número de consultas que se están ejecutando actualmente Bytes seleccionados por segundo Indica el volumen de datos leídos por las consultas

​ Métricas específicas de salud del sistema

Supervisar el sistema subyacente es tan importante como vigilar ClickHouse.

Metric Description Espera de E/S Hace un seguimiento de los tiempos de espera de E/S Espera de CPU Mide los retrasos causados por la contención de recursos de CPU Lectura desde disco Hace un seguimiento de la cantidad de bytes leídos desde discos o dispositivos de bloque Lectura desde el sistema de archivos Hace un seguimiento de la cantidad de bytes leídos desde el sistema de archivos, incluida la caché de páginas Memoria (monitorizada, bytes) Muestra el uso de memoria de los procesos monitorizados por ClickHouse Carga promedio (15 minutos) Informa del promedio de carga actual del sistema en 15 minutos Uso de CPU del SO (espacio de usuario) Uso de CPU al ejecutar código en espacio de usuario Uso de CPU del SO (kernel) Uso de CPU al ejecutar código del kernel

​ Específico de ClickHouse Cloud

ClickHouse Cloud almacena datos mediante object storage (tipo S3). Supervisar esta interfaz puede ayudar a detectar problemas.

Métrica Descripción Espera de lectura de S3 Mide la latencia de las solicitudes de lectura a S3 Errores de lectura de S3 por segundo Realiza un seguimiento de la tasa de errores de lectura Lectura desde S3 (bytes/s) Realiza un seguimiento de la velocidad a la que se leen datos desde el almacenamiento S3 Solicitudes/s de escritura en disco S3 Supervisa la frecuencia de las operaciones de escritura en el almacenamiento S3 Solicitudes/s de lectura en disco S3 Supervisa la frecuencia de las operaciones de lectura en el almacenamiento S3 Tasa de aciertos de la caché de páginas La tasa de aciertos de la caché de páginas Tasa de aciertos de la caché del sistema de archivos Tasa de aciertos de la caché del sistema de archivos Tamaño de la caché del sistema de archivos El tamaño actual de la caché del sistema de archivos Bytes enviados por red/s Realiza un seguimiento de la velocidad actual del tráfico de red entrante Bytes recibidos por red/s Realiza un seguimiento de la velocidad actual del tráfico de red saliente Conexiones de red concurrentes Realiza un seguimiento del número actual de conexiones de red concurrentes

​ Identificación de problemas con el dashboard avanzado

Disponer de esta vista en tiempo real del estado de su servicio de ClickHouse resulta de gran ayuda para mitigar problemas antes de que afecten a su negocio o para resolverlos. A continuación, se muestran algunos problemas que puede detectar con el dashboard avanzado.

​ Inserciones sin lotes

Como se describe en la documentación de buenas prácticas , se recomienda siempre insertar datos en bloque en ClickHouse si es posible hacerlo de forma síncrona.

Una inserción en bloque con un tamaño de lote razonable reduce el número de partes creadas durante la ingestión, lo que se traduce en escrituras en disco más eficientes y menos operaciones de merge.

Las métricas clave para detectar inserciones subóptimas son Inserted Rows/sec y máx. de partes por partición

El ejemplo anterior muestra dos picos en Inserted Rows/sec y máx. de partes por partición entre las 13 h y las 14 h. Esto indica que se están ingiriendo datos a una velocidad razonable.

Luego vemos otro gran pico en máx. de partes por partición después de las 16 h, pero un valor de Inserted Rows/sec muy bajo. Se están creando muchas partes con muy pocos datos, lo que indica que el tamaño de las partes es subóptimo.

​ Consulta con uso intensivo de recursos

Es habitual ejecutar consultas SQL que consumen una gran cantidad de recursos, como CPU o memoria. Sin embargo, es importante supervisar estas consultas y comprender su impacto en el rendimiento general de su implementación.

Un cambio repentino en el consumo de recursos sin que cambie el volumen de consultas puede indicar que se están ejecutando consultas más costosas. Según el tipo de consultas que esté ejecutando, esto puede ser esperable, pero conviene detectarlas en el dashboard avanzado.

A continuación se muestra un ejemplo de un pico en el uso de CPU sin que cambie significativamente la cantidad de consultas por segundo ejecutadas.

​ Mal diseño de la clave primaria

Otro problema que puedes detectar con el dashboard avanzado es un mal diseño de la clave primaria. Como se describe en “A practical introduction to primary indexes in ClickHouse” , elegir la clave primaria que mejor se adapte a tu caso de uso mejorará considerablemente el rendimiento al reducir el número de filas que ClickHouse necesita leer para ejecutar tu consulta.

Una de las métricas que puedes seguir para detectar posibles mejoras en las claves primarias es Selected Rows per second. Un pico repentino en el número de filas seleccionadas puede indicar tanto un aumento general del volumen total de consultas como consultas que seleccionan una gran cantidad de filas para ejecutarse.

Usando el timestamp como filtro, puedes encontrar las consultas ejecutadas en el momento del pico en la tabla system.query_log .

Por ejemplo, ejecutar una consulta que muestre todas las consultas ejecutadas entre las 11 a. m. y las 11 a. m. de un día determinado para entender qué consultas están leyendo demasiadas filas:

Query SELECT type , event_time, query_duration_ms, query, read_rows, tables FROM system . query_log WHERE has(databases, 'default' ) AND (event_time >= '2024-12-23 11:20:00' ) AND (event_time <= '2024-12-23 11:30:00' ) AND ( type = 'QueryFinish' ) ORDER BY query_duration_ms DESC LIMIT 5 FORMAT VERTICAL

Response Row 1: ────── type: QueryFinish event_time: 2024-12-23 11:22:55 query_duration_ms: 37407 query: SELECT toStartOfMonth(review_date) AS month, any(product_title), avg(star_rating) AS avg_stars FROM amazon_reviews_no_pk WHERE product_category = 'Home' GROUP BY month, product_id ORDER BY month DESC, product_id ASC LIMIT 20 read_rows: 150957260 tables: ['default.amazon_reviews_no_pk'] Row 2: ────── type: QueryFinish event_time: 2024-12-23 11:26:50 query_duration_ms: 7325 query: SELECT toStartOfMonth(review_date) AS month, any(product_title), avg(star_rating) AS avg_stars FROM amazon_reviews_no_pk WHERE product_category = 'Home' GROUP BY month, product_id ORDER BY month DESC, product_id ASC LIMIT 20 read_rows: 150957260 tables: ['default.amazon_reviews_no_pk'] Row 3: ────── type: QueryFinish event_time: 2024-12-23 11:24:10 query_duration_ms: 3270 query: SELECT toStartOfMonth(review_date) AS month, any(product_title), avg(star_rating) AS avg_stars FROM amazon_reviews_pk WHERE product_category = 'Home' GROUP BY month, product_id ORDER BY month DESC, product_id ASC LIMIT 20 read_rows: 6242304 tables: ['default.amazon_reviews_pk'] Row 4: ────── type: QueryFinish event_time: 2024-12-23 11:28:10 query_duration_ms: 2786 query: SELECT toStartOfMonth(review_date) AS month, any(product_title), avg(star_rating) AS avg_stars FROM amazon_reviews_pk WHERE product_category = 'Home' GROUP BY month, product_id ORDER BY month DESC, product_id ASC LIMIT 20 read_rows: 6242304 tables: ['default.amazon_reviews_pk']