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Supervisar su sistema de bases de datos en un entorno de producción es vital para comprender el estado de su implementación, de modo que pueda prevenir o resolver caídas del servicio. El dashboard avanzado es una herramienta ligera diseñada para ofrecerle información detallada sobre su sistema ClickHouse y su entorno, lo que le ayuda a anticiparse a cuellos de botella de rendimiento, fallos del sistema e ineficiencias. El dashboard avanzado está disponible tanto en ClickHouse OSS (software de código abierto) como en Cloud. En este artículo le mostraremos cómo usar el dashboard avanzado en Cloud.

Acceso al dashboard avanzado

Se puede acceder al dashboard avanzado desde:
  • Panel lateral izquierdo
    • MonitoringAdvanced dashboard

Acceso al dashboard avanzado nativo

Se puede acceder al dashboard avanzado nativo navegando hasta:
  • Panel lateral izquierdo
    • MonitoringAdvanced dashboard
    • Haciendo clic en You can still access the native advanced dashboard.
Esto abrirá el dashboard avanzado nativo en una nueva pestaña. Deberás autenticarte para acceder al dashboard. Cada visualización tiene una consulta SQL asociada que la genera. Puedes editar esta consulta haciendo clic en el icono del lápiz.

Visualizaciones preconfiguradas

Los gráficos predeterminados del Dashboard avanzado están diseñados para ofrecer visibilidad en tiempo real de su sistema ClickHouse. A continuación se incluye una lista con la descripción de cada gráfico. Están agrupados en tres categorías para facilitar su navegación.

Específico de ClickHouse

Estas métricas están diseñadas para supervisar el estado y el rendimiento de su instancia de ClickHouse.

Métricas específicas de salud del sistema

Supervisar el sistema subyacente es tan importante como vigilar ClickHouse.

Específico de ClickHouse Cloud

ClickHouse Cloud almacena datos mediante object storage (tipo S3). Supervisar esta interfaz puede ayudar a detectar problemas.

Identificación de problemas con el dashboard avanzado

Disponer de esta vista en tiempo real del estado de su servicio de ClickHouse resulta de gran ayuda para mitigar problemas antes de que afecten a su negocio o para resolverlos. A continuación, se muestran algunos problemas que puede detectar con el dashboard avanzado.

Inserciones sin lotes

Como se describe en la documentación de buenas prácticas, se recomienda siempre insertar datos en bloque en ClickHouse si es posible hacerlo de forma síncrona. Una inserción en bloque con un tamaño de lote razonable reduce el número de partes creadas durante la ingestión, lo que se traduce en escrituras en disco más eficientes y menos operaciones de merge. Las métricas clave para detectar inserciones subóptimas son Inserted Rows/sec y máx. de partes por partición El ejemplo anterior muestra dos picos en Inserted Rows/sec y máx. de partes por partición entre las 13 h y las 14 h. Esto indica que se están ingiriendo datos a una velocidad razonable. Luego vemos otro gran pico en máx. de partes por partición después de las 16 h, pero un valor de Inserted Rows/sec muy bajo. Se están creando muchas partes con muy pocos datos, lo que indica que el tamaño de las partes es subóptimo.

Consulta con uso intensivo de recursos

Es habitual ejecutar consultas SQL que consumen una gran cantidad de recursos, como CPU o memoria. Sin embargo, es importante supervisar estas consultas y comprender su impacto en el rendimiento general de su implementación. Un cambio repentino en el consumo de recursos sin que cambie el volumen de consultas puede indicar que se están ejecutando consultas más costosas. Según el tipo de consultas que esté ejecutando, esto puede ser esperable, pero conviene detectarlas en el dashboard avanzado. A continuación se muestra un ejemplo de un pico en el uso de CPU sin que cambie significativamente la cantidad de consultas por segundo ejecutadas.

Mal diseño de la clave primaria

Otro problema que puedes detectar con el dashboard avanzado es un mal diseño de la clave primaria. Como se describe en “A practical introduction to primary indexes in ClickHouse”, elegir la clave primaria que mejor se adapte a tu caso de uso mejorará considerablemente el rendimiento al reducir el número de filas que ClickHouse necesita leer para ejecutar tu consulta. Una de las métricas que puedes seguir para detectar posibles mejoras en las claves primarias es Selected Rows per second. Un pico repentino en el número de filas seleccionadas puede indicar tanto un aumento general del volumen total de consultas como consultas que seleccionan una gran cantidad de filas para ejecutarse. Usando el timestamp como filtro, puedes encontrar las consultas ejecutadas en el momento del pico en la tabla system.query_log. Por ejemplo, ejecutar una consulta que muestre todas las consultas ejecutadas entre las 11 a. m. y las 11 a. m. de un día determinado para entender qué consultas están leyendo demasiadas filas:
Query
Response
En este ejemplo, podemos ver la misma consulta ejecutada sobre dos tablas, amazon_reviews_no_pk y amazon_reviews_pk. Se puede concluir que alguien estaba probando una opción de clave primaria para la tabla amazon_reviews.
Última modificación el 23 de julio de 2026