ClickHouse Cloud envía notificaciones sobre eventos críticos relacionados con su servicio o su organización. Hay algunos conceptos que conviene tener en cuenta para entender cómo se envían y configuran las notificaciones:

Categoría de notificación: Se refiere a grupos de notificaciones, como las notificaciones de facturación, las notificaciones relacionadas con el servicio, etc. Dentro de cada categoría, hay varias notificaciones cuyo modo de entrega se puede configurar. Gravedad de la notificación: La gravedad de la notificación puede ser info , warning o critical , según la importancia de la notificación. Esto no es configurable. Canal de notificación: El canal se refiere al medio por el que se recibe la notificación, como la UI, el correo electrónico, Slack, etc. Esto se puede configurar para la mayoría de las notificaciones.

​ Recibir notificaciones

Las notificaciones pueden recibirse a través de varios canales. ClickHouse Cloud admite la recepción de notificaciones por correo electrónico, la UI de ClickHouse Cloud y Slack. Puede hacer clic en el icono de la campana del menú superior izquierdo para ver las notificaciones actuales; esto abrirá un panel desplegable. Al hacer clic en el botón View All en la parte inferior del panel desplegable, accederá a una página que muestra un registro de actividad de todas las notificaciones.

​ Personalizar las notificaciones

Para cada notificación, puedes personalizar cómo quieres recibirla. Puedes acceder a la pantalla de configuración desde el panel desplegable de notificaciones o desde la segunda pestaña del registro de actividad de notificaciones.

Puedes personalizar las notificaciones enviadas a través de la UI de Cloud, y estos cambios se reflejan de forma individual para cada usuario. También puedes personalizar las notificaciones enviadas a tus propios correos electrónicos, pero solo los usuarios con permisos de administrador pueden personalizar las notificaciones enviadas a correos electrónicos personalizados y a canales de Slack.

Para configurar la entrega de una notificación concreta, haz clic en el icono del lápiz para modificar los canales de entrega de la notificación.

Algunas notificaciones obligatorias, como Pago fallido, no se pueden configurar.

​ Notificaciones del servicio

ClickHouse envía notificaciones del servicio cuando se activa una determinada condición de alerta. A continuación, encontrarás más información sobre las notificaciones del servicio de ClickHouse Cloud:

Notificar cuando Condición de alerta específica Canales de notificación predeterminados Pasos de resolución No se puede escalar el clúster hacia arriba Cuando el tamaño recomendado del clúster supera el límite máximo de escalado vertical. Se genera una nueva notificación cuando cambia el tamaño recomendado del clúster. Considera aumentar el límite máximo de autoscaling del tamaño por réplica. Consulta escalado. Error Too many parts Cuando se detecta el error ‘too many parts’. La notificación solo se activará una vez por día natural. Los usuarios administradores recibirán un correo electrónico. Considera agrupar las inserciones en lotes. Consulta Excepción: Too many parts. Mutaciones fallidas Cuando una mutación permanece en estado fallido durante 15 min. La notificación solo se activará una vez por día natural. Los usuarios administradores recibirán un correo electrónico. Finaliza la mutación fallida. Consulta Evita las mutaciones. Alta concurrencia de consultas Cuando la concurrencia de consultas supera las 1.000 por réplica. La notificación solo se activará una vez por día natural. Los usuarios administradores recibirán un correo electrónico. Considera añadir réplicas. Escalado del clúster completado Cuando cambia el tamaño de un clúster. N/A No se puede escalar el clúster hacia abajo Cuando el tamaño recomendado del clúster supera el límite máximo de escalado vertical. Se genera una nueva notificación cuando cambia el tamaño recomendado del clúster. Considera reducir el límite mínimo de autoscaling del tamaño por réplica. Consulta escalado. La versión de ClickHouse cambió Cuando comienza una actualización de la versión del servicio de ClickHouse y cuando se completa. N/A

​ Notificaciones de ClickPipes

ClickHouse envía notificaciones de ClickPipes cuando tu ClickPipe presenta fallos o problemas.

​ Notificaciones de facturación

ClickHouse envía notificaciones de facturación por problemas con los pagos y cuando los compromisos de prepago alcanzan determinados umbrales de consumo.

​ Notificaciones compatibles

Actualmente, enviamos notificaciones relacionadas con la facturación (errores de pago, cuando el uso supera un determinado umbral, etc.), así como notificaciones sobre eventos de escalado (escalado completado, escalado bloqueado, etc.).

​ Páginas relacionadas

Monitoreo de Cloud Console — Dashboards integrados para el estado del servicio, los recursos y el rendimiento de las consultas

Resumen de monitoreo — Compare todos los enfoques de monitoreo de ClickHouse Cloud