PREWHERE reduce la E/S al evitar leer datos innecesarios de columnas.

La cláusula PREWHERE es una optimización en la ejecución de consultas en ClickHouse. Reduce la E/S y mejora la velocidad de la consulta al evitar lecturas de datos innecesarias y filtrar los datos irrelevantes antes de leer del disco las columnas que no intervienen en el filtrado.

Esta guía explica cómo funciona PREWHERE, cómo medir su impacto y cómo ajustarlo para obtener el mejor rendimiento.

​ Procesamiento de consultas sin optimización de PREWHERE

Comenzaremos ilustrando cómo se procesa una consulta en la tabla uk_price_paid_simple sin usar PREWHERE:

① La consulta incluye un filtro en la columna town , que forma parte de la clave primaria de la tabla y, por lo tanto, también del índice primario.

② Para acelerar la consulta, ClickHouse carga en memoria el índice primario de la tabla.

③ Examina las entradas del índice para identificar qué gránulos de la columna town podrían contener filas que coincidan con el predicado.

④ Estos gránulos potencialmente relevantes se cargan en memoria, junto con los gránulos alineados posicionalmente de cualquier otra columna necesaria para la consulta.

⑤ Luego, los filtros restantes se aplican durante la ejecución de la consulta.

Como puede ver, sin PREWHERE, todas las columnas potencialmente relevantes se cargan antes del filtrado, incluso si solo unas pocas filas coinciden realmente.

​ Cómo PREWHERE mejora la eficiencia de la consulta

Las siguientes animaciones muestran cómo se procesa la consulta anterior con una cláusula PREWHERE aplicada a todos los predicados de la consulta.

Los tres primeros pasos del procesamiento son los mismos que antes:

① La consulta incluye un filtro sobre la columna town , que forma parte de la clave primaria de la tabla y, por lo tanto, también del índice primario.

② De forma similar a la ejecución sin la cláusula PREWHERE, para acelerar la consulta, ClickHouse carga el índice primario en memoria,

③ y luego examina las entradas del índice para identificar qué gránulos de la columna town podrían contener filas que coincidan con el predicado.

Ahora, gracias a la cláusula PREWHERE, el siguiente paso es diferente: en lugar de leer por adelantado todas las columnas relevantes, ClickHouse filtra los datos columna por columna y solo carga lo que realmente necesita. Esto reduce drásticamente la E/S, especialmente en tablas anchas.

En cada paso, solo carga los gránulos que contienen al menos una fila que superó, es decir, coincidió con, el filtro anterior. Como resultado, el número de gránulos que se cargan y evalúan para cada filtro disminuye de forma monótona:

Paso 1: Filtrado por town

ClickHouse comienza el procesamiento de PREWHERE ① leyendo los gránulos seleccionados de la columna town y comprobando cuáles contienen realmente filas que coinciden con London .

En nuestro ejemplo, todos los gránulos seleccionados coinciden, por lo que ② los gránulos alineados posicionalmente correspondientes de la siguiente columna de filtro, date , se seleccionan para su procesamiento:

Paso 2: Filtrado por date

A continuación, ClickHouse ① lee los gránulos seleccionados de la columna date para evaluar el filtro date > '2024-12-31' .

En este caso, dos de los tres gránulos contienen filas coincidentes, por lo que ② solo se seleccionan para su posterior procesamiento sus gránulos alineados posicionalmente de la siguiente columna de filtro, price :

Paso 3: Filtrado por price

Por último, ClickHouse ① lee los dos gránulos seleccionados de la columna price para evaluar el último filtro price > 10_000 .

Solo uno de los dos gránulos contiene filas coincidentes, por lo que ② solo es necesario cargar su gránulo alineado posicionalmente de la columna del SELECT , street , para continuar el procesamiento:

En el paso final, solo se carga el conjunto mínimo de gránulos de columna: los que contienen filas coincidentes. Esto se traduce en un menor uso de memoria, menos E/S de disco y una ejecución más rápida de la consulta.

PREWHERE reduce los datos leídos, no las filas procesadas Ten en cuenta que ClickHouse procesa el mismo número de filas tanto en la versión de la consulta con PREWHERE como en la versión sin PREWHERE. Sin embargo, cuando se aplican optimizaciones de PREWHERE, no es necesario cargar todos los valores de las columnas para cada fila procesada.

​ La optimización de PREWHERE se aplica automáticamente

true de forma predeterminada), ClickHouse mueve automáticamente las condiciones de filtro de WHERE a PREWHERE, priorizando las que más reducen el volumen de lectura. La cláusula PREWHERE puede añadirse manualmente, como se muestra en el ejemplo anterior. Sin embargo, no es necesario escribir PREWHERE manualmente. Cuando la configuración optimize_move_to_prewhere está habilitada (de forma predeterminada), ClickHouse mueve automáticamente las condiciones de filtro de WHERE a PREWHERE, priorizando las que más reducen el volumen de lectura.

La idea es que las columnas más pequeñas se escanean más rápido y, para cuando se procesan las columnas más grandes, la mayoría de los gránulos ya se han descartado. Como todas las columnas tienen el mismo número de filas, el tamaño de una columna viene determinado principalmente por su tipo de datos; por ejemplo, una columna UInt8 suele ser mucho más pequeña que una columna String .

De forma predeterminada, ClickHouse sigue esta estrategia desde la versión 23.2 , ordenando las columnas de filtro de PREWHERE para el procesamiento en varias etapas en orden ascendente de tamaño sin comprimir.

A partir de la versión 23.11 , las estadísticas de columna opcionales pueden mejorar aún más este proceso al elegir el orden de procesamiento de los filtros en función de la selectividad real de los datos, y no solo del tamaño de la columna.

​ Cómo medir el impacto de PREWHERE

Para comprobar que PREWHERE está mejorando el rendimiento de las consultas, puede comparar su rendimiento con y sin la opción optimize_move_to_prewhere setting habilitada.

Empezamos ejecutando la consulta con la opción optimize_move_to_prewhere deshabilitada:

SELECT street FROM uk . uk_price_paid_simple WHERE town = 'LONDON' AND date > '2024-12-31' AND price < 10_000 SETTINGS optimize_move_to_prewhere = false;

┌─street──────┐ 1. │ MOYSER ROAD │ 2. │ AVENUE ROAD │ 3. │ AVENUE ROAD │ └─────────────┘ 3 rows in set. Elapsed: 0.056 sec. Processed 2.31 million rows, 23.36 MB (41.09 million rows/s., 415.43 MB/s.) Peak memory usage: 132.10 MiB.

ClickHouse leyó 23.36 MB de datos de las columnas al procesar 2.31 millones de filas para la consulta.

A continuación, ejecutamos la consulta con el ajuste optimize_move_to_prewhere activado. (Tenga en cuenta que este ajuste es opcional, ya que está activado de forma predeterminada):

SELECT street FROM uk . uk_price_paid_simple WHERE town = 'LONDON' AND date > '2024-12-31' AND price < 10_000 SETTINGS optimize_move_to_prewhere = true;

┌─street──────┐ 1. │ MOYSER ROAD │ 2. │ AVENUE ROAD │ 3. │ AVENUE ROAD │ └─────────────┘ 3 rows in set. Elapsed: 0.017 sec. Processed 2.31 million rows, 6.74 MB (135.29 million rows/s., 394.44 MB/s.) Peak memory usage: 132.11 MiB.

Se procesó el mismo número de filas (2,31 millones), pero gracias a PREWHERE, ClickHouse leyó poco más de un tercio de los datos de columna: solo 6,74 MB en lugar de 23,36 MB, lo que redujo el tiempo total de ejecución a una tercera parte.

Para entender mejor cómo ClickHouse aplica PREWHERE internamente, use EXPLAIN y los logs de trace.

Inspeccionamos el plan lógico de la consulta usando la cláusula EXPLAIN

EXPLAIN PLAN actions = 1 SELECT street FROM uk . uk_price_paid_simple WHERE town = 'LONDON' and date > '2024-12-31' and price < 10_000;

... Prewhere info Prewhere filter column: and(greater(__table1.date, '2024-12-31'_String), less(__table1.price, 10000_UInt16), equals(__table1.town, 'LONDON'_String)) ...

Aquí omitimos la mayor parte de la salida del plan, ya que es bastante extensa. En esencia, muestra que los tres predicados sobre columnas se movieron automáticamente a PREWHERE.

Si reproduces esto por tu cuenta, también verás en el plan de consulta que el orden de estos predicados se basa en el tamaño de los tipos de datos de las columnas. Como no hemos habilitado las estadísticas de columnas, ClickHouse usa el tamaño como criterio de respaldo para determinar el orden de procesamiento de PREWHERE.

Si quieres profundizar aún más en el funcionamiento interno, puedes observar cada paso individual del procesamiento de PREWHERE indicándole a ClickHouse que devuelva todas las entradas de registro de nivel test durante la ejecución de la consulta:

SELECT street FROM uk . uk_price_paid_simple WHERE town = 'LONDON' AND date > '2024-12-31' AND price < 10_000 SETTINGS send_logs_level = 'test' ;

... <Trace> ... Condition greater(date, '2024-12-31'_String) moved to PREWHERE <Trace> ... Condition less(price, 10000_UInt16) moved to PREWHERE <Trace> ... Condition equals(town, 'LONDON'_String) moved to PREWHERE ... <Test> ... Executing prewhere actions on block: greater(__table1.date, '2024-12-31'_String) <Test> ... Executing prewhere actions on block: less(__table1.price, 10000_UInt16) ...

​ Puntos clave