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La columna Nullable (p. ej., Nullable(String)) crea una columna independiente de tipo UInt8. Esta columna adicional debe procesarse cada vez que un usuario trabaja con una columna Nullable. Esto implica usar espacio de almacenamiento adicional y casi siempre afecta negativamente al rendimiento. Para evitar las columnas Nullable, considere establecer un valor predeterminado para esa columna. Por ejemplo, en lugar de:
usar
Considere su caso de uso; es posible que un valor predeterminado no sea adecuado.
Última modificación el 3 de julio de 2026