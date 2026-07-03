columna Nullable (p. ej.,
Nullable(String)) crea una columna independiente de tipo
UInt8. Esta columna adicional debe procesarse cada vez que un usuario trabaja con una columna Nullable. Esto implica usar espacio de almacenamiento adicional y casi siempre afecta negativamente al rendimiento.
Para evitar las columnas
Nullable, considere establecer un valor predeterminado para esa columna. Por ejemplo, en lugar de:
usar
CREATE TABLE default.sample
(
`x` Int8,
`y` Nullable(Int8)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY x
Considere su caso de uso; es posible que un valor predeterminado no sea adecuado.
CREATE TABLE default.sample2
(
`x` Int8,
`y` Int8 DEFAULT 0
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY x