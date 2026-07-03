Por qué se deben evitar las columnas Nullable en ClickHouse

Nullable(String) ) crea una columna independiente de tipo UInt8 . Esta columna adicional debe procesarse cada vez que un usuario trabaja con una columna Nullable. Esto implica usar espacio de almacenamiento adicional y casi siempre afecta negativamente al rendimiento. La columna Nullable (p. ej.,) crea una columna independiente de tipo. Esta columna adicional debe procesarse cada vez que un usuario trabaja con una columna Nullable. Esto implica usar espacio de almacenamiento adicional y casi siempre afecta negativamente al rendimiento.

Para evitar las columnas Nullable , considere establecer un valor predeterminado para esa columna. Por ejemplo, en lugar de:

CREATE TABLE default . sample ( `x` Int8, `y` Nullable(Int8) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY x

usar

CREATE TABLE default .sample2 ( `x` Int8, `y` Int8 DEFAULT 0 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY x

Considere su caso de uso; es posible que un valor predeterminado no sea adecuado.