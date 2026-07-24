ClickHouse ofrece servicios que cumplen con la Regla de Seguridad de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) de 1996. Los clientes pueden procesar información médica protegida (PHI) en estos servicios después de firmar un Business Associate Agreement (BAA) e implementar servicios en una región compatible con HIPAA.

Para obtener más información sobre el programa de cumplimiento de ClickHouse y la disponibilidad de informes de auditoría de terceros, consulte nuestro resumen de cumplimiento y el Trust Center . Además, los clientes deben revisar nuestra página de características de seguridad para seleccionar e implementar los controles de seguridad adecuados para sus cargas de trabajo.

Esta página describe el proceso para habilitar la implementación de servicios compatibles con HIPAA en ClickHouse Cloud.

​ Habilite e implemente servicios compatibles con HIPAA

1 Suscríbase a los servicios Enterprise Seleccione el nombre de su organización en la esquina inferior izquierda de la consola. Haga clic en Facturación. Revise su Plan en la esquina superior izquierda. Si su Plan es Enterprise, vaya a la siguiente sección. Si no, haga clic en Cambiar plan. Seleccione Cambiar a Enterprise. 2 Habilite HIPAA para su organización Seleccione el nombre de su organización en la esquina inferior izquierda de la consola. Haga clic en Detalles de la organización. Active la opción Habilitar HIPAA.



Siga las instrucciones en pantalla para enviar una solicitud y completar un BAA.



Una vez completado el BAA, HIPAA se habilitará para la organización.



3 Implemente servicios en regiones compatibles con HIPAA Seleccione Nuevo servicio en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio de la consola Cambie el Tipo de región a Compatible con HIPAA



Introduzca un nombre para el servicio y complete la información restante Para obtener una lista completa de los proveedores cloud y servicios compatibles con HIPAA, consulte nuestra página de regiones cloud compatibles

​ Migrar servicios existentes

Se recomienda encarecidamente a los clientes implementar servicios en entornos que cumplan la normativa cuando sea necesario. El proceso de migrar servicios de una región estándar a una región compatible con HIPAA implica restaurarlos a partir de una copia de seguridad y puede requerir cierto tiempo de inactividad.

Si necesita migrar de regiones estándar a regiones compatibles con HIPAA, siga estos pasos para realizar migraciones de autoservicio:

Seleccione el servicio que se va a migrar. Haga clic en Backups en el lado izquierdo. Seleccione los tres puntos situados a la izquierda de la copia de seguridad que se va a restaurar. Seleccione tipo de región para restaurar la copia de seguridad en una región compatible con HIPAA. Cuando se complete la restauración, ejecute algunas consultas para verificar que los esquemas y los recuentos de registros sean los esperados. Elimine el servicio anterior.