Habilite e implemente servicios compatibles con HIPAA
1
Suscríbase a los servicios Enterprise
- Seleccione el nombre de su organización en la esquina inferior izquierda de la consola.
- Haga clic en Facturación.
- Revise su Plan en la esquina superior izquierda.
- Si su Plan es Enterprise, vaya a la siguiente sección. Si no, haga clic en Cambiar plan.
- Seleccione Cambiar a Enterprise.
2
Habilite HIPAA para su organización
- Seleccione el nombre de su organización en la esquina inferior izquierda de la consola.
- Haga clic en Detalles de la organización.
- Active la opción Habilitar HIPAA.
- Siga las instrucciones en pantalla para enviar una solicitud y completar un BAA.
- Una vez completado el BAA, HIPAA se habilitará para la organización.
3
Implemente servicios en regiones compatibles con HIPAA
- Seleccione Nuevo servicio en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio de la consola
- Cambie el Tipo de región a Compatible con HIPAA
- Introduzca un nombre para el servicio y complete la información restante
Se recomienda encarecidamente a los clientes implementar servicios en entornos que cumplan la normativa cuando sea necesario. El proceso de migrar servicios de una región estándar a una región compatible con HIPAA implica restaurarlos a partir de una copia de seguridad y puede requerir cierto tiempo de inactividad. Si necesita migrar de regiones estándar a regiones compatibles con HIPAA, siga estos pasos para realizar migraciones de autoservicio:
Migrar servicios existentes
- Seleccione el servicio que se va a migrar.
- Haga clic en Backups en el lado izquierdo.
- Seleccione los tres puntos situados a la izquierda de la copia de seguridad que se va a restaurar.
- Seleccione tipo de región para restaurar la copia de seguridad en una región compatible con HIPAA.
- Cuando se complete la restauración, ejecute algunas consultas para verificar que los esquemas y los recuentos de registros sean los esperados.
- Elimine el servicio anterior.
RestriccionesLos servicios deben permanecer en el mismo proveedor de nube y en la misma región geográfica. Este proceso migra el servicio a un entorno compatible en el mismo proveedor de nube y región.