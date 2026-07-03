- Fuente: https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/price-paid-data-downloads
- Descripción de los campos: https://www.gov.uk/guidance/about-the-price-paid-data
- Incluye datos de HM Land Registry © Crown copyright y derechos sobre la base de datos de 2021. Estos datos se distribuyen bajo la licencia Open Government Licence v3.0.
Crear la tabla
CREATE DATABASE uk;
CREATE TABLE uk.uk_price_paid
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 LowCardinality(String),
postcode2 LowCardinality(String),
type Enum8('terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4, 'other' = 0),
is_new UInt8,
duration Enum8('freehold' = 1, 'leasehold' = 2, 'unknown' = 0),
addr1 String,
addr2 String,
street LowCardinality(String),
locality LowCardinality(String),
town LowCardinality(String),
district LowCardinality(String),
county LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2);
Usaremos la función
Preprocesar e insertar los datos
url para cargar los datos en ClickHouse. Primero necesitamos preprocesar parte de los datos entrantes, lo que incluye:
- dividir
postcodeen dos columnas distintas,
postcode1y
postcode2, lo que mejora el almacenamiento y las consultas
- convertir el campo
timea fecha, ya que solo contiene la hora 00:00
- ignorar el campo UUid porque no lo necesitamos para el análisis
- transformar
typey
durationen campos
Enummás legibles mediante la función transform
- transformar el campo
is_newde una cadena de un solo carácter (
Y/
N) a un campo UInt8 con valor 0 o 1
- eliminar las dos últimas columnas, ya que todas tienen el mismo valor (0)
url envía los datos desde el servidor web a su tabla de ClickHouse. El siguiente comando inserta 5 millones de filas en la tabla
uk_price_paid:
Espera a que se inserten los datos; esto tardará uno o dos minutos, según la velocidad de la red.
INSERT INTO uk.uk_price_paid
SELECT
toUInt32(price_string) AS price,
parseDateTimeBestEffortUS(time) AS date,
splitByChar(' ', postcode)[1] AS postcode1,
splitByChar(' ', postcode)[2] AS postcode2,
transform(a, ['T', 'S', 'D', 'F', 'O'], ['terraced', 'semi-detached', 'detached', 'flat', 'other']) AS type,
b = 'Y' AS is_new,
transform(c, ['F', 'L', 'U'], ['freehold', 'leasehold', 'unknown']) AS duration,
addr1,
addr2,
street,
locality,
town,
district,
county
FROM url(
'http://prod1.publicdata.landregistry.gov.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pp-complete.csv',
'CSV',
'uuid_string String,
price_string String,
time String,
postcode String,
a String,
b String,
c String,
addr1 String,
addr2 String,
street String,
locality String,
town String,
district String,
county String,
d String,
e String'
) SETTINGS max_http_get_redirects=10;
Verifiquemos que funcionó comprobando cuántas filas se insertaron: En el momento en que se ejecutó esta consulta, el conjunto de datos tenía 27,450,499 filas. Veamos cuánto espacio de almacenamiento ocupa la tabla en ClickHouse: ¡Observa que el tamaño de la tabla es de solo 221.43 MiB!
Validar los datos
Vamos a ejecutar algunas consultas para analizar los datos:
Ejecutar algunas consultas
Consulta 1. Precio medio por año
¡Algo pasó con los precios de la vivienda en 2020! Pero probablemente no sorprenda…
Consulta 2. precio medio por año en Londres
Consulta 3. Los barrios más caros
Estas consultas pueden acelerarse con proyecciones. Consulta “Proyecciones” para ver ejemplos con este conjunto de datos.
Acelerar las consultas con proyecciones
Este conjunto de datos también está disponible en el Online Playground.