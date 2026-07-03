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Estos datos incluyen los precios pagados por inmuebles en Inglaterra y Gales. Están disponibles desde 1995, y el tamaño del conjunto de datos sin comprimir es de aproximadamente 4 GiB (que en ClickHouse solo ocupan unos 278 MiB).

Crear la tabla

Preprocesar e insertar los datos

Usaremos la función url para cargar los datos en ClickHouse. Primero necesitamos preprocesar parte de los datos entrantes, lo que incluye:
  • dividir postcode en dos columnas distintas, postcode1 y postcode2, lo que mejora el almacenamiento y las consultas
  • convertir el campo time a fecha, ya que solo contiene la hora 00:00
  • ignorar el campo UUid porque no lo necesitamos para el análisis
  • transformar type y duration en campos Enum más legibles mediante la función transform
  • transformar el campo is_new de una cadena de un solo carácter (Y/N) a un campo UInt8 con valor 0 o 1
  • eliminar las dos últimas columnas, ya que todas tienen el mismo valor (0)
La función url envía los datos desde el servidor web a su tabla de ClickHouse. El siguiente comando inserta 5 millones de filas en la tabla uk_price_paid:
Espera a que se inserten los datos; esto tardará uno o dos minutos, según la velocidad de la red.

Validar los datos

Verifiquemos que funcionó comprobando cuántas filas se insertaron: En el momento en que se ejecutó esta consulta, el conjunto de datos tenía 27,450,499 filas. Veamos cuánto espacio de almacenamiento ocupa la tabla en ClickHouse: ¡Observa que el tamaño de la tabla es de solo 221.43 MiB!

Ejecutar algunas consultas

Vamos a ejecutar algunas consultas para analizar los datos:

Consulta 1. Precio medio por año

Consulta 2. precio medio por año en Londres

¡Algo pasó con los precios de la vivienda en 2020! Pero probablemente no sorprenda…

Consulta 3. Los barrios más caros

Acelerar las consultas con proyecciones

Estas consultas pueden acelerarse con proyecciones. Consulta “Proyecciones” para ver ejemplos con este conjunto de datos.

Pruébelo en Playground

Este conjunto de datos también está disponible en el Online Playground.
Última modificación el 3 de julio de 2026