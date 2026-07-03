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ClickHouse Playground permite experimentar con ClickHouse ejecutando consultas al instante, sin tener que configurar su servidor o clúster. Hay varios conjuntos de datos de ejemplo disponibles en Playground. Puede enviar consultas a Playground con cualquier cliente HTTP, por ejemplo curl o wget, o configurar una conexión mediante los controladores JDBC u ODBC. Encontrará más información sobre los productos de software compatibles con ClickHouse aquí.

Credenciales

Limitaciones

Las consultas se ejecutan con un usuario de solo lectura. Esto implica algunas limitaciones:
  • No se permiten las consultas DDL
  • No se permiten las consultas INSERT
El servicio también tiene cuotas de uso.

Ejemplos

Ejemplo de endpoint HTTPS con curl:
Ejemplo de endpoint TCP con la CLI:

Especificaciones del Playground

nuestro ClickHouse Playground se ejecuta con las siguientes especificaciones:
  • Alojado en Google Cloud (GCE) en la región central de EE. UU. (US-Central-1)
  • Configuración de 3 réplicas
  • 256 GiB de almacenamiento y 59 CPU virtuales cada réplica.
Última modificación el 3 de julio de 2026