Credenciales
|Parámetro
|Valor
|Endpoint HTTPS
https://play.clickhouse.com:443/
|Endpoint TCP nativo
play.clickhouse.com:9440
|Usuario
explorer o
play
|Contraseña
|(vacía)
Las consultas se ejecutan con un usuario de solo lectura. Esto implica algunas limitaciones:
Limitaciones
- No se permiten las consultas DDL
- No se permiten las consultas INSERT
Ejemplo de endpoint HTTPS con
Ejemplos
curl:
Ejemplo de endpoint TCP con la CLI:
curl "https://play.clickhouse.com/?user=explorer" --data-binary "SELECT 'Play ClickHouse'"
clickhouse client --secure --host play.clickhouse.com --user explorer
nuestro ClickHouse Playground se ejecuta con las siguientes especificaciones:
Especificaciones del Playground
- Alojado en Google Cloud (GCE) en la región central de EE. UU. (US-Central-1)
- Configuración de 3 réplicas
- 256 GiB de almacenamiento y 59 CPU virtuales cada réplica.