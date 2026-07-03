ClickHouse Playground permite experimentar con ClickHouse ejecutando consultas al instante, sin tener que configurar su servidor o clúster.

ClickHouse Playground permite experimentar con ClickHouse ejecutando consultas al instante, sin tener que configurar su servidor o clúster. Hay varios conjuntos de datos de ejemplo disponibles en Playground.

Puede enviar consultas a Playground con cualquier cliente HTTP, por ejemplo curl wget , o configurar una conexión mediante los controladores JDBC ODBC . Encontrará más información sobre los productos de software compatibles con ClickHouse aquí

Parámetro Valor Endpoint HTTPS https://play.clickhouse.com:443/ Endpoint TCP nativo play.clickhouse.com:9440 Usuario explorer o play Contraseña (vacía)

Las consultas se ejecutan con un usuario de solo lectura. Esto implica algunas limitaciones:

No se permiten las consultas DDL

No se permiten las consultas INSERT

El servicio también tiene cuotas de uso.

Ejemplo de endpoint HTTPS con curl :

curl "https://play.clickhouse.com/?user=explorer" --data-binary "SELECT 'Play ClickHouse'"

Ejemplo de endpoint TCP con la CLI

clickhouse client --secure --host play.clickhouse.com --user explorer

​ Especificaciones del Playground

nuestro ClickHouse Playground se ejecuta con las siguientes especificaciones: