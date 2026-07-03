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تهدف هذه المقالة إلى تزويدك بنظرة عامة على الموارد المتاحة في الوثائق لتتعرف على كيفية تحقيق أقصى استفادة من بيئة ClickHouse Cloud الخاصة بك. استكشف الموارد المصنَّفة حسب الموضوعات التالية: قبل التعمق في موضوعات أكثر تحديدًا، نوصيك بالبدء بأدلة أفضل الممارسات العامة لـ ClickHouse، والتي تغطي أفضل الممارسات العامة التي ينبغي اتباعها عند استخدام ClickHouse:

تقنيات تحسين الاستعلام وضبط الأداء

المراقبة

الأمان

تحسين التكلفة والفوترة

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦