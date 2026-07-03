- تقنيات تحسين الاستعلام وضبط الأداء
- المراقبة
- أفضل ممارسات الأمان وميزات الامتثال
- تحسين التكلفة والفوترة
|Page
|Description
|اختيار المفتاح الأساسي
|كيفية اختيار المفاتيح الأساسية بما يحقق أقصى query performance ويقلل overhead التخزين إلى الحد الأدنى.
|اختيار أنواع البيانات
|اختر أنواع البيانات المثلى لتقليل memory usage وتحسين Compression وتسريع queries.
|استخدام materialized views
|استفد من materialized views لإجراء aggregate مسبق للبيانات وتسريع queries التحليلية بشكل كبير.
|تقليل JOINs وتحسينها
|أفضل الممارسات لاستخدام إمكانات
JOIN في ClickHouse بكفاءة.
|اختيار مفتاح partitioning
|اختر استراتيجيات partitioning التي تتيح data pruning بكفاءة وتسريع تنفيذ query.
|اختيار strategy للإدراج
|حسّن throughput استيعاب البيانات وقلّل استهلاك الموارد باستخدام patterns إدراج مناسبة.
|فهارس تخطي البيانات
|طبّق secondary indices بشكل استراتيجي لتخطي data blocks غير ذات الصلة وتسريع queries المفلترة.
|تجنّب mutations
|صمّم schemas وسير العمل بما يلغي عمليات
UPDATE/
DELETE المكلفة لتحقيق أداء أفضل.
|تجنّب OPTIMIZE FINAL
|تجنّب اختناقات الأداء عبر فهم الحالات التي يكون فيها
OPTIMIZE FINAL أكثر ضررًا من نفعه.
|استخدم JSON حيثما كان مناسبًا
|وازن بين المرونة والأداء عند العمل مع بيانات JSON شبه المهيكلة في ClickHouse.
|تجنّب الأعمدة Nullable
|تجنّب الأعمدة
Nullable حيثما أمكن لتقليل overhead التخزين وتحسين query performance.
تقنيات تحسين الاستعلام وضبط الأداء
|Topic
|Description
|دليل تحسين الاستعلامات
|ابدأ من هنا للتعرّف إلى أساسيات تحسين الاستعلامات، بما يشمل السيناريوهات الشائعة وتقنيات الأداء التي تساعد على تسريع تنفيذ الاستعلامات.
|الدليل المتقدم للفهارس الأساسية
|تعمّق في نظام ClickHouse الفريد للفهرسة الأساسية المتفرقة، وتعرّف إلى أوجه اختلافه عن قواعد البيانات التقليدية وأفضل الممارسات لوضع استراتيجيات فهرسة فعّالة.
|التوازي في الاستعلامات
|تعرّف إلى كيفية تنفيذ ClickHouse للاستعلامات بالتوازي باستخدام مسارات المعالجة وإعدادات
max_threads، بما في ذلك كيفية فحص التنفيذ المتوازي وتحسينه.
|مفتاح التقسيم
|أتقن اختيار مفتاح التقسيم لتحسين أداء الاستعلامات بشكل كبير، من خلال تمكين استبعاد مقاطع البيانات بكفاءة وتجنّب مشكلات التقسيم الشائعة.
|فهارس تخطي البيانات
|استخدم الفهارس الثانوية بصورة مدروسة لتجاوز كتل البيانات غير ذات الصلة وتسريع الاستعلامات المفلترة على الأعمدة التي لا تدخل في المفتاح الأساسي.
|تحسين
PREWHERE
|افهم كيف يقلّل
PREWHERE تلقائيًا من I/O عبر تصفية البيانات قبل قراءة الأعمدة غير الضرورية، إضافةً إلى كيفية مراقبة فعاليته.
|عمليات الإدراج المجمّعة
|حقّق أقصى معدل نقل لعمليات الإدراج وقلّل الحمل الإضافي على الموارد من خلال تجميع عمليات إدراج البيانات بفعالية.
|عمليات الإدراج غير المتزامنة
|حسّن أداء الإدراج بالاستفادة من التجميع على جانب الخادم لتقليل التعقيد على جانب العميل وزيادة معدل النقل لعمليات الإدراج عالية التواتر.
|تجنّب التعديلات
|صمّم تدفقات عمل تعتمد على الإلحاق فقط لتفادي عمليات
UPDATE و
DELETE المكلفة مع الحفاظ على دقة البيانات والأداء.
|تجنّب الأعمدة القابلة للقيمة NULL
|قلّل الحمل الإضافي على التخزين وحسّن أداء الاستعلامات باستخدام القيم الافتراضية بدلًا من الأعمدة القابلة للقيمة NULL حيثما أمكن.
|تجنّب
OPTIMIZE FINAL
|افهم متى ينبغي استخدام
OPTIMIZE TABLE FINAL ومتى لا ينبغي ذلك
|المحلّل
|استفد من محلّل ClickHouse لتحديد اختناقات الأداء وتحسين خطط تنفيذ الاستعلامات لزيادة الكفاءة.
|تنميط الاستعلامات
|استخدم Sampling query profiler لتحليل أنماط تنفيذ الاستعلامات، وتحديد مواضع اختناق الأداء، وتحسين استخدام الموارد.
|ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات
|سرّع استعلامات
SELECT المتكررة عبر تمكين ذاكرة التخزين المؤقت المدمجة لنتائج الاستعلامات في ClickHouse وتهيئتها.
|اختبار العتاد
|شغّل اختبارات ClickHouse المعيارية للأداء على أي خادم من دون تثبيت لتقييم قدرات العتاد. (لا ينطبق على ClickHouse Cloud)
المراقبة
|الصفحة
|الوصف
|لوحة المعلومات المتقدمة
|استخدم لوحة المعلومات المتقدمة المدمجة لمراقبة حالة الخدمة والأداء
|تكامل Prometheus
|استخدم Prometheus لمراقبة خدمات Cloud
|إمكانات مراقبة Cloud
|تعرّف على إمكانات المراقبة المدمجة وخيارات التكامل المتاحة
الأمان
|الصفحة
|الوصف
|ميزات الأمان في ClickHouse Cloud
|يوضّح خيارات الأمان وأفضل الممارسات المتاحة لحماية المؤسسة والخدمة في ClickHouse.
|أدلة إدارة الوصول في Cloud
|يحتوي هذا القسم على أدلة خطوة بخطوة لإدارة الوصول في ClickHouse Cloud.
|إعداد عوامل تصفية IP
|دليل يشرح كيفية إنشاء access list لعناوين IP أو تعديلها.
|الشبكات الخاصة
|يوفّر ClickHouse Cloud إمكانية ربط خدماتك بشبكتك السحابية الافتراضية. راجع هذه الأدلة لمعرفة خطوات الإعداد الخاصة بمزوّدك.
|إخفاء البيانات
|تعرّف على كيفية إخفاء البيانات في ClickHouse.
|تشفير البيانات
|تعرّف على كيفية تمكين Transparent Data Encryption بالإضافة إلى Customer Managed Encryption Keys.
|تسجيلات التدقيق
|أدلة حول كيفية الوصول إلى الأحداث الخاضعة للتدقيق ومراجعتها في ClickHouse Cloud console، بالإضافة إلى logs وqueries نموذجية يمكن للعملاء استخدامها عند تطوير برنامج الأمان الخاص بـ BYOC.
|الإعداد التمهيدي لـ HIPAA
|تصف هذه الصفحة عملية تمكين نشر الخدمات المتوافقة مع HIPAA في ClickHouse Cloud.
|الإعداد التمهيدي لـ PCI
|تصف هذه الصفحة عملية تمكين نشر الخدمات المتوافقة مع PCI في ClickHouse Cloud.
تحسين التكلفة والفوترة
|الصفحة
|الوصف
|نقل البيانات
|تعرّف على كيفية احتساب ClickHouse Cloud لحركة نقل البيانات الواردة والصادرة
|الإشعارات
|أعدّ الإشعارات لخدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك، على سبيل المثال عند تجاوز استخدام الرصيد حدًا معينًا