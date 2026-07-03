نظرة عامة على موارد وثائق ClickHouse Cloud المتعلقة بتحسين الاستعلامات، واستراتيجيات التوسّع، والمراقبة، وأفضل الممارسات

تهدف هذه المقالة إلى تزويدك بنظرة عامة على الموارد المتاحة في الوثائق لتتعرف على كيفية تحقيق أقصى استفادة من بيئة ClickHouse Cloud الخاصة بك. استكشف الموارد المصنَّفة حسب الموضوعات التالية:

قبل التعمق في موضوعات أكثر تحديدًا، نوصيك بالبدء بأدلة أفضل الممارسات العامة لـ ClickHouse، والتي تغطي أفضل الممارسات العامة التي ينبغي اتباعها عند استخدام ClickHouse:

​ تقنيات تحسين الاستعلام وضبط الأداء

الصفحة الوصف لوحة المعلومات المتقدمة استخدم لوحة المعلومات المتقدمة المدمجة لمراقبة حالة الخدمة والأداء تكامل Prometheus استخدم Prometheus لمراقبة خدمات Cloud إمكانات مراقبة Cloud تعرّف على إمكانات المراقبة المدمجة وخيارات التكامل المتاحة

​ تحسين التكلفة والفوترة