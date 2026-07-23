يمكن الوصول إلى لوحة المعلومات المتقدمة بالانتقال إلى:
الوصول إلى لوحة المعلومات المتقدمة
- اللوحة الجانبية اليسرى
Monitoring→
Advanced dashboard
-
يمكن الوصول إلى لوحة المعلومات المتقدمة الأصلية بالانتقال إلى:
الوصول إلى لوحة المعلومات المتقدمة الأصلية
- اللوحة الجانبية اليسرى
Monitoring→
Advanced dashboard
- النقر على
You can still access the native advanced dashboard.
-
صُمِّمت المخططات الافتراضية في لوحة المعلومات المتقدمة لتوفير رؤية آنية لنظام ClickHouse لديك. فيما يلي قائمة تتضمن وصفًا لكل مخطط. وقد جُمِّعت ضمن ثلاث فئات لتسهيل التنقل بينها.
التصورات الجاهزة
صُمِّمت هذه المقاييس لمراقبة صحة وأداء مثيل ClickHouse لديك.
خاص بـ ClickHouse
|المقياس
|الوصف
|الاستعلامات في الثانية
|يتتبّع معدل الاستعلامات التي تجري معالجتها
|الصفوف المقروءة/ثانية
|يشير إلى عدد الصفوف التي تقرؤها الاستعلامات
|الصفوف المُدرجة/ثانية
|يقيس معدل إدخال البيانات
|إجمالي أجزاء MergeTree
|يُظهر عدد الأجزاء النشطة في جداول MergeTree، مما يساعد على تحديد عمليات الإدراج غير المجمّعة
|الحد الأقصى لعدد الأجزاء لكل قسم
|يبرز الحد الأقصى لعدد الأجزاء في أي قسم
|الاستعلامات قيد التشغيل
|يعرض عدد الاستعلامات التي تُنفَّذ حاليًا
|البايتات المقروءة في الثانية
|يشير إلى حجم البيانات التي تقرؤها الاستعلامات
تُعد مراقبة النظام الأساسي مهمة بقدر أهمية مراقبة ClickHouse نفسه.
خاص بصحة النظام
|المقياس
|الوصف
|IO Wait
|يتتبع أوقات انتظار الإدخال/الإخراج
|CPU Wait
|يقيس التأخيرات الناتجة عن التنافس على موارد CPU
|Read From Disk
|يتتبع عدد البايتات المقروءة من الأقراص أو أجهزة الكتل
|Read From Filesystem
|يتتبع عدد البايتات المقروءة من نظام الملفات، بما في ذلك ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات
|Memory (tracked, bytes)
|يوضح استخدام الذاكرة للعمليات التي يتتبعها ClickHouse
|Load Average (15 minutes)
|يعرض متوسط الحمل الحالي خلال آخر 15 دقيقة في النظام
|OS CPU Usage (Userspace)
|استخدام CPU أثناء تشغيل شيفرة userspace
|OS CPU Usage (Kernel)
|استخدام CPU أثناء تشغيل شيفرة النواة
يخزّن ClickHouse Cloud البيانات باستخدام تخزين الكائنات (من نوع S3). ويمكن أن تساعد مراقبة هذه الواجهة في اكتشاف المشكلات.
خاص بـ ClickHouse Cloud
|المقياس
|الوصف
|انتظار قراءة S3
|يقيس زمن استجابة طلبات القراءة إلى S3
|أخطاء قراءة S3 في الثانية
|يتتبع معدل أخطاء القراءة
|القراءة من S3 (بايت/ثانية)
|يتتبع معدل قراءة البيانات من تخزين S3
|طلبات كتابة القرص إلى S3/ثانية
|يراقب تكرار عمليات الكتابة إلى تخزين S3
|طلبات قراءة القرص من S3/ثانية
|يراقب تكرار عمليات القراءة من تخزين S3
|معدل إصابة ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات
|معدل إصابة ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات
|معدل إصابة ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
|معدل إصابة ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
|حجم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
|الحجم الحالي لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
|بايتات إرسال الشبكة/ثانية
|يتتبع السرعة الحالية لحركة مرور الشبكة الواردة
|بايتات استقبال الشبكة/ثانية
|يتتبع السرعة الحالية لحركة مرور الشبكة الصادرة
|اتصالات الشبكة المتزامنة
|يتتبع عدد اتصالات الشبكة المتزامنة الحالية
إن إتاحة هذا العرض في الوقت الفعلي لصحة خدمة ClickHouse لديك تساعد كثيرًا على الحد من المشكلات قبل أن تؤثر في أعمالك أو على المساعدة في حلها. وفيما يلي بعض المشكلات التي يمكنك رصدها باستخدام لوحة المعلومات المتقدمة.
تحديد المشكلات باستخدام لوحة المعلومات المتقدمة
كما هو موضح في وثائق أفضل الممارسات، يُوصى دائمًا بإدراج البيانات إلى ClickHouse بشكل مجمّع متى أمكن تنفيذ ذلك بصورة متزامنة. يؤدي الإدراج المجمّع مع حجم Batch مناسب إلى تقليل عدد الأجزاء التي يتم إنشاؤها أثناء إدخال البيانات، مما ينتج عنه عمليات كتابة أكثر كفاءة على الأقراص وعدد أقل من عمليات الدمج. المقاييس الأساسية لاكتشاف عمليات الإدراج غير المُحسّنة هي Inserted Rows/sec و الحد الأقصى لعدد الأجزاء لكل قسم يوضح المثال أعلاه ارتفاعين حادين في Inserted Rows/sec و الحد الأقصى لعدد الأجزاء لكل قسم بين الساعة 13 والساعة 14. يشير هذا إلى أننا ندخل البيانات بسرعة معقولة. ثم نرى ارتفاعًا حادًا كبيرًا آخر في الحد الأقصى لعدد الأجزاء لكل قسم بعد الساعة 16، ولكن مع انخفاض شديد في Inserted Rows/sec. يتم إنشاء الكثير من الأجزاء مع كمية ضئيلة جدًا من البيانات المُولَّدة، مما يشير إلى أن حجم هذه الأجزاء غير مثالي.
عمليات الإدراج غير المجمّعة
من الشائع تشغيل استعلامات SQL تستهلك قدرًا كبيرًا من الموارد، مثل CPU أو الذاكرة. ومع ذلك، من المهم مراقبة هذه الاستعلامات وفهم تأثيرها على الأداء العام لعملية النشر. قد يشير تغيّر مفاجئ في استهلاك الموارد من دون تغيّر في معدل نقل الاستعلامات إلى تنفيذ استعلامات أكثر كلفة. وبحسب نوع الاستعلامات التي تشغّلها، قد يكون هذا متوقعًا، لكن من المفيد رصدها من لوحة المعلومات المتقدمة. فيما يلي مثال على وصول استخدام CPU إلى ذروته من دون تغيّر ملحوظ في عدد الاستعلامات المنفذة في الثانية.
استعلام كثيف الموارد
هناك مشكلة أخرى يمكنك رصدها باستخدام لوحة المعلومات المتقدمة، وهي سوء تصميم المفتاح الأساسي. كما هو موضح في “A practical introduction to primary indexes in ClickHouse”، فإن اختيار مفتاح أساسي يلائم حالة استخدامك على أفضل نحو يحسّن الأداء بشكل كبير من خلال تقليل عدد الصفوف التي يحتاج ClickHouse إلى قراءتها لتنفيذ الاستعلام. ومن المقاييس التي يمكنك متابعتها لرصد التحسينات المحتملة في المفاتيح الأساسية الصفوف المقروءة/ثانية. فقد تشير الزيادة المفاجئة في عدد الصفوف المحددة إلى زيادة عامة في إجمالي إنتاجية الاستعلامات، كما قد تشير أيضًا إلى وجود استعلامات تحدد عددًا كبيرًا من الصفوف لتنفيذها. وباستخدام الطابع الزمني كعامل تصفية، يمكنك العثور على الاستعلامات التي نُفذت وقت الذروة في جدول
تصميم سيّئ للمفتاح الأساسي
system.query_log.
على سبيل المثال، شغّل استعلامًا يعرض جميع الاستعلامات التي نُفذت بين الساعة 11 صباحًا
والساعة 11 صباحًا في يوم معيّن لفهم أي الاستعلامات تقرأ عددًا كبيرًا جدًا من الصفوف:
Query
SELECT
type,
event_time,
query_duration_ms,
query,
read_rows,
tables
FROM system.query_log
WHERE has(databases, 'default') AND (event_time >= '2024-12-23 11:20:00') AND (event_time <= '2024-12-23 11:30:00') AND (type = 'QueryFinish')
ORDER BY query_duration_ms DESC
LIMIT 5
FORMAT VERTICAL
في هذا المثال، نرى الاستعلام نفسه يُنفَّذ على الجدولين
Response
Row 1:
──────
type: QueryFinish
event_time: 2024-12-23 11:22:55
query_duration_ms: 37407
query: SELECT
toStartOfMonth(review_date) AS month,
any(product_title),
avg(star_rating) AS avg_stars
FROM amazon_reviews_no_pk
WHERE
product_category = 'Home'
GROUP BY
month,
product_id
ORDER BY
month DESC,
product_id ASC
LIMIT 20
read_rows: 150957260
tables: ['default.amazon_reviews_no_pk']
Row 2:
──────
type: QueryFinish
event_time: 2024-12-23 11:26:50
query_duration_ms: 7325
query: SELECT
toStartOfMonth(review_date) AS month,
any(product_title),
avg(star_rating) AS avg_stars
FROM amazon_reviews_no_pk
WHERE
product_category = 'Home'
GROUP BY
month,
product_id
ORDER BY
month DESC,
product_id ASC
LIMIT 20
read_rows: 150957260
tables: ['default.amazon_reviews_no_pk']
Row 3:
──────
type: QueryFinish
event_time: 2024-12-23 11:24:10
query_duration_ms: 3270
query: SELECT
toStartOfMonth(review_date) AS month,
any(product_title),
avg(star_rating) AS avg_stars
FROM amazon_reviews_pk
WHERE
product_category = 'Home'
GROUP BY
month,
product_id
ORDER BY
month DESC,
product_id ASC
LIMIT 20
read_rows: 6242304
tables: ['default.amazon_reviews_pk']
Row 4:
──────
type: QueryFinish
event_time: 2024-12-23 11:28:10
query_duration_ms: 2786
query: SELECT
toStartOfMonth(review_date) AS month,
any(product_title),
avg(star_rating) AS avg_stars
FROM amazon_reviews_pk
WHERE
product_category = 'Home'
GROUP BY
month,
product_id
ORDER BY
month DESC,
product_id ASC
LIMIT 20
read_rows: 6242304
tables: ['default.amazon_reviews_pk']
amazon_reviews_no_pk و
amazon_reviews_pk. ويمكن الاستنتاج أن
أحدهم كان يختبر خيار المفتاح الأساسي للجدول
amazon_reviews.