لماذا ينبغي تجنب الأعمدة من النوع Nullable في ClickHouse

Nullable(String) ) ينشئ عمودًا منفصلًا من النوع UInt8 . ويجب معالجة هذا العمود الإضافي في كل مرة يتعامل فيها المستخدم مع عمود Nullable. ويؤدي ذلك إلى استهلاك مساحة تخزين إضافية، كما يؤثر سلبًا في الأداء في معظم الحالات. Nullable column (مثل) ينشئ عمودًا منفصلًا من النوع. ويجب معالجة هذا العمود الإضافي في كل مرة يتعامل فيها المستخدم مع عمود Nullable. ويؤدي ذلك إلى استهلاك مساحة تخزين إضافية، كما يؤثر سلبًا في الأداء في معظم الحالات.

لتجنّب الأعمدة Nullable ، يُنصح بتعيين قيمة افتراضية لهذا العمود. على سبيل المثال، بدلًا من:

CREATE TABLE default . sample ( `x` Int8, `y` Nullable(Int8) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY x

استخدم

CREATE TABLE default .sample2 ( `x` Int8, `y` Int8 DEFAULT 0 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY x

راعِ حالة الاستخدام لديك؛ فقد لا تكون القيمة الافتراضية مناسبة.