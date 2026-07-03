Nullable column (مثل
Nullable(String)) ينشئ عمودًا منفصلًا من النوع
UInt8. ويجب معالجة هذا العمود الإضافي في كل مرة يتعامل فيها المستخدم مع عمود Nullable. ويؤدي ذلك إلى استهلاك مساحة تخزين إضافية، كما يؤثر سلبًا في الأداء في معظم الحالات.
لتجنّب الأعمدة
Nullable، يُنصح بتعيين قيمة افتراضية لهذا العمود. على سبيل المثال، بدلًا من:
استخدم
CREATE TABLE default.sample
(
`x` Int8,
`y` Nullable(Int8)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY x
راعِ حالة الاستخدام لديك؛ فقد لا تكون القيمة الافتراضية مناسبة.
CREATE TABLE default.sample2
(
`x` Int8,
`y` Int8 DEFAULT 0
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY x