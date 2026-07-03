تعرّف على كيفية احتساب ClickHouse Cloud للبيانات المنقولة الواردة والصادرة

يحتسب ClickHouse Cloud حركة البيانات الواردة والصادرة. ويشمل ذلك أي بيانات تدخل إلى ClickHouse Cloud أو تخرج منه، وكذلك أي نقل للبيانات داخل المنطقة وعبر المناطق. ويُتتبَّع هذا الاستخدام على مستوى الخدمة. واستنادًا إلى هذا الاستخدام، يتحمل العملاء رسوم نقل بيانات تُضاف بعد ذلك إلى فاتورتهم الشهرية.

يفرض ClickHouse Cloud رسوماً على:

حركة البيانات الصادرة من ClickHouse Cloud إلى الإنترنت العام، بما في ذلك إلى مناطق أخرى لدى مزودي الخدمات السحابية الآخرين.

حركة البيانات الصادرة إلى منطقة أخرى ضمن مزود الخدمة السحابية نفسه.

لا توجد رسوم على نقل البيانات داخل المنطقة أو على استخدام Private Link/Private Service Connect ونقل البيانات عبرهما. ومع ذلك، نحتفظ بالحق في تطبيق أبعاد تسعير إضافية لنقل البيانات إذا لاحظنا أنماط استخدام تؤثر في قدرتنا على احتساب الرسوم على المستخدمين بشكل مناسب.

ملاحظة: تُطبَّق رسوم مزود الخدمة السحابية (CSP) على استخدام Private Link/Private Service Connect. يُرجى الرجوع إلى صفحة التسعير الخاصة بمزود الخدمة السحابية للحصول على أحدث المعلومات.

تختلف رسوم نقل البيانات بحسب مزود الخدمة السحابية (CSP) والمنطقة. ويستند تسعير حركة البيانات الصادرة إلى الإنترنت العام فقط إلى منطقة المنشأ. أما تسعير النقل بين المناطق (أو عبر المناطق) فيعتمد على كلٍّ من منطقتَي المنشأ والوجهة.

أفضل الممارسات لتقليل تكاليف نقل البيانات

هناك بعض الأنماط التي ينبغي مراعاتها عند إدخال البيانات وإخراجها لتقليل تكاليف نقل البيانات.

عند إدخال البيانات إلى ClickHouse Cloud أو إخراجها منه، استخدم الضغط متى أمكن لتقليل كمية البيانات المنقولة والتكلفة المرتبطة بذلك. انتبه إلى أنه عند تنفيذ INSERT عبر البروتوكول الأصلي باستخدام values غير مضمنة (على سبيل المثال INSERT INTO [TABLE] FROM INFILE [FILE] FORMAT NATIVE )، فإن عملاء ClickHouse يسحبون البيانات الوصفية من الخوادم لتجهيز البيانات. وإذا كانت البيانات الوصفية أكبر من حمولة INSERT ، فقد تلاحظ على نحو غير متوقع أن حركة البيانات الصادرة أكبر من الحركة الواردة من منظور الخادم. وإذا كان هذا غير مقبول، ففكّر في تضمين البيانات مباشرة باستخدام صياغة VALUES أو استخدام بروتوكول HTTP.

توضح الجداول أدناه كيف تختلف رسوم نقل البيانات الصادرة عبر الإنترنت العام أو عبر المناطق بحسب مزود الخدمة السحابية والمنطقة.

يحتسب ClickHouse Cloud الاستخدام بين المناطق وفق مستويات، من Tier 1 إلى Tier 4، بحسب منطقتَي المنشأ والوجهة. ويوضح الجدول أدناه المستوى لكل تركيبة من تركيبات نقل البيانات بين المناطق. وفي شاشة Usage للفوترة في ClickHouse Cloud سترى استخدام نقل البيانات مفصلاً بحسب المستويات.

يوضح الجدول أدناه كيفية اختلاف رسوم نقل البيانات الصادرة إلى الإنترنت العام أو عبر المناطق بحسب موفر السحابة والمنطقة.

AWS

موفر السحابة المنطقة البيانات الصادرة إلى الإنترنت العام المنطقة نفسها عبر المناطق

(جميعها Tier 1) AWS ap-northeast-1 $0.1440 $0.0000 $0.1152 AWS ap-south-1 $0.1384 $0.0000 $0.1104 AWS ap-southeast-1 $0.1512 $0.0000 $0.1152 AWS ap-southeast-2 $0.1440 $0.0000 $0.1248 AWS eu-central-1 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS eu-west-1 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS eu-west-2 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS us-east-1 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS us-east-2 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS us-west-2 $0.1152 $0.0000 $0.0312

∗ ^* ∗ رسوم نقل البيانات مُحتسبة بالدولار لكل GB من البيانات المنقولة

GCP

موفر السحابة المنطقة الأصلية البيانات الصادرة إلى الإنترنت العام منطقة الوجهة المنطقة نفسها أمريكا الشمالية أوروبا آسيا، أوقيانوسيا الشرق الأوسط، أمريكا الجنوبية، أفريقيا GCP us-central1 $0.1140 $0.0000 $0.0360 (Tier 1) $0.0720 (Tier 2) $0.1200 (Tier 3) $0.1620 (Tier 4) GCP us-east1 $0.1140 $0.0000 $0.0360 (Tier 1) $0.0720 (Tier 2) $0.1200 (Tier 3) $0.1620 (Tier 4) GCP europe-west4 $0.1140 $0.0000 $0.0720 (Tier 2) $0.0360 (Tier 1) $0.1200 (Tier 3) $0.1620 (Tier 4) GCP asia-southeast1 $0.1440 $0.0000 $0.1200 (Tier 3) $0.1200 (Tier 3) $0.1200 (Tier 3) $0.1620 (Tier 4)

∗ ^* ∗ تُحتسب رسوم نقل البيانات بالدولار لكل غيغابايت من البيانات المنقولة

Azure

موفر السحابة المنطقة الأصلية البيانات الصادرة إلى الإنترنت العام منطقة الوجهة المنطقة نفسها أمريكا الشمالية أوروبا آسيا، أوقيانوسيا الشرق الأوسط، أمريكا الجنوبية، أفريقيا Azure eastus2 $0.1020 $0.0000 $0.0300 (Tier 1) $0.0660 (Tier 2) $0.0660 (Tier 2) $0.0660 (Tier 2) Azure westus3 $0.1020 $0.0000 $0.0300 (Tier 1) $0.0660 (Tier 2) $0.0660 (Tier 2) $0.0660 (Tier 2) Azure germanywestcentral $0.1020 $0.0000 $0.0660 (Tier 2) $0.0300 (Tier 1) $0.0660 (Tier 2) $0.0660 (Tier 2)