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يحتسب ClickHouse Cloud حركة البيانات الواردة والصادرة. ويشمل ذلك أي بيانات تدخل إلى ClickHouse Cloud أو تخرج منه، وكذلك أي نقل للبيانات داخل المنطقة وعبر المناطق. ويُتتبَّع هذا الاستخدام على مستوى الخدمة. واستنادًا إلى هذا الاستخدام، يتحمل العملاء رسوم نقل بيانات تُضاف بعد ذلك إلى فاتورتهم الشهرية. يفرض ClickHouse Cloud رسوماً على:
  • حركة البيانات الصادرة من ClickHouse Cloud إلى الإنترنت العام، بما في ذلك إلى مناطق أخرى لدى مزودي الخدمات السحابية الآخرين.
  • حركة البيانات الصادرة إلى منطقة أخرى ضمن مزود الخدمة السحابية نفسه.
لا توجد رسوم على نقل البيانات داخل المنطقة أو على استخدام Private Link/Private Service Connect ونقل البيانات عبرهما. ومع ذلك، نحتفظ بالحق في تطبيق أبعاد تسعير إضافية لنقل البيانات إذا لاحظنا أنماط استخدام تؤثر في قدرتنا على احتساب الرسوم على المستخدمين بشكل مناسب. ملاحظة: تُطبَّق رسوم مزود الخدمة السحابية (CSP) على استخدام Private Link/Private Service Connect. يُرجى الرجوع إلى صفحة التسعير الخاصة بمزود الخدمة السحابية للحصول على أحدث المعلومات. تختلف رسوم نقل البيانات بحسب مزود الخدمة السحابية (CSP) والمنطقة. ويستند تسعير حركة البيانات الصادرة إلى الإنترنت العام فقط إلى منطقة المنشأ. أما تسعير النقل بين المناطق (أو عبر المناطق) فيعتمد على كلٍّ من منطقتَي المنشأ والوجهة. أفضل الممارسات لتقليل تكاليف نقل البيانات هناك بعض الأنماط التي ينبغي مراعاتها عند إدخال البيانات وإخراجها لتقليل تكاليف نقل البيانات.
  1. عند إدخال البيانات إلى ClickHouse Cloud أو إخراجها منه، استخدم الضغط متى أمكن لتقليل كمية البيانات المنقولة والتكلفة المرتبطة بذلك.
  2. انتبه إلى أنه عند تنفيذ INSERT عبر البروتوكول الأصلي باستخدام values غير مضمنة (على سبيل المثال INSERT INTO [TABLE] FROM INFILE [FILE] FORMAT NATIVE)، فإن عملاء ClickHouse يسحبون البيانات الوصفية من الخوادم لتجهيز البيانات. وإذا كانت البيانات الوصفية أكبر من حمولة INSERT، فقد تلاحظ على نحو غير متوقع أن حركة البيانات الصادرة أكبر من الحركة الواردة من منظور الخادم. وإذا كان هذا غير مقبول، ففكّر في تضمين البيانات مباشرة باستخدام صياغة VALUES أو استخدام بروتوكول HTTP.
توضح الجداول أدناه كيف تختلف رسوم نقل البيانات الصادرة عبر الإنترنت العام أو عبر المناطق بحسب مزود الخدمة السحابية والمنطقة.
يحتسب ClickHouse Cloud الاستخدام بين المناطق وفق مستويات، من Tier 1 إلى Tier 4، بحسب منطقتَي المنشأ والوجهة. ويوضح الجدول أدناه المستوى لكل تركيبة من تركيبات نقل البيانات بين المناطق. وفي شاشة Usage للفوترة في ClickHouse Cloud سترى استخدام نقل البيانات مفصلاً بحسب المستويات.
يوضح الجدول أدناه كيفية اختلاف رسوم نقل البيانات الصادرة إلى الإنترنت العام أو عبر المناطق بحسب موفر السحابة والمنطقة. AWS
موفر السحابةالمنطقةالبيانات الصادرة إلى الإنترنت العامالمنطقة نفسهاعبر المناطق
(جميعها Tier 1)
AWSap-northeast-1$0.1440$0.0000$0.1152
AWSap-south-1$0.1384$0.0000$0.1104
AWSap-southeast-1$0.1512$0.0000$0.1152
AWSap-southeast-2$0.1440$0.0000$0.1248
AWSeu-central-1$0.1152$0.0000$0.0312
AWSeu-west-1$0.1152$0.0000$0.0312
AWSeu-west-2$0.1152$0.0000$0.0312
AWSus-east-1$0.1152$0.0000$0.0312
AWSus-east-2$0.1152$0.0000$0.0312
AWSus-west-2$0.1152$0.0000$0.0312
^*رسوم نقل البيانات مُحتسبة بالدولار لكل GB من البيانات المنقولة GCP
موفر السحابةالمنطقة الأصليةالبيانات الصادرة إلى الإنترنت العاممنطقة الوجهة
المنطقة نفسهاأمريكا الشماليةأوروباآسيا، أوقيانوسياالشرق الأوسط، أمريكا الجنوبية، أفريقيا
GCPus-central1$0.1140$0.0000$0.0360 (Tier 1)$0.0720 (Tier 2)$0.1200 (Tier 3)$0.1620 (Tier 4)
GCPus-east1$0.1140$0.0000$0.0360 (Tier 1)$0.0720 (Tier 2)$0.1200 (Tier 3)$0.1620 (Tier 4)
GCPeurope-west4$0.1140$0.0000$0.0720 (Tier 2)$0.0360 (Tier 1)$0.1200 (Tier 3)$0.1620 (Tier 4)
GCPasia-southeast1$0.1440$0.0000$0.1200 (Tier 3)$0.1200 (Tier 3)$0.1200 (Tier 3)$0.1620 (Tier 4)
^*تُحتسب رسوم نقل البيانات بالدولار لكل غيغابايت من البيانات المنقولة Azure
موفر السحابةالمنطقة الأصليةالبيانات الصادرة إلى الإنترنت العاممنطقة الوجهة
المنطقة نفسهاأمريكا الشماليةأوروباآسيا، أوقيانوسياالشرق الأوسط، أمريكا الجنوبية، أفريقيا
Azureeastus2$0.1020$0.0000$0.0300 (Tier 1)$0.0660 (Tier 2)$0.0660 (Tier 2)$0.0660 (Tier 2)
Azurewestus3$0.1020$0.0000$0.0300 (Tier 1)$0.0660 (Tier 2)$0.0660 (Tier 2)$0.0660 (Tier 2)
Azuregermanywestcentral$0.1020$0.0000$0.0660 (Tier 2)$0.0300 (Tier 1)$0.0660 (Tier 2)$0.0660 (Tier 2)
^*تُحتسب رسوم نقل البيانات بالدولار الأمريكي لكل غيغابايت من البيانات المنقولة
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦