- حركة البيانات الصادرة من ClickHouse Cloud إلى الإنترنت العام، بما في ذلك إلى مناطق أخرى لدى مزودي الخدمات السحابية الآخرين.
- حركة البيانات الصادرة إلى منطقة أخرى ضمن مزود الخدمة السحابية نفسه.
- عند إدخال البيانات إلى ClickHouse Cloud أو إخراجها منه، استخدم الضغط متى أمكن لتقليل كمية البيانات المنقولة والتكلفة المرتبطة بذلك.
-
انتبه إلى أنه عند تنفيذ
INSERTعبر البروتوكول الأصلي باستخدام values غير مضمنة (على سبيل المثال
INSERT INTO [TABLE] FROM INFILE [FILE] FORMAT NATIVE)، فإن عملاء ClickHouse يسحبون البيانات الوصفية من الخوادم لتجهيز البيانات. وإذا كانت البيانات الوصفية أكبر من حمولة
INSERT، فقد تلاحظ على نحو غير متوقع أن حركة البيانات الصادرة أكبر من الحركة الواردة من منظور الخادم. وإذا كان هذا غير مقبول، ففكّر في تضمين البيانات مباشرة باستخدام صياغة
VALUESأو استخدام بروتوكول HTTP.
يوضح الجدول أدناه كيفية اختلاف رسوم نقل البيانات الصادرة إلى الإنترنت العام أو عبر المناطق بحسب موفر السحابة والمنطقة. AWS
يحتسب ClickHouse Cloud الاستخدام بين المناطق وفق مستويات، من Tier 1 إلى Tier 4، بحسب منطقتَي المنشأ والوجهة. ويوضح الجدول أدناه المستوى لكل تركيبة من تركيبات نقل البيانات بين المناطق. وفي شاشة Usage للفوترة في ClickHouse Cloud سترى استخدام نقل البيانات مفصلاً بحسب المستويات.
|موفر السحابة
|المنطقة
|البيانات الصادرة إلى الإنترنت العام
|المنطقة نفسها
|عبر المناطق
(جميعها Tier 1)
AWS
ap-northeast-1
$0.1440
$0.0000
$0.1152
AWS
ap-south-1
$0.1384
$0.0000
$0.1104
AWS
ap-southeast-1
$0.1512
$0.0000
$0.1152
AWS
ap-southeast-2
$0.1440
$0.0000
$0.1248
AWS
eu-central-1
$0.1152
$0.0000
$0.0312
AWS
eu-west-1
$0.1152
$0.0000
$0.0312
AWS
eu-west-2
$0.1152
$0.0000
$0.0312
AWS
us-east-1
$0.1152
$0.0000
$0.0312
AWS
us-east-2
$0.1152
$0.0000
$0.0312
AWS
us-west-2
$0.1152
$0.0000
$0.0312
|موفر السحابة
|المنطقة الأصلية
|البيانات الصادرة إلى الإنترنت العام
|منطقة الوجهة
|المنطقة نفسها
|أمريكا الشمالية
|أوروبا
|آسيا، أوقيانوسيا
|الشرق الأوسط، أمريكا الجنوبية، أفريقيا
GCP
us-central1
$0.1140
$0.0000
$0.0360 (Tier 1)
$0.0720 (Tier 2)
$0.1200 (Tier 3)
$0.1620 (Tier 4)
GCP
us-east1
$0.1140
$0.0000
$0.0360 (Tier 1)
$0.0720 (Tier 2)
$0.1200 (Tier 3)
$0.1620 (Tier 4)
GCP
europe-west4
$0.1140
$0.0000
$0.0720 (Tier 2)
$0.0360 (Tier 1)
$0.1200 (Tier 3)
$0.1620 (Tier 4)
GCP
asia-southeast1
$0.1440
$0.0000
$0.1200 (Tier 3)
$0.1200 (Tier 3)
$0.1200 (Tier 3)
$0.1620 (Tier 4)
|موفر السحابة
|المنطقة الأصلية
|البيانات الصادرة إلى الإنترنت العام
|منطقة الوجهة
|المنطقة نفسها
|أمريكا الشمالية
|أوروبا
|آسيا، أوقيانوسيا
|الشرق الأوسط، أمريكا الجنوبية، أفريقيا
Azure
eastus2
$0.1020
$0.0000
$0.0300 (Tier 1)
$0.0660 (Tier 2)
$0.0660 (Tier 2)
$0.0660 (Tier 2)
Azure
westus3
$0.1020
$0.0000
$0.0300 (Tier 1)
$0.0660 (Tier 2)
$0.0660 (Tier 2)
$0.0660 (Tier 2)
Azure
germanywestcentral
$0.1020
$0.0000
$0.0660 (Tier 2)
$0.0300 (Tier 1)
$0.0660 (Tier 2)
$0.0660 (Tier 2)