تعرّف على المزيد حول كيفية التهيئة للخدمات المتوافقة مع PCI

توفّر ClickHouse خدمات متوافقة مع معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS)، وتخضع للتدقيق وفقًا لمتطلبات مزوّد الخدمة من المستوى 1. ويمكن للعملاء معالجة أرقام الحسابات الأساسية (PAN) ضمن هذه الخدمات من خلال تمكين هذه الميزة ونشر الخدمات في منطقة متوافقة.

لمزيد من المعلومات حول برنامج الامتثال لدى ClickHouse ومدى توفّر تقرير تدقيق جهة خارجية، راجع نظرة عامة على الامتثال . وللحصول على نسخة من وثيقة المسؤولية المشتركة الخاصة بـ PCI، تفضّل بزيارة Trust Center . بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للعملاء مراجعة صفحة ميزات الأمان لاختيار ضوابط الأمان المناسبة لأعباء العمل لديهم وتنفيذها.

توضّح هذه الصفحة كيفية تمكين نشر الخدمات المتوافقة مع PCI في ClickHouse Cloud.

1 اشترك في خدمات Enterprise حدّد اسم مؤسستك في الزاوية السفلية اليسرى من وحدة التحكم. انقر على الفوترة. راجع الخطة الخاصة بك في الزاوية العلوية اليسرى. إذا كانت الخطة الخاصة بك هي Enterprise، فانتقل إلى القسم التالي. وإن لم تكن كذلك، فانقر على تغيير الخطة. حدّد التبديل إلى Enterprise. 2 فعّل PCI لمؤسستك حدّد اسم مؤسستك في الزاوية السفلية اليسرى من وحدة التحكم. انقر على تفاصيل المؤسسة. فعّل تمكين PCI.



بعد التمكين، يمكن نشر خدمات PCI داخل المؤسسة.



3 انشر الخدمات في المناطق المتوافقة مع PCI حدّد خدمة جديدة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة الرئيسية في وحدة التحكم غيّر نوع المنطقة إلى متوافق مع HIPAA



أدخل اسمًا للخدمة ثم أدخل بقية المعلومات للحصول على قائمة كاملة بموفري الخدمات السحابية والخدمات المتوافقة مع PCI، راجع صفحة مناطق السحابة المدعومة

​ ترحيل الخدمات الحالية

نوصي العملاء بشدة بنشر الخدمات في البيئات المتوافقة عند الاقتضاء. وتعتمد عملية ترحيل الخدمات من منطقة قياسية إلى منطقة متوافقة مع PCI على الاستعادة من نسخة احتياطية، وقد تستلزم فترة توقّف.

إذا كان الترحيل من المناطق القياسية إلى المناطق المتوافقة مع PCI مطلوبًا، فاتبع هذه الخطوات لإجراء عمليات الترحيل ذاتيًا:

حدِّد الخدمة المراد ترحيلها. انقر على النسخ الاحتياطية على اليسار. حدِّد النقاط الثلاث إلى يسار النسخة الاحتياطية المراد استعادتها. حدِّد نوع المنطقة لاستعادة النسخة الاحتياطية إلى منطقة متوافقة مع PCI. بعد اكتمال الاستعادة، شغِّل بعض الاستعلامات للتحقق من أن المخططات وأعداد السجلات مطابقة لما هو متوقع. احذف الخدمة القديمة.