1
اشترك في خدمات Enterprise
- حدّد اسم مؤسستك في الزاوية السفلية اليسرى من وحدة التحكم.
- انقر على الفوترة.
- راجع الخطة الخاصة بك في الزاوية العلوية اليسرى.
- إذا كانت الخطة الخاصة بك هي Enterprise، فانتقل إلى القسم التالي. وإن لم تكن كذلك، فانقر على تغيير الخطة.
- حدّد التبديل إلى Enterprise.
2
فعّل PCI لمؤسستك
- حدّد اسم مؤسستك في الزاوية السفلية اليسرى من وحدة التحكم.
- انقر على تفاصيل المؤسسة.
- فعّل تمكين PCI.
- بعد التمكين، يمكن نشر خدمات PCI داخل المؤسسة.
3
انشر الخدمات في المناطق المتوافقة مع PCI
- حدّد خدمة جديدة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة الرئيسية في وحدة التحكم
- غيّر نوع المنطقة إلى متوافق مع HIPAA
- أدخل اسمًا للخدمة ثم أدخل بقية المعلومات
نوصي العملاء بشدة بنشر الخدمات في البيئات المتوافقة عند الاقتضاء. وتعتمد عملية ترحيل الخدمات من منطقة قياسية إلى منطقة متوافقة مع PCI على الاستعادة من نسخة احتياطية، وقد تستلزم فترة توقّف. إذا كان الترحيل من المناطق القياسية إلى المناطق المتوافقة مع PCI مطلوبًا، فاتبع هذه الخطوات لإجراء عمليات الترحيل ذاتيًا:
ترحيل الخدمات الحالية
- حدِّد الخدمة المراد ترحيلها.
- انقر على النسخ الاحتياطية على اليسار.
- حدِّد النقاط الثلاث إلى يسار النسخة الاحتياطية المراد استعادتها.
- حدِّد نوع المنطقة لاستعادة النسخة الاحتياطية إلى منطقة متوافقة مع PCI.
- بعد اكتمال الاستعادة، شغِّل بعض الاستعلامات للتحقق من أن المخططات وأعداد السجلات مطابقة لما هو متوقع.
- احذف الخدمة القديمة.
القيوديجب أن تظل الخدمات ضمن مزوّد السحابة نفسه والمنطقة الجغرافية نفسها. وتنقل هذه العملية الخدمة إلى البيئة المتوافقة ضمن مزوّد السحابة والمنطقة نفسيهما.