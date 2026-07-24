تمكين ونشر الخدمات المتوافقة مع HIPAA
1
الاشتراك في خدمات Enterprise
- حدِّد اسم مؤسستك في الزاوية السفلية اليسرى من Console.
- انقر على Billing.
- راجع Plan في الزاوية العلوية اليسرى.
- إذا كانت Plan لديك هي Enterprise، فانتقل إلى القسم التالي. وإذا لم تكن كذلك، فانقر على Change plan.
- حدِّد Switch to Enterprise.
2
تمكين HIPAA لمؤسستك
- حدِّد اسم مؤسستك في الزاوية السفلية اليسرى من Console.
- انقر على Organization details.
- فعِّل Enable HIPAA.
- اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لتقديم طلب لإكمال اتفاقية BAA.
- بعد إكمال اتفاقية BAA، سيتم تمكين HIPAA للمؤسسة.
3
نشر الخدمات في المناطق المتوافقة مع HIPAA
- حدِّد New service في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة الرئيسية في Console
- غيِّر Region type إلى HIPAA compliant
- أدخل اسمًا للخدمة وأكمِل المعلومات المتبقية
ننصح العملاء بشدة بنشر الخدمات في البيئات المتوافقة عند الحاجة. تتضمن عملية ترحيل الخدمات من منطقة عادية إلى منطقة متوافقة مع HIPAA الاستعادة من نسخة احتياطية، وقد تتطلب بعض فترة التوقف. إذا كان الترحيل من المناطق العادية إلى المناطق المتوافقة مع HIPAA مطلوبًا، فاتبع الخطوات التالية لإجراء عمليات ترحيل ذاتية الخدمة:
ترحيل الخدمات الحالية
- حدِّد الخدمة المطلوب ترحيلها.
- انقر على Backups من الجهة اليسرى.
- حدِّد النقاط الثلاث إلى يسار النسخة الاحتياطية المطلوب استعادتها.
- حدِّد Region type لاستعادة النسخة الاحتياطية إلى منطقة متوافقة مع HIPAA.
- بعد اكتمال الاستعادة، شغِّل بعض الاستعلامات للتحقق من أن المخططات وأعداد السجلات مطابقة لما هو متوقع.
- احذف الخدمة القديمة.
القيوديجب أن تبقى الخدمات ضمن موفر السحابة نفسه والمنطقة الجغرافية نفسها. تنقل هذه العملية الخدمة إلى البيئة المتوافقة ضمن موفر السحابة والمنطقة نفسيهما.