تعرّف على كيفية إعداد الخدمات المتوافقة مع HIPAA

إعداد الخدمات المتوافقة مع HIPAA

تقدّم ClickHouse خدمات متوافقة مع قاعدة الأمان لقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) لعام 1996. ويمكن للعملاء معالجة المعلومات الصحية المحمية (PHI) ضمن هذه الخدمات بعد توقيع اتفاقية الشريك التجاري (BAA) ونشر الخدمات في منطقة متوافقة.

توضح هذه الصفحة عملية تمكين نشر الخدمات المتوافقة مع HIPAA في ClickHouse Cloud.

​ تمكين ونشر الخدمات المتوافقة مع HIPAA

1 الاشتراك في خدمات Enterprise حدِّد اسم مؤسستك في الزاوية السفلية اليسرى من Console. انقر على Billing. راجع Plan في الزاوية العلوية اليسرى. إذا كانت Plan لديك هي Enterprise، فانتقل إلى القسم التالي. وإذا لم تكن كذلك، فانقر على Change plan. حدِّد Switch to Enterprise. 2 تمكين HIPAA لمؤسستك حدِّد اسم مؤسستك في الزاوية السفلية اليسرى من Console. انقر على Organization details. فعِّل Enable HIPAA.



اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لتقديم طلب لإكمال اتفاقية BAA.



بعد إكمال اتفاقية BAA، سيتم تمكين HIPAA للمؤسسة.



3 نشر الخدمات في المناطق المتوافقة مع HIPAA حدِّد New service في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة الرئيسية في Console غيِّر Region type إلى HIPAA compliant



أدخل اسمًا للخدمة وأكمِل المعلومات المتبقية للاطلاع على قائمة كاملة بموفري الخدمات السحابية والخدمات المتوافقة مع HIPAA، راجع صفحة Supported cloud regions

​ ترحيل الخدمات الحالية

ننصح العملاء بشدة بنشر الخدمات في البيئات المتوافقة عند الحاجة. تتضمن عملية ترحيل الخدمات من منطقة عادية إلى منطقة متوافقة مع HIPAA الاستعادة من نسخة احتياطية، وقد تتطلب بعض فترة التوقف.

إذا كان الترحيل من المناطق العادية إلى المناطق المتوافقة مع HIPAA مطلوبًا، فاتبع الخطوات التالية لإجراء عمليات ترحيل ذاتية الخدمة:

حدِّد الخدمة المطلوب ترحيلها. انقر على Backups من الجهة اليسرى. حدِّد النقاط الثلاث إلى يسار النسخة الاحتياطية المطلوب استعادتها. حدِّد Region type لاستعادة النسخة الاحتياطية إلى منطقة متوافقة مع HIPAA. بعد اكتمال الاستعادة، شغِّل بعض الاستعلامات للتحقق من أن المخططات وأعداد السجلات مطابقة لما هو متوقع. احذف الخدمة القديمة.