تشرح هذه الصفحة كيفية إعداد مرشحات IP في ClickHouse Cloud للتحكم في الوصول إلى خدمات ClickHouse.

​ إعداد عوامل تصفية IP

تُرشِّح قوائم الوصول لعناوين IP حركة المرور إلى خدمات ClickHouse أو مفاتيح API من خلال تحديد عناوين المصدر المسموح لها بالاتصال. يمكن تكوين هذه القوائم لكل خدمة ولكل مفتاح API. ويمكن تكوين القوائم أثناء إنشاء الخدمة أو مفتاح API، أو بعد ذلك.

قم بتكوين قائمة الوصول لعناوين IP لخدمتك عند إنشاء خدمة ClickHouse Cloud، يكون الإعداد الافتراضي لقائمة السماح حسب IP هو ‘Allow from anywhere.’ نوصي بشدة بقصر الوصول على عناوين أو نطاقات IP محددة في أقرب وقت ممكن. قد تُنقَل الخدمات المضبوطة على Allow from anywhere دوريًا من حالة الخمول إلى الحالة النشطة بواسطة زواحف الإنترنت وأدوات الفحص التي تبحث عن عناوين IP العامة، مما قد يؤدي إلى تكاليف غير متوقعة.

قبل أن تبدأ، اجمع عناوين IP أو النطاقات التي ينبغي إضافتها إلى قائمة الوصول. ضع في اعتبارك العاملين عن بُعد، ومواقع المناوبة، وشبكات VPN، وما إلى ذلك. تقبل واجهة مستخدم قائمة الوصول لعناوين IP العناوين الفردية وتدوين CIDR.

يتيح لك تدوين التوجيه غير الصنفي بين النطاقات (CIDR) تحديد نطاقات عناوين IP أصغر من أحجام أقنعة الشبكات الفرعية التقليدية للفئات A أو B أو C ‏(8 أو 6 أو 24). توفّر ARIN وعدة مؤسسات أخرى حاسبات CIDR إذا كنت بحاجة إلى واحدة. وإذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات حول تدوين CIDR، فيُرجى الاطلاع على RFC ‏ Classless Inter-domain Routing (CIDR)

​ إنشاء قائمة وصول لعناوين IP أو تعديلها

ينطبق فقط على الاتصالات من خارج PrivateLink DenyAll ضمن قائمة السماح حسب IP. تنطبق قوائم الوصول لعناوين IP فقط على الاتصالات القادمة من الإنترنت العام، أي من خارج PrivateLink . إذا كنت تريد فقط حركة المرور القادمة عبر PrivateLink، فعيّنضمن قائمة السماح حسب IP.

قائمة الوصول لعناوين IP لخدمات ClickHouse عند إنشاء خدمة ClickHouse، يكون الإعداد الافتراضي لقائمة السماح حسب IP هو ‘Allow from anywhere.’ من قائمة خدمات ClickHouse Cloud، حدّد الخدمة ثم اختر Settings. ضمن قسم Security، ستجد قائمة الوصول لعناوين IP. انقر على زر Add IPs. سيظهر شريط جانبي يتضمن خيارات يمكنك تهيئتها: السماح بحركة المرور الواردة من أي مكان إلى الخدمة

السماح بالوصول إلى الخدمة من مواقع محددة

رفض جميع أشكال الوصول إلى الخدمة

قائمة الوصول لعناوين IP لمفاتيح API عند إنشاء مفتاح API، يكون الإعداد الافتراضي لقائمة السماح حسب IP هو ‘Allow from anywhere.’ من قائمة مفاتيح API، انقر على النقاط الثلاث بجوار مفتاح API ضمن العمود Actions ثم اختر Edit. في أسفل الشاشة ستجد قائمة الوصول لعناوين IP وخيارات تهيئتها: السماح بحركة المرور الواردة من أي مكان إلى الخدمة

السماح بالوصول إلى الخدمة من مواقع محددة

رفض جميع أشكال الوصول إلى الخدمة

تُظهر لقطة الشاشة هذه قائمة وصول تسمح بحركة المرور من نطاق من عناوين IP، وموسومة باسم “NY Office range”:

​ الإجراءات الممكنة

لإضافة إدخال إضافي، يمكنك استخدام + Add new IP

يوضح هذا المثال إضافة عنوان IP واحد، مع الوصف London server :

احذف إدخالاً موجودًا

يؤدي النقر على علامة (x) إلى حذف الإدخال

عدّل إدخالاً موجودًا

من خلال تعديل الإدخال مباشرةً

بدّل إلى السماح بالوصول من Anywhere

لا يُنصح بهذا، لكنه مسموح. نوصي بإتاحة التطبيق المبني فوق ClickHouse للعامة، مع تقييد الوصول إلى خدمة ClickHouse Cloud الخلفية.

لتطبيق التغييرات التي أجريتها، يجب النقر على Save.

بمجرد إنشاء عامل التصفية، تأكّد من إمكانية الاتصال بخدمة من داخل النطاق، وتأكد من رفض الاتصالات الواردة من خارج النطاق المسموح به. يمكن استخدام أمر curl بسيط للتحقق:

Attempt rejected from outside the allow list curl https:// < HOSTNAM E > .clickhouse.cloud:8443

curl: (35) error:02FFF036:system library:func(4095):Connection reset by peer

أو

curl: (35) LibreSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to HOSTNAME.clickhouse.cloud:8443

Attempt permitted from inside the allow list curl https:// < HOSTNAM E > .clickhouse.cloud:8443

Ok.