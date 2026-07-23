تُرشِّح قوائم الوصول لعناوين IP حركة المرور إلى خدمات ClickHouse أو مفاتيح API من خلال تحديد عناوين المصدر المسموح لها بالاتصال. يمكن تكوين هذه القوائم لكل خدمة ولكل مفتاح API. ويمكن تكوين القوائم أثناء إنشاء الخدمة أو مفتاح API، أو بعد ذلك.
إعداد عوامل تصفية IP
قبل أن تبدأ، اجمع عناوين IP أو النطاقات التي ينبغي إضافتها إلى قائمة الوصول. ضع في اعتبارك العاملين عن بُعد، ومواقع المناوبة، وشبكات VPN، وما إلى ذلك. تقبل واجهة مستخدم قائمة الوصول لعناوين IP العناوين الفردية وتدوين CIDR. يتيح لك تدوين التوجيه غير الصنفي بين النطاقات (CIDR) تحديد نطاقات عناوين IP أصغر من أحجام أقنعة الشبكات الفرعية التقليدية للفئات A أو B أو C (8 أو 6 أو 24). توفّر ARIN وعدة مؤسسات أخرى حاسبات CIDR إذا كنت بحاجة إلى واحدة. وإذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات حول تدوين CIDR، فيُرجى الاطلاع على RFC Classless Inter-domain Routing (CIDR).
التحضير
إنشاء قائمة وصول لعناوين IP أو تعديلها
ينطبق فقط على الاتصالات من خارج PrivateLinkتنطبق قوائم الوصول لعناوين IP فقط على الاتصالات القادمة من الإنترنت العام، أي من خارج PrivateLink. إذا كنت تريد فقط حركة المرور القادمة عبر PrivateLink، فعيّن
DenyAll ضمن قائمة السماح حسب IP.
قائمة الوصول لعناوين IP لخدمات ClickHouse
قائمة الوصول لعناوين IP لخدمات ClickHouse
عند إنشاء خدمة ClickHouse، يكون الإعداد الافتراضي لقائمة السماح حسب IP هو ‘Allow from anywhere.’من قائمة خدمات ClickHouse Cloud، حدّد الخدمة ثم اختر Settings. ضمن قسم Security، ستجد قائمة الوصول لعناوين IP. انقر على زر Add IPs.سيظهر شريط جانبي يتضمن خيارات يمكنك تهيئتها:
- السماح بحركة المرور الواردة من أي مكان إلى الخدمة
- السماح بالوصول إلى الخدمة من مواقع محددة
- رفض جميع أشكال الوصول إلى الخدمة
تُظهر لقطة الشاشة هذه قائمة وصول تسمح بحركة المرور من نطاق من عناوين IP، وموسومة باسم “NY Office range”:
قائمة الوصول لعناوين IP لمفاتيح API
قائمة الوصول لعناوين IP لمفاتيح API
عند إنشاء مفتاح API، يكون الإعداد الافتراضي لقائمة السماح حسب IP هو ‘Allow from anywhere.’من قائمة مفاتيح API، انقر على النقاط الثلاث بجوار مفتاح API ضمن العمود Actions ثم اختر Edit. في أسفل الشاشة ستجد قائمة الوصول لعناوين IP وخيارات تهيئتها:
- السماح بحركة المرور الواردة من أي مكان إلى الخدمة
- السماح بالوصول إلى الخدمة من مواقع محددة
- رفض جميع أشكال الوصول إلى الخدمة
الإجراءات الممكنة
- لإضافة إدخال إضافي، يمكنك استخدام + Add new IP
London server:
- احذف إدخالاً موجودًا
- عدّل إدخالاً موجودًا
- بدّل إلى السماح بالوصول من Anywhere
بمجرد إنشاء عامل التصفية، تأكّد من إمكانية الاتصال بخدمة من داخل النطاق، وتأكد من رفض الاتصالات الواردة من خارج النطاق المسموح به. يمكن استخدام أمر
التحقّق
curl بسيط للتحقق:
Attempt rejected from outside the allow list
curl https://<HOSTNAME>.clickhouse.cloud:8443
أو
curl: (35) error:02FFF036:system library:func(4095):Connection reset by peer
curl: (35) LibreSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to HOSTNAME.clickhouse.cloud:8443
Attempt permitted from inside the allow list
curl https://<HOSTNAME>.clickhouse.cloud:8443
Ok.
القيود
- حاليًا، لا تدعم قوائم الوصول لعناوين IP سوى IPv4