يوفّر هذا الدليل لفرق المؤسسات التي تقيّم ClickHouse Cloud معلومات شاملة حول إمكانات المراقبة وobservability لعمليات النشر في بيئات الإنتاج. وكثيرًا ما يسأل عملاء Enterprise عن ميزات المراقبة الجاهزة للاستخدام، وعن التكامل مع مكدسات observability الحالية لديهم، بما في ذلك أدوات مثل Datadog وAWS CloudWatch، وعن كيفية مقارنة إمكانات المراقبة في ClickHouse بعمليات النشر المستضافة ذاتيًا.

​ لوحة المعلومات observability المتقدمة

يوفر ClickHouse Cloud مراقبة شاملة من خلال واجهات لوحات المعلومات مدمجة يمكن الوصول إليها عبر قسم Monitoring. تعرض هذه اللوحات مقاييس النظام والأداء في الوقت الفعلي من دون الحاجة إلى إعداد إضافي، وتُعد الأدوات الأساسية للمراقبة الفورية لبيئات الإنتاج داخل ClickHouse Cloud.

لوحة المعلومات المتقدمة: توفّر واجهة لوحة المعلومات الرئيسية، التي يمكن الوصول إليها عبر Monitoring → لوحة المعلومات المتقدمة، رؤية فورية لمعدلات الاستعلامات، واستخدام الموارد، وصحة النظام، وأداء التخزين. لا تتطلب لوحة المعلومات هذه مصادقة منفصلة، ولا تمنع المثيلات من الدخول في وضع الخمول، كما أنها لا تضيف حملاً ناتجًا عن الاستعلامات إلى نظام الإنتاج لديك. يعتمد كل تصور فيها على استعلامات SQL قابلة للتخصيص، مع مخططات جاهزة مُجمَّعة ضمن مقاييس خاصة بـ ClickHouse، ومقاييس صحة النظام، ومقاييس خاصة بـ Cloud. ويمكنك توسيع نطاق المراقبة من خلال إنشاء استعلامات مخصصة مباشرة في SQL Console.

لا يؤدي الوصول إلى هذه المقاييس إلى تنفيذ استعلام على الخدمة الأساسية، ولن يوقظ الخدمات الخاملة.

يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في توسيع هذه التصورات استخدام ميزة لوحات المعلومات في ClickHouse Cloud والاستعلام مباشرة من جداول النظام.

لوحة المعلومات المتقدمة الأصلية: واجهة بديلة للوحة المعلومات يمكن الوصول إليها عبر “You can still access the native advanced dashboard” داخل قسم Monitoring. تُفتح هذه الواجهة في علامة تبويب منفصلة مع مصادقة، وتوفّر واجهة UI بديلة لمراقبة صحة النظام وصحة الخدمة. تتيح لوحة المعلومات هذه تحليلات متقدمة، حيث يمكنك تعديل استعلامات SQL الأساسية.

توفّر كلتا لوحتي المعلومات رؤية فورية لصحة الخدمة والأداء من دون تبعيات خارجية، ما يميزهما عن الأدوات الخارجية التي تركّز على استكشاف الأخطاء وإصلاحها مثل ClickStack.

للاطلاع على تفاصيل ميزات لوحة المعلومات والمقاييس المتاحة، راجع توثيق لوحة المعلومات المتقدمة

​ Query Insights ومراقبة الموارد

يتضمن ClickHouse Cloud إمكانات إضافية للمراقبة:

Query Insights: واجهة مدمجة لتحليل أداء الاستعلامات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

Resource Utilization Dashboard: يتتبع الذاكرة، وتخصيص CPU، وأنماط نقل البيانات. تُظهر مخططات CPU usage وmemory usage قيمة الاستخدام القصوى خلال فترة زمنية معينة. ويعرض مخطط CPU usage مقياس استخدام CPU على مستوى النظام (وليس مقياس استخدام CPU في ClickHouse).

​ نقطة نهاية المقاييس المتوافقة مع Prometheus

يوفّر ClickHouse Cloud نقطة نهاية لـ Prometheus. يتيح لك ذلك الحفاظ على سير العمل الحالية، والاستفادة من خبرات الفريق المتوفرة، ودمج مقاييس ClickHouse في منصات المراقبة المؤسسية، بما في ذلك Grafana وDatadog وغيرها من الأدوات المتوافقة مع Prometheus.

تجمع نقطة النهاية على مستوى المؤسسة المقاييس من جميع الخدمات، بينما توفّر نقاط النهاية الخاصة بكل خدمة مراقبة تفصيلية. وتشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

خيار المقاييس المُرشَّحة: تقلّل المعلمة الاختيارية filtered_metrics=true الحمولة من أكثر من 1000 مقياس متاح إلى 125 مقياسًا “بالغ الأهمية” لتحسين التكلفة وتسهيل التركيز على المراقبة

الحمولة من أكثر من 1000 مقياس متاح إلى 125 مقياسًا “بالغ الأهمية” لتحسين التكلفة وتسهيل التركيز على المراقبة تقديم المقاييس المخزنة مؤقتًا: يستخدم عروضًا مادية يُعاد تحديثها كل دقيقة لتقليل حمل الاستعلامات على أنظمة production

يراعي هذا النهج سلوك خمول الخدمة، مما يتيح تحسين التكلفة عندما لا تكون الخدمات تعالج الاستعلامات بشكل نشط. تعتمد نقطة نهاية واجهة برمجة التطبيقات هذه على بيانات اعتماد ClickHouse Cloud API. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لإعداد نقطة النهاية، راجع توثيق Prometheus الخاص بـ Cloud.

​ أمثلة التكامل

يتيح التكامل الخارجي للمؤسسات الحفاظ على سير عمل المراقبة المعتمَد لديها، والاستفادة من خبرات الفرق الحالية عبر أدوات مألوفة، ودمج مراقبة ClickHouse مع observability الأوسع للبنية التحتية من دون تعطيل العمليات الحالية أو الحاجة إلى استثمارات كبيرة في إعادة التدريب. ويمكن للفرق تطبيق قواعد التنبيه الحالية وإجراءات التصعيد على مقاييس ClickHouse، مع ربط أداء قاعدة البيانات بحالة التطبيق والبنية التحتية ضمن منصة observability موحّدة. ويعظّم هذا النهج العائد على الاستثمار في إعدادات المراقبة الحالية، ويُسرّع استكشاف المشكلات وإصلاحها من خلال لوحات معلومات موحّدة وواجهات أدوات مألوفة.

​ مراقبة Grafana Cloud

توفّر Grafana إمكانات مراقبة لـ ClickHouse من خلال كلٍّ من التكامل المباشر عبر الإضافة والأساليب المعتمدة على نقطة نهاية Prometheus. ويُبقي تكامل نقطة نهاية Prometheus على الفصل التشغيلي بين المراقبة وأحمال العمل في بيئة الإنتاج، مع إتاحة التصور المرئي ضمن البنية التحتية الحالية لـ Grafana Cloud. راجع وثائق ClickHouse في Grafana للحصول على إرشادات التهيئة.

​ مراقبة Datadog

تعمل Datadog على تطوير تكامل مخصص لواجهة برمجة التطبيقات (API) يوفّر مراقبة مناسبة لخدمات السحابة مع مراعاة سلوك دخول الخدمة في وضع الخمول. وفي الوقت الحالي، يمكن للفرق استخدام نهج تكامل OpenMetrics عبر نقاط نهاية Prometheus الخاصة بـ ClickHouse لتحقيق فصلٍ تشغيلي ومراقبة فعّالة من حيث التكلفة. وللاطّلاع على إرشادات الإعداد، راجع توثيق Datadog لتكامل Prometheus وOpenMetrics

يُعد ClickStack حل observability الذي توصي به ClickHouse لإجراء تحليل عميق للنظام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، إذ يوفّر منصة موحّدة للسجلات والمقاييس والتتبعات باستخدام ClickHouse كمحرّك تخزين. يعتمد هذا النهج على HyperDX، واجهة ClickStack، التي تتصل مباشرةً بـ system tables داخل مثيل ClickHouse لديك. يأتي HyperDX مزوّدًا بـ dashboard تركّز على ClickHouse وتضم علامات تبويب لـ Selects وInserts وInfrastructure. ويمكن للفرق أيضًا استخدام صياغة Lucene أو SQL للبحث في system tables والسجلات، إلى جانب إنشاء visualizations مخصّصة عبر Chart Explorer لإجراء تحليل تفصيلي للنظام. يُعد هذا النهج مثاليًا لاستكشاف المشكلات المعقّدة وإصلاحها، وتحليل الأداء، والفحص العميق للنظام، أكثر من كونه مناسبًا للتنبيه الفوري في بيئات production.

لاحظ أن هذا النهج سيؤدي إلى تنشيط الخدمات الخاملة لأن HyperDX يستعلم عن system tables مباشرةً.

​ خيارات نشر ClickStack

HyperDX in ClickHouse Cloud (معاينة خاصة): يمكن تشغيل HyperDX على أي خدمة ClickHouse Cloud.

(معاينة خاصة): يمكن تشغيل HyperDX على أي خدمة ClickHouse Cloud. Helm: يُوصى به لبيئات تصحيح الأخطاء المستندة إلى Kubernetes. يدعم التكامل مع ClickHouse Cloud، ويتيح إعدادات خاصة بكل بيئة، وحدودًا للموارد، وإمكانية التوسع عبر values.yaml .

. Docker Compose: ينشر كل مكوّن (ClickHouse، وHyperDX، وOTel collector، وMongoDB) على حدة. يمكنك تعديل ملف compose لإزالة أي مكوّنات غير مستخدمة عند التكامل مع ClickHouse Cloud، وتحديدًا ClickHouse وOpenTelemetry Collector.

HyperDX Only: حاوية HyperDX مستقلة.

يمكنك أيضًا جمع المقاييس من نقطة نهاية Prometheus الخاصة بـ ClickHouse Cloud عبر OpenTelemetry Collector، ثم إعادة توجيهها إلى عملية نشر منفصلة لـ ClickStack من أجل التصور.

​ تكامل مباشر مع المكوّن الإضافي لـ Grafana

يتيح المكوّن الإضافي لمصدر بيانات ClickHouse في Grafana عرض البيانات واستكشافها مباشرةً من ClickHouse باستخدام جداول النظام. ويُعد هذا النهج مناسبًا لمراقبة الأداء وإنشاء لوحات معلومات مخصصة لتحليل النظام بشكل مفصل. للاطلاع على تفاصيل تثبيت المكوّن الإضافي وإعداده، راجع المكوّن الإضافي لمصدر البيانات الخاص بـ ClickHouse. وللحصول على إعداد مراقبة متكامل باستخدام Prometheus-Grafana mix-in مع لوحات معلومات مُعدّة مسبقًا وقواعد تنبيه، راجع Monitor ClickHouse with the new Prometheus-Grafana mix-in

​ تكامل Datadog المباشر

يوفّر Datadog مكوّنًا إضافيًا ClickHouse Monitoring لوكيله، والتي تستعلم جداول النظام مباشرةً. يوفّر هذا التكامل مراقبة شاملة لقاعدة البيانات على مستوى العُنقود بفضل وظيفة clusterAllReplicas.

لا نوصي بهذا التكامل في عمليات نشر ClickHouse Cloud، بسبب عدم توافقه مع آلية الخمول المستخدَمة لتحسين التكلفة والقيود التشغيلية في طبقة الوكيل السحابي.

​ استخدام جداول النظام مباشرةً

يمكنك إجراء تحليل متعمّق لأداء الاستعلامات عبر الاتصال بجداول نظام ClickHouse، ولا سيّما system.query_log ، والاستعلام منها مباشرةً. وباستخدام SQL Console أو clickhouse client، يمكن للفرق تحديد الاستعلامات البطيئة، وتحليل استخدام الموارد، وتتبع أنماط الاستخدام على مستوى المؤسسة.

تحليل أداء الاستعلامات

يمكنك استخدام query logs في جدول النظام لإجراء تحليل أداء الاستعلامات.

مثال على استعلام: اعثر على أهم 5 استعلامات طويلة التشغيل عبر جميع النُسخ المتماثلة في الـعنقود:

SELECT type , event_time, query_duration_ms, query, read_rows, tables FROM clusterAllReplicas( default , system . query_log ) WHERE event_time >= ( now () - toIntervalMinute( 60 )) AND type = 'QueryFinish' ORDER BY query_duration_ms DESC LIMIT 5 FORMAT VERTICAL

​ حلول المراقبة المجتمعية

طوّر مجتمع ClickHouse حلول مراقبة شاملة تتكامل مع حِزم observability الشائعة. يوفّر ClickHouse Monitoring إعدادًا متكاملًا للمراقبة مع لوحات معلومات مُعدّة مسبقًا. يقدّم هذا المشروع مفتوح المصدر نهج بدء سريع للفرق التي تسعى إلى تطبيق مراقبة ClickHouse بالاستناد إلى أفضل الممارسات المعتمدة وإعدادات لوحات المعلومات المُجرّبة.

مثل غيره من أساليب المراقبة المباشرة لقاعدة البيانات، يستعلم هذا الحل مباشرةً من جداول النظام في ClickHouse، مما يمنع المثيلات من الدخول في حالة الخمول ويؤثر في تحسين التكلفة.

​ اعتبارات تأثير النظام

تستخدم جميع الأساليب المذكورة أعلاه مزيجًا من الاعتماد على نقاط نهاية Prometheus، أو الإدارة بواسطة ClickHouse Cloud، أو الاستعلام مباشرةً من جداول النظام. ويعتمد آخر هذه الخيارات على الاستعلام من خدمة ClickHouse في بيئة الإنتاج. وهذا يضيف حمل استعلامات إلى النظام الخاضع للمراقبة ويمنع مثيلات ClickHouse Cloud من الدخول في حالة خمول، مما يؤثر على تحسين التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، إذا تعطل نظام الإنتاج، فقد تتأثر المراقبة أيضًا لأن الاثنين مترابطان. ينجح هذا الأسلوب في الفحص الداخلي العميق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، لكنه أقل ملاءمةً للمراقبة في الوقت الفعلي في بيئات الإنتاج. ضع هذه المفاضلات بين إمكانات التحليل التفصيلي للنظام والأعباء التشغيلية في الحسبان عند تقييم التكامل المباشر مع Grafana مقارنةً بأساليب التكامل مع الأدوات الخارجية التي نوقشت في القسم التالي.