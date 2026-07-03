يرسل ClickHouse Cloud إشعارات بشأن الأحداث المهمة المرتبطة بخدمتك أو بمؤسستك. وهناك بعض المفاهيم التي ينبغي وضعها في الاعتبار لفهم كيفية إرسال الإشعارات وإعدادها:

فئة الإشعارات: تشير إلى مجموعات من الإشعارات، مثل إشعارات الفوترة والإشعارات المتعلقة بالخدمة وما إلى ذلك. وضمن كل فئة، توجد عدة إشعارات يمكن إعداد طريقة تسليمها. مستوى خطورة الإشعار: يمكن أن يكون مستوى خطورة الإشعار info أو warning أو critical ، وذلك بحسب مدى أهمية الإشعار. وهذا غير قابل للإعداد. قناة الإشعار: تشير القناة إلى الوسيلة التي يُستقبل من خلالها الإشعار، مثل واجهة ClickHouse Cloud أو البريد الإلكتروني أو Slack وما إلى ذلك. ويمكن إعداد ذلك لمعظم الإشعارات.

​ تلقي الإشعارات

يمكن تلقي الإشعارات عبر قنوات متعددة. يدعم ClickHouse Cloud تلقي الإشعارات عبر البريد الإلكتروني، وواجهة ClickHouse Cloud، وSlack. يمكنك النقر على أيقونة الجرس في القائمة العلوية اليسرى لعرض الإشعارات الحالية، مما يفتح لوحة منبثقة جانبية. وسيؤدي النقر على الزر View All في أسفل اللوحة المنبثقة الجانبية إلى نقلك إلى صفحة تعرض سجل النشاط لجميع الإشعارات.

​ تخصيص الإشعارات

بالنسبة إلى كل إشعار، يمكنك تخصيص طريقة استلامه. يمكنك الوصول إلى شاشة الإعدادات من اللوحة المنبثقة الجانبية للإشعارات أو من علامة التبويب الثانية في سجل النشاط الإشعارات.

يمكنك تخصيص الإشعارات التي تُرسَل عبر واجهة ClickHouse Cloud، وتُطبَّق هذه التخصيصات على كل مستخدم بشكل فردي. كما يمكنك تخصيص الإشعارات التي تُرسَل إلى بريدك الإلكتروني، ولكن لا يمكن تخصيص الإشعارات المُرسَلة إلى عناوين بريد إلكتروني مخصصة أو إلى قنوات Slack إلا من قِبل المستخدمين الذين لديهم صلاحيات المسؤول.

لتهيئة التسليم لإشعار معيّن، انقر على أيقونة القلم لتعديل قنوات تسليم الإشعار.

بعض الإشعارات الإلزامية، مثل فشل الدفع، غير قابلة للتهيئة.

​ إشعارات الخدمة

يرسل ClickHouse إشعارات الخدمة عند استيفاء شرط تنبيه معيّن. اطّلع أدناه على مزيد من المعلومات حول إشعارات الخدمة في ClickHouse Cloud:

الإخطار عند شرط التنبيه المحدد قنوات الإشعارات الافتراضية خطوات الحل يتعذر توسيع العنقود عندما يتجاوز حجم العنقود الموصى به الحد الأقصى للتوسيع الرأسي. يتم إنشاء إشعار جديد عند تغيّر حجم العنقود الموصى به. فكّر في زيادة الحد الأقصى لحجم التوسيع التلقائي لكل نسخة متماثلة. راجع التحجيم. خطأ Too many parts عند اكتشاف الخطأ ‘too many parts’. لن يتم تشغيل الإشعار إلا مرة واحدة في اليوم التقويمي. سيتلقى المستخدمون الإداريون رسالة بريد إلكتروني. فكّر في تجميع عمليات الإدراج على دفعات. راجع Exception: Too many parts. عمليات mutation الفاشلة عندما تبقى إحدى عمليات mutation في حالة فشل لمدة 15 دقيقة. لن يتم تشغيل الإشعار إلا مرة واحدة في اليوم التقويمي. سيتلقى المستخدمون الإداريون رسالة بريد إلكتروني. أوقِف عملية mutation الفاشلة. راجع Avoid mutations. ارتفاع تزامن الاستعلامات عندما يتجاوز تزامن الاستعلامات 1,000 لكل نسخة متماثلة. لن يتم تشغيل الإشعار إلا مرة واحدة في اليوم التقويمي. سيتلقى المستخدمون الإداريون رسالة بريد إلكتروني. فكّر في إضافة نُسخ متماثلة. اكتمال توسيع العنقود عندما يتغير حجم العنقود. لا ينطبق يتعذر تقليص العنقود عندما يتجاوز حجم العنقود الموصى به الحد الأقصى للتوسيع الرأسي. يتم إنشاء إشعار جديد عند تغيّر حجم العنقود الموصى به. فكّر في خفض الحد الأدنى لحجم التوسيع التلقائي لكل نسخة متماثلة. راجع التحجيم. تغيّر إصدار ClickHouse عند بدء تحديث إصدار خدمة ClickHouse وعند اكتماله. لا ينطبق

​ إشعارات ClickPipes

ترسل ClickHouse إشعارات ClickPipes عندما يواجه ClickPipe الخاص بك أعطالًا أو مشكلات.

​ إشعارات الفوترة

يرسل ClickHouse إشعارات الفوترة عند حدوث مشكلات في الدفع، وعندما تبلغ الالتزامات المدفوعة مسبقًا عتبات استهلاك معيّنة.

​ الإشعارات المدعومة

نرسل حاليًا إشعارات متعلقة بالفوترة (مثل فشل الدفع، أو تجاوز الاستخدام عتبة معينة، وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى إشعارات متعلقة بأحداث التحجيم (مثل اكتمال التحجيم، أو تعذّر التحجيم، وما إلى ذلك).

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مراقبة Cloud Console — لوحات معلومات مدمجة لصحة الخدمة والموارد وأداء الاستعلامات

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