- فئة الإشعارات: تشير إلى مجموعات من الإشعارات، مثل إشعارات الفوترة والإشعارات المتعلقة بالخدمة وما إلى ذلك. وضمن كل فئة، توجد عدة إشعارات يمكن إعداد طريقة تسليمها.
- مستوى خطورة الإشعار: يمكن أن يكون مستوى خطورة الإشعار
infoأو
warningأو
critical، وذلك بحسب مدى أهمية الإشعار. وهذا غير قابل للإعداد.
- قناة الإشعار: تشير القناة إلى الوسيلة التي يُستقبل من خلالها الإشعار، مثل واجهة ClickHouse Cloud أو البريد الإلكتروني أو Slack وما إلى ذلك. ويمكن إعداد ذلك لمعظم الإشعارات.
يمكن تلقي الإشعارات عبر قنوات متعددة. يدعم ClickHouse Cloud تلقي الإشعارات عبر البريد الإلكتروني، وواجهة ClickHouse Cloud، وSlack. يمكنك النقر على أيقونة الجرس في القائمة العلوية اليسرى لعرض الإشعارات الحالية، مما يفتح لوحة منبثقة جانبية. وسيؤدي النقر على الزر View All في أسفل اللوحة المنبثقة الجانبية إلى نقلك إلى صفحة تعرض سجل النشاط لجميع الإشعارات.
تلقي الإشعارات
بالنسبة إلى كل إشعار، يمكنك تخصيص طريقة استلامه. يمكنك الوصول إلى شاشة الإعدادات من اللوحة المنبثقة الجانبية للإشعارات أو من علامة التبويب الثانية في سجل النشاط الإشعارات. يمكنك تخصيص الإشعارات التي تُرسَل عبر واجهة ClickHouse Cloud، وتُطبَّق هذه التخصيصات على كل مستخدم بشكل فردي. كما يمكنك تخصيص الإشعارات التي تُرسَل إلى بريدك الإلكتروني، ولكن لا يمكن تخصيص الإشعارات المُرسَلة إلى عناوين بريد إلكتروني مخصصة أو إلى قنوات Slack إلا من قِبل المستخدمين الذين لديهم صلاحيات المسؤول. لتهيئة التسليم لإشعار معيّن، انقر على أيقونة القلم لتعديل قنوات تسليم الإشعار.
تخصيص الإشعارات
بعض الإشعارات الإلزامية، مثل فشل الدفع، غير قابلة للتهيئة.
يرسل ClickHouse إشعارات الخدمة عند استيفاء شرط تنبيه معيّن. اطّلع أدناه على مزيد من المعلومات حول إشعارات الخدمة في ClickHouse Cloud:
إشعارات الخدمة
|الإخطار عند
|شرط التنبيه المحدد
|قنوات الإشعارات الافتراضية
|خطوات الحل
|يتعذر توسيع العنقود
|عندما يتجاوز حجم العنقود الموصى به الحد الأقصى للتوسيع الرأسي. يتم إنشاء إشعار جديد عند تغيّر حجم العنقود الموصى به.
|فكّر في زيادة الحد الأقصى لحجم التوسيع التلقائي لكل نسخة متماثلة. راجع التحجيم.
|خطأ Too many parts
|عند اكتشاف الخطأ ‘too many parts’. لن يتم تشغيل الإشعار إلا مرة واحدة في اليوم التقويمي.
|سيتلقى المستخدمون الإداريون رسالة بريد إلكتروني.
|فكّر في تجميع عمليات الإدراج على دفعات. راجع Exception: Too many parts.
|عمليات mutation الفاشلة
|عندما تبقى إحدى عمليات mutation في حالة فشل لمدة 15 دقيقة. لن يتم تشغيل الإشعار إلا مرة واحدة في اليوم التقويمي.
|سيتلقى المستخدمون الإداريون رسالة بريد إلكتروني.
|أوقِف عملية mutation الفاشلة. راجع Avoid mutations.
|ارتفاع تزامن الاستعلامات
|عندما يتجاوز تزامن الاستعلامات 1,000 لكل نسخة متماثلة. لن يتم تشغيل الإشعار إلا مرة واحدة في اليوم التقويمي.
|سيتلقى المستخدمون الإداريون رسالة بريد إلكتروني.
|فكّر في إضافة نُسخ متماثلة.
|اكتمال توسيع العنقود
|عندما يتغير حجم العنقود.
|لا ينطبق
|يتعذر تقليص العنقود
|عندما يتجاوز حجم العنقود الموصى به الحد الأقصى للتوسيع الرأسي. يتم إنشاء إشعار جديد عند تغيّر حجم العنقود الموصى به.
|فكّر في خفض الحد الأدنى لحجم التوسيع التلقائي لكل نسخة متماثلة. راجع التحجيم.
|تغيّر إصدار ClickHouse
|عند بدء تحديث إصدار خدمة ClickHouse وعند اكتماله.
|لا ينطبق
ترسل ClickHouse إشعارات ClickPipes عندما يواجه ClickPipe الخاص بك أعطالًا أو مشكلات.
إشعارات ClickPipes
يرسل ClickHouse إشعارات الفوترة عند حدوث مشكلات في الدفع، وعندما تبلغ الالتزامات المدفوعة مسبقًا عتبات استهلاك معيّنة.
إشعارات الفوترة
نرسل حاليًا إشعارات متعلقة بالفوترة (مثل فشل الدفع، أو تجاوز الاستخدام عتبة معينة، وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى إشعارات متعلقة بأحداث التحجيم (مثل اكتمال التحجيم، أو تعذّر التحجيم، وما إلى ذلك).
الإشعارات المدعومة
- مراقبة Cloud Console — لوحات معلومات مدمجة لصحة الخدمة والموارد وأداء الاستعلامات
- نظرة عامة على المراقبة — قارن بين جميع أساليب المراقبة في ClickHouse Cloud
تتوفر إشعارات عتبة الرصيد حاليًا فقط للمؤسسات التي لديها عقود التزام بالإنفاق. أما المؤسسات التي تعمل بنظام Pay-As-You-Go (PAYG) فلا تتلقى هذه الإشعارات.