Skip to main content
يرسل ClickHouse Cloud إشعارات بشأن الأحداث المهمة المرتبطة بخدمتك أو بمؤسستك. وهناك بعض المفاهيم التي ينبغي وضعها في الاعتبار لفهم كيفية إرسال الإشعارات وإعدادها:
  1. فئة الإشعارات: تشير إلى مجموعات من الإشعارات، مثل إشعارات الفوترة والإشعارات المتعلقة بالخدمة وما إلى ذلك. وضمن كل فئة، توجد عدة إشعارات يمكن إعداد طريقة تسليمها.
  2. مستوى خطورة الإشعار: يمكن أن يكون مستوى خطورة الإشعار info أو warning أو critical، وذلك بحسب مدى أهمية الإشعار. وهذا غير قابل للإعداد.
  3. قناة الإشعار: تشير القناة إلى الوسيلة التي يُستقبل من خلالها الإشعار، مثل واجهة ClickHouse Cloud أو البريد الإلكتروني أو Slack وما إلى ذلك. ويمكن إعداد ذلك لمعظم الإشعارات.

تلقي الإشعارات

يمكن تلقي الإشعارات عبر قنوات متعددة. يدعم ClickHouse Cloud تلقي الإشعارات عبر البريد الإلكتروني، وواجهة ClickHouse Cloud، وSlack. يمكنك النقر على أيقونة الجرس في القائمة العلوية اليسرى لعرض الإشعارات الحالية، مما يفتح لوحة منبثقة جانبية. وسيؤدي النقر على الزر View All في أسفل اللوحة المنبثقة الجانبية إلى نقلك إلى صفحة تعرض سجل النشاط لجميع الإشعارات.

تخصيص الإشعارات

بالنسبة إلى كل إشعار، يمكنك تخصيص طريقة استلامه. يمكنك الوصول إلى شاشة الإعدادات من اللوحة المنبثقة الجانبية للإشعارات أو من علامة التبويب الثانية في سجل النشاط الإشعارات. يمكنك تخصيص الإشعارات التي تُرسَل عبر واجهة ClickHouse Cloud، وتُطبَّق هذه التخصيصات على كل مستخدم بشكل فردي. كما يمكنك تخصيص الإشعارات التي تُرسَل إلى بريدك الإلكتروني، ولكن لا يمكن تخصيص الإشعارات المُرسَلة إلى عناوين بريد إلكتروني مخصصة أو إلى قنوات Slack إلا من قِبل المستخدمين الذين لديهم صلاحيات المسؤول. لتهيئة التسليم لإشعار معيّن، انقر على أيقونة القلم لتعديل قنوات تسليم الإشعار.
بعض الإشعارات الإلزامية، مثل فشل الدفع، غير قابلة للتهيئة.

إشعارات الخدمة

يرسل ClickHouse إشعارات الخدمة عند استيفاء شرط تنبيه معيّن. اطّلع أدناه على مزيد من المعلومات حول إشعارات الخدمة في ClickHouse Cloud:

إشعارات ClickPipes

ترسل ClickHouse إشعارات ClickPipes عندما يواجه ClickPipe الخاص بك أعطالًا أو مشكلات.

إشعارات الفوترة

يرسل ClickHouse إشعارات الفوترة عند حدوث مشكلات في الدفع، وعندما تبلغ الالتزامات المدفوعة مسبقًا عتبات استهلاك معيّنة.

الإشعارات المدعومة

نرسل حاليًا إشعارات متعلقة بالفوترة (مثل فشل الدفع، أو تجاوز الاستخدام عتبة معينة، وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى إشعارات متعلقة بأحداث التحجيم (مثل اكتمال التحجيم، أو تعذّر التحجيم، وما إلى ذلك).
تتوفر إشعارات عتبة الرصيد حاليًا فقط للمؤسسات التي لديها عقود التزام بالإنفاق. أما المؤسسات التي تعمل بنظام Pay-As-You-Go (PAYG) فلا تتلقى هذه الإشعارات.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦