دليل شامل للبدء باستخدام ClickHouse Cloud — من التعرّف على الميزات إلى النشر والتحسين

هل أنت جديد على ClickHouse Cloud ولست متأكدًا من أين تبدأ؟ في هذا القسم من الوثائق، سنرشدك إلى كل ما تحتاجه لتبدأ بسرعة. لقد قسّمنا قسم البدء هذا إلى ثلاثة أقسام فرعية لمساعدتك على الانتقال عبر كل خطوة من خطوات العملية أثناء استكشاف ClickHouse Cloud.