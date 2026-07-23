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أعدّ ClickHouse Cloud
الآن بعد أن أصبحت تعرف ما هو ClickHouse Cloud، سنرشدك خلال عملية إدخال بياناتك إلى ClickHouse Cloud، ونستعرض معك الميزات الرئيسية المتاحة ونوجّهك إلى بعض أفضل الممارسات العامة التي ينبغي أن تعرفها.تشمل الموضوعات:
- أدلة الترحيل من منصات مختلفة
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اضبط عملية النشر الخاصة بـ ClickHouse Cloud
الآن بعد أن أصبحت بياناتك في ClickHouse Cloud، سنرشدك خلال بعض الموضوعات الأكثر تقدمًا لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من تجربتك مع ClickHouse Cloud واستكشاف ما تقدّمه المنصة.تشمل الموضوعات: