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هل أنت جديد على ClickHouse Cloud ولست متأكدًا من أين تبدأ؟ في هذا القسم من الوثائق، سنرشدك إلى كل ما تحتاجه لتبدأ بسرعة. لقد قسّمنا قسم البدء هذا إلى ثلاثة أقسام فرعية لمساعدتك على الانتقال عبر كل خطوة من خطوات العملية أثناء استكشاف ClickHouse Cloud.
1

استكشف ClickHouse Cloud

  • تعرّف على ClickHouse Cloud وكيف يختلف عن الإصدار مفتوح المصدر
  • اكتشف حالات الاستخدام الرئيسية لـ ClickHouse Cloud
2

أعدّ ClickHouse Cloud

الآن بعد أن أصبحت تعرف ما هو ClickHouse Cloud، سنرشدك خلال عملية إدخال بياناتك إلى ClickHouse Cloud، ونستعرض معك الميزات الرئيسية المتاحة ونوجّهك إلى بعض أفضل الممارسات العامة التي ينبغي أن تعرفها.تشمل الموضوعات:
3

اضبط عملية النشر الخاصة بـ ClickHouse Cloud

الآن بعد أن أصبحت بياناتك في ClickHouse Cloud، سنرشدك خلال بعض الموضوعات الأكثر تقدمًا لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من تجربتك مع ClickHouse Cloud واستكشاف ما تقدّمه المنصة.تشمل الموضوعات:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦